柬埔寨詐騙與台灣：在「一帶一路」與「新南向政策」牽扯中，受害青年深陷人口販運泥淖
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中國詐騙集團在柬埔寨活動實際已存在相當一段時間，也是兩岸關係摩擦點之一。例如在2016年，就曾發生金邊當局將台灣籍詐騙嫌疑人遣返至中國事件。
文：葉靖斯（BBC中文記者）｜補充報導：李洛（BBC中文影像記者）
國際社會聚焦中國與美國在台灣問題上激烈交鋒，和與之關聯的台灣海峽軍事緊張之際，台灣島內因接連有青年人被引誘到柬埔寨從事電信詐騙活動，甚至遭受禁錮虐待，或拐賣他處，而議論紛紛。
台灣媒體一度傳出有約4000人在柬埔寨「失蹤」，台灣警察部門駁斥有關說法，但仍證實至少120人在當地未能聯繫。警察專門到機場攔查和勸返凖備赴柬埔寨的民眾，引來在野黨派嘲笑，同時批評執政民進黨營救不力。
在此之前，美國國務院發表年度《人口販運報告》，將柬埔寨降至情況最惡劣的第三級觀察名單，引起金邊政府強烈不滿。該報告明確指控由中國人組織的犯罪集團誘騙外國勞工到柬埔寨，從事電信詐騙活動。
這起有關詐騙與人口販運的跨國犯罪活動受到輿論關注之際，台灣的「新南向政策」與中國的「一帶一路」倡議也被牽扯其中。
中國外交部8月18日對此發表評論說，中國駐有關國家使領館正與駐在國政府，保持密切溝通，積極查找並解救相關人員，中國將「全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益」。
不少評論指出，柬埔寨洪森政府多年來遵從中國的「一個中國」政策，台灣無法在柬埔寨設立代表機構，增加了救助滯留台灣民眾的難度。
柬埔寨詐騙活動遇上新冠疫情
「他是邀請做遊戲客服運營，給我的薪資是1500到1800美金一個月。他們給我的圖片是類似於飯店級的房間照片，工作環境。」
這就是台灣人楊維斌搭上網上假冒招聘活動的開端。他今年34歲，曾經從事按摩工作，但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情導致他失業。
台灣行政院主計總處8月10日公布，今（2022）年6月份全台灣平均總薪資為5萬3068元新台幣（1769美元），扣除獎金、加班費等的經常性薪資則平均為4萬4324元新台幣（1477美元）。楊維斌遇到的這個「遊戲客服」招聘廣告，開價顯得很吸引。
2022年3月中，楊維斌隻身來到柬埔寨首都金邊。
楊維斌對《BBC中文》記者說：「他們會派一個當地的人來接機，當司機載我到地點的時候，那邊是一個巷子比較偏僻的小路。」
「我的工作地點就是在四樓。我在其中一個小房間裡，跟著一群中國人和馬來西亞人，還有台灣人。他們的工作對我來說很明白的，就是洗錢。」
接下來的時間，楊維斌在嚴密監視下「工作」，犯罪集團巧立名目，透過「培訓費」等剋扣工資，休息日也不許離開「園區」。
「那邊24小時有幾位警衛輪班，然後還有很多監視器，然後那個鐵門，基本上你不可能爬得出去。」
「從第二天我就知道我來錯地方了，就是這個地方可能非常危險，不是我想像的那樣。」
「基本上，我被軟禁了58天。」
最後，楊維斌在一個清晨時分找到機會逃出園區，但因身無分文，只能流連金邊賭場給賭客按摩賺取收入。後來靠賄賂當地警察才得以辦妥報失護照等手續，再設法辦妥臨時證件返回台灣。
楊維斌所遭遇的詐騙套路被稱為「殺豬盤」。中國半官方的《中新社》解釋，那是指被稱為「屠夫」的犯罪分子通過網絡交友等方式，誘騙受害人投資、賭博、網絡貸款，得手後立刻註銷訊息，是為「殺豬」。
如今，「殺豬盤」似乎也被用於把人騙到詐騙集團團隊裡工作。像楊維斌這樣的台灣人來到柬埔寨後失去人身自由，已非個別事件。
台灣外交部證實，據最靠近金邊的駐越南胡志明市台北經濟文化辦事處統計，自6月21日至8月10日止，共收到222名台灣民眾陳情在柬埔寨工作受到限制人身自由；一家台灣媒體報導稱「有4000人失聯」，但台灣行政院長蘇貞昌與警政署刑事警察局分別反駁，稱只有約120人在柬埔寨未能聯繫。
而這些人很有可能身處的地方是柬埔寨南部港口城市西哈努克（Sihanoukville），華人慣稱「西港」。
在美國紐約的中國勞工觀察創始人李強長期研究華人勞工在海外遭受強迫勞動等問題。他對《BBC中文》記者介紹說，當地有多個經濟開發區，每個園區能有數十家詐騙公司在運作。
李強指出，發生在柬埔寨的誘騙與反覆拐賣問題，受害人仍以中國佔多，台灣籍受害人粗略估計佔約5%，但台灣人被誘騙到柬埔寨的情況，在COVID-19疫情爆發後較為嚴重。
「因為中國封閉之後，很多中國人出不來了，整個詐騙集團就針對台灣人——台灣人還是可以自由地去柬埔寨。」
「他的詐騙手段是『人騙人』，先騙了一個台灣人來，然後通過這個台灣人再去騙台灣人。所以這就等於滾雪球的方式。」
中國駐柬埔寨大使館7月曾發公告，稱有數名中國公民被電信詐騙集團誘騙偷渡赴柬，後遭非法拘禁並被勒索高額贖金，經使館與柬埔寨執法部門協調而成功營救。「借此機會，駐柬使館再次鄭重提醒中國公民務必循正規渠道來柬，千萬不要輕信網賭電詐集團編織的暴富謊言。」
連日來，台灣媒體報導顯示，詐騙集團誘拐台灣人到柬埔寨的手法名目眾多，舉凡有招聘化妝師、美髮師、魔術師，也有網絡情緣詐騙。人被騙到當地，想要脫離控制，就得向詐騙集團繳付贖金。李強指出，每人金額可達三萬美元。
《BBC》無法獨立核實有關說法。
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。