《非常律師禹英禑》喚起大家善意接納自閉症族群，但如何能幫得上忙才是重點

韓劇《非常律師禹英禑》的女主角禹英禑是一名有自閉症的天才律師，讓觀眾開始對自閉症有比較多的了解，原意是希望社會對自閉症者有進一步的認識，但原本期待中的寓意和影響，卻在韓國國中生之間形成了另一種現象。

近日，韓國網友在論壇上傳了一篇初三學生的文章，表示同學們會對學校裡的自閉症人士說「是禹英禑嗎？」、「禹英禑崽子」、「啊，禹英禑智障」、「禹英禑這麼聰明，為什麼你不是？」，甚至在欺負的同時，模仿劇中霸凌禹英禑的同學無關緊要地說：「喔，抱歉。」

但是我們可能透過一部戲劇就了解自閉症嗎？禹英禑在劇中自述：「自閉症像是鯨魚，有千百種不同類型，鯨魚的種類也有很多很多種。」是的，自閉症有很多種，最嚴重的連語言發展都很困難，智能往往也有障礙。現在的正式名稱是「自閉症類群障礙」，並用嚴重度來區分。嚴重的就是以前說的自閉症，輕微的以前則稱為高功能自閉症，或稱亞斯伯格症候群。

高功能自閉症，或亞斯伯格症候群，雖然在語言、行為、人際互動上看得出其異常之處，但往往可以正常地就學、就業，甚至被認為都具備特異功能，像天才律師禹英禑，有超棒的記憶力。

「高功能自閉症」不代表是天才

《丈量世界》一書裡面描述的數學大師高斯，大探險家洪堡，都是天賦異稟，卻習氣怪異，社交能力很差的高功能自閉症。但事實上不然，從我20幾年前在醫院遇到的第一位高功能自閉症，到後來門診中陸續遇到的幾位，都是沒有甚麼特異功能的一般學生。反而是在日常生活中，聽過一個朋友的小孩，是數學超級厲害的高功能自閉症。

「自閉症類群障礙」或譯為「泛自閉症障礙」（Autism spectrum disorder, ASD）橫跨多重情境，持續性的「社交溝通」、「社交互動」的缺損或不足，於現在或曾有下列的各項表徵：

社交情緒互動上的不足與缺損，包含範圍像是，從異常、奇特的社交接觸，無法進行正常一來一往的對話；到缺乏興趣、情緒、感情上的分享；到無法去自行啟動，或被對回應社交互動。

在社交互動中，非語言行為溝通上的缺損。包含範圍像是，從語言溝通上跟非語言溝通上很不好的整合；到異常的眼神接觸、身體語言，或無法了解跟使用身體姿勢的表達；到完全缺乏完全無法有表情的使用，或非語言的社交溝通。

在人際關係上，有發展、維持，跟瞭解上的缺損。包含範圍像是，在不同的社交情境中難以調整行為；難以交友，或分享富有想像力的角色扮演；到完全缺乏跟同儕互動的興趣。

受限、重複的模式在行為、興趣或活動上，表現為以下至少兩種，於現在或曾有：

定型刻板，或重複的動作、物體，或語言的使用（如把玩具排成一長排、東西都要翻面、重覆別人的話，或者個人獨特的語言）。

對維持一模一樣的堅持、對慣例完全沒彈性的固著，或者在語言、非語言行為上儀式性的模式Stereotyped （如對小改變會有極度的不適、生活改變上的困難、僵硬的思考模式、特定的問候儀式，每天要走一樣的路，或要吃固定的食物） 。

極度受限的、固著的興趣，但是在強度上、或聚焦上異常（比如對不常見東西很強的依附，或堅持，過度專注或堅持不懈的興趣）。

對感官刺激有過度，或遲鈍的反應，或者對外在環境的知覺有不尋常的興趣（譬如對痛或溫度缺乏足夠的感受，對於某些聲音或者東西有非常不舒服的反應，過度的去聞或觸摸東西，對光線或移動特殊的著迷）。

這些症狀必須在早期發展階段出現，但是無法以智能不足（智能發展障礙症） 或整體發展遲緩做更好的解釋。缺損可能到社交溝通需求超過受限能力時才完全顯現，或是可能被年長後習得的策略所掩飾。臨床上，這些症狀已經造成社交、職業或其他重要領域方面顯著功能減損。

精神疾病不應被歧視，也不應被過度美化，需要的是瞭解跟因材施教

像禹英禑雖然可以：

被動的社交回應，但主動性就不好，更缺乏與人情緒的互動，與人接觸也明顯有異常。

他可以有表情的使用，但一些眼神接觸、身體語言是異常的。

雖然可以跟同儕互動，也有一定的瞭解能力，但依然需要別人的主動，來發展、維持人際關係。

她有定型刻板的動作、有個人獨特的語言、特定的問候儀式、吃固定的食物、固著，興趣極度受限的

這部戲在很大的程度有符合診斷系統中的要求，一致性頗高，這並不容易，但禹英禑的肢體表現我是覺得比較像腦性麻痺。當然，任何可以促進對精神疾病瞭解的戲劇，精神醫學界都該歡迎，但是誇張到那即使在現實世界連百萬分之一都不具的可能，卻足以帶來過度的反效果。

問題在，有些事實是無法想像的，因為人會慣性的去美化結局，用超出常規許多的特例。不嚴重、高功能的自閉症，長大當電腦工程師、音樂家、數學家是有可能，但是律師、老師、政客，那就太勉強了。至於期待他們可以跟人產生感情上的互動，甚至對人有愛情，那也真的太美啦。

幫得上忙才是重點

這類題材會引起共鳴，是可以喚起大家的善意，來接納一群腦功能異常的自閉症族群。但是從精神科醫師的角度來看，如何可以真的幫上忙才是重點。有些時候讓家長過度期待，卻是生了病小孩，甚至是精神醫學從業人員，的折磨跟夢魘。

幾年前，一個媽媽帶著自閉症小孩來看我，女兒16歲，即將面臨高中畢業的問題。可是她的功課不好、沒有朋友、沒有興趣跟專長，連社交網路也沒興趣。心理師跟我花了很多的力氣，希望可以引起她對未來的一點興趣、對人際的一點熱情，經過幾個月的努力、筋疲力盡下來，我們真的只能放棄。最後跟媽媽開始討論後續工作、生活的安排，這才發現社會資源可以幫他們的不多。

照目前台灣的教育、社會福利系統，我們可以幫他們的不多，我想韓國也好不到哪裡。反而是很嚴重的自閉症，那種連對話都很困難，才比較有社會資源，這真的是必須好好思考如何補強的地方。

戲劇要有收視率，某種程度的美化、逾越醫學與邏輯是沒有辦法強求的。就像描述思覺失調症數學家的電影《美麗新世界》一樣，反而讓人覺得思覺失調症可以帶來美麗的新世界，賦予疾病迷思式的浪漫。對任何當事者來說，沒有疾病是美麗的，也唯有在自己的努力、旁人的幫忙，跟社會的支持下，世界才會翻開新的一頁。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航