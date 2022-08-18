60年一遇高溫旱災，中國長江流域7省擴大限電，影響全球筆電、半導體與太陽能電池生產

全球極端氣候正在肆虐，中國南方諸多城市連日溽熱高溫，產業重鎮長江流域一帶陷入乾旱，多處水路枯竭引發「限電」危機。目前自重災區四川逐步蔓延到7省發布緊急命令，有擴大為全國性限電趨勢，外界稱其為60年一遇「高溫旱災」，預計影響全球筆電、半導體以及太陽能等3大產業。

旱災擴大到7省，筆電、半導體和太陽能受影響

8月17日，中國財政部緊急發布訊息強調，針對旱情下達人民幣4.2億元的中央自然災害救災資金支持地方抗旱，受涵蓋地區包含：安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、新疆等7省（區、市）。

本次限電危機由四川爆發，15日當地政府突然宣布，工業企業停止生產限電6日，引起產業界譁然。中國水利部表示，7月以來長江流域降雨量較往年同期減少4成，江河來水減少2到8成，導致斷流由四川重慶蔓延至多省。

重災區四川首先啟動有序用電一級方案，擴大工業「讓電於民」，16日晚間宣布企業限電時間將拉長至11日。影響當地筆電（產量佔全球4成）和半導體生產，包含宏碁、華碩、廣達、仁寶、緯創、旭碩、富士康、廣達和英業達等台灣業者。

半導體方面則影響包含：華潤微電子、中科渝芯、AOS萬國半導體、紫光DRAM存儲晶片、信芯量子等半導體製造企業，SK海力士等封測大廠，還有恩智浦、紫光展銳、中星微電子等IC設計企業。

此外，四川也是太陽能產業製造重鎮與鋰鹽、矽料主產區之一，帶動光電上游材料波動，相關產業價格上揚，其中包含：工業矽、多晶矽、鋰電、鋰鹽和尿素等。其中太陽能電池重要的矽料減產達1.4萬噸；還有下游複合肥工廠也受影響，預計日產量減少1.1萬噸。

中國60年一遇的「高溫旱災」

昆山台商向《經濟日報》披露實際情況，當地供電上周起實施「供五休二」，本周前3天已有2天停供。另外，各家工廠被用電量受到管制，一旦廠家被發現超額用電，官方就會立刻拉閘。

四川豐水期缺水是限電主因，7月後四川天然來水電量從9億千瓦時下降至4.5億千瓦時，降幅高達50%，此後又受暑熱蒸發影響，持續以日均2%速度持續下降，中國媒體紛以「60年一遇的高溫旱災」描述。

《華爾街見聞》指出，四川電力結構水力發電佔比高達70%，煤電佔比僅20%左右，然而當地擁有世界第2大水電站——白鶴灘水電站，其總裝機容量1600萬千瓦，平均年發電量602億千瓦，該水電站的發電量就可以滿足9成四川人的生活用電。

報導稱，四川再加上溪洛渡水電站、烏東德水電站等13座大型水電站，水力發電裝機容量達8947萬千瓦，水力發電量達3531.4億千瓦時，雙雙穩居中國國第1位。其中用電結構上，居民用電佔比40%，工業用電佔比60%。工業用電消耗量占主導。多年來承擔中國南電北送的重責大任。

用電需求上，高溫再度帶動居民用電量攀升。據四川省氣候中心數據顯示，今年7月以來的高溫天數是1961年來歷史同期最多，售電量達290.87億千瓦時，相較同期成長19.79%；還有電網最大負荷逼近6000萬千瓦，同期年成長14%；居民日均用電量3.44億千瓦時，同期成長93.3%，接近翻倍或創高峰。

此外，加上中國疫情可控解封，工業也有相當強勁反彈。《財聯社》引述南京市經濟技術開發區業者說法，受國際油價高影響，新能源電動車產能增加很快，進一步拉高用電需求。整體而言，用電需求仍在上揚。

對此，日前中國國務院副總理韓正於國家電網開會時強調，要進一步做好能源電力供應保障工作，加強全國統籌協調、全網統一調度，做深做實有序用電方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電。也向外界表明旱情仍會持續一段時日。

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核稿編輯：翁世航