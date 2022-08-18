美中科技戰「Chip 4」選邊站：韓國左右為難，特赦三星李在鎔等財團領袖面對世紀變局

美中科技戰角力日益浮上檯面，為了掌握下一科技世代話語權，美國推出《2022年晶片和科技法案》（CHIPS and Science Act 2022），再組「晶片四方聯盟」（Chip 4）要各國選邊站，韓國面臨左右為難的窘境，特赦陸續特定經濟領導人，為日後產業變局做出重大決策。

美國《晶片法案》選邊站，韓國為難

美國總統拜登（Joe Biden）9日簽署《2022年晶片和科技法案》，其中撥款527億美元、25%設備投資抵免稅務等優惠，企圖吸引各大企業在美打造本土半導體供應鏈。

該法案中除了鼓勵業者在美設廠外，還設下針對中國的「排他條款」，例如獲得美國資金的企業，10年內不得在中國擴大產能，違反條款或未能即時修正者，恐需全額退還補助。外界直指美國劃定「楚河漢界選邊站」意味濃厚。

其中最受矚目的就是韓國。過去10年以來，韓企靠著中國市場站穩產業地位，自1993年到2021年以來，韓國對中國一直是貿易順差，但今（2022）年5至6月有了改變，分別出現10.99億和12.14億美元的逆差。

韓國在這個局勢下顯得曖昧模糊，處境也相當尷尬。美國除了打造供應鏈外，還提出「晶片四方聯盟」的策略打算邊緣化中國，但由於中國仍是韓國最大貿易夥伴，夾在美中戰之間仍未明確表態。未來如何取得平衡成為其總統尹錫悅當前首要任務。

關鍵在於韓國一方面要和歐美國家交好取得半導體設備，二來又必須仰賴中國市場還有其助力抑制北韓。困難局面，凸顯在日前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不得其門而入接見尹錫悅，外界解讀尹錫悅試圖緩和與中國的關係。

三星手機在中國滑鐵盧

中國紅利逐漸消失。《觀察者網》報導稱，韓國業界產生了一種氛圍是「韓國企業在中國市場上賺錢的時代再也不會回來了」。過去曾經在中國市場數一數二的韓國商品，在過去8年中市占率快速崩跌，其中以三星就是最典型例子。

今年4月，三星發布新商品Galaxy S22系列，成立了專屬於中國的行銷國家隊，找來各大網紅助陣，還成為贊助商在北京冬奧亮相，與京東達成戰略合作，但是市場銷量極為冷淡。

三星仍是全球手機銷量數一數二的品牌，去年出貨量達到2.72億隻，但這些出貨量大多不是銷往中國。幾年前，三星在中國市占率一度超過30%，現在不到1%，其空缺下的市場由中國國產品牌華為、小米及OPPO等業者搶下。

7月8日，三星電子發布報告顯示，中國區的員工數為1.78萬人，相比2013年巔峰期的6.33萬人減少了70%，這些年接連關閉設計手機、家電、顯示面板、PC及面板等多個領域業務。

權衡美中關係，韓國特赦李在鎔等財團領袖

實際詢問電源零組件業內人士謝祥平指出，早些年韓國透過和中國交好換得相當多產業優惠，其中以多款智慧型手機、家電和汽車的零組件，而台灣受限於政治考量無法獲得更多優惠，導致競爭力略於韓國。不過，近年來中國業者技術已經追趕上來，反而不再需要韓國技術協助。他說這樣的局面台灣曾發生過，著名的例子就是台灣HTC。

雖然台灣無法獲取中國龐大市場紅利，但是也避免了雞蛋都放在一個籃子的窘狀，隨美中角力日益激烈，目前台灣相對韓國壓力小。不過，謝祥平仍強調美國仍以自身利益為考量，無論是美中哪國，台灣都必須權衡才能左右逢源，而不是左右為難。

日前，韓國已經手機業務失去在中國的市場，但是快閃記憶體、鋼鐵、伺服器等科技產品，還有農業鋼鐵，以及觀光旅宿等仍受限於北京。為了化解美中對抗下的產業危機，三星電子副董事長李在鎔獲得韓國總統特赦，為日後變局做出快速且重大的決策。

韓國法務部部長韓東勳表示：「國家經濟危機的迫切需要，謹慎選定特定『幾位經濟領導人』予以特赦，他們透過積極的科技投資並創造就業，帶動國家成長引擎。」外界也預期近日韓國業界將陸續出爐重大重大併購和投資案。

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核稿編輯：翁世航