「撿拾漂流木」除罪化！未來在國有林區之外，非天災清運期間都可自由撿拾

環境資訊中心記者 廖禹婷報導

由於來自國家森林的漂流木屬於國家財產，常有民眾因未在公告期間撿拾而誤觸法律。林務局於今年5月修訂《處理天然災害漂流木應注意事項》（下簡稱《注意事項》）放寬撿拾漂流木規定，17日林務局也召開記者會說明，未來只要避開風災後政府緊急清運的時間，民眾皆可自由徒手撿拾漂流木。

針對外界擔憂鬆綁法規是否會導致山老鼠更猖獗，林務局局長林華慶表示，山老鼠常盜伐的多是大型且有價值的漂流木，而現行規定放寬的是民眾撿拾小型漂流木的權利，請民眾不必憂慮。

不再擔憂撿漂流木誤觸法規！林務局鬆綁漂流木撿拾規定

每當颱風或豪雨過後，國有森林常因崩塌或樹木倒伏，導致大批殘枝或樹幹順溪流而下，最後堆積於河口或海岸形成漂流木。不過漂流木多來自國有森林，依《森林法》規定屬於國家財產，因此民眾若隨意撿拾可能將遭到取締並以涉嫌侵占移送法辦。

林務局17日也宣布，大幅鬆綁漂流木撿拾相關規定，未來民眾除了在天災過後、政府單位進行緊急清運及註記國有漂流木作業期間以外，都可以自由撿拾，不必再擔心會因就地撿拾漂流木而受罰。

由於漂流木管理採「屬地主義」，依《森林法》規定，當有大量漂流木出現時，當地政府必須在一個月內完成註記、清運具標售價值的貴重木，之後才會公告開放撿拾的期間，讓民眾自由撿拾剩餘的漂流木，開放期間通常以一個月為原則。

不過，由於過去開放撿拾期間太短，對於經常撿拾漂流木作為薪材或木雕創作使用的民眾形同是「原則禁止，例外准許」，加上民眾也會因不熟悉公告撿拾期間的相關規定而違法被取締。

花蓮林管處處長黃群策指出，今年1月就有大學師生在公告撿拾期結束隔天，於磯崎海岸撿拾漂流木進行藝術創作，以及外國藝術家在花蓮溪口海岸誤撿漂流木，而遭法辦的案例。

林務局局長林華慶說，此次修法目的是要將小型漂流木的自由運用除罪化，使在地民眾都擁有漂流木的近用權。不過他提醒，目前開放漂流木撿拾區域，只限於「國有林區外」的河口或海（灘）岸等地點，依據《森林法》規定，位於國有林區域內的漂流木竹依然屬於未開放撿拾的國家財產。

Photo Credit: 林務局 漂流木最新撿拾攻略

明定可撿拾漂流木尺寸，林務局提醒：若要轉售須事前登記

除了大幅放寬可撿拾漂流木的時間，由於過去《注意事項》規定，民眾只能撿拾經由政府單位認定不屬於貴重木，且確定不具標售價值的漂流木，林務局在2020年也放寬規定，並明確規範可撿拾的漂流木尺寸。

林華慶說明，只要單支規格符合末徑小於20公分、且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，且沒有政府註記或烙印標記的漂流木，不論是否為貴重木，民眾都可在開放期間撿拾。

他也特別指出，為了避免民眾自行裁切木材，以符合可撿拾尺寸的規定，木材上不可有加工的痕跡，否則依然屬於違法。

此外，若民眾撿拾漂流木後規劃要進行加工轉售，或是撿拾量大到需靠車輛運送時，林務局也提醒，應到臨時林產物檢查站或當地林管處工作站辦理登記，取得漂流木合法產權證明。不過若僅作為自用的薪材或蒐藏品，則可直接攜回不必登記。

林華慶說，未來對於木材管理會趨向嚴格，朝向必須取得合法木材證明才可販售，因此建議民眾若無法確保是否會轉售，也還是先進行登記以取得合法木材證明。

Photo Credit: 廖禹婷 此塊漂流木雖然符合可撿拾尺寸的規定，但因木材上有裁切痕跡，因此仍屬於違法撿拾

鬆綁法規使山老鼠更猖獗？林華慶：僅開放小型漂流木、非大型貴重木

根據林務局資料顯示，2010年到2018年山老鼠盜伐案件中，竊取貴重漂流木的案件就佔了9%，外界也擔憂鬆綁法規是否會讓山老鼠更加猖獗。

對此，林華慶表示，山老鼠會竊取的漂流木通常是具有標售價格的貴重木，但現行規定僅放寬民眾撿拾小型漂流木的權利，因此不會造成山老鼠竊取漂流木的案件增多。

至於大眾常認為山老鼠會在風災前夕先到山上伐材，事後再以「撿拾漂流木」為由合法盜取，林華慶則澄清，山老鼠不可能事先預測木材會隨水流漂至指定地點，因此「（山老鼠）確切來說是盜取漂流木，而不是造成漂流木。」

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航