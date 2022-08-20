【圖輯】塔利班奪權後，「地下學校」成為阿富汗女孩延續學業的生命線
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被塔利班再次掌控的阿富汗，女性教育持續受限。對此，許多人開始成立地下學校，讓塔利班不再阻礙年輕女性的發展。身為教師的納茲漢德決心，不只傳授學校課程，更教導女孩如何為自己的權利奮鬥與堅持，期望女性能夠過寫作、提高聲量，來對抗塔利班。
阿富汗大部分的女孩已經有一年沒有踏進教室，也沒有任何跡象表明執政的塔利班（Taliban）政權會允許她們重返學校。
女孩受教的問題在塔利班內部其實存在著分歧。有些人支持女孩重返校園，因為他們認為這部分並未違反教義，或是想積極改善與國際社會的關係。不過，身為塔利班意見領袖的農村部落長老，則是堅決反對。
1990年代，塔利班第一次統治阿富汗時，對女性的限制比現在更為嚴格。除了禁止受教育、工作，出門更是要求女性以長袍覆蓋全身除了眼睛。
2001年後，塔利班被推翻的20年內，女性開始重返校園與工作崗位。塔利班似乎也接受了這些改變，並在去（2021）年重奪政權後向阿富汗人保證，不會再回到過去的高壓統治。
官員們公開稱，他們將允許10幾歲的女孩重返校園，然而需要時間來建立嚴格的性別隔離措施，以符合伊斯蘭體系。
女孩們的希望曾在3月重新燃起。開學前，塔利班教育部一度宣布所有人都可以返回校園。不過，在3月23日開學當天，這一決定突然遭到推翻。似乎是在最後一刻，塔利班最高領袖艾昆薩達（Mullah Haibatullah Akhundzada）向反對派妥協。
16歲的卡德里（Shekiba Qaderi）回憶起當天的情況，她與同學們都感到十分開心又興奮，直到一位老師告知他們必須回家。
「女孩們都哭了起來，那是我們生命中最糟糕的時刻。」卡德里說道。自此之後，她一直努力在家跟上學習進度，除了閱讀課本、小說與歷史書籍，也透過電影和YouTube學習英文。
另一方面，卡德里的姊姊正在一所私立大學學習法律。不過，她的父親穆罕默德（Mohammad Shah Qaderi）並未因此得到慰藉，因為多數教授已離開阿富汗，降低了教育品質。
一位退休公務員曾問穆罕默德：「即使年輕女性獲得大學學位，又有什麼好處呢？」他進一步補充，女性將沒有工作，因為塔利班不允許。
穆罕默德則回應，他一直希望自己的孩子能接受高等教育，現在看來機會渺茫，目前也正在考慮是否離開阿富汗。「沒有教育，我將無法看見孩子們在我的眼前逐漸成長，這是無法接受的。」他說道。
感到無奈之餘，許多人開始尋找突破口，讓塔利班不再阻礙年輕女性的發展。
索達巴・納茲漢德（Sodaba Nazhand）在喀布爾（Kabul）建立了一所非正式學校，她與自己的姊妹們在課堂中教授英語、自然與數學。
「當塔利班想要剝奪婦女受教和工作的權利時，我想透過教育這些女孩來反抗他們的決定。」納茲漢德說道。
納茲漢德成立的學校只是眾多地下教育機構之一，阿富汗女孩在六年級後就被禁止繼續接受教育。對她們來說，地下學校就是一條生命線。
雖然塔利班允許婦女上大學，但當女子連國、高中教育都無法接受時，這一例外就變得無關緊要。納茲漢德感嘆：「無法填補這段空白的事實，讓人悲傷又擔憂。」
目前，納茲漢德的學校約有250名學生，其中包含50、60名六年級以上的女孩。
「我不只是傳授學校課程，更試圖教他們如何為自己的權利奮鬥與堅持」，納茲漢德說道。她批評塔利班自第一次掌權以來，根本沒有改變。
「塔利班都是一樣的，但我們不該再次成為90年代的女性。我們必須透過寫作、提高我們的聲量，或用任何可能的方式，來與之對抗。」她說。
儘管納茲漢德做出了堅定的承諾，她仍擔心學校的未來。自從一位幫助支付校舍租金的善心人士去世後，她已沒有能力給付房租或購買生活用品。
「上不了學真的太難受了。」一名叫做鄧雅・阿巴札達（Dunya Arbabzada）的女孩說道。「每當我經過學校、看到緊閉的大門就很難過。」
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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