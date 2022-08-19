禁止俄國公民入境有助止戰或只發洩怒氣？歐盟各國展開激辯
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俄國人向來是歐盟申根簽證的最大發給對象，據土耳其《安納杜魯新聞社》報導，2013年最高峰時俄人曾占核發簽證數的39％。愛沙尼亞總理卡拉斯說：「到訪歐洲是一項優待，而不是人權。」
（中央社）禁止俄國平民入境歐盟，能施壓普亭（Vladimir Putin）停止戰爭或只是發洩怒氣？率先下禁令的愛沙尼亞主張這是取消優待，德國認為罰錯對象，俄國異議人士也看法分歧，而芬蘭邊境商家則趕推大包裝雜貨供俄人封關前搶購。
對於是否支持烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）要求禁發簽證給俄國公民，歐盟成員國目前陷入分裂。
與俄國土地相鄰的愛沙尼亞、拉脫維亞和芬蘭承受最大俄人入境壓力，前者11日率先宣布關閉俄國邊界，拉脫維亞表示跟進，芬蘭決定9月1日起大砍俄人簽證數至目前的10％。
愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）說：「到訪歐洲是一項優待，而不是人權。」
暫停核發簽證給俄人的立陶宛外交部在推特（Twitter）發文稱此舉「象徵與烏克蘭人民團結在一起」。
輪值歐盟主席國的捷克預計在8月底召集歐盟外長會議，討論是否採取共同政策，捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）認為一致行動「可能會是另一個非常有效的（對俄）制裁措施」。
但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）大聲反對：「這不是俄國人民的戰爭，而是普亭的戰爭。」他並認為全面禁止俄人入境反而會削弱歐盟已對部分普亭支持者制裁的效果。
俄國總統府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則嘲笑歐盟制裁「招數用盡」，因此只能用「荒謬的險招」，揚言俄國將會報復。
贊成禁令的論據是俄國人民對普亭政權存續應該負起責任，不能讓他們一如以往到南歐海灘曬太陽、到芬蘭超市大採購。英國《衛報》（Guardian）採訪俄國流亡在歐洲的異議人士，對此有不同意見。
「他們（俄國人）需要到自由世界看看，」因反戰而被俄國政府威脅起訴的獨立新聞網站創辦人卡拉西奇克（Ilya Krasilshchik）說，他明白大家現在對俄國人有怒氣，但從蘇聯時代以來的經驗就知道封鎖邊境不會讓政權被推翻。
然而，曾是俄國下議院（Duma）議員、2016年流亡到烏克蘭的波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）贊成禁令，認為有能力離開俄國的人應該留下來對抗普亭政權，他並說98％離開的人並未身陷危險，「只因為留下來覺得不舒服」。
他同意愛沙尼亞總理的「優待說」，主張：「先在俄國做些什麼，贏得這個優待，做出一些勇敢的行動，然後再離開。」
該如何看待俄國人民在這場戰爭的角色，確實是個難題。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）說：「這不是非黑即白的問題，有灰色地帶。」她傾向由歐盟提出一致政策。
芬蘭政黨領袖米凱寧（Kai Mykkänen）在《歐洲新聞網》（Euronews）訪問中說，全面禁令可能會讓俄國人對歐洲生氣，「但我們的目標是讓他們對普亭政權和戰爭感到憤怒」，不過他也贊同這樣的辯論能讓俄國人明白「他們作為一個國家，對這個政權的持續也有責任。」
英國媒體《新政治家》（New Statesman）評論，普亭能長期掌權是因為他把所有可能的對手都剷除了，若怪罪到俄國人民非自由意志下的投票結果，等於是對真正民主合法性的嘲弄。
俄國人向來是歐盟申根簽證的最大發給對象，據土耳其《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，2013年最高峰時俄人曾占核發簽證數的39％。
俄國觀光客是歐洲旅遊業的大客戶，芬蘭邊境商業也長期受惠於俄國人的週末採購潮，因此《歐洲新聞網》發現，趁著禁令將推未推之時，日前有芬蘭邊境商家針對俄人愛買貨品趕忙換裝大容量，例如在貨架上堆滿10公斤大包裝的糖，在商言商或「發戰爭財」也引起爭議。
其實有另類做法值得參考，如衛報指出有歐洲邊境官員非正式要求俄國人入境前先簽字聲明譴責俄對烏侵略，美國前駐俄大使麥弗爾（Michael McFaul）更建議對俄國遊客多收100歐元（約新台幣3050元）的附加稅，專款用於烏克蘭的重建。
新聞來源
延伸閱讀
- 拒絕俄國公民入境歐盟是否「殃及無辜」？為何人民必須對自己國家的行為負起「道德責任」？
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
我們想讓你知道的是
5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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