國民黨立委帶回1柬埔寨詐騙被害人與航警起爭執，吳斯懷：為績效搶人令人不齒

台泰合作攔截人口販運，拒絕返國3人已在昨日遣返

外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台籍民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑為人口販運案件。當中9名台人被緊急安排返台，經查發8人為被害人，1人為人蛇集團成員；剩下3人為非被害人，因不同意返台，先前暫由泰方留置。

《中央社》報導，刑事局指出，留置3人已在昨（18）日晚間帶回，其中楊姓男子及鄧姓男子有犯罪嫌疑，1女為「人口販運被害人待鑒別人」。刑事警察局國際刑警科長李泱輯表示，當時協請駐泰代表處前往進行人口販運鑑別時，這3名國人很明顯與其他人有不同的情形，而且拒絕自願返國，因此刑事局通知泰國相關單位先將3人留置，並在昨天遣返。

他指出，這2名犯罪嫌疑人在案情中扮演的角色目前還未釐清，但警方有掌握部分犯罪事情，犯嫌帶回來調查後，再由桃園地檢署做出處分。

Photo Credit: 中央社 刑事局18日派3名幹員前往泰國，帶回疑涉人口販運案被留置當地的3名國人，其中楊男及鄧男有犯罪嫌疑，由警方持拘票拘提；另名女性是用「人口販運被害人待鑒別人」先進行初步鑑定，送台中市刑大詢問後會再送往桃園地方檢察署進行複訊。

藍委赴柬埔寨帶1男子回台，航警欲詢當事人案情遭拒，吳斯懷：現場搶人拉績效？

《中央社》報導，立法院「中華民國與柬埔寨國會友好協會」發起人國民黨立委鄭正鈐及同黨立委洪孟楷、吳斯懷等人15日搭機前往柬埔寨考察，與當地台商見面，討論如何透過民間管道協助受困民眾返台。一行人昨天下午3時2分從柬埔寨當地帶回1名台人搭機抵台，在桃園機場下機時與航警發生爭執。

鄭正鈐隨後接受媒體聯訪表示，一行人要下飛機時，航警局警員竟擋在下機出口令人覺得不可思議，這名青年未犯法，也沒有逾期在柬埔寨停留，航警局為何要在下機口想帶走當事人。經據理力爭後，航警局才同意由立委陪同入境。

《聯合新聞網》報導，針對此事航警局發出聲明表示，基於該被害人家屬之前已向屏東縣警察局東港分局報案，故為保護犯罪被害人安全，並為瞭解被害人受騙經過、積極偵辦該人口販運集團不法行為，乃由局長率同員警前往登機門等候帶案，進行初步人別及案情詢問，相關類似個案例如日前自泰國接返人口販運之8名被害人，也都是依此程序辦理。

《中時新聞網》報導，航警局指出，另為配合防疫規定及防止被害人於入境檢疫時曝光，造成2度傷害，希望由機坪驗放入境後直接送達檢疫所。此種人口販運案件舉國關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾，後續本署航警局仍會續行偵辦。

Photo Credit: 中央社 國民黨立委鄭正鈐（前右）、洪孟楷（前左）、吳斯懷（前左2）等人日前搭機赴柬埔寨考察，一行人18 日下午從柬埔寨帶回1名台灣青年搭機返台，下機時卻與航警發生口角爭執。

《聯合新聞網》報導，對此洪孟楷表示，昨天下午航港局長現場從頭到尾沒講過要去偵查，一開始說「上面交代」，後來說「保護當事人」，最後又扯到「防疫規定」。「從頭到尾，航警局沒有說過，要帶人去偵查或是了解案情。」航警局更沒有出示任何搜索、偵查的相關文件，所以才認為陳男應該跟一般的旅客可以同進同出，而不是莫名被無理的帶走。

《自由時報》報導，吳斯懷則發表聲明痛批，這次航警局大動作是來自高層授意，眼見國民黨立委從柬埔寨援救受害者回國，政府臉上無光，因此使用粗糙手段，以現場搶人達到績效，相當令人不齒。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航