【影評】《中年失戀日記》：中年同志版《慾望城市》，17年好心分手是不甘心還是放不下心？

我們想讓你知道的是
簡單來說與其說《中年失戀日記》是中年同志的困境，不如說是有錢有勢還很帥的一群人同志生活上的小困擾，這也是直接被很多觀看影集的美國同志詬病的一點：我們並沒有如此奢糜的生活和奢侈的感情煩惱。
文：陸坡（LUPO）
17年的好心分手，是不甘心還是放不下心
愛情來得太快就像龍捲風，而分手更是說散就散，似乎不留一絲餘地。感情一直以來都是人生最難解的習題，甚至可說無解，有我們不適合卻不想認輸，也有愛要耐心等待仔細尋找，感覺說來就來說走就走，如果男女之間有七年之癢，那如同志之間的感情，怎會逃過？
美國影集《中年失戀日記》（Uncoupled）是一部以中年同志處境為主的同志浪漫喜劇。故事以和伴侶交往了17年的房屋仲介員麥可，兩人一直相親相愛，卻沒想到在50歲生日當天麥克的男友柯林竟然提分手，完美生活一夕間變天，50歲單身的同志麥克，除了要療癒情傷外，又該如何適應中年後的同志生活？
《中年失戀日記》是什麼影集？
找穩定，是需多年過30歲還未定下的男女找尋伴侶的重點，但有時計畫跟不上變化，也有許多人從年輕時走到中年後感情觸礁，又回到了單身市場裡，在當今社會來說其實，不管是離婚單身、或母胎單身都已經不是特別的狀況，只是想到自己已經不是當年的小鮮肉與女神，還必須跟後浪開打，總顯得有些吃力。
有時候分手真的是不合適，或是已經不愛了。雖然這種理由聽起來很瞎，但不排除當兩人走了多年漸漸沒有以往的熱情，這樣感情降溫，變成了最熟悉的陌生人也不無可能。如今同志也有許多加入了婚姻市場，甚至相處多年遲遲不結婚的大有人在，感情經過累月的變化有月圓月缺，突然分手可能也是其中一環圈。
在許多影集裡我們常常可以看中年男女在離婚或長久未婚時的情境喜劇，而隨著性向多元的年代，也總該有一部在如今時代下的中年同志喜劇，而《中年失戀日記》來得正是時候，以看上去事業有成、伴侶相愛，且家人也都接受彼此，有著完美生活的麥克，沒想到在他50歲生日竟然被自己交往17年的男友柯林提分手？
麥克百思不得起解，是另有新歡、還是事出有因？自己有什麼地方做錯了，或是忽略了柯林的感受？麥克想了各式各樣的原因，完全不能接受柯林對他的分手宣言，就在跟朋友們大吐苦水的同時，麥克雖不接受分手的現實，同時他還發現了另一個現實，就是自己在同志市場已經是不折不扣的大齡男子。
《中年失戀日記》分析與延伸
近年同志劇和BL劇的男男戀情在媒體前大放異彩，不管是學生純純愛戀的《戀愛修課》或日本《被擦掉的初戀》、韓國《語意錯誤》BL劇，都有著不錯的成績和支持的男男女女，可以看見現代男男戀逐步已經不在是禁忌議題，也不一定永遠徘徊在《藍宇》、《孽子》式的悲情，顯像出時代對於多元性向的包容、尊重、還有好收視率。
在《中年失戀日記》開播時，雖然不到開盤不錯，有許多媒體喻它為同志版的《慾望城市》，雖然裡面並沒有「大人物」也沒有四位個性鮮明的都會女性，但我能理解這種都是經歷失戀和新戀情，並且朋友或前後任感情時好時壞，終究一切都有解且等待命中注定，的確很有戀愛喜劇的氛圍。
但比起《慾望城市》，我倒是認為《中年失戀日記》是普遍級幼幼台版的《同志亦凡人》，因為比起在2000年時就大膽的拍攝如同性戀在夜店使用娛樂性藥物、收養孩子、或是一夜情和發展場等設定，且大膽的床戲，《中年失戀日記》反而像是可愛又歡樂的同志童話，就某方面《同志亦凡人》驚悚到像恐怖片、而《中年失戀日記》則太過歡樂到像迪士尼影集。
劇中其實許多點就算不是同志圈內人也可以理解的笑點，甚至不只在講述中年單身同志大叔，其中也包含著如開朗樂觀的單親媽媽、和突然被丈夫提分手的中年貴婦，能讓不只男同志族群，一般女性也可以有感同深後，但影集有許多明顯作成狀況劇的單集和保留最後的伏筆，估計也是為了第二季做打算。
《中年失戀日記》值得看嗎？
整體下來《中年失戀日記》其實很輕鬆，且有著幽默感，是就算不是同性戀也可以知道裡面的笑點跟有趣的地方在哪裡，例如過去同志劇沒有的手機交友平台和公開婚禮與街頭大膽牽手與擁吻，看到時會真的感覺到時代的變化，這些過去不真實的同性互動，如今成了影集裡可以拋頭露面的現實。
但雖然《中年失戀日記》做為一個同志喜劇是成功的，但他還是免除不了高富帥的形象，甚至就算有著黑人角色或是各種族裔依舊是難逃同志對於外貌與身材的挑剔和刁鑽度。簡單來說與其說《中年失戀日記》是中年同志的困境，不如說是有錢有勢還很帥的一群人同志生活上的小困擾，這也是直接被很多觀看影集的美國同志詬病的一點：我們並沒有如此奢糜的生活和奢侈的感情煩惱。
故我覺得媒體會把比喻為中年同志版的《慾望城市》，似乎也不是沒有道理的，不管這是褒、還是貶，光是《中年失戀日記》主角麥克住的公寓坐落地區，就被很多人吐槽說是在曼哈頓有名的且最昂貴、還有著住戶私人封閉式公園，且與許多明星為鄰居，但劇中還強行說是普通小公寓，瞬間讓人有種《小時代》電影幾個哭窮的新鮮人住超大超豪華租物的即視感。
但《中年失戀日記》是以同志中年後單身為發想，衍伸出來各種誇張誇大的笑點，中間也帶出不管是直男、直女或性少數族群，每個人的中年危機其實都是一樣的，尤其在使用交友平台更是會讓人嘆氣。撇開那些過於細節與和真實同志生活不同的高檔中年同志故事，享受劇中一段浪漫的失戀獲得趣味和反思，也都比過度較真要來的讓中年男同大叔們輕鬆愉快。
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
我們想讓你知道的是
不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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