抗北京戰狼外交，蕭美琴7天5專訪爭取國際支持：不會因制裁而沉默

（中央社）駐美代表蕭美琴昨（18）日接受美國《國會山莊報》（The Hill）專訪，談到北京近來對台灣文攻武嚇、制裁包含她在內的7名台灣政治人物。她說北京行徑反而讓國際更挺台，台灣人不會因制裁而沉默。

駐美代表處發出新聞稿表示，蕭美琴昨天接受《國會山莊報》專訪，訪問內容於今天刊出。

中共近來以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，對台灣祭出一系列報復作為，包括向台灣周圍發射飛彈、把蕭美琴等7人列為「台獨頑固分子」予以制裁等。

蕭美琴表示，中國挑釁、魯莽及不負責任的危險行為令人關注及擔憂，任何升高情勢或危險的作為都可能衝擊全球商業；作為區域主要一份子，中國有責任維持區域穩定，而非挑起衝突及緊張情勢。

蕭美琴強調，若中共以為制裁能限制台灣參與國際空間，扼殺台灣人民聲音，那就大錯特錯，「我們不會因為制裁而沉默」。她說，中國行徑反而促使國際對台灣的支持，引起國際社會對台灣的同情，讓更多國際友人有興趣訪問台灣，北京必須對自身行為負責。

談到裴洛西、參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）相繼率團訪問台灣，蕭美琴表示，美國國會議員訪台行之有年，隨著中國加大對台灣的施壓，近來訪台人數倍數成長，台灣人民歡迎國會代表團的來訪。

蕭美琴說：「台灣要被國際看見、聽見並獲得參與空間一向不容易。」她表示，中國試圖扼殺台灣國際空間，反而讓台灣人民更期盼結交國際友人。

美國總統拜登（Joe Biden）5月曾表示，若中國武力犯台，美國將防衛台灣。蕭美琴說，台灣歡迎美國堅定承諾，但面對中國，台灣必須為最壞情況做好準備，致力強化自身防衛。

她指出，台灣想要和平，會盡一切努力維繫區域和平、穩定及現狀，但同時須發展混合性因應措施，以應對來自中國的經濟、資安多重威脅。

抗北京戰狼外交宣傳戰，蕭美琴7天5專訪爭取國際支持

（中央社）美國眾議院議長裴洛西本月初率團訪台，中國發動戰狼外交宣傳戰，企圖影響美國輿論。駐美代表蕭美琴7天密集接受5家美媒專訪，駁斥中國謬論，爭取國際支持。

中華人民共和國政府近來以美國政府第3號人物裴洛西訪台為由，對台灣發動大規模文攻武嚇。

除了共軍在台灣周圍6個海空域進行實彈射擊軍事演習外，中國駐美大使秦剛也在美國發動宣傳戰，頻頻在推特（Twitter）發文，4日投書《華盛頓郵報》（The Washington Post），宣稱中國擁有台灣主權，指責裴洛西訪台「違背美國不與台灣發展官方關係的承諾」。

碰上中國外交「戰狼」，台灣「戰貓」蕭美琴積極應戰。駐美代表處表示，為向美國各界人士說明當前台海局勢，爭取國際輿論支持，蕭美琴在5日至11日短短7天內，就接受美國5家主流媒體專訪，說明台灣政府政策與立場，並駁斥中國對台主權謬論。

這包括《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）、美國《公共電視台》（PBS）、《微軟國家廣播公司》（MSNBC）、美國《有線電視新聞網》（CNN）及《福斯新聞》（Fox News）。

Photo Credit: 中央社（駐美代表處提供） 駐美代表蕭美琴8月5日至11日短短7天時間，一連接受5家美媒專訪，說明台海情勢，駁斥中國對台主權謬論。

蕭美琴在專訪中說明，中國早在裴洛西決定訪台之前，就已準備對台文攻武嚇，強調中共軍演不合理且不必要，台灣會竭盡所能緩和緊張情勢，但絕對不會放棄自由 。

她也表示，美國國會議員訪台行之有年，也是台美關係交往的重要部分，製造危機的是北京，不是台灣也不是美國。

此外，駐美代表處新聞組12日也在《華盛頓郵報》投書，駁斥秦剛言論。投書強調台灣從未隸屬中華人民共和國，是鐵一般的事實，並指控中國駐美外交人員濫用在美國的言論自由。

中國國內雖封鎖臉書（Facebook）、推特等社群媒體，但中國外交官近幾年積極利用這些平台抨擊美國政策，為自身侵略行徑辯護，偶爾也會投書國際媒體，大打宣傳戰。為予以反擊，台灣官員也時常透過推文、媒體投書捍衛台灣立場。

駐美代表處表示，蕭美琴自2020年7月上任以來，接受媒體專訪及投書超過40次，對美工作接觸層面既廣且深。

駐美代表處表示，蕭美琴與美國行政部門、國會、智庫、各州層級政要及民間團體互動，出席各公開場合發表演說及接受媒體提問，都會說明政府立場、台美關係進展，以及台灣致力與理念相近國家合作，共同對抗威權中國打壓及威脅的決心。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航