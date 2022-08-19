國家元首在私人時間開派對錯了嗎？芬蘭總理馬林熱舞影片外流，網路回應兩極
我們想讓你知道的是
現年36歲的馬林是世界上最年輕的領袖之一，她因應對COVID-19疫情以及對俄羅斯採取的強硬立場，贏得國際間廣泛讚譽。不過週三（17日）遭芬蘭小報「iltalehti」披露一系列用手機拍攝的影片，讓馬林的形象受到重挫。
過去24小時芬蘭社會熱烈討論的不是俄羅斯，而是總理馬林（Sanna Marin）在派對上狂舞的外流影片。隨著時間過去輿論不斷發酵，批評者認為總理沒有作為國家領袖的風範，但也有人捍衛她在私人時間享受生活。
現年36歲的馬林是世界上最年輕的領袖之一，她因應對COVID-19疫情（芬蘭在疫情中的表現優於大多數歐盟成員國）以及對俄羅斯採取的強硬立場，贏得國際間廣泛讚譽。不過週三（17日）遭芬蘭小報「iltalehti」披露一系列用手機拍攝的影片，讓馬林的形象受到重挫。
影片中，馬林與幾位公眾人物，包括芬蘭著名的電視和廣播主持人、網路意見領袖、YouTuber、造型師、歌手阿爾瑪（Alma）和同黨議員一起唱歌、擁抱和跳舞，影片看起來是在私人公寓裡拍攝。
總理涉用藥疑雲，反對黨呼籲進行藥檢
《歐洲新聞網》引述一些芬蘭媒體報導，稱影片中可以聽到有人說「jauhojengi」（芬蘭俚語，意思是「麵粉糰，powder gang」，通常指的是安非他命或古柯鹼）。不過報導也指出，也有可能是把「jauhojengi」和「jallu jenny」混淆，後者指的是一款稱為Jaloviina的芬蘭白蘭地。
馬林的政治對手旋即利用這段影片來攻擊她，芬蘭極右翼反對黨「正統芬蘭人黨」黨魁普拉（Riikka Purra）呼籲馬林進行藥檢，並將結果公之於眾。
馬林週四（18日）對這段影片作出回應，她說這段影片是幾週前拍攝的，她知道自己被拍攝，但相信這些影片會私下保存，對影片外流感到憤怒。
「我跳舞、唱歌、參與派對，這些都是完全合法的事。我從沒有看到或知道其他人吸毒。」
面對用藥的指控，馬林說她「沒有什麼可隱藏的」，強調她不知道為什麼有人提到「麵粉糰」，也不知道它指的是什麼。她稱自己只有喝酒，沒有做任何違法的事情，對接受藥物檢測的建議抱持開放態度。
馬林補充說，她覺得沒有必要改變自己的行為，「我有家庭、我有工作，我在空閒時間和朋友一起度過。和我這個年齡的許多人差不多」，她也希望這樣的自己能被外界所接受。
芬蘭人怎麼看這段影片？
芬蘭媒體對這段影片大肆報導，而社群網路上網友也沒有錯過這個熱門話題。有批評者認為，馬林過去花太多時間在派對和音樂節、而不是執政上，認為她不適任總理這個職位。
德國《圖片報》（Bild）本週才以〈政府領袖也可以Party〉為題，專文報導馬林，盛讚她是「酷世代」——輕鬆、現代又自信，「她是這個國家最重要的政治人物，帶領芬蘭度過這個時代最危險的危機，但仍然有時間慶祝」。報導並附上馬林穿著黑色短靴、熱褲和皮夾克前往音樂節的照片，稱這讓她的粉絲們很開心，說馬林是「世界上最酷的總理」。
在影片曝光後，也有網友認為，「有人說她（馬林）很酷……也許和其他青少年比。但是對於一個處於危機中的國家來說，她是一個負責任的領導人嗎？她是迄今為止我們遇過最無能的總理，什麼都不知道。請帶著你的皮夾克離職吧。」
