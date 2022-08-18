台大最年輕校長候選人葉丙成談治校理念，面對論文案「會扛下政治壓力，不被其他力量干預」

台大將在10月選出新任校長，校長遴選委員會在本週舉行9位候選人治校理念說明會。其中，史上最年輕的校長候選人、今年48歲的台大電機系教授葉丙成，因為近年參與新創事業以及身為「教育網紅」而受到關注。在治校方面，葉丙成強調要幫台大創造「真實影響力」；面對論文爭議，他表示自己若擔任校長，會扛下政治壓力。

在說明會中，葉丙成強調自己的治校理念是「讓台大成為一所具有真實影響力的大學」。他表示自己自2010年到2016年擔任台大教學發展中心主管，單位推動很多校級的教務改革，同時，他也在2014年成為台大第一個申請創業的教授，「8年創業的經驗，這總共14年，教會我如何幫台大創造真實影響力。」

葉丙成：校內栽培行政、提升設備，校外要在世界佔一席之地

葉丙成指出，台大目前面對少子化、全球化競爭、教師高齡化以及東南亞崛起的挑戰，至於要如何創造真實影響力？他提到自己的創業兵法，是以有限之力匯集外界既有資源與人才，槓桿出更大的力量，領先世人解決關鍵問題，「要在別人的前面解決關鍵問題，才有機會聚集更多資源，解更大問題，創造更大影響力。」

針對校內的改革，葉丙成提出了數項政見，包含栽培行政同仁，每年讓台大最有潛力的5位主管去唸EMBA，和外界接觸並培養人脈；他也希望能從空間、制度、文化下手，讓老師、學生找回自在的身心，「找回快樂才有機會成就卓越」；設備的部分，他提出要使台大成為一所IT軟硬體服務最現代化的大學，應付接下來20年學校發展所需，提升教、學、研究、行政生產力。

面向校外與世界，葉丙成希望台大能將台灣獨特價值讓世界看到，並幫助其他大學一起創新、進步，同時重視社會關懷、善良利他價值。此外，也要讓台大為人類做出重要貢獻，培養未來關鍵人才，尤其跟NPO、NGO做更緊密的連結，就有機會接觸到最關鍵的問題，在世界佔一席之地。

是業界的人還是學界的人？葉丙成強調自身學術背景

有數學系學生提問，關於外界可能認為葉丙成是業界的人、而不是學界的人，葉丙成強調自己出版的期刊論文非常多，並曾和國際大師合作分子通訊領域的研究，也做的非常成功。此外，在通訊領域最重要的全球通信會議（Global Communications Conference）上，他帶的學生曾經1年上了5篇論文。葉丙成也指出，過去8年他每年都在台大開2門課，接下來這學期要教4門課，「我不是業界的人，我是學界的人。」

台大校長管中閔上任時，因為身為台哥大獨董而引發爭議，根據《ETtoday》報導，面對媒體詢問相關問題，葉丙成強調自己已經離開業界、回歸台大，同時辭去業界董事、執行長等職務，只擔任顧問，所以沒有利益衝突問題，在非營利組織兼職則屬於公益性質。

台大電機系教授吳瑞北則提問，葉丙成提到比較多社會創新，那麼要如何重塑台灣研究體質？葉丙成認為，台大近年排名很重要的關鍵是，從上海交大開始把研究經費納入排名指標之後，台灣的排名就往下掉。因此他要做的是要善用資源，盤點國際一流大學任教的青壯年教授、校友們，與他們合作。

根據《ETtoday》的報導，針對近期前桃園市長參選人林智堅爆出的論文爭議，葉丙成接受媒體訪問時指出，不同領域有不同專業，自己在電機領域，不懂人文社會科學領域，但他會相信專業，尤其在處理學術倫理事件時，專業很重要，但過去幾年處理學術倫理事件時，都跟政治扯在一起。

葉丙成認為，大學要維持學術聲望，就要堅持學術倫理，校長的角色是維護學術審查制度，不要被政治力或其他力量干預。他強調校長要有肩膀扛住壓力，做公正客觀的審查與處分，若自己擔任台大校長會扛下政治壓力。

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核稿編輯：翁世航