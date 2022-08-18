60年一遇高溫旱災，中國長江流域7省擴大限電，影響全球筆電、半導體與太陽能電池生產
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中國遇上60年一遇「高溫旱災」多處水路枯竭引發「限電」危機，自重災區四川逐步蔓延到7省，影響全球筆電、半導體以及太陽能等3大產業。
全球極端氣候正在肆虐，中國南方諸多城市連日溽熱高溫，產業重鎮長江流域一帶陷入乾旱，多處水路枯竭引發「限電」危機。目前自重災區四川逐步蔓延到7省發布緊急命令，有擴大為全國性限電趨勢，外界稱其為60年一遇「高溫旱災」，預計影響全球筆電、半導體以及太陽能等3大產業。
旱災擴大到7省，筆電、半導體和太陽能受影響
8月17日，中國財政部緊急發布訊息強調，針對旱情下達人民幣4.2億元的中央自然災害救災資金支持地方抗旱，受涵蓋地區包含：安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、新疆等7省（區、市）。
本次限電危機由四川爆發，15日當地政府突然宣布，工業企業停止生產限電6日，引起產業界譁然。中國水利部表示，7月以來長江流域降雨量較往年同期減少4成，江河來水減少2到8成，導致斷流由四川重慶蔓延至多省。
重災區四川首先啟動有序用電一級方案，擴大工業「讓電於民」，16日晚間宣布企業限電時間將拉長至11日。影響當地筆電（產量佔全球4成）和半導體生產，包含宏碁、華碩、廣達、仁寶、緯創、旭碩、富士康、廣達和英業達等台灣業者。
半導體方面則影響包含：華潤微電子、中科渝芯、AOS萬國半導體、紫光DRAM存儲晶片、信芯量子等半導體製造企業，SK海力士等封測大廠，還有恩智浦、紫光展銳、中星微電子等IC設計企業。
此外，四川也是太陽能產業製造重鎮與鋰鹽、矽料主產區之一，帶動光電上游材料波動，相關產業價格上揚，其中包含：工業矽、多晶矽、鋰電、鋰鹽和尿素等。其中太陽能電池重要的矽料減產達1.4萬噸；還有下游複合肥工廠也受影響，預計日產量減少1.1萬噸。
中國60年一遇的「高溫旱災」
昆山台商向《經濟日報》披露實際情況，當地供電上周起實施「供五休二」，本周前3天已有2天停供。另外，各家工廠被用電量受到管制，一旦廠家被發現超額用電，官方就會立刻拉閘。
四川豐水期缺水是限電主因，7月後四川天然來水電量從9億千瓦時下降至4.5億千瓦時，降幅高達50%，此後又受暑熱蒸發影響，持續以日均2%速度持續下降，中國媒體紛以「60年一遇的高溫旱災」描述。
《華爾街見聞》指出，四川電力結構水力發電佔比高達70%，煤電佔比僅20%左右，然而當地擁有世界第2大水電站——白鶴灘水電站，其總裝機容量1600萬千瓦，平均年發電量602億千瓦，該水電站的發電量就可以滿足9成四川人的生活用電。
報導稱，四川再加上溪洛渡水電站、烏東德水電站等13座大型水電站，水力發電裝機容量達8947萬千瓦，水力發電量達3531.4億千瓦時，雙雙穩居中國國第1位。其中用電結構上，居民用電佔比40%，工業用電佔比60%。工業用電消耗量占主導。多年來承擔中國南電北送的重責大任。
用電需求上，高溫再度帶動居民用電量攀升。據四川省氣候中心數據顯示，今年7月以來的高溫天數是1961年來歷史同期最多，售電量達290.87億千瓦時，相較同期成長19.79%；還有電網最大負荷逼近6000萬千瓦，同期年成長14%；居民日均用電量3.44億千瓦時，同期成長93.3%，接近翻倍或創高峰。
此外，加上中國疫情可控解封，工業也有相當強勁反彈。《財聯社》引述南京市經濟技術開發區業者說法，受國際油價高影響，新能源電動車產能增加很快，進一步拉高用電需求。整體而言，用電需求仍在上揚。
對此，日前中國國務院副總理韓正於國家電網開會時強調，要進一步做好能源電力供應保障工作，加強全國統籌協調、全網統一調度，做深做實有序用電方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電。也向外界表明旱情仍會持續一段時日。
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核稿編輯：翁世航
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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