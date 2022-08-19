越南人也落入柬埔寨打工陷阱，逾40越南人集體逃出賭場並跳河越境回國
我們想讓你知道的是
這些逃回越南的民眾表示，他們之前在柬埔寨多家賭場工作，並依照賭場上級的指示從事「線上遊戲」工作。由於上班時間超過規定也不能休息，眾人才一起討論游泳回到越南。不過逃跑的42人中有一個人被水沖走，一個人被賭場人員捉回去。
（中央社）柬埔寨打工陷阱多，越南民眾也深受其害。逾40名被害人不堪每天超時工作從事網路詐騙，昨天下午從越柬邊界一家賭場逃出並游泳回到越南，事件已驚動柬埔寨內政部長蘇慶。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，安江省（An Giang）邊防部隊指揮部官員黎玉俊（Le Ngoc Tuan）表示，這次共有40人成功從柬埔寨游泳回到越南，包括35名男性和5名女性，具體身分仍待釐清。
柬埔寨媒體指出，這些人原本都在越柬邊境的金鳳娛樂城工作，除了上述40名越南人外，昨天下午還有一些中國人也試圖逃出賭場。
柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）今天出席公開活動時談及該事件，蘇慶表示，衝出賭場的人員中包括40名越南人，這些人全無入境紀錄。截至今天上午，已有一名中國籍主管被扣。
網路流傳的影片顯示，昨天下午有大批人員衝出賭場，後方則有多名保全和身材高大的男子手持木棍追打，有人為了躲避追捕而選擇跳河，河的對岸就是越南國土。
柬國媒體認為，這些人可能遭到囚禁，但柬埔寨當地警方面對媒體詢問則強調「這不是暴力事件」，而是多名越南籍職員居中策劃、聯手破門逃跑，造成3名保全受傷。目前警方正在調查事件真相。
成功渡河逃回越南的民眾表示，昨天下午共有42人試圖渡河返回越南，過程中有一個人被水沖走，一個人被賭場人員捉回去。
這些逃回越南的民眾表示，他們之前在柬埔寨多家賭場工作，並依照賭場上級的指示從事「線上遊戲」工作。由於上班時間超過規定也不能休息，眾人才一起討論游泳回到越南。
安江省邊防部隊指揮部目前正在尋找失蹤人員，並會同安江省警方、軍方和當地政府共同調查。
越南官方表示，近期許多越南人被騙去柬埔寨賣給賭場和虛擬貨幣交易機構並遭強迫勞動，民眾若想回家得繳付3000到3萬美元不等的贖金。今年前6個月，越南警方與柬埔寨當局協調，救出逾250名被騙往柬國工作的民眾。
越南公安部表示，這些涉嫌利誘民眾、強迫勞動的組織遍及柬埔寨各地方，包括柴楨省（Svay Rieng）巴維（Bavet）、巴比（Poipet）、班提米安夏省（Banteay Meanchey）、施亞努省（Preah Sihanouk）施亞努（Sihanoukville）、干丹省（Kandal）芝雷托姆（Chrey Thom）和金邊市等。
延伸閱讀：
- 中國犯罪集團隨「一帶一路」湧入柬埔寨，外媒分析當地人遭排擠致反華情緒升高
- 英文不好還能到柬埔寨工作？請珍惜生命，遠離人蛇集團
- 柬埔寨求職詐騙受害者現身：7天被轉賣4次、報警還被毆打，立委籲成立專責單位跨國救援
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
法米納只使用天然食材製作飼料，以新鮮肉塊、高蛋白質含量的脫水肉塊作為優良蛋白質營養的來源，無穀系列不含穀物成分，碳水化合物比例也相對其他品牌來得更低，全系列產品皆添加豐富魚油補充Omega-3、維持腸道健康的益菌生，以及牛磺酸與薑黃等多種保健成分，讓毛小孩不只獲得基本飽足，更有充分的保健效果。
給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
秉貞家中高齡15歲的吉娃娃「抖抖」，曾經有段時間腎功能指數過高，自從在獸醫指示下，讓抖抖換吃法米納的腎臟處方飼料，一段時間後便成功讓抖抖的腎功能指數回歸正常，至今都維持在良好範圍。
法米納處方飼料使用純天然、非基改的食材製造，並且是經過獸醫研發、科學研究與試驗後的產品，並同時兼顧美味、營養需求，讓受疾病困擾的貓狗可以獲取最完整的營養。
而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
法米納使用珍貴的魚油、優質天然動物油脂，搭配獨特的「真空鍍膜技術」，讓油脂與營養均勻滲入飼料孔隙中，受飼料結構保護，減少溫度、濕度造成的破壞，同時也保持顆粒清爽不油膩，讓毛小孩的每一口法米納都有滿滿的營養。
疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
法米納使用高品質天然食材、非基改原料、天然抗氧化劑，並以獨家技術製作出心愛寵物的食物，全系列產品都具備保健機能成分，用最美味的食物守護心愛毛小孩的健康，與毛小孩互相陪伴的幸福生活才能更長長久久，現在就用理想中的完美飼料「法米納」，疼愛最重要的毛小孩家人！