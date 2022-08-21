《非常律師禹英禑》喚起大家善意接納自閉症族群，但如何能幫得上忙才是重點
我們想讓你知道的是
這類題材會引起共鳴，是可以喚起大家的善意，來接納一群腦功能異常的自閉症族群。但是從精神科醫師的角度來看，如何可以真的幫上忙才是重點。有些時候讓家長過度期待，卻是生了病小孩，甚至是精神醫學從業人員，的折磨跟夢魘。
韓劇《非常律師禹英禑》的女主角禹英禑是一名有自閉症的天才律師，讓觀眾開始對自閉症有比較多的了解，原意是希望社會對自閉症者有進一步的認識，但原本期待中的寓意和影響，卻在韓國國中生之間形成了另一種現象。
近日，韓國網友在論壇上傳了一篇初三學生的文章，表示同學們會對學校裡的自閉症人士說「是禹英禑嗎？」、「禹英禑崽子」、「啊，禹英禑智障」、「禹英禑這麼聰明，為什麼你不是？」，甚至在欺負的同時，模仿劇中霸凌禹英禑的同學無關緊要地說：「喔，抱歉。」
但是我們可能透過一部戲劇就了解自閉症嗎？禹英禑在劇中自述：「自閉症像是鯨魚，有千百種不同類型，鯨魚的種類也有很多很多種。」是的，自閉症有很多種，最嚴重的連語言發展都很困難，智能往往也有障礙。現在的正式名稱是「自閉症類群障礙」，並用嚴重度來區分。嚴重的就是以前說的自閉症，輕微的以前則稱為高功能自閉症，或稱亞斯伯格症候群。
高功能自閉症，或亞斯伯格症候群，雖然在語言、行為、人際互動上看得出其異常之處，但往往可以正常地就學、就業，甚至被認為都具備特異功能，像天才律師禹英禑，有超棒的記憶力。
「高功能自閉症」不代表是天才
《丈量世界》一書裡面描述的數學大師高斯，大探險家洪堡，都是天賦異稟，卻習氣怪異，社交能力很差的高功能自閉症。但事實上不然，從我20幾年前在醫院遇到的第一位高功能自閉症，到後來門診中陸續遇到的幾位，都是沒有甚麼特異功能的一般學生。反而是在日常生活中，聽過一個朋友的小孩，是數學超級厲害的高功能自閉症。
「自閉症類群障礙」或譯為「泛自閉症障礙」（Autism spectrum disorder, ASD）橫跨多重情境，持續性的「社交溝通」、「社交互動」的缺損或不足，於現在或曾有下列的各項表徵：
- 社交情緒互動上的不足與缺損，包含範圍像是，從異常、奇特的社交接觸，無法進行正常一來一往的對話；到缺乏興趣、情緒、感情上的分享；到無法去自行啟動，或被對回應社交互動。
- 在社交互動中，非語言行為溝通上的缺損。包含範圍像是，從語言溝通上跟非語言溝通上很不好的整合；到異常的眼神接觸、身體語言，或無法了解跟使用身體姿勢的表達；到完全缺乏完全無法有表情的使用，或非語言的社交溝通。
- 在人際關係上，有發展、維持，跟瞭解上的缺損。包含範圍像是，在不同的社交情境中難以調整行為；難以交友，或分享富有想像力的角色扮演；到完全缺乏跟同儕互動的興趣。
受限、重複的模式在行為、興趣或活動上，表現為以下至少兩種，於現在或曾有：
- 定型刻板，或重複的動作、物體，或語言的使用（如把玩具排成一長排、東西都要翻面、重覆別人的話，或者個人獨特的語言）。
- 對維持一模一樣的堅持、對慣例完全沒彈性的固著，或者在語言、非語言行為上儀式性的模式Stereotyped （如對小改變會有極度的不適、生活改變上的困難、僵硬的思考模式、特定的問候儀式，每天要走一樣的路，或要吃固定的食物） 。
- 極度受限的、固著的興趣，但是在強度上、或聚焦上異常（比如對不常見東西很強的依附，或堅持，過度專注或堅持不懈的興趣）。
- 對感官刺激有過度，或遲鈍的反應，或者對外在環境的知覺有不尋常的興趣（譬如對痛或溫度缺乏足夠的感受，對於某些聲音或者東西有非常不舒服的反應，過度的去聞或觸摸東西，對光線或移動特殊的著迷）。
這些症狀必須在早期發展階段出現，但是無法以智能不足（智能發展障礙症） 或整體發展遲緩做更好的解釋。缺損可能到社交溝通需求超過受限能力時才完全顯現，或是可能被年長後習得的策略所掩飾。臨床上，這些症狀已經造成社交、職業或其他重要領域方面顯著功能減損。
精神疾病不應被歧視，也不應被過度美化，需要的是瞭解跟因材施教
像禹英禑雖然可以：
- 被動的社交回應，但主動性就不好，更缺乏與人情緒的互動，與人接觸也明顯有異常。
- 他可以有表情的使用，但一些眼神接觸、身體語言是異常的。
- 雖然可以跟同儕互動，也有一定的瞭解能力，但依然需要別人的主動，來發展、維持人際關係。
- 她有定型刻板的動作、有個人獨特的語言、特定的問候儀式、吃固定的食物、固著，興趣極度受限的
這部戲在很大的程度有符合診斷系統中的要求，一致性頗高，這並不容易，但禹英禑的肢體表現我是覺得比較像腦性麻痺。當然，任何可以促進對精神疾病瞭解的戲劇，精神醫學界都該歡迎，但是誇張到那即使在現實世界連百萬分之一都不具的可能，卻足以帶來過度的反效果。
問題在，有些事實是無法想像的，因為人會慣性的去美化結局，用超出常規許多的特例。不嚴重、高功能的自閉症，長大當電腦工程師、音樂家、數學家是有可能，但是律師、老師、政客，那就太勉強了。至於期待他們可以跟人產生感情上的互動，甚至對人有愛情，那也真的太美啦。
幫得上忙才是重點
這類題材會引起共鳴，是可以喚起大家的善意，來接納一群腦功能異常的自閉症族群。但是從精神科醫師的角度來看，如何可以真的幫上忙才是重點。有些時候讓家長過度期待，卻是生了病小孩，甚至是精神醫學從業人員，的折磨跟夢魘。
幾年前，一個媽媽帶著自閉症小孩來看我，女兒16歲，即將面臨高中畢業的問題。可是她的功課不好、沒有朋友、沒有興趣跟專長，連社交網路也沒興趣。心理師跟我花了很多的力氣，希望可以引起她對未來的一點興趣、對人際的一點熱情，經過幾個月的努力、筋疲力盡下來，我們真的只能放棄。最後跟媽媽開始討論後續工作、生活的安排，這才發現社會資源可以幫他們的不多。
照目前台灣的教育、社會福利系統，我們可以幫他們的不多，我想韓國也好不到哪裡。反而是很嚴重的自閉症，那種連對話都很困難，才比較有社會資源，這真的是必須好好思考如何補強的地方。
戲劇要有收視率，某種程度的美化、逾越醫學與邏輯是沒有辦法強求的。就像描述思覺失調症數學家的電影《美麗新世界》一樣，反而讓人覺得思覺失調症可以帶來美麗的新世界，賦予疾病迷思式的浪漫。對任何當事者來說，沒有疾病是美麗的，也唯有在自己的努力、旁人的幫忙，跟社會的支持下，世界才會翻開新的一頁。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。