精準表達力：簡報時被批評沒邏輯、沒重點，該如何改善？
我們想讓你知道的是
大多數無法做好簡報的人，通常是不太懂得如何將零散的想法，組織成有邏輯的架構。這樣不僅容易讓台下的聽眾失去耐心，報告時自己也比較容易感到緊張和混亂。怎麼解決呢？我們需要懂的如何組織一個好架構。
文：FAHAHA｜翁順法
有人曾經說過你表達「沒有邏輯」嗎？你認為自己能夠將想法清楚、有條理的陳述出來嗎？你在上台簡報之前腦子容易一團亂、感到很緊張嗎？
大多數無法做好簡報的人，通常是不太懂得如何將零散的想法，組織成有邏輯的架構。這樣不僅容易讓台下的聽眾失去耐心，報告時自己也比較容易感到緊張和混亂。
怎麼解決呢？我們需要懂得如何組織一個好架構。
這篇文章有三個重點：
- 表達沒邏輯的原因
- 好架構的重要性？
- 如何建立好架構？
準備好要一起克服表達沒邏輯的問題了嗎？讓我們開始吧！
一、表達沒邏輯的原因
表達沒邏輯的主因，是因為我們過去沒有好好學習如何把話說清楚，也不認為這件事情重要。
1. 學生時期的表達訓練
就我在簡報的教學經驗，許多人不擅長將混亂的想法，組織成有邏輯的內容。這很有可能是過去學生時期的寫作訓練出了問題。在台灣，多數人最早開始接受的表達訓練，是學生時代的寫作，但當時的寫作練習，通常只是為了「考試拿高分」。我們專注於玩弄文字、修辭、語調，讓文章讀起來十分華麗，卻忽略思考文章的邏輯結構，與背後想傳達的目的。
這樣的表達容易流於表面、零散破碎，無法將核心概念精準傳達。這或許不是教師和學生的錯，只是面對當時的考試制度與題目，這樣的寫作模式可能是最有「效益」的做法。
但離開學校進入職場後，若我們仍以過去寫作思維，去面對職場簡報或寫作，往往就無法表現得出色。
2. 職場需要的表達能力
職場真正需要的表達，不是你把話說得很美、很華麗，而是你說的話有沒有道理、有沒有邏輯、能不能讓人聽懂、讓人信服。這時候，表達時能否展現「洞察力」與「邏輯性」，往往比表達的「美感」還重要許多。
也可以這樣說，表達的美感應該建立在紮實的內容基礎上。如果內容有料、有邏輯，那修辭技巧、設計美感會大大加分；相反的，如果表達只有美感，卻內容空洞、邏輯混亂，則無法在職場環境中被接受。
那怎麼辦呢？我們必須從表達的基本功做起。什麼是表達的基本功？就是有邏輯的表達架構。
二、好架構的重要性
一個好的架構，對於講者和聽眾來說都很重要。對講者來說，建立一個好的架構能夠釐清問題、聚焦想法；而對聽眾來說，好架構則能更快速的掌握表達內容的全貌。
1. 幫助表達者釐清思路
建立架構的過程，是思考大於產出的過程。講者需要不斷刺激思考、釐清問題、整合想法、調整順序，最後才能規劃出一張目的明確、路徑清晰的表達地圖。
這個過程，相較於單純調整文字細節辛苦許多，又無法看見立即的成果，導致很多人表達時不喜歡在架構上下功夫。就像是很多人準備簡報時會花大量時間做PPT，卻沒有花腦袋搞清楚真正的簡報目的。
管理學上有一句話，特別適合用來鼓勵我們學習架構：「別用戰術上的勤勞，掩蓋戰略上的懶惰。」戰術指的就是讓表達酷炫吸睛的技巧，比如：修辭技巧、投影片設計、話術等等；而戰略指的是透過思考，建立紮實有邏輯的架構。
很多時候，我們都在枝微末節的戰術層面努力，卻沒有真正掌握戰略的問題，這樣表達沒邏輯的問題自然就不會被改善。
2. 幫助讓聽眾容易理解
《精準寫作》告訴我們：「寫作就像是堆香檳塔，創作者從底層思考、整理，一層層往上堆砌想法、重點，最後得出那一杯獨到的結論和觀點。而從受眾的角度，反而是從上而下取杯，從結論看到支撐結論的論點，從論點看到證明論點的證據。」
這裡的「寫作」，我認為可以替代成任何和「表達相關」的詞彙，比如：簡報、演講等等。
對聽眾、讀者來說，一個好架構能夠幫助他們更快速的掌握內容。訊息從結論、論據、案例說明逐步展開。如果表達時沒有一個明確的表達架構，想到什麼說什麼，聽眾就容易迷失其中，無法輕易理解表達者的意思，然後失去耐性。
小結一下，好的架構能幫助表達者釐清思路、整合內容；而也只有當表達者清楚知道自己想要說什麼、要帶聽眾走向何處，聽眾才可能理解表達的重點。
三、如何產出好架構
前面我們了解「表達沒邏輯」的主因，是過去養成的表達習慣，也知道想要改善這種情況，需要學習在表達前建立一個好的表達架構。這一段，我要跟你分享：如何產出一個好的表達架構。
1. 產出架構的兩種方法
產出架構的方式有兩種，一種是從無到有逐步建立架構，另一種則是直接借助合適的表達框架來思考，將內容填進去。
- 由下而上的KJ法
KJ法其實是來自一位日本人文學家，川喜田二郎（Kawakita Jiro），在歷經多年的野外考察後，總結的一套方法。而KJ二字，就是來自這位人文學家的名字縮寫。
這套方法可以將它活用在許多地方，比如：團隊合作、企業會議、組織簡報、企劃活動等等，協助我們發揮創意、釐清問題的本質，並找出可行的行動方案。而我在〈表達力專欄：如何透過KJ法，建構有邏輯的表達架構？〉這篇文章有詳細介紹KJ法，有興趣的人可以當作延伸閱讀。
不過本文章，只簡單介紹KJ法的操作流程：（根據我的個人經驗改編）
Step 0.：事前準備：表達必須以終為始。一開始先思考講給誰聽、目標為何。
Step 1.：自由發想：將腦中對於該表達主題的想法盡可能的全部抽出來，訣竅是：時間限制、不議論不批判。
Step 2.：重點分類：將第一階段的點子根據共同特徵進行分類，歸納出數個大重點。
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