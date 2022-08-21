「撿拾漂流木」除罪化！未來在國有林區之外，非天災清運期間都可自由撿拾
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針對外界擔憂鬆綁法規是否會導致山老鼠更猖獗，林務局局長林華慶表示，山老鼠常盜伐的多是大型且有價值的漂流木，而現行規定放寬的是民眾撿拾小型漂流木的權利，可以不再擔憂撿漂流木誤觸法規。
環境資訊中心記者 廖禹婷報導
由於來自國家森林的漂流木屬於國家財產，常有民眾因未在公告期間撿拾而誤觸法律。林務局於今年5月修訂《處理天然災害漂流木應注意事項》（下簡稱《注意事項》）放寬撿拾漂流木規定，17日林務局也召開記者會說明，未來只要避開風災後政府緊急清運的時間，民眾皆可自由徒手撿拾漂流木。
針對外界擔憂鬆綁法規是否會導致山老鼠更猖獗，林務局局長林華慶表示，山老鼠常盜伐的多是大型且有價值的漂流木，而現行規定放寬的是民眾撿拾小型漂流木的權利，請民眾不必憂慮。
不再擔憂撿漂流木誤觸法規！林務局鬆綁漂流木撿拾規定
每當颱風或豪雨過後，國有森林常因崩塌或樹木倒伏，導致大批殘枝或樹幹順溪流而下，最後堆積於河口或海岸形成漂流木。不過漂流木多來自國有森林，依《森林法》規定屬於國家財產，因此民眾若隨意撿拾可能將遭到取締並以涉嫌侵占移送法辦。
林務局17日也宣布，大幅鬆綁漂流木撿拾相關規定，未來民眾除了在天災過後、政府單位進行緊急清運及註記國有漂流木作業期間以外，都可以自由撿拾，不必再擔心會因就地撿拾漂流木而受罰。
由於漂流木管理採「屬地主義」，依《森林法》規定，當有大量漂流木出現時，當地政府必須在一個月內完成註記、清運具標售價值的貴重木，之後才會公告開放撿拾的期間，讓民眾自由撿拾剩餘的漂流木，開放期間通常以一個月為原則。
不過，由於過去開放撿拾期間太短，對於經常撿拾漂流木作為薪材或木雕創作使用的民眾形同是「原則禁止，例外准許」，加上民眾也會因不熟悉公告撿拾期間的相關規定而違法被取締。
花蓮林管處處長黃群策指出，今年1月就有大學師生在公告撿拾期結束隔天，於磯崎海岸撿拾漂流木進行藝術創作，以及外國藝術家在花蓮溪口海岸誤撿漂流木，而遭法辦的案例。
林務局局長林華慶說，此次修法目的是要將小型漂流木的自由運用除罪化，使在地民眾都擁有漂流木的近用權。不過他提醒，目前開放漂流木撿拾區域，只限於「國有林區外」的河口或海（灘）岸等地點，依據《森林法》規定，位於國有林區域內的漂流木竹依然屬於未開放撿拾的國家財產。
明定可撿拾漂流木尺寸，林務局提醒：若要轉售須事前登記
除了大幅放寬可撿拾漂流木的時間，由於過去《注意事項》規定，民眾只能撿拾經由政府單位認定不屬於貴重木，且確定不具標售價值的漂流木，林務局在2020年也放寬規定，並明確規範可撿拾的漂流木尺寸。
林華慶說明，只要單支規格符合末徑小於20公分、且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，且沒有政府註記或烙印標記的漂流木，不論是否為貴重木，民眾都可在開放期間撿拾。
他也特別指出，為了避免民眾自行裁切木材，以符合可撿拾尺寸的規定，木材上不可有加工的痕跡，否則依然屬於違法。
此外，若民眾撿拾漂流木後規劃要進行加工轉售，或是撿拾量大到需靠車輛運送時，林務局也提醒，應到臨時林產物檢查站或當地林管處工作站辦理登記，取得漂流木合法產權證明。不過若僅作為自用的薪材或蒐藏品，則可直接攜回不必登記。
林華慶說，未來對於木材管理會趨向嚴格，朝向必須取得合法木材證明才可販售，因此建議民眾若無法確保是否會轉售，也還是先進行登記以取得合法木材證明。
鬆綁法規使山老鼠更猖獗？林華慶：僅開放小型漂流木、非大型貴重木
根據林務局資料顯示，2010年到2018年山老鼠盜伐案件中，竊取貴重漂流木的案件就佔了9%，外界也擔憂鬆綁法規是否會讓山老鼠更加猖獗。
對此，林華慶表示，山老鼠會竊取的漂流木通常是具有標售價格的貴重木，但現行規定僅放寬民眾撿拾小型漂流木的權利，因此不會造成山老鼠竊取漂流木的案件增多。
至於大眾常認為山老鼠會在風災前夕先到山上伐材，事後再以「撿拾漂流木」為由合法盜取，林華慶則澄清，山老鼠不可能事先預測木材會隨水流漂至指定地點，因此「（山老鼠）確切來說是盜取漂流木，而不是造成漂流木。」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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