聚焦中、美、歐盟三大經濟體：戰爭與通膨當前，再生能源還有優勢嗎？
我們想讓你知道的是
本文整理出俄烏戰爭延宕、能源價格攀升後，全球再生能源發電在「量」、「價」兩個維度的趨勢變化。
2022年傳統化石燃料緊缺，各國重新聚焦能源供應安全，乾淨能源轉型政策的必要性與急迫性則面臨質疑。疫情以來金屬價格飆漲也推升光電、風電的系統成本，是否危及再生能源發電的長線競爭優勢？本篇文章將探討俄烏戰爭、商品價格衝擊後，如何影響全球再生能源發電在「量」、「價」兩個維度的趨勢走向。
總體經濟學的三元悖論（impossible trinity），指的是開放經濟體無法同時實現貨幣政策獨立性、固定匯率、國際資本自由流動等三個政策目標。能源領域也存在類似的三難困境（energy trilemma），在現有技術缺乏突破的前提下，國家難以兼顧能源的安全性（security）、可負擔性（affordability）、永續性（sustainability）。
舉例而言，中東、美加擁有豐沛油氣資源，能夠達到能源獨立自主、以合理價格供應，但乾淨能源仍非主流；丹麥率先發展風電，放棄低廉價格，卻保障能源供應與永續性；德國高度仰賴俄羅斯天然氣、石油進口，供應來源的多樣性較低，不過享有低成本，也進而長期推動綠能轉型。
然而2022年俄烏戰爭宛如一巴掌打醒夢中人，不僅刺激全球油氣煤電等商品價格出現劇烈波動，也使得歐洲能源供應安全問題重新浮上檯面，再生能源面臨著「遠水救不了近火」的質疑與困境，甚至連德國、奧地利也選擇重啟燃煤發電廠以應對天然氣短缺，尚未完全取代傳統能源的新能源正處於「青黃不接」的陣痛期。
去（2021）年兩篇新能源快報中，我們分別盤點了三大經濟體—歐、美、中的減碳政策，以及主要受惠電動車、新能源、碳權產業投資重點。在今年的新能源趨勢系列，我們預計探討多項議題，包括但不限於：能源價格飆漲後，如何影響再生能源發展趨勢？俄羅斯天然氣流量大幅減少後再生能源能否補齊歐洲能源供應缺口？新能源、化石能源的資本支出週期是否將出現週期性拐點？
本篇文章主要基於國際能源署（IEA）、國際可再生能源總署（IRENA）的最新數據調查結果。以下M平方整理出俄烏戰爭延宕、能源價格攀升後，全球再生能源發電在「量」、「價」兩個維度的趨勢變化。
再生能源新增裝機容量創高，中國歐洲光電增長主力、風電受政策退場影響
疫情以來，儘管面臨供應鏈瓶頸、工程延誤、原材料價格企高等因素，IEA預估2021／2022年全球再生能源發電的新增裝機容量仍將達到294／319 GW（十億瓦）、創下歷史新高，年增保持高個位數（high single digit）6～8％，主要受惠於2點：
- 中國與歐洲政策持續支持電廠級規模太陽光電擴建。
- 位於中國四川、雲南交界處的白鶴灘水電站機組投產約16 GW，帶動全球水力發電裝機量近兩年突破30 GW，相較疫情前的水準翻倍。
拆解主要經濟體與區域，2022年全球再生能源發電仍以中國（148 GW，佔全球46％）貢獻最高，其次為歐洲（42 GW，佔13％）、美國（32 GW，佔10％）、新興市場（印度、巴西、中東、東協等區域，48 GW，佔15％）。以下我們聚焦三大經濟體的發展趨勢：
1. 中國：十四五政策支持、長線全球增長主力，風電補貼退場、太陽光電接棒
2022-23年新增裝機容量預估皆在140 GW以上，若維持增速、可提前五年實現1200 GW裝載容量的目標（原訂2030年），根據6月中國國家發改委所發佈的《十四五可再生能源發展規劃》，也明訂要在2025年達到再生能源佔整體電力消費比重33％，顯示長線中國仍是全球再生能源發電的領頭羊。
電廠級規模太陽光電將是部署主力，未來兩年裝機量保持在80 GW高位水準（vs2019年30 GW）；風電在2020年創歷史新高（71.6 GW）後，面臨國家補貼政策陸續退場的衝擊，新增裝機量有所放緩，但是受惠地方補貼持續，中國離岸風電累積裝機容量仍將超越歐洲（歐盟27國＋英國），成為全球第一。
2. 歐盟：太陽光電穩健成長，俄烏戰爭刺激政策加速
歐洲整體維持穩健增長趨勢，新增裝機容量預估從2020年（28.5 GW）增長至2022～23年（41.7、45.2 GW），其中太陽光電貢獻約六成，主要受惠西班牙、法國、德國、波蘭等國政策支持，例如再生能源拍賣制度、分散式光電補貼措施（distributed solar PV incentives）。
另一方面，俄烏戰爭刺激歐盟在5月中旬宣布的「RePowerEU」計畫，要求歐盟在2030年前再生能源使用量佔比提高到45％（原40％），德國也立法跟進，規定要在2030年達成綠電貢獻80％（原65％），考量到大型能源計畫的建設時程通常超過18個月，預估加速上線的貢獻時點會在2023年以後。
3. 美國：進口關稅豁免、展延稅收抵免，兩大政策變化或將給予新動能
2020～21年，美國新增裝機量達頂（約36 GW），2022年動能則預估出現放緩，主因陸域風電的60％生產稅收抵免（Production Tax Credit, PTC）原訂在2021年底到期。不過兩大最新政策變化可能給予長線新動能：
（1）拜登政府在6月宣布豁免東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南）未來兩年的太陽能電池模組進口關稅，有望減輕美國太陽能廠商今年安裝進度落後的問題，並且引用國防生產法，要求加速美國本土太陽能板生產。
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。