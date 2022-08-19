中國經濟觸頂下行解析：無論再貪婪，外資都怕到撤出時，你不恐懼一下嗎？

文：麟左馬

討生活很辛苦，工作完，就沒那個心力管遠方。

中國就在身側，但是跟月底的帳單和明天的開張比起來，是遠得要命王國。因為更新資訊很花時間力氣，認真過日子的人，可能還覺得中國仍在崛起，經濟、市場，以及國力都超強。2019年之前，會這樣看很正常，因為帳面上看起來還在高歌猛進。

大約15年前，中國搭上開發中國家的經濟成長列車，憑藉人口紅利，超高速發展，一切欣欣向榮，喊出大國崛起。2017年的超大型跨國基礎建設計畫，一帶一路，吸引全世界申請加入亞投行，看起來真的很像大利多。不過這些條件相繼在2019年前後墜落，後繼無力，局勢已翻轉。

先從外部因素分析：

2018年底：美中貿易戰

美中貿易戰的前身是WTO（世界貿易組織）會員義務，對已開發國家和開發中國家的條件差異巨大，足以令開發中國家透過貿易佔到便宜。中國在WTO會員裡，憑開發中國家身份獲益最多；美國卻在WTO會員國裡，讓利最多。

貿易戰是一種兵不血刃，但傷害不見得小於軍事作戰的實力競技場。美中分別是世界第一和第二大經濟體，同時也是第一和第二大市場。但全球化的精神正是降低貿易成本，全球貿易秩序，因為美中貿易戰，不得不重整。貿易成本提高，原本平坦而通暢的全球市場，重新碎片化。

靠製造業成為世界工廠，賺盡全球化分工收益的中國，可以說是全球化的最大受益者。中國二十年來的經濟成長動能，也由全球化直接供應。全球化貿易秩序受阻，最大受益者馬上轉為最受衝擊的一方。

2019年底：COVID-19疫情

對全球化影響最全面的事件還是疫情，無人能免。全球運輸成本一致提升，人力缺口造成的航班延誤和改變，持續打亂一整池春水。

全球供應鏈最大的改變，從長榮海運的年終獎金可以一瞥：運輸價格飆升。前因是海運利潤極低，2017年韓進海運倒閉時，長榮海運其實也在2018年告急。疫情造成的短期需求增長，讓競爭過份激烈的海運產業終於有理由一次漲足運費，挽救毛利率。海運業活了，運費漲了。

就算貿易秩序沒有出現裂痕，運費大漲還是墊高了貿易成本。貿易量愈大的國家，尤其是出口國，受到貿易成本提升的衝擊也更大。中國是全世界最大的出口國。

2022年初：俄國侵略烏克蘭

除了世界貿易秩序，還有世界秩序也被破壞。最佳的世界秩序不是靠強權，而是靠信任。信任是全世界最能降低貿易成本的東西，別無其他。

俄國侵略主權國家烏克蘭，打碎了國界不可侵犯的基礎信任。在戰爭危機面前，加強防治境外勢力滲入絕對比降低貿易成本更關鍵。禁用中國通訊商硬體設備只是第一步，打破全球化坦途的各種措施如今時時刻刻都在推進。目前看來，中國的應對方案不甚成功。

俄國侵略烏克蘭的經濟效益還浮現在能源和糧食短缺。這當然也不利貿易。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這還只是外部因素。這些外部因素同時也會影響到台灣、越南、日本、德國，出口導向的國家衝擊都不小。但中國的內部因素，才是讓它在2019年後，急轉直下的關鍵：

勞動力短缺

從2017年開始，中國二線城市如天津、杭州，就在用戶籍來徵才。表示中國的人口紅利斷層開始出現在生產力短缺。

中國的戶籍政策和世界上任何一個國家都不同。《十億民工進城來》一書可以一次理解中國土地與人口政策：用戶籍把農民綁在農地裡生產糧食。所有的社會福利，包含醫療與就學，都與戶籍綁定，而大城市的社會福利從來樂勝。進城工作的勞動人口，一旦有孩子，都得留在戶籍地就學，就順便綁定帶孩子的祖父母，留在農村。大城市的戶籍，一般只能靠婚姻來取得。除了垂直的階級流動，平面的城鄉流動也靠攀關係。

所以，大城市祭出戶籍來爭取人才移入，是非常強的手段。只是不料連杭州和天津都要用上這招。

行政上，一線城市只有北上廣深，杭州在經濟上穩居第五，是二線城市之首。天津作為北京的外港，已經形成一日生活圈，基本上所有北京的工作者都可能選擇住天津通勤。這兩個吸引力極高的城市也祭出人才落戶政策，可見勞動力之短缺。而中國長期以來是世界第一人口大國。

失業率暴漲

2019年，中國風光已極的互聯網企業競相停止招聘。像阿里巴巴這麼大的高速成長集團，經歷螞蟻金服被政府剿滅，以及各種補稅搜刮，停招有理。

可以解釋成高速成長的科技公司，發展模式遇到瓶頸。但如果把發展模式拆開來分析，會發現：這些公司後期的發展不是靠消費市場裡的斬獲，而是在金融市場裡獲得投資人的信心投注。但從2018小米IPO失利後，中國獨角獸或大企業的境外募資都不順利。因為投資人對中國企業本身信心跌落，畢竟善於賺投資人的錢，不保證善於賺市場上的錢。更麻煩的是，如果市佔率靠的是中國政府的特許，中國政府就會成為營運的最大風險。

2022年5月，中國的青年失業率20%，不含6月畢業季的新鮮人。

勞動力短缺和失業率暴漲聽起來不應該同時發生對吧？二線大城祭出戶籍徵才的對象，目前限於高學歷和高技術人才。但超大型科技公司的聘僱據點大量集中於一線城市。只有杭州這種專注於互聯網新創，或成都這種集中於遊戲產業的二線城市，比較有機會在特定人才上與一線城市競爭。但當人才總量不足的時候，二線城市很難勝過一線城市。

不動產泡沫破裂

持有任何中概股投資的人都應該發現：從2021年的恆大地產危機開始，中國的金融泡沫破滅速度加快，快到投資人來不及撤手。2022的爛尾樓風暴，更顯然是結構性問題，不是特定廠商的金流斷裂。結構性問題，需要系統性理解。