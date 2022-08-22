在0.6公分之間找到千萬商機：巴基斯坦創業夫妻檔如何打造出一雙「越穿越懂你」的休閒鞋？

文：陳蔚銘（創新拿鐵）

「Atoms」是美國近年來急速竄起的休閒鞋（sneakers）品牌，2018年創立以來，只靠著兩款每雙售價129至159美元的休閒鞋，就創造了1200萬美元營收。

創新點：打破鞋廠多年習慣，提供1/4吋選項、設計科技鞋墊找到利基市場。

大學接觸到網路世界，發現線上銷售潛力無窮

「Atoms」的共同創辦人Waqas Ali和Sidra Qasim是一對來自巴基斯坦的夫妻檔。他們還沒結婚前，兩人都在巴基斯坦第二大城Lahore念大學，一個主修物理、一個主修商業。

物理系才念到一半，Waqas就接觸到當時正快速發展的網際網路，每天泡在電腦教室裡上網好幾個小時；他發現網路購物帶來的方便性會是未來的趨勢和商機所在，於是他拉著Sidra一起研究，想搭上網路創業的熱潮，把實體商品放在網路上賣。

然而，當地創業資源極缺，他們沒有管道入門，不知道去哪找廠商，甚至連一台自己的電腦都沒有。

Photo Credit: Atoms Atom創辦人Sidra Qasim（左）、Waqas Ali（右）

為了找到相關資源，他們除了四處申請創業補助，Waqas還把原先媽媽給他的生活費800美元通通拿去辦了一場「招商」活動，希望能找到願意讓他們在網路上賣產品的廠商。不過，當地廠商根本不理解什麼是網路，他們的招商失敗，錢花光了、半個供應商或客戶都沒找到，Waqas和Sidra也因此大吵一架，搬回老家住。

過了不久，Sidra突然收到通知，他們之前申請的創業補助通過，獲得一萬美金。他們得以繼續拜訪各家廠商尋找各種可能性。終於，他們找到一群皮鞋匠願意接單，讓他們把皮鞋放上網賣。

接著，他們又加入Google在當地提供的創業學程，一邊學習經營電子商務所需的知識、一邊和鞋匠們學習如何挑選皮料、如何設計鞋底花紋。最終，他們在巴基斯坦創辦名為「Markhor」的網路皮鞋品牌：跳過中間商，消費者用300美金就買到一雙高品質手工皮鞋，相對名牌動輒上千美金的售價，Markhor的確有市場，不過受限於產能，每年大約只能賣出50雙皮鞋，獲利有限。

Waqas和Sidra知道這樣的成績差強人意，仍持續尋找其他的創業資源讓自己成長。他們開設了Twitter帳號，和其他國家的創業家互相交流，甚至跨海申請當時錄取率只有2%、曾孕育出Airbnb、DoorDash等多間新創獨角獸的矽谷創業加速器「Y Combinator」。

從巴基斯坦皮鞋老闆，變成紐約鞋店打工仔

第一次申請Y Combinator沒有成功，Waqas和Sidra把目標轉向群眾募資平台「Kickstarter」。不過由於Kickstarter有地區限制，巴基斯坦地區無法申請，他們只能到美國註冊公司。

Waqas借了3500美金買了機票飛到美國，一邊辦理公司註冊手續、一邊靠著在Twitter上連結的人脈募到三萬美金。2014年，Markhor的皮鞋在Kickstarter平台上接到600多雙皮鞋的訂單，成功募集10.7萬美金，讓他們有餘裕擴充人手進行生產。

Kickstarter專案的成功鼓舞了Waqas和Sidra，也消除了他們的家人對創業的擔憂。他們順勢完成了終身大事、再次申請 Y Combinator，終於順利錄取加入2015年的夏季班，飛到美國展開新生活。

剛到美國，他們連英語都不太會說，靠著整天看電影、聽創業podcast學英文、一邊參與Y Combinator的活動、一邊忙著處理Kickstart專案出貨；日子過得忙碌，Y Combinator的重頭戲「Demo Day」很快就到了。

Demo Day可說是Y Combinator所有團隊最重要的期末考，所有「同學」都盛裝打扮，希望能爭取到投資人的青睞。但Waqas和Sidra卻發現，大部分人即便在這樣的重要場合都捨棄皮鞋不穿，反而穿著方便行動的休閒鞋出席。這個現象給了他們一個靈感：要在美國市場做出成績，休閒鞋可能比皮鞋更有機會！

於是，雖然在Y Combinartor結業之後沒有獲得任何投資，但Waqas和Sidra仍決定搬到時尚尖端紐約，冒充大學生到鞋店打工，近距離觀察休閒鞋行業的營運，找出人們喜歡穿什麼鞋；他們也在路上找人聊鞋、拍下人們走路、站立和坐著時腳如何移動的照片。下足功夫研究一段時間之後，他們有了重大發現。

把四分之一吋的微小差異，放大成千萬美元營收

一般人買休閒鞋主要有兩大考量：穿起來服貼好走、各種場合都能穿。

根據他們多年的製鞋業經驗，有超過70%的人左右腳大小差了四分之一吋（約0.64公分），甚至有7%的人會差到半吋；對穿著的舒適度而言，鞋子合不合腳絕對是關鍵。

然而，市面上絕大部分鞋廠都只有提供每半吋為單位的尺寸，一次也只能買一雙同尺寸的鞋子，無法完美符合所有人的需求。

Photo Credit: Atoms

因此，Waqas和Sidra認為這是做出差異化的一個絕佳機會。他們創辦了休閒鞋品牌「Atoms」，找到一間韓國供應商，願意為他們製作從3.5到15吋、每四分之一吋為單位的休閒鞋。

此外，客戶在網路上下單時可以挑選三種尺寸，Atoms會寄出三雙不同尺寸的鞋，客戶試穿後可以留下任兩「隻」合腳的鞋，剩下的再免費寄回。

而消費者的反應證明了Atoms提出如此顛覆傳統的概念的確有效：第一款休閒鞋「Model 000」在正式發售前就吸引了四萬人排隊預購。

選擇越少越快樂，信奉「極簡主義」只出一款最好的鞋