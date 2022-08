為什麼有些人講外語總是讓人聽不懂？要怎麼練出道地的發音？

文:Wing的語言人生

有沒有想過,為什麼有些人的發音總是怪怪的,別人總是聽不懂在講什麼?這篇文章會告訴讀者,關於發音應該要知道的一些事,這些都會影響發音的準確度,內容包括:

Phoics和Pronunciation

許多語言都共有的發音規則

對於發音不好,應該要有的心態

進入正文以前,必須提醒各位讀者,我不是專業的發音老師和語言專家,以下都是根據自身多年學語言的經驗,以及蒐集來的資料所統整出的自身觀點。

Phonics和Pronunciation

或許讀者可能是第一次聽到「Phonics」這個詞。一般我們要查「改善英文發音」,會查「How to improve your prounciation」,而不是「How to improve your phonics」,那這兩種有差嗎?

Phonics

簡單來說就是字母,目的是讓我們可以根據各個語言的字母規則來學習一個語言,例如英文的A-Z,日文的50音,韓文的40音等等,而有時候不同語言的某些字母可能會相同,例如英文和德文。

Pronunciation

一個人讀一個字的方式,通常會有一套固定的讀法,但根據時間、地點、文化背景、社會階層、教育水準的差異,發音可能會有所不同。世界上並沒有所謂真正「標準」的發音,所謂的「標準」,只是大眾的客觀認知所決定的。

有人能很肯定地說,美國人的英文就是標準,而英國人就不是標準嗎?

關於腔調這件事

腔調,又稱為口音(Accent),每個人多少都會有點口音,根據美國韋氏字典的定義,口音是「一個特定族群的人,尤其是某個地區的人的說話方式」。

口音跟流不流利無關,也沒有好壞,只是每個地區的發展歷程都不一樣,也就造成英文會有英國腔,日文會有關西腔,中文會有北京腔等等。而談到腔調時總是會讓Wing覺得很有趣,明明是同一個語言,卻有截然不同的腔調,聽的時候就能對同一種語言有不一樣的體會

聽不懂是因為口音還是發音?

我們現在來談談,如果別人聽不懂講的話,到底是因為「口音」還是「發音」本身就有問題。

當兩個人都是在同一國家但不同地區時,口音問題只會佔10%,發音會佔90%,例如台灣國語是「口音」,但是身為台灣人還是可以很輕易地聽得懂;但是如果都是台灣人,一二三四聲沒有發好,例如「ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ」唸成「ㄕㄨˊ ㄐㄧㄚˇ」,就會讓人聽不懂,這是「發音」問題。

最困擾的還是我們跟外國人講話,對方卻聽不懂,在不同國家的情況下,口音和發音各佔50%。

從口音來講,不管一開始學的是英國腔、關西腔、北京腔,到美國、日本、台灣講外語給對方聽,可能一開始會嚇到;但是久了就會知道講的是什麼,畢竟那是他們國家的腔調之一,多少會聽得懂,再從發音來看,有些語言不同字會有類似的發音

以英文為例:Bad、Bed

以日文為例:神(かみ)、髮(かみ)

只是用嘴巴發音的話,能清楚分辨出這些有什麼不同嗎?有學過這兩個語言的人就會知道差別在哪裡;同樣的,外國人聽不懂的原因很可能是因為發音不好,導致對方想成另一個單字,造成誤解,這只能靠自己去改進了。

常見的發音種類

接下來,Wing打算介紹一些在很多語言中,都可以看到的一些發音種類,甚至在中文也可以發現他們的存在。

連音

顧名思義就是把兩個字的某些音連起來,讓它唸的時候一氣呵成,講起來也會比較自然。

以中文為例:就這樣–>就醬 以英文為例:Take a break –> Taka break

這邊Wing要特別拉出來講的是韓文,韓文的連音是最明顯的,下面是韓文的連音例子。

언어(語言)唸做어너 할아버지(爺爺)唸做하라버지

但這也導致一個問題,就是一開始學韓文時,很難把聽到的韓文直接寫出來,因為聽到的可能會有好幾種寫法,這對初學者來說是一大痛點。

省音

這在英文很常看到,有時候一句話並不會把每個音都發得很清楚,有些會變成其他的字,有些音甚至直接消失了,例如以下單字。

Going to =Gonna Want to=Wanna Has to=Hasta

重音

單字的重音會影響發音的準確度,句子中的重音則會影響要強調的東西,至於哪些字要發重音,那些字不用呢?

內容字要發重音,例如動詞、名詞、形容詞、副詞、否定詞 功能詞(只有文法功能的)不用發重音,例如助詞、介詞、冠詞、連詞、代名詞

擋音

有沒有發現,在講一個單字,有時候後面那個字的音原本應該是氣音,但是在發的時候氣卻好像不見了?

有時發音會把後面那個字的氣音擋掉,例如原本「P」的音會變「B」的音,這有時候也會被稱作「清音」和「濁音」,但是寫得時候還是照原本的寫法。

以日文為例,有學者整理出一套名為「PTK」的規則,來教學日文的外國人在一些發音上更準確

PTK法則:單字之中如果有出現「P、T、K」的日文,通常聽起來會接近「B、D、G」的音

例句

「頑張って」會聽起來像「頑張っで」 「いっぱい飲んで」會聽起來像「いっばい飲んで」 「そっか」會聽起來像「そっが」

在中文、韓文也都有類似的發音潛規則,可以在唸的時候多注意,是不是有被擋掉的音。

高低音

在日文中很明顯,直接看看高低音的差別如何造成意思的不一樣

要怎麼發出道地的發音

要能發出正確的發音,就一定要知道它聽起來是什麼樣子,聽跟說常常是密不可分的,以下是可以參考的幾個步驟

仔細聽、大量聽、用大腦聽:不要分心,專心聽母語人士是怎麼發音的 模仿,開口念:真的把它唸出來,記得要錄音 比較差異:看看聲音跟音檔有什麼差別 修正:根據感覺到的差異,重新再說一次,一樣要錄音 反覆練習:重複以上動作,直到發音愈來愈準確

學發音該有的心態

能讓人聽懂,能溝通最重要。發音雖然很重要,但學語言最重要的,還是能不能傳達意思給對方知道,一開始不準沒關係,這是可以訓練的,不要停在這裡太久,導致後面該學的東西被拖延到,例如單字和文法,先掌握基礎發音就行。

發音不好不會影響學會一種語言

發音好不好,的確會反映出對該語言的熟練度,但絕對不會影響學會一個新語言。再強調一次,發音是可以練習的,但不一定一開始就要學得跟母語人士一樣,讓別人聽懂最重要。

結語

這篇文章介紹了一些關於發音的一些觀念,不知道有沒有讓發音不好的各位讀者有點釋懷了呢?最後,下次再次遇到發音問題時,可以應用本文的概念觀察發音的變化,也許也能看到更多筆者沒看到的東西。

本文經《方格子》授權轉載,原文發表於此

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航