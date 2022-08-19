東海大學政治系教師聯署要求廢除「勞作教育」，校方將研擬新方案，教育部回應尊重大學議決

東海大學政治系教師聯合聲明，要求廢除勞作教育

（中央社）面對少子化衝擊，東海大學政治系多名教師昨（18）日發表聯合聲明指出，「勞作教育」被學生詬病多年，教學單位做再多互動與努力，都遠比不上「徹底廢除勞教」更來得讓師生們有所期待。

東海大學政治系教師王啟明、郭應哲、陳建仁、邱師儀、林子立、陳蔚芳、林奕孜、吳俊德、黃信達、顏永銘等人共同發表聲明，籲請校方廢除行之多年的勞作教育。

聲明中指出，今（2022）年高教現場都感受到少子化衝擊，儘管各校都準備很多年，仍不敵這波海嘯般的衝擊，這一波受衝擊最嚴重的莫過於傳統私立大學，東海大學在這幾年準備中，勉強看到一點成效，但缺額仍遠高於競爭對手。

這些教師表示，需要檢討的原因不少，最重要的原因無非是行政單位的決策遠離學生想法，改變跟不上學生心意，調整也背離「行政應該配合教學」的方向。

他們更指出，這幾年最為學生詬病的「勞作教育」，看不出相關單位大刀闊斧的改變，以致於成為高中端口耳相傳既定印象，即使教學單位做再多互動與努力，都難敵學生間與外界負面印象的發酵。

聲明中表示，校內早有要求改變的聲浪，許多年來也不乏學生抗議，不論是轉型為「助學金制」、「學程學分制」或「展現大學社會責任與社區關懷制」，其實都遠不比「徹底廢除勞教」更來得讓師生們有期待。

教師們指出，如果所謂的調整、改革仍無法破除外界對於「勞作教育」等於「掃地」或者「免費勞工」的既定印象，可能將面臨新生招不進、舊生留不住的雙重打擊。

聲明最後表示，不想看到每年「勞作教育」在招生時一點一滴抵銷各系努力，要求校方順應世代變遷，謹記「開創就是我們的格言」，政治系教師在此呼籲校方廢除勞作制度，而且就是現在。

東海大學說明，基本勞作教育是東大於民國44年創校即設立的制度，其創始理念，在使學生於正課外，尚能獲得有關勞作的教育價值；因在勞作過程中，不僅能使學生瞭解勞作尊嚴與稼穡維艱之真意，體驗手腦並重與人格平等之真諦，且可養成負責、守時、勤勞、合作、誠實、服務等美德。

東海大學校方：重視校內師生的聲音，已進行檢討及研擬新的方案

（中央社）東海大學政治系教師昨天聯合發表聲明要求廢除「勞作教育」，校方表示，勞作教育確實面臨檢討必要，學校感謝教師們提出建言，已進行檢討及研擬新的方案。

面對少子化衝擊學校招生，東海大學政治系多名教師昨天發表聯合聲明指出，「勞作教育」被學生詬病多年，教學單位做再多互動與努力，都遠不比「徹底廢除勞教」來得讓師生們有所期待。

對此，東海大學表示，任何一個制度行之多年後，都必須與時俱進，面臨檢討與修正，過去做為各校以東海為標竿的勞作教育，目前確實面臨檢討必要，校方非常重視校內師生的聲音，並已針對該制度進行檢討與研擬新的方案。校方非常感謝政治系提出相關建言，會重視並作為研擬規劃的意見。

東海大學勞作教育處勞作長卓逸民告訴《中央社》記者，「勞作教育」是東海大學創校以來就設立的制度，規定大一學生每學期必修「勞作教育」40小時，如果「勞作教育」不及格，在畢業前必須重修過關，否則無法畢業。

卓逸民指出，過去一年已大幅調整勞作教育修習時數，從40小時縮短為18小時，預定從9月起開始實施，內容朝多元化改變，以前以環境清潔及現場課程為主，未來則有線上課程及現場課程，學生可自行選擇上課內容與時間。

卓逸民舉例說，以前勞作教育只有上午7時及中午12時等2個時段可選擇，新制度學生可自由選擇上課時段，上課內容有永續環境、社會、文化、生活、生態等課程。過去勞作教育是以分數評定，新制度只會評定通過或不通過，沒有具體分數，減輕學生的負擔。

東海大學社會系校友陳秋雲表示，當時就讀時都將勞作教育視為理所當然，這項制度也受到肯定，因為東海校園很大，在打掃時也是認識校園的好方法，大家都很認分，可能世代認知不同，最近學生認為是被當作廉價勞工。

東海大學王姓校友則贊成廢除勞作教育，他說，在校期間對勞作教育深惡痛絕，跟成績沒有影響，但沒有及格卻不能畢業，已經繳了學費，還要付出勞力，如果抽到上午7時的時段，大概6時多就要起床，若有上午8時的課，時間真的很趕。

Photo Credit: 中央社 圖為東海大學地標「路思義教堂」。

教育部：尊重大學議決

（中央社）東海大學政治系多名教師今天要求廢除大一學生必修的「勞作教育」。教育部表示，勞作教育屬大學校內課程規劃，會尊重學校的議決。

東海大學政治系多名教師昨天聯合發表聲明，要求廢除大一學生必修的「勞作教育」，認為學校近年的改革，都難破除外界對於「勞作教育」等於「掃地」或者「免費勞工」的既定印象。

校方稍晚回應，「勞作教育」是東海大學創校以來就設立的制度，制度確實有檢討必要，過去一年已大幅調整時數，內容也朝多元化。

教育部昨天晚間以簡短文字回應，東海大學「勞作教育」如屬校內課程規劃，應由相關課程委員會循程序討論，教育部將尊重學校議決；對於《中央社》詢問相關政策、法規的調整歷程，以及有多少大學仍有「勞作教育」課程，教育部暫未回應。

台北商業大學五專部目前設有「勞作教育」課程，必修1學分，多安排在專1或專2修習。學生會安排到校內各個服務單位，課程內容包括文件整理、校園整潔美化等。