但也有網友力挺馬林說，「我真的好愛我們的總理——年輕而聰明，她是我們之中的份子......一個人可以一邊開派對、一邊玩樂、一邊做好自己的事。」更有網友附上荷蘭總理呂特（Mark Rutte）與小孩一起跳舞的影片，影片中呂特表情尷尬、動作僵硬，網友笑說「或許馬林可以教他一些舞步。」
美國專欄作家羅斯科夫（David Rothkopf）則在推特上說，「（美國總統）川普有辦法違背美國每一條法律、（俄羅斯總統）普亭是一個狂暴的戰犯、（匈牙利總理）奧班是種族歧視的希特勒崇拜者、（德國總理）蕭茲是一個猶豫不決的弱者、（英國首相）強森是一個騙子、（巴西總統）波索納洛是一個惡棍。而馬林正因為跳舞而被砲轟？我想知道是什麼讓她受到不同的待遇。」
不過也有網友指出，「想像一下，一位男性總理在99%的時間裡都在公共場合喝醉，並且表現得像（影片裡）這樣。我認為人們對酗酒和幼稚的批評不會手下留情。」
這不是馬林第一次因派對而受到質疑。在去（2021）年12月，馬林傳出在與COVID-19確診者接觸後，被媒體拍到仍前往夜店聚會，她收到建議自我隔離的簡訊，但她把工作電話忘在家裡了，沒有看到該則訊息。馬林事後也就此道歉，坦言自己做錯了。
《BBC》記者指出，芬蘭社會對於馬林影片外流的反應非常兩極，有人認為這個年紀的女性和朋友去玩很正常，但也有人對影片感到震驚，不過至少到目前為止，這些派對的照片並沒有顯著影響馬林或她政黨受歡迎的程度。
芬蘭最近面臨緊張的國際局勢，芬蘭與俄羅斯有1340公里長的邊界，對俄羅斯入侵烏克蘭感到不安，馬林於今年6月與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）一起申請加入北大西洋公約組織（NATO）。
除此以外，芬蘭也支持對俄羅斯採取強硬的制裁措施，與愛沙尼亞共同主張歐盟國家對俄羅斯公民實施簽證禁令，不過遭到德國總理蕭茲（Olaf Scholz）反對簽證禁令，他稱「這不是俄羅斯人民的戰爭；這是普亭的戰爭」，他也指出許多俄羅斯人不同意該國政權，他們應該要能逃離俄羅斯。
芬蘭也已經計劃在今年9月起，削減向俄羅斯公民發放的簽證數量為目前的10%，在西方國家對俄羅斯關閉領空後，芬蘭與愛沙尼亞是少數俄羅斯人能透過陸路入境的國家之一。
新聞來源
- Sanna Marin: Finland PM partying video causes backlash（BBC）
- Supporters defend Finnish PM Sanna Marin’s right to party after video leak（The Guardian）
- Sanna Marin: Finland's prime minister hits back over party video criticism（Euro news）
延伸閱讀
- 俄羅斯旅客借道湧入歐洲，芬蘭9月起大幅減發簽證
- 北約東擴：對烏克蘭的處境感同身受，芬蘭與瑞典放棄中立政策的心路歷程
- 俄烏戰爭把瑞典、芬蘭逼向北約，意外讓台灣鑿通與北歐合作的道路
- 英國首相強森任內5大醜聞讓「塗油的小豬」好運用盡，當記者時辛辣言論成批評者攻擊利器
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
我們想讓你知道的是
國內規模最大的「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」將於 8 月 24 日至 27 日在台北南港展覽館一、二館隆重登場，九大工業主題的專區展出與論壇活動組成歷屆之最的龐大陣容。
