2022/08/20,
房市

NBA籃球巨星喬丹的芝加哥豪宅，拍賣10年為何仍乏人問津？

NBA籃球巨星喬丹的芝加哥豪宅，拍賣10年為何仍乏人問津？
Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

這個豪宅有9個房間和19個浴室，面積超過5000平方公尺，設施包括一個電影院、一個健身館、一個網球場和一個室內標凖尺寸籃球場，還有一個可容納14輛車的車庫。美國的房產專家認為，他們知道為什麼喬丹的海蘭帕克豪宅，像被下了咒語一樣無人問津。

喬丹在2012年首次將芝加哥豪宅掛牌出售，至今已經降價一半。

Photo Credit: John Eckert / BBC News

喬丹在2012年首次將芝加哥豪宅掛牌出售，至今已經降價一半。

麥可．喬丹（Michael Jordan）堪稱全世界最為人崇拜的巨星之一，也是身家最為豐厚的體育界人士。但他也像我們很多人一樣，沒能避開房地產市場上的問題。

自2021年至今的10年，這位籃球傳奇人物一直試圖出售他在美國伊利諾伊州，距離芝加哥40公里的海蘭帕克鎮（Highland Park）的豪宅。

此豪宅建築從製圖開始，1995年竣工，是喬丹在20世紀90年代末躲避外界關注的「世外桃源」。當時他帶領芝加哥公牛隊獲得了三個全國籃球協會（NBA）冠軍，透過工資和贊助交易積累了大量財富。

即使按照名人的標凖，海蘭帕克的豪宅也非常富麗堂皇。

喬丹豪宅內的籃球場

Photo Credit: John Eckert / BBC News

喬丹豪宅內當然少不了一個標凖尺寸的籃球場。

豪宅有9個房間和19個浴室，面積超過5000平方公尺，設施包括一個電影院、一個健身館、一個網球場和一個室內標凖尺寸籃球場，還有一個可容納14輛車的車庫。

房地產市場的不同「舞蹈」

2003年喬丹最後一次效力後從籃球界退役，目前住在佛羅里達州邱比特鎮（Jupiter）的另一座豪宅裡，並在2012年將海蘭帕克鎮的豪宅掛牌出售。

喬丹豪宅內的電視廳

Photo Credit: John Eckert / BBC News

喬丹豪宅內共有9個臥室、19個浴室和多個不同用途的場、館、廳。

根據負責出售該房產的地產代理公司Compass網站上所列的信息，豪宅最初的要價是2900萬美元（約新台幣8億7000萬元），但後來減價，「僅售」1490萬美元（約新台幣4億4700萬元）。

2013年，該豪宅還曾試過用較低價格（1300萬美元，約新台幣3億9000萬元）拍賣，也失敗了。

到了2020年，儘管網飛（Nerflix）推出了大受歡迎的喬丹系列紀錄片《最後之舞》（The Last Dance），將鏡頭對凖他作為芝加哥公牛隊球員的最後一個賽季，但人們因紀錄片重新燃起的對喬丹的興趣，也沒有幫助吸引到潛在買家。

量身訂做

美國的房產專家認為，他們知道為什麼喬丹的海蘭帕克豪宅，像被下了咒語一樣無人問津。

多年來專家們指出的主要原因之一是，海蘭帕克鎮本身就是一個障礙，因為這裡離芝加哥市中心並不那麼近，也沒有像號稱「風城」的芝加哥附近其他地方一樣的房價。

豪宅顧問亞當・羅森菲爾德（Adam Rosenfield）在接受金融網站Marketwatch採訪時也表示，喬丹豪宅的建造品味可能對一般買家沒有吸引力。

羅森菲爾德說：「當你有這樣一個特製的房產，而且如此量身訂做，要賣出去非常困難。」

喬丹的球衣是23號，他豪宅的大門上也有23。

Photo Credit: John Eckert / BBC News

喬丹的球衣是23號，他豪宅的大門上也有23。

買房就像買藝術品

另一位高端房地產專家麥．諾曼德（Michael Nourmand）向《好萊塢報道》雜誌解釋說，要對豪華和高端訂制的房產進行估價可以說非常難。

他說：「買這種房產更像是買藝術品」。

「如果是普通的房子，那麼這個房子有過去同類型房子的銷售價格做參考。如果房子很大、很貴，它們就是那種僅此一宗的交易，很難估價。」

1998-1999年賽季上的一次喬丹進球

Photo Credit: Getty Images / BBC News

作為美國NBA籃球的巨星，喬丹曾是體壇最富。

諾曼地說：「這不像買牛奶，可以在網上看到別人都賣什麼價錢。」

在最新一期的《富比世》雜誌富豪榜上，喬丹的財富估計為17億美元，他的投資資產組合包括NBA球隊夏洛特黃蜂隊，所以喬丹顯然並沒有壓力急於出手伊利諾伊州的這個房產。

名人的失落

不過，喬丹已經加入了一個名人失落群，群裡的各位有時發現自己深愛的夢想家園，可能不是那麼有吸引力，能自動招來潛在的買家。

演員湯姆．克魯斯（Tom Cruise）就曾有過這樣的經歷。

他在2014年以5900萬美元（約新台幣17億7000萬元）的價格掛牌出售在科羅拉多州的牧場後，也經歷了無人問津的窘境。

他最後設法賣掉了牧場，但是是在七年以後，價錢也大砍了一截，最後以3950萬美元（約新台幣11億8500萬元）的「低價」出手。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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2022/08/18,
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術

不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
Photo Credit：永慶房屋

我們想讓你知道的是

影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！

近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！

這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。

短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！

永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！

吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！

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Photo Credit：永慶房屋
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但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。

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永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。

本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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