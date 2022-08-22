在0.6公分之間找到千萬商機：巴基斯坦創業夫妻檔如何打造出一雙「越穿越懂你」的休閒鞋？
我們想讓你知道的是
從巴基斯坦皮鞋老闆，變成紐約鞋店打工仔，Atoms成功把四分之一吋的微小差異，放大成千萬美元營收，而其「選擇越少越快樂」的信仰卻能創造三成回購率，其中的祕訣是什麼呢？
文：陳蔚銘（創新拿鐵）
「Atoms」是美國近年來急速竄起的休閒鞋（sneakers）品牌，2018年創立以來，只靠著兩款每雙售價129至159美元的休閒鞋，就創造了1200萬美元營收。
創新點：打破鞋廠多年習慣，提供1/4吋選項、設計科技鞋墊找到利基市場。
大學接觸到網路世界，發現線上銷售潛力無窮
「Atoms」的共同創辦人Waqas Ali和Sidra Qasim是一對來自巴基斯坦的夫妻檔。他們還沒結婚前，兩人都在巴基斯坦第二大城Lahore念大學，一個主修物理、一個主修商業。
物理系才念到一半，Waqas就接觸到當時正快速發展的網際網路，每天泡在電腦教室裡上網好幾個小時；他發現網路購物帶來的方便性會是未來的趨勢和商機所在，於是他拉著Sidra一起研究，想搭上網路創業的熱潮，把實體商品放在網路上賣。
然而，當地創業資源極缺，他們沒有管道入門，不知道去哪找廠商，甚至連一台自己的電腦都沒有。
為了找到相關資源，他們除了四處申請創業補助，Waqas還把原先媽媽給他的生活費800美元通通拿去辦了一場「招商」活動，希望能找到願意讓他們在網路上賣產品的廠商。不過，當地廠商根本不理解什麼是網路，他們的招商失敗，錢花光了、半個供應商或客戶都沒找到，Waqas和Sidra也因此大吵一架，搬回老家住。
過了不久，Sidra突然收到通知，他們之前申請的創業補助通過，獲得一萬美金。他們得以繼續拜訪各家廠商尋找各種可能性。終於，他們找到一群皮鞋匠願意接單，讓他們把皮鞋放上網賣。
接著，他們又加入Google在當地提供的創業學程，一邊學習經營電子商務所需的知識、一邊和鞋匠們學習如何挑選皮料、如何設計鞋底花紋。最終，他們在巴基斯坦創辦名為「Markhor」的網路皮鞋品牌：跳過中間商，消費者用300美金就買到一雙高品質手工皮鞋，相對名牌動輒上千美金的售價，Markhor的確有市場，不過受限於產能，每年大約只能賣出50雙皮鞋，獲利有限。
Waqas和Sidra知道這樣的成績差強人意，仍持續尋找其他的創業資源讓自己成長。他們開設了Twitter帳號，和其他國家的創業家互相交流，甚至跨海申請當時錄取率只有2%、曾孕育出Airbnb、DoorDash等多間新創獨角獸的矽谷創業加速器「Y Combinator」。
從巴基斯坦皮鞋老闆，變成紐約鞋店打工仔
第一次申請Y Combinator沒有成功，Waqas和Sidra把目標轉向群眾募資平台「Kickstarter」。不過由於Kickstarter有地區限制，巴基斯坦地區無法申請，他們只能到美國註冊公司。
Waqas借了3500美金買了機票飛到美國，一邊辦理公司註冊手續、一邊靠著在Twitter上連結的人脈募到三萬美金。2014年，Markhor的皮鞋在Kickstarter平台上接到600多雙皮鞋的訂單，成功募集10.7萬美金，讓他們有餘裕擴充人手進行生產。
Kickstarter專案的成功鼓舞了Waqas和Sidra，也消除了他們的家人對創業的擔憂。他們順勢完成了終身大事、再次申請 Y Combinator，終於順利錄取加入2015年的夏季班，飛到美國展開新生活。
剛到美國，他們連英語都不太會說，靠著整天看電影、聽創業podcast學英文、一邊參與Y Combinator的活動、一邊忙著處理Kickstart專案出貨；日子過得忙碌，Y Combinator的重頭戲「Demo Day」很快就到了。
Demo Day可說是Y Combinator所有團隊最重要的期末考，所有「同學」都盛裝打扮，希望能爭取到投資人的青睞。但Waqas和Sidra卻發現，大部分人即便在這樣的重要場合都捨棄皮鞋不穿，反而穿著方便行動的休閒鞋出席。這個現象給了他們一個靈感：要在美國市場做出成績，休閒鞋可能比皮鞋更有機會！
於是，雖然在Y Combinartor結業之後沒有獲得任何投資，但Waqas和Sidra仍決定搬到時尚尖端紐約，冒充大學生到鞋店打工，近距離觀察休閒鞋行業的營運，找出人們喜歡穿什麼鞋；他們也在路上找人聊鞋、拍下人們走路、站立和坐著時腳如何移動的照片。下足功夫研究一段時間之後，他們有了重大發現。
把四分之一吋的微小差異，放大成千萬美元營收
一般人買休閒鞋主要有兩大考量：穿起來服貼好走、各種場合都能穿。
根據他們多年的製鞋業經驗，有超過70%的人左右腳大小差了四分之一吋（約0.64公分），甚至有7%的人會差到半吋；對穿著的舒適度而言，鞋子合不合腳絕對是關鍵。
然而，市面上絕大部分鞋廠都只有提供每半吋為單位的尺寸，一次也只能買一雙同尺寸的鞋子，無法完美符合所有人的需求。
因此，Waqas和Sidra認為這是做出差異化的一個絕佳機會。他們創辦了休閒鞋品牌「Atoms」，找到一間韓國供應商，願意為他們製作從3.5到15吋、每四分之一吋為單位的休閒鞋。
此外，客戶在網路上下單時可以挑選三種尺寸，Atoms會寄出三雙不同尺寸的鞋，客戶試穿後可以留下任兩「隻」合腳的鞋，剩下的再免費寄回。
而消費者的反應證明了Atoms提出如此顛覆傳統的概念的確有效：第一款休閒鞋「Model 000」在正式發售前就吸引了四萬人排隊預購。
選擇越少越快樂，信奉「極簡主義」只出一款最好的鞋
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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