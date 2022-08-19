國家元首在私人時間開派對錯了嗎？芬蘭總理馬林熱舞影片外流，網路回應兩極

過去24小時芬蘭社會熱烈討論的不是俄羅斯，而是總理馬林（Sanna Marin）在派對上狂舞的外流影片。隨著時間過去輿論不斷發酵，批評者認為總理沒有作為國家領袖的風範，但也有人捍衛她在私人時間享受生活。

現年36歲的馬林是世界上最年輕的領袖之一，她因應對COVID-19疫情（芬蘭在疫情中的表現優於大多數歐盟成員國）以及對俄羅斯採取的強硬立場，贏得國際間廣泛讚譽。不過週三（17日）遭芬蘭小報「iltalehti」披露一系列用手機拍攝的影片，讓馬林的形象受到重挫。

影片中，馬林與幾位公眾人物，包括芬蘭著名的電視和廣播主持人、網路意見領袖、YouTuber、造型師、歌手阿爾瑪（Alma）和同黨議員一起唱歌、擁抱和跳舞，影片看起來是在私人公寓裡拍攝。

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

總理涉用藥疑雲，反對黨呼籲進行藥檢

《歐洲新聞網》引述一些芬蘭媒體報導，稱影片中可以聽到有人說「jauhojengi」（芬蘭俚語，意思是「麵粉糰，powder gang」，通常指的是安非他命或古柯鹼）。不過報導也指出，也有可能是把「jauhojengi」和「jallu jenny」混淆，後者指的是一款稱為Jaloviina的芬蘭白蘭地。

馬林的政治對手旋即利用這段影片來攻擊她，芬蘭極右翼反對黨「正統芬蘭人黨」黨魁普拉（Riikka Purra）呼籲馬林進行藥檢，並將結果公之於眾。

馬林週四（18日）對這段影片作出回應，她說這段影片是幾週前拍攝的，她知道自己被拍攝，但相信這些影片會私下保存，對影片外流感到憤怒。

「我跳舞、唱歌、參與派對，這些都是完全合法的事。 我從沒有看到或知道其他人吸毒。 」

面對用藥的指控，馬林說她「 沒有什麼可隱藏的」，強調 她不知道為什麼有人提​​到「麵粉糰」，也不知道它指的是什麼。 她稱自己只有喝酒， 沒有做任何違法的事情， 對接受藥物檢測的建議抱持開放態度。

馬林補充說，她覺得沒有必要改變自己的行為， 「我有家庭、我有工作，我在空閒時間和朋友一起度過。和我這個年齡的許多人差不多」，她也希望這樣的自己能被外界所接受。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 芬蘭總理馬林（中）18日出面回應派對用藥疑雲。

芬蘭人怎麼看這段影片？

芬蘭媒體對這段影片大肆報導，而社群網路上網友也沒有錯過這個熱門話題。有批評者認為，馬林過去花太多時間在派對和音樂節、而不是執政上，認為她不適任總理這個職位。

德國《圖片報》（Bild）本週才以〈政府領袖也可以Party〉為題，專文報導馬林，盛讚她是「酷世代」——輕鬆、現代又自信，「她是這個國家最重要的政治人物，帶領芬蘭度過這個時代最危險的危機，但仍然有時間慶祝」。報導並附上馬林穿著黑色短靴、熱褲和皮夾克前往音樂節的照片，稱這讓她的粉絲們很開心，說馬林是「世界上最酷的總理」。

Finnish Prime Minister, Sanna Marin, today at Ruisrock Festival. 😎👌 Name a cooler Prime Minister...I'll wait 😉 pic.twitter.com/cQnHkB1cgZ — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) July 9, 2022

在影片曝光後，也有網友認為，「 有人說她（馬林）很酷……也許和其他青少年比。 但是對於一個處於危機中的國家來說，她是一個負責任的領導人嗎？ 她是迄今為止我們遇過最無能的總理， 什麼都不知道。請帶著你的皮夾克離職吧。」

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8 — Aleksi Valavuori (@Valavuori) August 17, 2022

但也有網友力挺馬林說，「我真的好愛 我們的總理——年輕而聰明，她是我們之中的份子......一個人可以一邊開派對、一邊玩樂、一邊做好自己的事。」更有網友附上荷蘭總理呂特（ Mark Rutte）與小孩一起跳舞的影片，影片中呂特表情尷尬、動作僵硬，網友笑說「或許馬林可以教他一些舞步。」

.@MarinSanna, can you please show him the moves? pic.twitter.com/NSytYsApfZ — DG MEME 🇪🇺 (@meme_ec) August 18, 2022

美國專欄作家羅斯科夫（David Rothkopf）則在推特上說，「（美國總統）川普有辦法違背美國每一條法律、（俄羅斯總統）普亭是一個狂暴的戰犯、（匈牙利總理）奧班是種族歧視的希特勒崇拜者、（德國總理）蕭茲是一個 猶豫不決的弱者、（英國首相）強森是一個騙子、（巴西總統）波索納洛是一個惡棍。而馬林正因為跳舞而被砲轟？我想知道是什麼讓她 受到不同的待遇。」

Trump has managed to violate every US law, Putin is a rampaging war criminal, Orban is a racist Hitler wannabe, Scholz is a dithering weakling, Johnson is a fraud, Bolsonaro is a thug & @MarinSanna is getting flack for...dancing? I wonder what it is that makes her different. — David Rothkopf (@djrothkopf) August 18, 2022

不過也有網友指出，「 想像一下，一位男性總理在99%的時間裡都在公共場合喝醉，並且表現得像（影片裡）這樣。 我認為人們對酗酒和幼稚的批評不會手下留情。」

這不是馬林第一次因派對而受到質疑。在去（2021）年12月，馬林傳出在與COVID-19確診者接觸後，被媒體拍到仍前往夜店聚會，她收到建議自我隔離的簡訊，但她 把工作電話忘在家裡了，沒有看到該則訊息。馬林事後也就此道歉，坦言自己做錯了。

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, en un club nocturno después de contactar con un miembro de su gabinete con Covid. Todas esas medidas de cuarentena solo son para la gente común. pic.twitter.com/uJGPkjmDrn — 🇺🇸Darius🇲🇽 (@DrunkAstronat) December 9, 2021

《BBC》記者指出，芬蘭社會對於馬林影片外流的反應非常兩極，有人認為這個年紀的女性和朋友去玩很正常，但也有人對影片感到震驚，不過至少到目前為止，這些派對的照片並沒有顯著影響馬林或她政黨受歡迎的程度。

芬蘭最近面臨 緊張的國際局勢， 芬蘭與俄羅斯有1340公里長的邊界，對俄羅斯入侵烏克蘭感到不安，馬林於今年6月與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）一起申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

Photo Credit: AP / 達志影像 芬蘭總理馬林（右）與瑞典首相安德森（左）。

除此以外，芬蘭也支持對俄羅斯採取強硬的制裁措施，與愛沙尼亞共同主張 歐盟國家對俄羅斯公民實施簽證禁令，不過遭到德國總理蕭茲（ Olaf Scholz ）反對簽證禁令，他稱「 這不是俄羅斯人民的戰爭； 這是普亭的戰爭」，他也指出 許多俄羅斯人不同意該國政權，他們應該要能逃離俄羅斯。

芬蘭也已經計劃在今年9月起，削減向俄羅斯公民發放的簽證數量為目前的10% ， 在西方國家對俄羅斯關閉領空後，芬蘭與愛沙尼亞是少數俄羅斯人能透過陸路入境的國家之一。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元