中國經濟觸頂下行解析：無論再貪婪，外資都怕到撤出時，你不恐懼一下嗎？
我們想讓你知道的是
外部有美中貿易戰、COVID疫情和烏俄戰爭，內部面臨不動產泡沫破裂、現金不足，以及勞動率短缺和失業問題同時發生的異相。當全球化貿易秩序、中國人口、中國經濟增長裡面每一項條件都傾頹，資金撤出水位自然會降得很快。
文：麟左馬
討生活很辛苦，工作完，就沒那個心力管遠方。
中國就在身側，但是跟月底的帳單和明天的開張比起來，是遠得要命王國。因為更新資訊很花時間力氣，認真過日子的人，可能還覺得中國仍在崛起，經濟、市場，以及國力都超強。2019年之前，會這樣看很正常，因為帳面上看起來還在高歌猛進。
大約15年前，中國搭上開發中國家的經濟成長列車，憑藉人口紅利，超高速發展，一切欣欣向榮，喊出大國崛起。2017年的超大型跨國基礎建設計畫，一帶一路，吸引全世界申請加入亞投行，看起來真的很像大利多。不過這些條件相繼在2019年前後墜落，後繼無力，局勢已翻轉。
先從外部因素分析：
2018年底：美中貿易戰
美中貿易戰的前身是WTO（世界貿易組織）會員義務，對已開發國家和開發中國家的條件差異巨大，足以令開發中國家透過貿易佔到便宜。中國在WTO會員裡，憑開發中國家身份獲益最多；美國卻在WTO會員國裡，讓利最多。
貿易戰是一種兵不血刃，但傷害不見得小於軍事作戰的實力競技場。美中分別是世界第一和第二大經濟體，同時也是第一和第二大市場。但全球化的精神正是降低貿易成本，全球貿易秩序，因為美中貿易戰，不得不重整。貿易成本提高，原本平坦而通暢的全球市場，重新碎片化。
靠製造業成為世界工廠，賺盡全球化分工收益的中國，可以說是全球化的最大受益者。中國二十年來的經濟成長動能，也由全球化直接供應。全球化貿易秩序受阻，最大受益者馬上轉為最受衝擊的一方。
2019年底：COVID-19疫情
對全球化影響最全面的事件還是疫情，無人能免。全球運輸成本一致提升，人力缺口造成的航班延誤和改變，持續打亂一整池春水。
全球供應鏈最大的改變，從長榮海運的年終獎金可以一瞥：運輸價格飆升。前因是海運利潤極低，2017年韓進海運倒閉時，長榮海運其實也在2018年告急。疫情造成的短期需求增長，讓競爭過份激烈的海運產業終於有理由一次漲足運費，挽救毛利率。海運業活了，運費漲了。
就算貿易秩序沒有出現裂痕，運費大漲還是墊高了貿易成本。貿易量愈大的國家，尤其是出口國，受到貿易成本提升的衝擊也更大。中國是全世界最大的出口國。
2022年初：俄國侵略烏克蘭
除了世界貿易秩序，還有世界秩序也被破壞。最佳的世界秩序不是靠強權，而是靠信任。信任是全世界最能降低貿易成本的東西，別無其他。
俄國侵略主權國家烏克蘭，打碎了國界不可侵犯的基礎信任。在戰爭危機面前，加強防治境外勢力滲入絕對比降低貿易成本更關鍵。禁用中國通訊商硬體設備只是第一步，打破全球化坦途的各種措施如今時時刻刻都在推進。目前看來，中國的應對方案不甚成功。
俄國侵略烏克蘭的經濟效益還浮現在能源和糧食短缺。這當然也不利貿易。
這還只是外部因素。這些外部因素同時也會影響到台灣、越南、日本、德國，出口導向的國家衝擊都不小。但中國的內部因素，才是讓它在2019年後，急轉直下的關鍵：
勞動力短缺
從2017年開始，中國二線城市如天津、杭州，就在用戶籍來徵才。表示中國的人口紅利斷層開始出現在生產力短缺。
中國的戶籍政策和世界上任何一個國家都不同。《十億民工進城來》一書可以一次理解中國土地與人口政策：用戶籍把農民綁在農地裡生產糧食。所有的社會福利，包含醫療與就學，都與戶籍綁定，而大城市的社會福利從來樂勝。進城工作的勞動人口，一旦有孩子，都得留在戶籍地就學，就順便綁定帶孩子的祖父母，留在農村。大城市的戶籍，一般只能靠婚姻來取得。除了垂直的階級流動，平面的城鄉流動也靠攀關係。
所以，大城市祭出戶籍來爭取人才移入，是非常強的手段。只是不料連杭州和天津都要用上這招。
行政上，一線城市只有北上廣深，杭州在經濟上穩居第五，是二線城市之首。天津作為北京的外港，已經形成一日生活圈，基本上所有北京的工作者都可能選擇住天津通勤。這兩個吸引力極高的城市也祭出人才落戶政策，可見勞動力之短缺。而中國長期以來是世界第一人口大國。
失業率暴漲
2019年，中國風光已極的互聯網企業競相停止招聘。像阿里巴巴這麼大的高速成長集團，經歷螞蟻金服被政府剿滅，以及各種補稅搜刮，停招有理。
可以解釋成高速成長的科技公司，發展模式遇到瓶頸。但如果把發展模式拆開來分析，會發現：這些公司後期的發展不是靠消費市場裡的斬獲，而是在金融市場裡獲得投資人的信心投注。但從2018小米IPO失利後，中國獨角獸或大企業的境外募資都不順利。因為投資人對中國企業本身信心跌落，畢竟善於賺投資人的錢，不保證善於賺市場上的錢。更麻煩的是，如果市佔率靠的是中國政府的特許，中國政府就會成為營運的最大風險。
2022年5月，中國的青年失業率20%，不含6月畢業季的新鮮人。
勞動力短缺和失業率暴漲聽起來不應該同時發生對吧？二線大城祭出戶籍徵才的對象，目前限於高學歷和高技術人才。但超大型科技公司的聘僱據點大量集中於一線城市。只有杭州這種專注於互聯網新創，或成都這種集中於遊戲產業的二線城市，比較有機會在特定人才上與一線城市競爭。但當人才總量不足的時候，二線城市很難勝過一線城市。
不動產泡沫破裂
持有任何中概股投資的人都應該發現：從2021年的恆大地產危機開始，中國的金融泡沫破滅速度加快，快到投資人來不及撤手。2022的爛尾樓風暴，更顯然是結構性問題，不是特定廠商的金流斷裂。結構性問題，需要系統性理解。
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
我們想讓你知道的是
5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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