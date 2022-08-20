【影評】《中年失戀日記》：中年同志版《慾望城市》，17年好心分手是不甘心還是放不下心？

文：陸坡（LUPO）

17年的好心分手，是不甘心還是放不下心

愛情來得太快就像龍捲風，而分手更是說散就散，似乎不留一絲餘地。感情一直以來都是人生最難解的習題，甚至可說無解，有我們不適合卻不想認輸，也有愛要耐心等待仔細尋找，感覺說來就來說走就走，如果男女之間有七年之癢，那如同志之間的感情，怎會逃過？

美國影集《中年失戀日記》（Uncoupled）是一部以中年同志處境為主的同志浪漫喜劇。故事以和伴侶交往了17年的房屋仲介員麥可，兩人一直相親相愛，卻沒想到在50歲生日當天麥克的男友柯林竟然提分手，完美生活一夕間變天，50歲單身的同志麥克，除了要療癒情傷外，又該如何適應中年後的同志生活？

《中年失戀日記》是什麼影集？

找穩定，是需多年過30歲還未定下的男女找尋伴侶的重點，但有時計畫跟不上變化，也有許多人從年輕時走到中年後感情觸礁，又回到了單身市場裡，在當今社會來說其實，不管是離婚單身、或母胎單身都已經不是特別的狀況，只是想到自己已經不是當年的小鮮肉與女神，還必須跟後浪開打，總顯得有些吃力。

有時候分手真的是不合適，或是已經不愛了。雖然這種理由聽起來很瞎，但不排除當兩人走了多年漸漸沒有以往的熱情，這樣感情降溫，變成了最熟悉的陌生人也不無可能。如今同志也有許多加入了婚姻市場，甚至相處多年遲遲不結婚的大有人在，感情經過累月的變化有月圓月缺，突然分手可能也是其中一環圈。

在許多影集裡我們常常可以看中年男女在離婚或長久未婚時的情境喜劇，而隨著性向多元的年代，也總該有一部在如今時代下的中年同志喜劇，而《中年失戀日記》來得正是時候，以看上去事業有成、伴侶相愛，且家人也都接受彼此，有著完美生活的麥克，沒想到在他50歲生日竟然被自己交往17年的男友柯林提分手？

麥克百思不得起解，是另有新歡、還是事出有因？自己有什麼地方做錯了，或是忽略了柯林的感受？麥克想了各式各樣的原因，完全不能接受柯林對他的分手宣言，就在跟朋友們大吐苦水的同時，麥克雖不接受分手的現實，同時他還發現了另一個現實，就是自己在同志市場已經是不折不扣的大齡男子。

《中年失戀日記》分析與延伸

近年同志劇和BL劇的男男戀情在媒體前大放異彩，不管是學生純純愛戀的《戀愛修課》或日本《被擦掉的初戀》、韓國《語意錯誤》BL劇，都有著不錯的成績和支持的男男女女，可以看見現代男男戀逐步已經不在是禁忌議題，也不一定永遠徘徊在《藍宇》、《孽子》式的悲情，顯像出時代對於多元性向的包容、尊重、還有好收視率。

在《中年失戀日記》開播時，雖然不到開盤不錯，有許多媒體喻它為同志版的《慾望城市》，雖然裡面並沒有「大人物」也沒有四位個性鮮明的都會女性，但我能理解這種都是經歷失戀和新戀情，並且朋友或前後任感情時好時壞，終究一切都有解且等待命中注定，的確很有戀愛喜劇的氛圍。

但比起《慾望城市》，我倒是認為《中年失戀日記》是普遍級幼幼台版的《同志亦凡人》，因為比起在2000年時就大膽的拍攝如同性戀在夜店使用娛樂性藥物、收養孩子、或是一夜情和發展場等設定，且大膽的床戲，《中年失戀日記》反而像是可愛又歡樂的同志童話，就某方面《同志亦凡人》驚悚到像恐怖片、而《中年失戀日記》則太過歡樂到像迪士尼影集。

劇中其實許多點就算不是同志圈內人也可以理解的笑點，甚至不只在講述中年單身同志大叔，其中也包含著如開朗樂觀的單親媽媽、和突然被丈夫提分手的中年貴婦，能讓不只男同志族群，一般女性也可以有感同深後，但影集有許多明顯作成狀況劇的單集和保留最後的伏筆，估計也是為了第二季做打算。

《中年失戀日記》值得看嗎？

整體下來《中年失戀日記》其實很輕鬆，且有著幽默感，是就算不是同性戀也可以知道裡面的笑點跟有趣的地方在哪裡，例如過去同志劇沒有的手機交友平台和公開婚禮與街頭大膽牽手與擁吻，看到時會真的感覺到時代的變化，這些過去不真實的同性互動，如今成了影集裡可以拋頭露面的現實。

但雖然《中年失戀日記》做為一個同志喜劇是成功的，但他還是免除不了高富帥的形象，甚至就算有著黑人角色或是各種族裔依舊是難逃同志對於外貌與身材的挑剔和刁鑽度。簡單來說與其說《中年失戀日記》是中年同志的困境，不如說是有錢有勢還很帥的一群人同志生活上的小困擾，這也是直接被很多觀看影集的美國同志詬病的一點：我們並沒有如此奢糜的生活和奢侈的感情煩惱。

故我覺得媒體會把比喻為中年同志版的《慾望城市》，似乎也不是沒有道理的，不管這是褒、還是貶，光是《中年失戀日記》主角麥克住的公寓坐落地區，就被很多人吐槽說是在曼哈頓有名的且最昂貴、還有著住戶私人封閉式公園，且與許多明星為鄰居，但劇中還強行說是普通小公寓，瞬間讓人有種《小時代》電影幾個哭窮的新鮮人住超大超豪華租物的即視感。

但《中年失戀日記》是以同志中年後單身為發想，衍伸出來各種誇張誇大的笑點，中間也帶出不管是直男、直女或性少數族群，每個人的中年危機其實都是一樣的，尤其在使用交友平台更是會讓人嘆氣。撇開那些過於細節與和真實同志生活不同的高檔中年同志故事，享受劇中一段浪漫的失戀獲得趣味和反思，也都比過度較真要來的讓中年男同大叔們輕鬆愉快。