東海大學政治系教師聯署要求廢除「勞作教育」，校方將研擬新方案，教育部回應尊重大學議決

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東海大學政治系多名教師昨天聯合發表聲明，要求廢除大一學生必修的「勞作教育」，認為學校近年的改革，都難破除外界對於「勞作教育」等於「掃地」或者「免費勞工」的既定印象。
東海大學政治系教師聯合聲明，要求廢除勞作教育
（中央社）面對少子化衝擊，東海大學政治系多名教師昨（18）日發表聯合聲明指出，「勞作教育」被學生詬病多年，教學單位做再多互動與努力，都遠比不上「徹底廢除勞教」更來得讓師生們有所期待。
東海大學政治系教師王啟明、郭應哲、陳建仁、邱師儀、林子立、陳蔚芳、林奕孜、吳俊德、黃信達、顏永銘等人共同發表聲明，籲請校方廢除行之多年的勞作教育。
聲明中指出，今（2022）年高教現場都感受到少子化衝擊，儘管各校都準備很多年，仍不敵這波海嘯般的衝擊，這一波受衝擊最嚴重的莫過於傳統私立大學，東海大學在這幾年準備中，勉強看到一點成效，但缺額仍遠高於競爭對手。
這些教師表示，需要檢討的原因不少，最重要的原因無非是行政單位的決策遠離學生想法，改變跟不上學生心意，調整也背離「行政應該配合教學」的方向。
他們更指出，這幾年最為學生詬病的「勞作教育」，看不出相關單位大刀闊斧的改變，以致於成為高中端口耳相傳既定印象，即使教學單位做再多互動與努力，都難敵學生間與外界負面印象的發酵。
聲明中表示，校內早有要求改變的聲浪，許多年來也不乏學生抗議，不論是轉型為「助學金制」、「學程學分制」或「展現大學社會責任與社區關懷制」，其實都遠不比「徹底廢除勞教」更來得讓師生們有期待。
教師們指出，如果所謂的調整、改革仍無法破除外界對於「勞作教育」等於「掃地」或者「免費勞工」的既定印象，可能將面臨新生招不進、舊生留不住的雙重打擊。
聲明最後表示，不想看到每年「勞作教育」在招生時一點一滴抵銷各系努力，要求校方順應世代變遷，謹記「開創就是我們的格言」，政治系教師在此呼籲校方廢除勞作制度，而且就是現在。
東海大學說明，基本勞作教育是東大於民國44年創校即設立的制度，其創始理念，在使學生於正課外，尚能獲得有關勞作的教育價值；因在勞作過程中，不僅能使學生瞭解勞作尊嚴與稼穡維艱之真意，體驗手腦並重與人格平等之真諦，且可養成負責、守時、勤勞、合作、誠實、服務等美德。
東海大學校方：重視校內師生的聲音，已進行檢討及研擬新的方案
（中央社）東海大學政治系教師昨天聯合發表聲明要求廢除「勞作教育」，校方表示，勞作教育確實面臨檢討必要，學校感謝教師們提出建言，已進行檢討及研擬新的方案。
面對少子化衝擊學校招生，東海大學政治系多名教師昨天發表聯合聲明指出，「勞作教育」被學生詬病多年，教學單位做再多互動與努力，都遠不比「徹底廢除勞教」來得讓師生們有所期待。
對此，東海大學表示，任何一個制度行之多年後，都必須與時俱進，面臨檢討與修正，過去做為各校以東海為標竿的勞作教育，目前確實面臨檢討必要，校方非常重視校內師生的聲音，並已針對該制度進行檢討與研擬新的方案。校方非常感謝政治系提出相關建言，會重視並作為研擬規劃的意見。
東海大學勞作教育處勞作長卓逸民告訴《中央社》記者，「勞作教育」是東海大學創校以來就設立的制度，規定大一學生每學期必修「勞作教育」40小時，如果「勞作教育」不及格，在畢業前必須重修過關，否則無法畢業。
卓逸民指出，過去一年已大幅調整勞作教育修習時數，從40小時縮短為18小時，預定從9月起開始實施，內容朝多元化改變，以前以環境清潔及現場課程為主，未來則有線上課程及現場課程，學生可自行選擇上課內容與時間。
卓逸民舉例說，以前勞作教育只有上午7時及中午12時等2個時段可選擇，新制度學生可自由選擇上課時段，上課內容有永續環境、社會、文化、生活、生態等課程。過去勞作教育是以分數評定，新制度只會評定通過或不通過，沒有具體分數，減輕學生的負擔。
東海大學社會系校友陳秋雲表示，當時就讀時都將勞作教育視為理所當然，這項制度也受到肯定，因為東海校園很大，在打掃時也是認識校園的好方法，大家都很認分，可能世代認知不同，最近學生認為是被當作廉價勞工。
東海大學王姓校友則贊成廢除勞作教育，他說，在校期間對勞作教育深惡痛絕，跟成績沒有影響，但沒有及格卻不能畢業，已經繳了學費，還要付出勞力，如果抽到上午7時的時段，大概6時多就要起床，若有上午8時的課，時間真的很趕。
教育部：尊重大學議決
（中央社）東海大學政治系多名教師今天要求廢除大一學生必修的「勞作教育」。教育部表示，勞作教育屬大學校內課程規劃，會尊重學校的議決。
東海大學政治系多名教師昨天聯合發表聲明，要求廢除大一學生必修的「勞作教育」，認為學校近年的改革，都難破除外界對於「勞作教育」等於「掃地」或者「免費勞工」的既定印象。
校方稍晚回應，「勞作教育」是東海大學創校以來就設立的制度，制度確實有檢討必要，過去一年已大幅調整時數，內容也朝多元化。
教育部昨天晚間以簡短文字回應，東海大學「勞作教育」如屬校內課程規劃，應由相關課程委員會循程序討論，教育部將尊重學校議決；對於《中央社》詢問相關政策、法規的調整歷程，以及有多少大學仍有「勞作教育」課程，教育部暫未回應。
台北商業大學五專部目前設有「勞作教育」課程，必修1學分，多安排在專1或專2修習。學生會安排到校內各個服務單位，課程內容包括文件整理、校園整潔美化等。
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
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