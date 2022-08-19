今日本土新增2萬2559例、死亡32例：輝瑞BNT幼兒疫苗今抵台，最快27日能開打

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增2萬2819例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬2559例本土個案及260例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。 莊人祥指出今日的確診人數比起上週五，有小幅度的增加。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為13例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、22例未接種3劑COVID-19疫苗。

羅一鈞補充，今日死亡個案中包含一名40多歲女性，無慢性病史，於8月9日因發燒、抽搐送醫，到院時已無心跳、搶救無效，其PCR檢測呈現陽性，經司法相驗，死亡診斷為新冠肺炎合併心肺衰竭，「這一例是病程相當快速的個案。」

此外，羅一鈞報告4例兒童特殊重症個案，1位為哮吼、3位為MIS-C。

個案為10個月大男嬰，未接種過疫苗、無神經系統慢性病史，8月12日出現發燒、呼吸急促、呼息雜音，隔日送急診檢查，有胸壓、呼吸窘迫、血氧偏低的情形，PCR檢測為陽性，收住加護病房治療後，目前血氧濃度已趨穩定，仍在加護病房持續觀察。

MIS-C個案中年紀最小的為3歲男童，無慢性病史，疑似MIS-C引起急性肝炎，經藥物治療後已出院。另一個案為6歲女童，7月6日家用快篩試劑陽性，8月13日出現症狀、16日送急診疑似MIS-C，但該女童PCR檢測仍呈現陽性、Ct值32，顯示7月時的感染至8月仍能驗出；女童病況經加護病房治療後已好轉，目前在一般病房持續治療。最後一位個案為10歲男童，無慢性病史、曾接種兩劑疫苗，經住院治療後，已於17日出院返家。

目前MIS-C個案個案有105位，兒童重症數總計176名，死亡個案數仍維持27位，並無增加。

羅一鈞進一步分析兒童重症個案數量，目前0至5歲仍是相對缺乏疫苗保護的世代，佔重症及MIS-C比例高；他也再次呼籲家長應盡速帶孩童接種疫苗，已增加染疫的保護力。莊人祥補充幼兒接種莫德納疫苗接種情形，目前6個月至4歲幼兒已累計接種13萬9230人次、涵蓋率為17.8%。

羅一鈞報告，國內各年齡層的輕症無症狀比例與致死率已維持多週，輕症無症狀佔99.54%，不分年齡層致死率為0.18%，各年齡層致死率也無明顯變化。

第一批輝瑞BNT幼兒疫苗127.68萬劑今抵台

中央流行疫情指揮中心表示，今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估8月26日完成，預計8月27日起配送各縣市政府，再提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用。本批效期至2023年4月30日。

莊人祥補充，預計27日上午至中午各縣市將會收到疫苗，若配送流程安排得宜的話，最快27日便能開打。

指揮中心指出，已於今年7月21日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應協議第一次修正合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充協議第一次修正合約，預定供應190萬劑幼兒劑型及110萬劑兒童劑型疫苗做為幼兒基礎劑（3劑）及兒童基礎劑（2劑）或追加劑使用。

家用快篩試劑的使用方式提醒：詳閱說明書、留意效期與試劑C線

羅一鈞表示，不論是不曾感染過或是曾經感染過，都仍有機會在下一波BA.5疫情中再次感染。他也針對家用快篩試劑的使用方式進行提醒：

一、建議先詳細閱讀說明書後再使用，不同廠牌的試劑操作步驟可能有些微不同。

二、應檢查快篩試劑的有效期限，尤其是家中先前已預購囤放的試劑，或是他人免費提供、公司發放之快篩試劑，都須留意效期。

三、採檢時深度要足夠，兩邊鼻腔應挖至少2至2.5公分深，切勿僅在鼻孔挖一圈。

四、試劑結果判定應等待15分鐘，因為微弱的陽性需要多些時間才能呈現出來；但若試劑已放過夜，已超過是合判讀的時間，其檢測結果也不再準確。

五、快篩試劑若沒有出現C線，此試劑無效，應報銷。

此外，若篩檢結果呈現陽性，需將檢測日期和姓名寫在試劑上，並與健保卡放在一起拍照，才能進行視訊診療。羅一鈞提醒，若為家庭感染，全家的檢測結果及健保卡仍應個別分開拍攝，以方便視訊診療醫師判斷結果。

觀光局、教育部提新疫情方案，王必勝回應：仍在討論中

有關旅行社出入境草案，王必勝表示，這些都是未來開放邊境、開放觀光旅遊的預備動作，目前已收到觀光局送來的相關指引、正在檢閱當中，將會再與觀光局進行討論。未來若已有定案，將請觀光局至疫情記者會說明。

有關邊境開放時程，王必勝重申，前提是要兼顧防疫、經濟與觀光，將會根據當前的疫情狀況、風險評估，逐步實施邊境開放政策，期待未來民眾能完全恢復觀光在內的正常生活。王必勝也補充，未來將會面臨BA.5疫情，會審視這波疫情的嚴重程度、持續時間，設定邊境開放的時程。

關於國中小學開學後的防疫措施，教育部昨日與各地方教育局開會討論，初步的措施為：開學前四週1人確診，全班停課3天，四至五週後改採新的防疫配套措施。王必勝表示，目前指揮中心正與教育部討論新配套方案的細節，預計教育部將於下週一的疫情記者進行說明。