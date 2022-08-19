為什麼有些人講外語總是讓人聽不懂？要怎麼練出道地的發音？
我們想讓你知道的是
這篇文章介紹了一些關於發音的一些觀念，不知道有沒有讓發音不好的各位讀者有點釋懷了呢？最後，下次再次遇到發音問題時，可以應用本文的概念觀察發音的變化，也許也能看到更多筆者沒看到的東西。
文：Wing的語言人生
有沒有想過，為什麼有些人的發音總是怪怪的，別人總是聽不懂在講什麼？這篇文章會告訴讀者，關於發音應該要知道的一些事，這些都會影響發音的準確度，內容包括：
- Phoics和Pronunciation
- 許多語言都共有的發音規則
- 對於發音不好，應該要有的心態
進入正文以前，必須提醒各位讀者，我不是專業的發音老師和語言專家，以下都是根據自身多年學語言的經驗，以及蒐集來的資料所統整出的自身觀點。
Phonics和Pronunciation
或許讀者可能是第一次聽到「Phonics」這個詞。一般我們要查「改善英文發音」，會查「How to improve your prounciation」，而不是「How to improve your phonics」，那這兩種有差嗎？
- Phonics
簡單來說就是字母，目的是讓我們可以根據各個語言的字母規則來學習一個語言，例如英文的A-Z，日文的50音，韓文的40音等等，而有時候不同語言的某些字母可能會相同，例如英文和德文。
- Pronunciation
一個人讀一個字的方式，通常會有一套固定的讀法，但根據時間、地點、文化背景、社會階層、教育水準的差異，發音可能會有所不同。世界上並沒有所謂真正「標準」的發音，所謂的「標準」，只是大眾的客觀認知所決定的。
有人能很肯定地說，美國人的英文就是標準，而英國人就不是標準嗎？
關於腔調這件事
腔調，又稱為口音（Accent），每個人多少都會有點口音，根據美國韋氏字典的定義，口音是「一個特定族群的人，尤其是某個地區的人的說話方式」。
口音跟流不流利無關，也沒有好壞，只是每個地區的發展歷程都不一樣，也就造成英文會有英國腔，日文會有關西腔，中文會有北京腔等等。而談到腔調時總是會讓Wing覺得很有趣，明明是同一個語言，卻有截然不同的腔調，聽的時候就能對同一種語言有不一樣的體會
聽不懂是因為口音還是發音？
我們現在來談談，如果別人聽不懂講的話，到底是因為「口音」還是「發音」本身就有問題。
當兩個人都是在同一國家但不同地區時，口音問題只會佔10%，發音會佔90%，例如台灣國語是「口音」，但是身為台灣人還是可以很輕易地聽得懂；但是如果都是台灣人，一二三四聲沒有發好，例如「ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ」唸成「ㄕㄨˊ ㄐㄧㄚˇ」，就會讓人聽不懂，這是「發音」問題。
最困擾的還是我們跟外國人講話，對方卻聽不懂，在不同國家的情況下，口音和發音各佔50%。
從口音來講，不管一開始學的是英國腔、關西腔、北京腔，到美國、日本、台灣講外語給對方聽，可能一開始會嚇到；但是久了就會知道講的是什麼，畢竟那是他們國家的腔調之一，多少會聽得懂，再從發音來看，有些語言不同字會有類似的發音
- 以英文為例：Bad、Bed
- 以日文為例：神（かみ）、髮（かみ）
只是用嘴巴發音的話，能清楚分辨出這些有什麼不同嗎？有學過這兩個語言的人就會知道差別在哪裡；同樣的，外國人聽不懂的原因很可能是因為發音不好，導致對方想成另一個單字，造成誤解，這只能靠自己去改進了。
常見的發音種類
接下來，Wing打算介紹一些在很多語言中，都可以看到的一些發音種類，甚至在中文也可以發現他們的存在。
- 連音
顧名思義就是把兩個字的某些音連起來，讓它唸的時候一氣呵成，講起來也會比較自然。
- 以中文為例：就這樣–>就醬
- 以英文為例：Take a break –> Taka break
這邊Wing要特別拉出來講的是韓文，韓文的連音是最明顯的，下面是韓文的連音例子。
- 언어（語言）唸做어너
- 할아버지（爺爺）唸做하라버지
但這也導致一個問題，就是一開始學韓文時，很難把聽到的韓文直接寫出來，因為聽到的可能會有好幾種寫法，這對初學者來說是一大痛點。
- 省音
這在英文很常看到，有時候一句話並不會把每個音都發得很清楚，有些會變成其他的字，有些音甚至直接消失了，例如以下單字。
- Going to =Gonna
- Want to=Wanna
- Has to=Hasta
- 重音
單字的重音會影響發音的準確度，句子中的重音則會影響要強調的東西，至於哪些字要發重音，那些字不用呢？
- 內容字要發重音，例如動詞、名詞、形容詞、副詞、否定詞
- 功能詞（只有文法功能的）不用發重音，例如助詞、介詞、冠詞、連詞、代名詞
- 擋音
有沒有發現，在講一個單字，有時候後面那個字的音原本應該是氣音，但是在發的時候氣卻好像不見了？
有時發音會把後面那個字的氣音擋掉，例如原本「P」的音會變「B」的音，這有時候也會被稱作「清音」和「濁音」，但是寫得時候還是照原本的寫法。
以日文為例，有學者整理出一套名為「PTK」的規則，來教學日文的外國人在一些發音上更準確
PTK法則：單字之中如果有出現「P、T、K」的日文，通常聽起來會接近「B、D、G」的音
例句
- 「頑張って」會聽起來像「頑張っで」
- 「いっぱい飲んで」會聽起來像「いっばい飲んで」
- 「そっか」會聽起來像「そっが」
在中文、韓文也都有類似的發音潛規則，可以在唸的時候多注意，是不是有被擋掉的音。
- 高低音
在日文中很明顯，直接看看高低音的差別如何造成意思的不一樣
要怎麼發出道地的發音
要能發出正確的發音，就一定要知道它聽起來是什麼樣子，聽跟說常常是密不可分的，以下是可以參考的幾個步驟
- 仔細聽、大量聽、用大腦聽：不要分心，專心聽母語人士是怎麼發音的
- 模仿，開口念：真的把它唸出來，記得要錄音
- 比較差異：看看聲音跟音檔有什麼差別
- 修正：根據感覺到的差異，重新再說一次，一樣要錄音
- 反覆練習：重複以上動作，直到發音愈來愈準確
學發音該有的心態
能讓人聽懂，能溝通最重要。發音雖然很重要，但學語言最重要的，還是能不能傳達意思給對方知道，一開始不準沒關係，這是可以訓練的，不要停在這裡太久，導致後面該學的東西被拖延到，例如單字和文法，先掌握基礎發音就行。
發音不好不會影響學會一種語言
發音好不好，的確會反映出對該語言的熟練度，但絕對不會影響學會一個新語言。再強調一次，發音是可以練習的，但不一定一開始就要學得跟母語人士一樣，讓別人聽懂最重要。
結語
這篇文章介紹了一些關於發音的一些觀念，不知道有沒有讓發音不好的各位讀者有點釋懷了呢？最後，下次再次遇到發音問題時，可以應用本文的概念觀察發音的變化，也許也能看到更多筆者沒看到的東西。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
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從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
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中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
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