北戴河會議後，習近平北訪、李克強南巡，分別傳遞什麼政治訊號？
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近日，中共高層似乎已經結束了夏日的北戴河會議，重回公眾視野。「一把手」習近平和「二把手」李克強分別北上和南下，在遼寧和廣東進行了考察。對於這兩位領導人的行程和細節，媒體和公共輿論進行了聚焦和解讀。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
8月16日至17日，李克強在深圳考察。據中國媒體報導，他表示，「要鞏固經濟恢復基礎，將穩增長放在更突出位置」，特別強調「對外開放是基本國策，中國將堅定不移擴大開放，對國企、民企、外企及合資企業等各類企業在政策支持上一視同仁。」他也鼓勵深圳創業者「敢闖敢試、不驕不躁」。
中國媒體《鳳凰網》的一篇文章稱之為〈旋風之旅〉，稱李克強在深圳「開了一個座談會去了四個地方，時間和地點的選擇都蠻耐人尋味。」
這裡的「一個座談會」指的是李克強主持召開經濟大省政府主要負責人經濟形勢座談會。四個地方分別是「深圳龍崗區的領創天下產業園」、「鹽田港」、「蓮花山」和「新能源汽車巨頭比亞迪全球總部」。在蓮花山公園，李克強向鄧小平同志銅像敬獻了花籃。
「傳遞什麼訊號？」
這篇刊登在《鳳凰網》、來自「瀟湘散人」的文章標題即為〈李克強考察深圳去這些地方，傳遞什麼訊號？〉作者認為，在中國經濟呈現疲軟跡象、下半年經濟恢復面臨不少挑戰的當下，李克強這次來廣東，「是『打氣』之旅，是傳遞信心之旅，某種程度上來說，也是『督戰』之旅。」
文章提到，7月廣義貨幣（M2）增速維持高位，但社融堪憂，說明市場主體不願意借錢擴張，信心缺乏。李克強在這個時間點在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，來打起、傳遞信心，同時要經濟大省發揮穩定經濟的關鍵支撐作用。
作者寫道，李克強總理深圳行的三個關鍵詞是「改革開放、科技創業、民營企業」，認為「這次去了創業產業園，又去了民營企業比亞迪，風向標意味濃厚。」
「黃河、長江不會倒流」
在推特等社媒上，流傳著不少李克強在深圳的圖片、影片。一些是這位總理直接面對群眾們講話。在一些室外拍攝的圖片和影片中，李克強沒有佩戴口罩。那些聚集在周圍、聽他講話的群眾也沒有戴口罩。在另一些圖片中，可以看到李克強向鄧小平銅像獻花。
此外，社媒上流傳著一段李克強在深圳鹽田港講話的影片。其中，李克強說：「中國開放還要繼續往前推進，黃河長江不會倒流，鹽田港的水也是會滔滔不絕……。」不過，這段鹽田港講話的影片沒有出現在中國主流媒體上。
習近平北上「回顧遼瀋戰役勝利進程」
在李克強南下考察的同時，中共中央總書記、中國國家主席習近平8月16日、17日在遼寧錦州市、瀋陽市考察調研。通過中國官媒的圖片可以看到，在室外場合，這位中國一把手及其隨行人員、會面群眾也沒有佩戴口罩。據報導，習近平在瀋陽來到基層訪問，關注老舊小區改造、教育「雙減」工作等內容，強調「黨始終在人民身邊」。
此外，在錦州期間，習近平先後考察了遼瀋戰役紀念館和東湖森林公園。據中國官媒報導，習近平在遼瀋戰役紀念館「回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程。」
遼瀋戰役又稱遼瀋會戰，是第二次國共內戰「三大戰役」（也稱三大會戰）之一。在這場戰役後，解放軍控制了東北全境。遼瀋戰役是三大戰役（還有淮海和平津）中最先開始的，三大戰役均以中共勝利告終。
官媒《人民網》在8月17日刊文〈鑑往知來——跟著總書記學歷史丨遼瀋戰役勝利使中國的軍事形勢進入一個新的轉折點〉。
在目前兩岸緊張升級的背景下，習近平「回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程」，引發了一些聯想和猜測。
據《聯合早報》報導，有分析認為，習近平在這個時間點上考察遼瀋戰役紀念館，「釋放出台灣問題是國共內戰歷史遺留的問題，屬於中國內政，以及中共有能力收復台灣的訊號。」台灣軍事評論員亓樂義也對「自由亞洲電台」說，習近平在台海緊張之際考察遼瀋戰役紀念館，是「再一次向國內民眾發出隨時準備戰勝敵人的宣傳動員。」
「說明中國領導人高度重視目前的經濟情況」
不過，《聯合早報》採訪的台灣兩岸關係專家趙春山教授則認為，習近平的考察行程應是事先就安排好的，「此次考察遼瀋戰役紀念館，和目前的台海局勢沒有直接關係。」
報導也援引北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍分析，稱習近平和李克強在「北戴河時間」後分別在遼寧和廣東現身，「說明中國領導人高度重視目前的經濟情況，力圖穩住南北兩大經濟板塊。」
今（2022）年以來，中國經濟面臨下行壓力。根據中國官方數字，今年7月的中國多項經濟指標均低於預期；而今年第二季度中國GDP同比增長0.4％，創下兩年來新低。
據中國官媒報導，在這次遼寧考察時，習近平強調：「要貫徹黨中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展工作，統籌發展和安全，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅定不移推動高品質發展，扎實推進共同富裕，加快推進治理體系和治理能力現代化，深入推進全面從嚴治黨，在新時代東北振興上展現更大擔當和作為，奮力開創遼寧振興發展新局面，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。