近年來，全球製造業者面臨供應鏈的多重挑戰。台灣因為良好的製造基礎，結合 AI、5G 等科技的導入，不斷往「亞洲高階製造中心」的目標邁進，搶占全球供應鏈的核心地位。國內規模最大的智慧製造展覽會「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」連續三年成功實體展出，獲得業界的高度評價與肯定。今年展會將於 8 月 24 日（三）至 27 日（六）在台北南港展覽館一、二館隆重登場，結合自動化、機器人、物流、冷鏈科技、模具、3D 列印、雷射、流體傳動及機械要素等九大工業主題，匯集 1200 多家參展廠商、使用超過 4000 個攤位，龐大陣容為歷屆之最。
自動化展與機器人展延續往年氣勢，匯集國內關鍵零組件領導品牌、整廠自動化解決方案供應商，以及來自德國、日本、瑞士等國多家知名外商公司展出工業電腦、工控系統、關鍵零組件、機械手臂、自動化軟體、先進廠房設備、量測與檢測儀器、雲端大數據、AI應用、無人化搬運裝置及加工機具等項目，充分展現製造業對於人機協作、系統串聯及虛實整合的發展趨勢與市場需求。
「服務型機器人專區」為另一亮點，上市公司與指標性 AMR 業者展出最新應用，專門應對遠端作業及無人化的新常態，可視爲後疫情時代崛起之新商機。除了自動化與機器人展之外，同期活動還有「2022 TAIROA 國際論壇」邀請友嘉集團總裁朱志洋、勤誠興業董事長陳美琪、中鼎集團永續長何麗嫺等，業界具有高敏銳度經營管理者，分享如何運用韌性供應鏈與綠色生產轉型，讓企業保有永續經營的關鍵競爭力。
模具展及 3D 列印展聚焦產品開發端的製程相關技術，協助國內業者從 OEM 轉型為 ODM 的角色，展出項目包含模具加工、檢測、設計技術，以及積層製造設備、耗材、建模軟體、掃描與代客服務。模具開發能力是商品化的關鍵，業者推動軟體模擬創造數位分身並達到 T0 量產，大幅縮短產品上市時程，積極面對客製化及多樣化需求的考驗；3D 列印技術除了速度快及成本低的打樣優勢之外，在材料端創新不斷，技術與設備更往精緻化、穩定化及工業化的目標發展，未來應用商機將是潛力無窮。
AI 與 IoT 同樣也正在改變物流的作業模式，物流暨物聯網展與冷鏈科技展本屆展出亮點涵蓋箱式倉儲機器人、自主移動機器人、無人堆高機、四向穿梭車保管系統、自然冷媒制冷機組、智慧緩衝氣墊機、智慧型三溫層車廂、智慧運輸系統、冷熱智取櫃、三輪電動機車、智慧包裝設備、高速自動分揀機等，透過科技降低人力仰賴，並解決業者在倉儲空間及分揀效率上的痛點，進而減少固定成本。展覽期間舉辦「智慧物流論壇」，四天共舉辦 30 個場次，邀請智慧科技與數位轉型的代表人物，分享產業技術與經驗，議題從元宇宙、冷鏈科技、物流地產、物流科技到新零售等趨勢。
雷射展除了有光學、板金、五金等產業公協會及廠商共襄盛舉，更獲歐美日國際大廠連續支持，足見光製造技術在產業扮演關鍵角色。展期舉辦的論壇暨產品發表會，邀請市占領導品牌演講，內容涵蓋半導體雷射、國產雷射源、精密光學、汽車工業、Micro LED 及板金加工等範疇，展現光製造跨域應用的廣泛可能性。
兩年一度流體傳動展展出自動化設備高品質精密零組件，為企業產能打下穩固根基，也以「智能控制與綠色未來」爲主題推出論壇與技術研討會，邀請專家學者一同深入對談流體傳動、風力發電、淨零碳排等技術發展及未來商機展望。
主辦單位展昭公司表示，今年展覽集中各產業具密切關係的供應鏈，並兼顧專業交流活動，提供業界一站滿足、由上而下完整的採購思維與人際交流，飽覽創新技術與前瞻趨勢，精彩可期。目前已開放免費預登參觀，建議事先完成登記以利參觀。
本文章內容由「展昭國際」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。