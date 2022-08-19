越南人也落入柬埔寨打工陷阱，逾40越南人集體逃出賭場並跳河越境回國

（中央社）柬埔寨打工陷阱多，越南民眾也深受其害。逾40名被害人不堪每天超時工作從事網路詐騙，昨天下午從越柬邊界一家賭場逃出並游泳回到越南，事件已驚動柬埔寨內政部長蘇慶。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，安江省（An Giang）邊防部隊指揮部官員黎玉俊（Le Ngoc Tuan）表示，這次共有40人成功從柬埔寨游泳回到越南，包括35名男性和5名女性，具體身分仍待釐清。

柬埔寨媒體指出，這些人原本都在越柬邊境的金鳳娛樂城工作，除了上述40名越南人外，昨天下午還有一些中國人也試圖逃出賭場。

柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）今天出席公開活動時談及該事件，蘇慶表示，衝出賭場的人員中包括40名越南人，這些人全無入境紀錄。截至今天上午，已有一名中國籍主管被扣。

網路流傳的影片顯示，昨天下午有大批人員衝出賭場，後方則有多名保全和身材高大的男子手持木棍追打，有人為了躲避追捕而選擇跳河，河的對岸就是越南國土。

40 Vietnamese men and women fled a casino in Cambodia on Thursday and tried to swim back to Vietnam's An Giang province. One reportedly drowned. They said they were duped into working illegally Cambodia and got beaten. pic.twitter.com/Q9UHpVbaYh — Nga Pham (@ngahpham) August 19, 2022

柬國媒體認為，這些人可能遭到囚禁，但柬埔寨當地警方面對媒體詢問則強調「這不是暴力事件」，而是多名越南籍職員居中策劃、聯手破門逃跑，造成3名保全受傷。目前警方正在調查事件真相。

成功渡河逃回越南的民眾表示，昨天下午共有42人試圖渡河返回越南，過程中有一個人被水沖走，一個人被賭場人員捉回去。

這些逃回越南的民眾表示，他們之前在柬埔寨多家賭場工作，並依照賭場上級的指示從事「線上遊戲」工作。由於上班時間超過規定也不能休息，眾人才一起討論游泳回到越南。

安江省邊防部隊指揮部目前正在尋找失蹤人員，並會同安江省警方、軍方和當地政府共同調查。

越南官方表示，近期許多越南人被騙去柬埔寨賣給賭場和虛擬貨幣交易機構並遭強迫勞動，民眾若想回家得繳付3000到3萬美元不等的贖金。今年前6個月，越南警方與柬埔寨當局協調，救出逾250名被騙往柬國工作的民眾。

越南公安部表示，這些涉嫌利誘民眾、強迫勞動的組織遍及柬埔寨各地方，包括柴楨省（Svay Rieng）巴維（Bavet）、巴比（Poipet）、班提米安夏省（Banteay Meanchey）、施亞努省（Preah Sihanouk）施亞努（Sihanoukville）、干丹省（Kandal）芝雷托姆（Chrey Thom）和金邊市等。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範