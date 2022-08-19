為什麼有些人講外語總是讓人聽不懂？要怎麼練出道地的發音？

文：Wing的語言人生

有沒有想過，為什麼有些人的發音總是怪怪的，別人總是聽不懂在講什麼？這篇文章會告訴讀者，關於發音應該要知道的一些事，這些都會影響發音的準確度，內容包括：

Phoics和Pronunciation

許多語言都共有的發音規則

對於發音不好，應該要有的心態

進入正文以前，必須提醒各位讀者，我不是專業的發音老師和語言專家，以下都是根據自身多年學語言的經驗，以及蒐集來的資料所統整出的自身觀點。

Phonics和Pronunciation

或許讀者可能是第一次聽到「Phonics」這個詞。一般我們要查「改善英文發音」，會查「How to improve your prounciation」，而不是「How to improve your phonics」，那這兩種有差嗎？

Phonics

簡單來說就是字母，目的是讓我們可以根據各個語言的字母規則來學習一個語言，例如英文的A-Z，日文的50音，韓文的40音等等，而有時候不同語言的某些字母可能會相同，例如英文和德文。

Pronunciation

一個人讀一個字的方式，通常會有一套固定的讀法，但根據時間、地點、文化背景、社會階層、教育水準的差異，發音可能會有所不同。世界上並沒有所謂真正「標準」的發音，所謂的「標準」，只是大眾的客觀認知所決定的。

有人能很肯定地說，美國人的英文就是標準，而英國人就不是標準嗎？

關於腔調這件事

腔調，又稱為口音（Accent），每個人多少都會有點口音，根據美國韋氏字典的定義，口音是「一個特定族群的人，尤其是某個地區的人的說話方式」。

口音跟流不流利無關，也沒有好壞，只是每個地區的發展歷程都不一樣，也就造成英文會有英國腔，日文會有關西腔，中文會有北京腔等等。而談到腔調時總是會讓Wing覺得很有趣，明明是同一個語言，卻有截然不同的腔調，聽的時候就能對同一種語言有不一樣的體會

聽不懂是因為口音還是發音？

我們現在來談談，如果別人聽不懂講的話，到底是因為「口音」還是「發音」本身就有問題。

當兩個人都是在同一國家但不同地區時，口音問題只會佔10%，發音會佔90%，例如台灣國語是「口音」，但是身為台灣人還是可以很輕易地聽得懂；但是如果都是台灣人，一二三四聲沒有發好，例如「ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ」唸成「ㄕㄨˊ ㄐㄧㄚˇ」，就會讓人聽不懂，這是「發音」問題。

最困擾的還是我們跟外國人講話，對方卻聽不懂，在不同國家的情況下，口音和發音各佔50%。

從口音來講，不管一開始學的是英國腔、關西腔、北京腔，到美國、日本、台灣講外語給對方聽，可能一開始會嚇到；但是久了就會知道講的是什麼，畢竟那是他們國家的腔調之一，多少會聽得懂，再從發音來看，有些語言不同字會有類似的發音

以英文為例：Bad、Bed

以日文為例：神（かみ）、髮（かみ）

只是用嘴巴發音的話，能清楚分辨出這些有什麼不同嗎？有學過這兩個語言的人就會知道差別在哪裡；同樣的，外國人聽不懂的原因很可能是因為發音不好，導致對方想成另一個單字，造成誤解，這只能靠自己去改進了。

常見的發音種類

接下來，Wing打算介紹一些在很多語言中，都可以看到的一些發音種類，甚至在中文也可以發現他們的存在。

連音

顧名思義就是把兩個字的某些音連起來，讓它唸的時候一氣呵成，講起來也會比較自然。

以中文為例：就這樣–>就醬 以英文為例：Take a break –> Taka break

這邊Wing要特別拉出來講的是韓文，韓文的連音是最明顯的，下面是韓文的連音例子。

언어（語言）唸做어너 할아버지（爺爺）唸做하라버지

但這也導致一個問題，就是一開始學韓文時，很難把聽到的韓文直接寫出來，因為聽到的可能會有好幾種寫法，這對初學者來說是一大痛點。

省音

這在英文很常看到，有時候一句話並不會把每個音都發得很清楚，有些會變成其他的字，有些音甚至直接消失了，例如以下單字。

Going to =Gonna Want to=Wanna Has to=Hasta

重音

單字的重音會影響發音的準確度，句子中的重音則會影響要強調的東西，至於哪些字要發重音，那些字不用呢？

內容字要發重音，例如動詞、名詞、形容詞、副詞、否定詞 功能詞（只有文法功能的）不用發重音，例如助詞、介詞、冠詞、連詞、代名詞

擋音

有沒有發現，在講一個單字，有時候後面那個字的音原本應該是氣音，但是在發的時候氣卻好像不見了？

有時發音會把後面那個字的氣音擋掉，例如原本「P」的音會變「B」的音，這有時候也會被稱作「清音」和「濁音」，但是寫得時候還是照原本的寫法。

以日文為例，有學者整理出一套名為「PTK」的規則，來教學日文的外國人在一些發音上更準確

PTK法則：單字之中如果有出現「P、T、K」的日文，通常聽起來會接近「B、D、G」的音

例句

「頑張って」會聽起來像「頑張っで」 「いっぱい飲んで」會聽起來像「いっばい飲んで」 「そっか」會聽起來像「そっが」

在中文、韓文也都有類似的發音潛規則，可以在唸的時候多注意，是不是有被擋掉的音。

高低音

在日文中很明顯，直接看看高低音的差別如何造成意思的不一樣

要怎麼發出道地的發音

要能發出正確的發音，就一定要知道它聽起來是什麼樣子，聽跟說常常是密不可分的，以下是可以參考的幾個步驟

仔細聽、大量聽、用大腦聽：不要分心，專心聽母語人士是怎麼發音的 模仿，開口念：真的把它唸出來，記得要錄音 比較差異：看看聲音跟音檔有什麼差別 修正：根據感覺到的差異，重新再說一次，一樣要錄音 反覆練習：重複以上動作，直到發音愈來愈準確

學發音該有的心態

能讓人聽懂，能溝通最重要。發音雖然很重要，但學語言最重要的，還是能不能傳達意思給對方知道，一開始不準沒關係，這是可以訓練的，不要停在這裡太久，導致後面該學的東西被拖延到，例如單字和文法，先掌握基礎發音就行。

發音不好不會影響學會一種語言

發音好不好，的確會反映出對該語言的熟練度，但絕對不會影響學會一個新語言。再強調一次，發音是可以練習的，但不一定一開始就要學得跟母語人士一樣，讓別人聽懂最重要。

結語

這篇文章介紹了一些關於發音的一些觀念，不知道有沒有讓發音不好的各位讀者有點釋懷了呢？最後，下次再次遇到發音問題時，可以應用本文的概念觀察發音的變化，也許也能看到更多筆者沒看到的東西。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航