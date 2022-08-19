解開音樂史懸案：〈杯底不可飼金魚〉作詞人為陳大禹，呂泉生後人願正名並歸還版權
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家屬認為，呂泉生多年來未以「陳大禹」之名為〈杯底不可飼金魚〉作詞者一事是「時代的悲劇」。在呂泉生有生之年，家人從未聽他提過「陳大禹」三字，但直到他晚年移居美國，仍對白色恐怖心存莫大恐懼，過去家屬不明所以，現在終於明白。
解開音樂史懸案，杯底不可飼金魚作詞人為陳大禹
（中央社）1949年問世的歌曲〈杯底不可飼金魚〉，過去多標註是台灣作曲家呂泉生作詞作曲，蟲膠收藏家潘啟明提出他購得的節目單顯示，作詞者為中國劇作家陳大出，判斷就是陳大禹。
潘啟明昨（18）日接受《中央社》專訪時表示，這份節目單是他在日本雅虎拍賣網站上以1000日圓購得，以節目單上面當時的電話號碼來分析，節目單可能的時間點落在大正15年（1926年）至昭和35年（1960年）；再加上節目單主辦單位「日中友好協會」是1950年設立，可以判斷這張節目單應該是1950年到1960年間在日本舉行的音樂會。
潘啟明說，節目單上〈杯底不可飼金魚〉的作詞人是「陳大出」，但以他判斷，極有可能是當時日本並沒有「禹」這個漢字，而找相似的鉛字代替，「無論如何，能夠印證歷史也是很有意義的一件事。」
呂泉生在洛杉磯的家屬也透過呂泉生作品著作權代理人陳俊辰協助呂家家屬發表聲明表示，蟲膠唱片收藏家潘啟明新提出〈杯底不可飼金魚〉的歌單文物，證明〈杯底不可飼金魚〉作詞者為陳大禹先生，而並非呂泉生。
身為呂家家屬，將會向隸管版權事務之著作權集管協會撤回呂泉生〈杯底不可飼金魚〉歌詞版權登記，並表明歌詞著作人為陳大禹。
陳俊辰轉傳呂泉生家屬聲明表示，隨著證明文物的提出，家屬願意將〈杯底不可飼金魚〉一曲的作詞版權歸還給陳大禹先生後人，為其正名，讓過往的歷史各得其所；但也希望社會大眾能以同理之心，體諒呂泉生當年處境之不易，讓逝者獲得安寧。
家屬認為，呂泉生多年來未以「陳大禹」之名為〈杯底不可飼金魚〉作詞者一事是「時代的悲劇」。
家屬表示，陳大禹當時因為左翼立場，不見容於1949年瀰漫整肅匪諜風氣的台灣，在「四六事件」爆發後被執政當局列入黑名單，1949年4月中旬悄然從基隆搭船經由香港回到中國，〈杯底不可飼金魚〉則是在1949年4月18日首演。
在白色恐怖的氣氛之下，呂泉生面臨是否會因與陳大禹的詞曲合作關係，陷入牢獄之災、性命之憂的處境。家屬表示，在呂泉生有生之年，家人從未聽他提過「陳大禹」三字，但直到他晚年移居美國，仍對白色恐怖心存莫大恐懼，過去家屬不明所以，現在終於明白。
呂泉生家屬聲明中強調，目前市售〈杯底不可飼金魚〉歌譜共收錄在中國音樂書房發行之「呂泉生歌曲精華集 同聲合唱」與樂韻出版社發行之「呂泉生歌曲集3創作合唱曲同聲篇」、「呂泉生歌曲集4獨唱曲」中，家屬將會委請出版社以貼條方式，在尚未售出的樂譜著作人處，貼上「陳大禹 詞」的名條作為補救，待將來新版再版時重新排版付梓。
呂泉生家屬也表示，有關呂家過去溢領〈杯底不可飼金魚〉歌詞版稅，將在詳細清查數額之後，全數歸還予陳大禹先生後人，也希望外界能提供陳大禹後人聯繫方式。
〈杯底不可飼金魚〉膾炙人口，戒嚴時曾列為禁歌
（中央社）由呂泉生作曲，陳大禹作詞的〈杯底不可飼金魚〉至今膾炙人口，歌詞「飲啦！杯底不可飼金魚，好漢剖腹來相見」瀟灑豪邁，但這首歌在228事件誕生，戒嚴時期曾列為禁歌。
根據已故文史專家莊永明2012年「莊永明書坊」文章表示，〈杯底不可飼金魚〉根據呂泉生自述，有感於1947年發生的228事件，大量台灣人遭到逮捕、槍斃或失蹤，隨後進入白色恐怖時期，對於族群與族群之間的關係更加撕裂，加深隔閡，這首〈杯底不可飼金魚〉期待當時外省人跟本省人大家都可以坐下來喝杯酒，杯底不要留酒，一飲而盡，往後和樂過生活，有族群融合的寓意。
莊永明曾經親自打長途電話到美國，向呂泉生求證作詞人陳大禹其人其事，呂泉生表示，陳大禹是劇作家，兩人還是同事，這首「閩南語飲酒歌」是呂泉生提出「梗概」，以酒化解恨，再由陳大禹寫詞。
莊永明當時文章中表示，除了228事件經過不久，社會上的肅殺氣氛仍重之外，1949年4月18日〈杯底不可飼金魚〉正式發表前不到2週，也就是1949年4月6日才剛發生「四六事件」，陳大禹也因為「四六事件」被當局列入黑名單，輾轉夜奔基隆搭船離開台灣回到中國。
呂泉生可說是228事件重要見證人之一，根據莊永明文章中表示，當時呂泉生在台灣廣播電台（今台北228紀念館）上班，228事件引起民怨，一群抗議民眾前往台灣省行政長官公署（今行政院）抗議，不料遭機槍掃射，驚慌中逃離的人，轉往新公園（今228紀念公園），搶占電台，奪取麥克風，向全台廣播，要求對抗陳儀腐敗、專橫政權，還台灣人公道。
當時呂泉生曾保護電台外省同事，因為他們在路上如果唱不出日本國歌，就會被毆打。〈杯底不可飼金魚〉發表後的1個月又2天，1949年5月20日，台灣省政府、台灣省警備總司令部以「戒字第壹號」，全省開始實施戒嚴令。
根據二二八事件紀念基金會中文章介紹，〈杯底不可飼金魚〉這首歌在1960年代初期因「歌詞內容勸人乾杯、飲盡杯中酒之意」，被當時政府認為「飲酒作樂、腐蝕人心」等非政治的理由列為禁歌。但民間則是政府越查禁越流傳，這些歌曲未因查禁而消失，反而傳唱至今。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
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- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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