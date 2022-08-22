聚焦中、美、歐盟三大經濟體：戰爭與通膨當前，再生能源還有優勢嗎？

2022年傳統化石燃料緊缺，各國重新聚焦能源供應安全，乾淨能源轉型政策的必要性與急迫性則面臨質疑。疫情以來金屬價格飆漲也推升光電、風電的系統成本，是否危及再生能源發電的長線競爭優勢？本篇文章將探討俄烏戰爭、商品價格衝擊後，如何影響全球再生能源發電在「量」、「價」兩個維度的趨勢走向。

總體經濟學的三元悖論（impossible trinity），指的是開放經濟體無法同時實現貨幣政策獨立性、固定匯率、國際資本自由流動等三個政策目標。能源領域也存在類似的三難困境（energy trilemma），在現有技術缺乏突破的前提下，國家難以兼顧能源的安全性（security）、可負擔性（affordability）、永續性（sustainability）。

舉例而言，中東、美加擁有豐沛油氣資源，能夠達到能源獨立自主、以合理價格供應，但乾淨能源仍非主流；丹麥率先發展風電，放棄低廉價格，卻保障能源供應與永續性；德國高度仰賴俄羅斯天然氣、石油進口，供應來源的多樣性較低，不過享有低成本，也進而長期推動綠能轉型。

然而2022年俄烏戰爭宛如一巴掌打醒夢中人，不僅刺激全球油氣煤電等商品價格出現劇烈波動，也使得歐洲能源供應安全問題重新浮上檯面，再生能源面臨著「遠水救不了近火」的質疑與困境，甚至連德國、奧地利也選擇重啟燃煤發電廠以應對天然氣短缺，尚未完全取代傳統能源的新能源正處於「青黃不接」的陣痛期。

去（2021）年兩篇新能源快報中，我們分別盤點了三大經濟體—歐、美、中的減碳政策，以及主要受惠電動車、新能源、碳權產業投資重點。在今年的新能源趨勢系列，我們預計探討多項議題，包括但不限於：能源價格飆漲後，如何影響再生能源發展趨勢？俄羅斯天然氣流量大幅減少後再生能源能否補齊歐洲能源供應缺口？新能源、化石能源的資本支出週期是否將出現週期性拐點？

本篇文章主要基於國際能源署（IEA）、國際可再生能源總署（IRENA）的最新數據調查結果。以下M平方整理出俄烏戰爭延宕、能源價格攀升後，全球再生能源發電在「量」、「價」兩個維度的趨勢變化。

再生能源新增裝機容量創高，中國歐洲光電增長主力、風電受政策退場影響

疫情以來，儘管面臨供應鏈瓶頸、工程延誤、原材料價格企高等因素，IEA預估2021／2022年全球再生能源發電的新增裝機容量仍將達到294／319 GW（十億瓦）、創下歷史新高，年增保持高個位數（high single digit）6～8％，主要受惠於2點：

中國與歐洲政策持續支持電廠級規模太陽光電擴建。 位於中國四川、雲南交界處的白鶴灘水電站機組投產約16 GW，帶動全球水力發電裝機量近兩年突破30 GW，相較疫情前的水準翻倍。

Photo Credit: 財經M平方

拆解主要經濟體與區域，2022年全球再生能源發電仍以中國（148 GW，佔全球46％）貢獻最高，其次為歐洲（42 GW，佔13％）、美國（32 GW，佔10％）、新興市場（印度、巴西、中東、東協等區域，48 GW，佔15％）。以下我們聚焦三大經濟體的發展趨勢：

1. 中國：十四五政策支持、長線全球增長主力，風電補貼退場、太陽光電接棒

2022-23年新增裝機容量預估皆在140 GW以上，若維持增速、可提前五年實現1200 GW裝載容量的目標（原訂2030年），根據6月中國國家發改委所發佈的《十四五可再生能源發展規劃》，也明訂要在2025年達到再生能源佔整體電力消費比重33％，顯示長線中國仍是全球再生能源發電的領頭羊。

電廠級規模太陽光電將是部署主力，未來兩年裝機量保持在80 GW高位水準（vs2019年30 GW）；風電在2020年創歷史新高（71.6 GW）後，面臨國家補貼政策陸續退場的衝擊，新增裝機量有所放緩，但是受惠地方補貼持續，中國離岸風電累積裝機容量仍將超越歐洲（歐盟27國＋英國），成為全球第一。

2. 歐盟：太陽光電穩健成長，俄烏戰爭刺激政策加速

歐洲整體維持穩健增長趨勢，新增裝機容量預估從2020年（28.5 GW）增長至2022～23年（41.7、45.2 GW），其中太陽光電貢獻約六成，主要受惠西班牙、法國、德國、波蘭等國政策支持，例如再生能源拍賣制度、分散式光電補貼措施（distributed solar PV incentives）。

另一方面，俄烏戰爭刺激歐盟在5月中旬宣布的「RePowerEU」計畫，要求歐盟在2030年前再生能源使用量佔比提高到45％（原40％），德國也立法跟進，規定要在2030年達成綠電貢獻80％（原65％），考量到大型能源計畫的建設時程通常超過18個月，預估加速上線的貢獻時點會在2023年以後。

3. 美國：進口關稅豁免、展延稅收抵免，兩大政策變化或將給予新動能

2020～21年，美國新增裝機量達頂（約36 GW），2022年動能則預估出現放緩，主因陸域風電的60％生產稅收抵免（Production Tax Credit, PTC）原訂在2021年底到期。不過兩大最新政策變化可能給予長線新動能：

（1）拜登政府在6月宣布豁免東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南）未來兩年的太陽能電池模組進口關稅，有望減輕美國太陽能廠商今年安裝進度落後的問題，並且引用國防生產法，要求加速美國本土太陽能板生產。