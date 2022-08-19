今日本土新增2萬2559例、死亡32例：輝瑞BNT幼兒疫苗今抵台，最快27日能開打
我們想讓你知道的是
羅一鈞分析兒童重症個案數量，目前0至5歲仍是相對缺乏疫苗保護的世代，佔重症及MIS-C比例高；他也再次呼籲家長應盡速帶孩童接種疫苗，已增加染疫的保護力。莊人祥補充幼兒接種莫德納疫苗接種情形，目前6個月至4歲幼兒已累計接種13萬9230人次、涵蓋率為17.8%。
中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增2萬2819例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬2559例本土個案及260例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。 莊人祥指出今日的確診人數比起上週五，有小幅度的增加。
指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為13例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、22例未接種3劑COVID-19疫苗。
羅一鈞補充，今日死亡個案中包含一名40多歲女性，無慢性病史，於8月9日因發燒、抽搐送醫，到院時已無心跳、搶救無效，其PCR檢測呈現陽性，經司法相驗，死亡診斷為新冠肺炎合併心肺衰竭，「這一例是病程相當快速的個案。」
此外，羅一鈞報告4例兒童特殊重症個案，1位為哮吼、3位為MIS-C。
個案為10個月大男嬰，未接種過疫苗、無神經系統慢性病史，8月12日出現發燒、呼吸急促、呼息雜音，隔日送急診檢查，有胸壓、呼吸窘迫、血氧偏低的情形，PCR檢測為陽性，收住加護病房治療後，目前血氧濃度已趨穩定，仍在加護病房持續觀察。
MIS-C個案中年紀最小的為3歲男童，無慢性病史，疑似MIS-C引起急性肝炎，經藥物治療後已出院。另一個案為6歲女童，7月6日家用快篩試劑陽性，8月13日出現症狀、16日送急診疑似MIS-C，但該女童PCR檢測仍呈現陽性、Ct值32，顯示7月時的感染至8月仍能驗出；女童病況經加護病房治療後已好轉，目前在一般病房持續治療。最後一位個案為10歲男童，無慢性病史、曾接種兩劑疫苗，經住院治療後，已於17日出院返家。
目前MIS-C個案個案有105位，兒童重症數總計176名，死亡個案數仍維持27位，並無增加。
羅一鈞進一步分析兒童重症個案數量，目前0至5歲仍是相對缺乏疫苗保護的世代，佔重症及MIS-C比例高；他也再次呼籲家長應盡速帶孩童接種疫苗，已增加染疫的保護力。莊人祥補充幼兒接種莫德納疫苗接種情形，目前6個月至4歲幼兒已累計接種13萬9230人次、涵蓋率為17.8%。
羅一鈞報告，國內各年齡層的輕症無症狀比例與致死率已維持多週，輕症無症狀佔99.54%，不分年齡層致死率為0.18%，各年齡層致死率也無明顯變化。
第一批輝瑞BNT幼兒疫苗127.68萬劑今抵台
中央流行疫情指揮中心表示，今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估8月26日完成，預計8月27日起配送各縣市政府，再提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用。本批效期至2023年4月30日。
莊人祥補充，預計27日上午至中午各縣市將會收到疫苗，若配送流程安排得宜的話，最快27日便能開打。
指揮中心指出，已於今年7月21日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應協議第一次修正合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充協議第一次修正合約，預定供應190萬劑幼兒劑型及110萬劑兒童劑型疫苗做為幼兒基礎劑（3劑）及兒童基礎劑（2劑）或追加劑使用。
家用快篩試劑的使用方式提醒：詳閱說明書、留意效期與試劑C線
羅一鈞表示，不論是不曾感染過或是曾經感染過，都仍有機會在下一波BA.5疫情中再次感染。他也針對家用快篩試劑的使用方式進行提醒：
一、建議先詳細閱讀說明書後再使用，不同廠牌的試劑操作步驟可能有些微不同。
二、應檢查快篩試劑的有效期限，尤其是家中先前已預購囤放的試劑，或是他人免費提供、公司發放之快篩試劑，都須留意效期。
三、採檢時深度要足夠，兩邊鼻腔應挖至少2至2.5公分深，切勿僅在鼻孔挖一圈。
四、試劑結果判定應等待15分鐘，因為微弱的陽性需要多些時間才能呈現出來；但若試劑已放過夜，已超過是合判讀的時間，其檢測結果也不再準確。
五、快篩試劑若沒有出現C線，此試劑無效，應報銷。
此外，若篩檢結果呈現陽性，需將檢測日期和姓名寫在試劑上，並與健保卡放在一起拍照，才能進行視訊診療。羅一鈞提醒，若為家庭感染，全家的檢測結果及健保卡仍應個別分開拍攝，以方便視訊診療醫師判斷結果。
觀光局、教育部提新疫情方案，王必勝回應：仍在討論中
有關旅行社出入境草案，王必勝表示，這些都是未來開放邊境、開放觀光旅遊的預備動作，目前已收到觀光局送來的相關指引、正在檢閱當中，將會再與觀光局進行討論。未來若已有定案，將請觀光局至疫情記者會說明。
有關邊境開放時程，王必勝重申，前提是要兼顧防疫、經濟與觀光，將會根據當前的疫情狀況、風險評估，逐步實施邊境開放政策，期待未來民眾能完全恢復觀光在內的正常生活。王必勝也補充，未來將會面臨BA.5疫情，會審視這波疫情的嚴重程度、持續時間，設定邊境開放的時程。
關於國中小學開學後的防疫措施，教育部昨日與各地方教育局開會討論，初步的措施為：開學前四週1人確診，全班停課3天，四至五週後改採新的防疫配套措施。王必勝表示，目前指揮中心正與教育部討論新配套方案的細節，預計教育部將於下週一的疫情記者進行說明。
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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