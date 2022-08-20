NBA籃球巨星喬丹的芝加哥豪宅，拍賣10年為何仍乏人問津？

Photo Credit: John Eckert / BBC News 喬丹在2012年首次將芝加哥豪宅掛牌出售，至今已經降價一半。

麥可．喬丹（Michael Jordan）堪稱全世界最為人崇拜的巨星之一，也是身家最為豐厚的體育界人士。但他也像我們很多人一樣，沒能避開房地產市場上的問題。

自2021年至今的10年，這位籃球傳奇人物一直試圖出售他在美國伊利諾伊州，距離芝加哥40公里的海蘭帕克鎮（Highland Park）的豪宅。

此豪宅建築從製圖開始，1995年竣工，是喬丹在20世紀90年代末躲避外界關注的「世外桃源」。當時他帶領芝加哥公牛隊獲得了三個全國籃球協會（NBA）冠軍，透過工資和贊助交易積累了大量財富。

即使按照名人的標凖，海蘭帕克的豪宅也非常富麗堂皇。

Photo Credit: John Eckert / BBC News 喬丹豪宅內當然少不了一個標凖尺寸的籃球場。

豪宅有9個房間和19個浴室，面積超過5000平方公尺，設施包括一個電影院、一個健身館、一個網球場和一個室內標凖尺寸籃球場，還有一個可容納14輛車的車庫。

房地產市場的不同「舞蹈」

2003年喬丹最後一次效力後從籃球界退役，目前住在佛羅里達州邱比特鎮（Jupiter）的另一座豪宅裡，並在2012年將海蘭帕克鎮的豪宅掛牌出售。

Photo Credit: John Eckert / BBC News 喬丹豪宅內共有9個臥室、19個浴室和多個不同用途的場、館、廳。

根據負責出售該房產的地產代理公司Compass網站上所列的信息，豪宅最初的要價是2900萬美元（約新台幣8億7000萬元），但後來減價，「僅售」1490萬美元（約新台幣4億4700萬元）。

2013年，該豪宅還曾試過用較低價格（1300萬美元，約新台幣3億9000萬元）拍賣，也失敗了。

到了2020年，儘管網飛（Nerflix）推出了大受歡迎的喬丹系列紀錄片《最後之舞》（The Last Dance），將鏡頭對凖他作為芝加哥公牛隊球員的最後一個賽季，但人們因紀錄片重新燃起的對喬丹的興趣，也沒有幫助吸引到潛在買家。

量身訂做

美國的房產專家認為，他們知道為什麼喬丹的海蘭帕克豪宅，像被下了咒語一樣無人問津。

多年來專家們指出的主要原因之一是，海蘭帕克鎮本身就是一個障礙，因為這裡離芝加哥市中心並不那麼近，也沒有像號稱「風城」的芝加哥附近其他地方一樣的房價。

豪宅顧問亞當・羅森菲爾德（Adam Rosenfield）在接受金融網站Marketwatch採訪時也表示，喬丹豪宅的建造品味可能對一般買家沒有吸引力。

羅森菲爾德說：「當你有這樣一個特製的房產，而且如此量身訂做，要賣出去非常困難。」

Photo Credit: John Eckert / BBC News 喬丹的球衣是23號，他豪宅的大門上也有23。

買房就像買藝術品

另一位高端房地產專家麥．諾曼德（Michael Nourmand）向《好萊塢報道》雜誌解釋說，要對豪華和高端訂制的房產進行估價可以說非常難。

他說：「買這種房產更像是買藝術品」。

「如果是普通的房子，那麼這個房子有過去同類型房子的銷售價格做參考。如果房子很大、很貴，它們就是那種僅此一宗的交易，很難估價。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 作為美國NBA籃球的巨星，喬丹曾是體壇最富。

諾曼地說：「這不像買牛奶，可以在網上看到別人都賣什麼價錢。」

在最新一期的《富比世》雜誌富豪榜上，喬丹的財富估計為17億美元，他的投資資產組合包括NBA球隊夏洛特黃蜂隊，所以喬丹顯然並沒有壓力急於出手伊利諾伊州的這個房產。

名人的失落

不過，喬丹已經加入了一個名人失落群，群裡的各位有時發現自己深愛的夢想家園，可能不是那麼有吸引力，能自動招來潛在的買家。

演員湯姆．克魯斯（Tom Cruise）就曾有過這樣的經歷。

他在2014年以5900萬美元（約新台幣17億7000萬元）的價格掛牌出售在科羅拉多州的牧場後，也經歷了無人問津的窘境。

他最後設法賣掉了牧場，但是是在七年以後，價錢也大砍了一截，最後以3950萬美元（約新台幣11億8500萬元）的「低價」出手。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航