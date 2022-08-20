【圖輯】塔利班奪權後，「地下學校」成為阿富汗女孩延續學業的生命線

阿富汗大部分的女孩已經有一年沒有踏進教室，也沒有任何跡象表明執政的塔利班（Taliban）政權會允許她們重返學校。

女孩受教的問題在塔利班內部其實存在著分歧。有些人支持女孩重返校園，因為他們認為這部分並未違反教義，或是想積極改善與國際社會的關係。不過，身為塔利班意見領袖的農村部落長老，則是堅決反對。

40多歲的阿勒費（Arefeh）與自己的女兒因為無法受教，而前往地下學校學習｜Photo Credit: AP / 達志影像

1990年代，塔利班第一次統治阿富汗時，對女性的限制比現在更為嚴格。除了禁止受教育、工作，出門更是要求女性以長袍覆蓋全身除了眼睛。

2001年後，塔利班被推翻的20年內，女性開始重返校園與工作崗位。塔利班似乎也接受了這些改變，並在去（2021）年重奪政權後向阿富汗人保證，不會再回到過去的高壓統治。

女孩們抗議並要求獲得受教權｜Photo Credit: AP / 達志影像

官員們公開稱，他們將允許10幾歲的女孩重返校園，然而需要時間來建立嚴格的性別隔離措施，以符合伊斯蘭體系。

女孩們的希望曾在3月重新燃起。開學前，塔利班教育部一度宣布所有人都可以返回校園。不過，在3月23日開學當天，這一決定突然遭到推翻。似乎是在最後一刻，塔利班最高領袖艾昆薩達（Mullah Haibatullah Akhundzada）向反對派妥協。

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16歲的卡德里（Shekiba Qaderi）回憶起當天的情況，她與同學們都感到十分開心又興奮，直到一位老師告知他們必須回家。

「女孩們都哭了起來，那是我們生命中最糟糕的時刻。」卡德里說道。自此之後，她一直努力在家跟上學習進度，除了閱讀課本、小說與歷史書籍，也透過電影和YouTube學習英文。

諾爾清真寺（Noor Mosque）負責人巴圖拉（Maulvi Bakhtullah）表示，來到清真寺學習的女性在公立學校關閉後大大增加｜Photo Credit: AP / 達志影像

另一方面，卡德里的姊姊正在一所私立大學學習法律。不過，她的父親穆罕默德（Mohammad Shah Qaderi）並未因此得到慰藉，因為多數教授已離開阿富汗，降低了教育品質。

一位退休公務員曾問穆罕默德：「即使年輕女性獲得大學學位，又有什麼好處呢？」他進一步補充，女性將沒有工作，因為塔利班不允許。

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穆罕默德則回應，他一直希望自己的孩子能接受高等教育，現在看來機會渺茫，目前也正在考慮是否離開阿富汗。「沒有教育，我將無法看見孩子們在我的眼前逐漸成長，這是無法接受的。」他說道。

感到無奈之餘，許多人開始尋找突破口，讓塔利班不再阻礙年輕女性的發展。

在喀布爾地下學校學習的女孩們｜Photo Credit: AP / 達志影像

索達巴・納茲漢德（Sodaba Nazhand）在喀布爾（Kabul）建立了一所非正式學校，她與自己的姊妹們在課堂中教授英語、自然與數學。

「當塔利班想要剝奪婦女受教和工作的權利時，我想透過教育這些女孩來反抗他們的決定。」納茲漢德說道。

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納茲漢德成立的學校只是眾多地下教育機構之一，阿富汗女孩在六年級後就被禁止繼續接受教育。對她們來說，地下學校就是一條生命線。

雖然塔利班允許婦女上大學，但當女子連國、高中教育都無法接受時，這一例外就變得無關緊要。納茲漢德感嘆：「無法填補這段空白的事實，讓人悲傷又擔憂。」

目前，納茲漢德的學校約有250名學生，其中包含50、60名六年級以上的女孩。

Photo Credit: AP / 達志影像

「我不只是傳授學校課程，更試圖教他們如何為自己的權利奮鬥與堅持」，納茲漢德說道。她批評塔利班自第一次掌權以來，根本沒有改變。

「塔利班都是一樣的，但我們不該再次成為90年代的女性。我們必須透過寫作、提高我們的聲量，或用任何可能的方式，來與之對抗。」她說。

女孩剛從地下學校放學離開｜Photo Credit: AP / 達志影像

儘管納茲漢德做出了堅定的承諾，她仍擔心學校的未來。自從一位幫助支付校舍租金的善心人士去世後，她已沒有能力給付房租或購買生活用品。

「上不了學真的太難受了。」一名叫做鄧雅・阿巴札達（Dunya Arbabzada）的女孩說道。「每當我經過學校、看到緊閉的大門就很難過。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航