柬埔寨詐騙與台灣：在「一帶一路」與「新南向政策」牽扯中，受害青年深陷人口販運泥淖

文：葉靖斯（BBC中文記者）｜補充報導：李洛（BBC中文影像記者）

國際社會聚焦中國與美國在台灣問題上激烈交鋒，和與之關聯的台灣海峽軍事緊張之際，台灣島內因接連有青年人被引誘到柬埔寨從事電信詐騙活動，甚至遭受禁錮虐待，或拐賣他處，而議論紛紛。

台灣媒體一度傳出有約4000人在柬埔寨「失蹤」，台灣警察部門駁斥有關說法，但仍證實至少120人在當地未能聯繫。警察專門到機場攔查和勸返凖備赴柬埔寨的民眾，引來在野黨派嘲笑，同時批評執政民進黨營救不力。

在此之前，美國國務院發表年度《人口販運報告》，將柬埔寨降至情況最惡劣的第三級觀察名單，引起金邊政府強烈不滿。該報告明確指控由中國人組織的犯罪集團誘騙外國勞工到柬埔寨，從事電信詐騙活動。

這起有關詐騙與人口販運的跨國犯罪活動受到輿論關注之際，台灣的「新南向政策」與中國的「一帶一路」倡議也被牽扯其中。

中國外交部8月18日對此發表評論說，中國駐有關國家使領館正與駐在國政府，保持密切溝通，積極查找並解救相關人員，中國將「全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益」。

不少評論指出，柬埔寨洪森政府多年來遵從中國的「一個中國」政策，台灣無法在柬埔寨設立代表機構，增加了救助滯留台灣民眾的難度。

柬埔寨詐騙活動遇上新冠疫情

「他是邀請做遊戲客服運營，給我的薪資是1500到1800美金一個月。他們給我的圖片是類似於飯店級的房間照片，工作環境。」

這就是台灣人楊維斌搭上網上假冒招聘活動的開端。他今年34歲，曾經從事按摩工作，但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情導致他失業。

台灣行政院主計總處8月10日公布，今（2022）年6月份全台灣平均總薪資為5萬3068元新台幣（1769美元），扣除獎金、加班費等的經常性薪資則平均為4萬4324元新台幣（1477美元）。楊維斌遇到的這個「遊戲客服」招聘廣告，開價顯得很吸引。

2022年3月中，楊維斌隻身來到柬埔寨首都金邊。

楊維斌對《BBC中文》記者說：「他們會派一個當地的人來接機，當司機載我到地點的時候，那邊是一個巷子比較偏僻的小路。」

「我的工作地點就是在四樓。我在其中一個小房間裡，跟著一群中國人和馬來西亞人，還有台灣人。他們的工作對我來說很明白的，就是洗錢。」

接下來的時間，楊維斌在嚴密監視下「工作」，犯罪集團巧立名目，透過「培訓費」等剋扣工資，休息日也不許離開「園區」。

「那邊24小時有幾位警衛輪班，然後還有很多監視器，然後那個鐵門，基本上你不可能爬得出去。」

「從第二天我就知道我來錯地方了，就是這個地方可能非常危險，不是我想像的那樣。」

「基本上，我被軟禁了58天。」

Photo Credit: AFP / BBC News 2016年前後，柬埔寨曾大規模遣返兩岸電信詐騙犯罪嫌疑人到中國，引起台北不滿。

最後，楊維斌在一個清晨時分找到機會逃出園區，但因身無分文，只能流連金邊賭場給賭客按摩賺取收入。後來靠賄賂當地警察才得以辦妥報失護照等手續，再設法辦妥臨時證件返回台灣。

楊維斌所遭遇的詐騙套路被稱為「殺豬盤」。中國半官方的《中新社》解釋，那是指被稱為「屠夫」的犯罪分子通過網絡交友等方式，誘騙受害人投資、賭博、網絡貸款，得手後立刻註銷訊息，是為「殺豬」。

如今，「殺豬盤」似乎也被用於把人騙到詐騙集團團隊裡工作。像楊維斌這樣的台灣人來到柬埔寨後失去人身自由，已非個別事件。

台灣外交部證實，據最靠近金邊的駐越南胡志明市台北經濟文化辦事處統計，自6月21日至8月10日止，共收到222名台灣民眾陳情在柬埔寨工作受到限制人身自由；一家台灣媒體報導稱「有4000人失聯」，但台灣行政院長蘇貞昌與警政署刑事警察局分別反駁，稱只有約120人在柬埔寨未能聯繫。

而這些人很有可能身處的地方是柬埔寨南部港口城市西哈努克（Sihanoukville），華人慣稱「西港」。

在美國紐約的中國勞工觀察創始人李強長期研究華人勞工在海外遭受強迫勞動等問題。他對《BBC中文》記者介紹說，當地有多個經濟開發區，每個園區能有數十家詐騙公司在運作。

李強指出，發生在柬埔寨的誘騙與反覆拐賣問題，受害人仍以中國佔多，台灣籍受害人粗略估計佔約5%，但台灣人被誘騙到柬埔寨的情況，在COVID-19疫情爆發後較為嚴重。

「因為中國封閉之後，很多中國人出不來了，整個詐騙集團就針對台灣人——台灣人還是可以自由地去柬埔寨。」

「他的詐騙手段是『人騙人』，先騙了一個台灣人來，然後通過這個台灣人再去騙台灣人。所以這就等於滾雪球的方式。」

Photo Credit: AFP / BBC News 「一帶一路」倡議下大量華人湧入柬埔寨西港。

中國駐柬埔寨大使館7月曾發公告，稱有數名中國公民被電信詐騙集團誘騙偷渡赴柬，後遭非法拘禁並被勒索高額贖金，經使館與柬埔寨執法部門協調而成功營救。「借此機會，駐柬使館再次鄭重提醒中國公民務必循正規渠道來柬，千萬不要輕信網賭電詐集團編織的暴富謊言。」

連日來，台灣媒體報導顯示，詐騙集團誘拐台灣人到柬埔寨的手法名目眾多，舉凡有招聘化妝師、美髮師、魔術師，也有網絡情緣詐騙。人被騙到當地，想要脫離控制，就得向詐騙集團繳付贖金。李強指出，每人金額可達三萬美元。

《BBC》無法獨立核實有關說法。