美中科技戰「Chip 4」選邊站：韓國左右為難，特赦三星李在鎔等財團領袖面對世紀變局
我們想讓你知道的是
美國推出《2022年晶片和科技法案》（CHIPS and Science Act 2022），再組「晶片四方聯盟」（Chip 4）要各國選邊站，韓國面臨左右為難的窘境，其政府特赦陸續特定經濟領導人，為日後產業變局做出重大決策。
美中科技戰角力日益浮上檯面，為了掌握下一科技世代話語權，美國推出《2022年晶片和科技法案》（CHIPS and Science Act 2022），再組「晶片四方聯盟」（Chip 4）要各國選邊站，韓國面臨左右為難的窘境，特赦陸續特定經濟領導人，為日後產業變局做出重大決策。
美國《晶片法案》選邊站，韓國為難
美國總統拜登（Joe Biden）9日簽署《2022年晶片和科技法案》，其中撥款527億美元、25%設備投資抵免稅務等優惠，企圖吸引各大企業在美打造本土半導體供應鏈。
該法案中除了鼓勵業者在美設廠外，還設下針對中國的「排他條款」，例如獲得美國資金的企業，10年內不得在中國擴大產能，違反條款或未能即時修正者，恐需全額退還補助。外界直指美國劃定「楚河漢界選邊站」意味濃厚。
其中最受矚目的就是韓國。過去10年以來，韓企靠著中國市場站穩產業地位，自1993年到2021年以來，韓國對中國一直是貿易順差，但今（2022）年5至6月有了改變，分別出現10.99億和12.14億美元的逆差。
韓國在這個局勢下顯得曖昧模糊，處境也相當尷尬。美國除了打造供應鏈外，還提出「晶片四方聯盟」的策略打算邊緣化中國，但由於中國仍是韓國最大貿易夥伴，夾在美中戰之間仍未明確表態。未來如何取得平衡成為其總統尹錫悅當前首要任務。
關鍵在於韓國一方面要和歐美國家交好取得半導體設備，二來又必須仰賴中國市場還有其助力抑制北韓。困難局面，凸顯在日前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不得其門而入接見尹錫悅，外界解讀尹錫悅試圖緩和與中國的關係。
三星手機在中國滑鐵盧
中國紅利逐漸消失。《觀察者網》報導稱，韓國業界產生了一種氛圍是「韓國企業在中國市場上賺錢的時代再也不會回來了」。過去曾經在中國市場數一數二的韓國商品，在過去8年中市占率快速崩跌，其中以三星就是最典型例子。
今年4月，三星發布新商品Galaxy S22系列，成立了專屬於中國的行銷國家隊，找來各大網紅助陣，還成為贊助商在北京冬奧亮相，與京東達成戰略合作，但是市場銷量極為冷淡。
三星仍是全球手機銷量數一數二的品牌，去年出貨量達到2.72億隻，但這些出貨量大多不是銷往中國。幾年前，三星在中國市占率一度超過30%，現在不到1%，其空缺下的市場由中國國產品牌華為、小米及OPPO等業者搶下。
7月8日，三星電子發布報告顯示，中國區的員工數為1.78萬人，相比2013年巔峰期的6.33萬人減少了70%，這些年接連關閉設計手機、家電、顯示面板、PC及面板等多個領域業務。
權衡美中關係，韓國特赦李在鎔等財團領袖
實際詢問電源零組件業內人士謝祥平指出，早些年韓國透過和中國交好換得相當多產業優惠，其中以多款智慧型手機、家電和汽車的零組件，而台灣受限於政治考量無法獲得更多優惠，導致競爭力略於韓國。不過，近年來中國業者技術已經追趕上來，反而不再需要韓國技術協助。他說這樣的局面台灣曾發生過，著名的例子就是台灣HTC。
雖然台灣無法獲取中國龐大市場紅利，但是也避免了雞蛋都放在一個籃子的窘狀，隨美中角力日益激烈，目前台灣相對韓國壓力小。不過，謝祥平仍強調美國仍以自身利益為考量，無論是美中哪國，台灣都必須權衡才能左右逢源，而不是左右為難。
日前，韓國已經手機業務失去在中國的市場，但是快閃記憶體、鋼鐵、伺服器等科技產品，還有農業鋼鐵，以及觀光旅宿等仍受限於北京。為了化解美中對抗下的產業危機，三星電子副董事長李在鎔獲得韓國總統特赦，為日後變局做出快速且重大的決策。
韓國法務部部長韓東勳表示：「國家經濟危機的迫切需要，謹慎選定特定『幾位經濟領導人』予以特赦，他們透過積極的科技投資並創造就業，帶動國家成長引擎。」外界也預期近日韓國業界將陸續出爐重大重大併購和投資案。
延伸閱讀
- 拜登簽署《晶片法案》補貼半導體業527億美元，企業如何在美中之間「選邊站」？
- 《晶片法案》效果浮現：傳韓國三星、SK海力士扭轉對中布局，投入鉅資在美打造半導體供應鏈
- 《晶片法案》推波助瀾，三星擴大投資越南打造東南亞研發中心，2023年在當地量產晶片
- 分析《晶片法案》對台廠的利弊：美國想重振本土半導體製造業，短期內恐難以實現
- 歐盟推430億歐元「歐洲晶片法案」打造本土半導體產業，點名台灣是理念相近的夥伴
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。