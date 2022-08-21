【2022桃園電影節】專訪《門之後》導演楊芸喬：一個生活在陰暗處的少年，他用自己的方式度日
我們想讓你知道的是
《門之後》有別於一般常見的劇情短片，結合美術、畫作等媒材模糊了現實與虛幻的界線，帶領觀眾跳脫觀影的思維，進入屬於導演楊芸喬的奇幻世界。
採訪：羅方吾、廖冠翔
撰文：羅方吾
曾幾何時，你是否有過與世界格格不入的感覺？
就像一道無形的門，你期待門後的世界能有所改變，而打開門之後，映入眼裡的是一個未曾想過的選擇。《門之後》有別於一般常見的劇情短片，結合美術、畫作等媒材模糊了現實與虛幻的界線，帶領觀眾跳脫觀影的思維，進入屬於導演楊芸喬的奇幻世界。
用另一種方式跟銀幕前的大家親近
全片冷靜沈著的調性使人聯想到幾部日本電影，像是《爸媽死了我卻不想哭》、《破碎的瞬間》等，對於生活中的種種壓抑不免擔心到達臨界點後的反彈，而《門之後》也有描繪到校園冷暴力現象。
「在寫劇本時對於自己的創作不想被特定的題材匡列，只希望在影像的異世界裡可以用另一種方式跟大家親近，因此會想試著用抽象的方式取代傳統的故事敘述，與其說是校園霸凌的片型，《門之後》更像是一個少年不論在家庭或是學校，似乎都在生活中的陰暗處，他用自己的方式度日，也不知道自己的存在是否對錯，然而一次一次認識自己過後，相信總有一天可以找到立足之地的答案。」
關於影像裡的畫作呈現
《門之後》一片，男孩澤瑋畫作的妖怪圖就像是無聲的對白，從顏色、輪廓甚至到表情都可以感受到一定的張力，也可看出劇中有兩個極大差異的畫作風格呈現。
「為了搭配故事劇情，在前期討論劇本的階段時就有滿明確的繪畫內容即呈現方式，而風格的設定也試了滿多方式，自己有理想的結論之後再和美術討論。」
畫作的風格取決於接觸當下的事件、環境以及心境後，丟棄了現實腦內投影的瞬間，那一刻，世界上只剩男孩澤瑋與他自己創造出的生物了。
看似抑鬱的作品，卻有著溫暖的色調及蓊鬱的植物
首次觀賞《門之後》，對於成長時所經歷的煩惱感同身受，而透過專訪更能理解這份對世界無法融入的焦慮背後仍是有著一絲尋求改變現況的希望，在劇中美術設計的色調也可看出端倪。「金黃青色調是當初對於主角喜好的設定，在畫圖時也可看出主角時常拿出同色系的色筆，而在作畫時植物也是常見的元素，儘管到了異世界時，這個習慣也沒有改變，甚至從畫紙中轉化從現實也有的物件。」
正如同導演楊芸喬想表達的創作核心，不論在影像作品裡還是現實生活中都沒有所謂的非黑即白，無需過多的定義，因為每個人看待世界的方式本來就不相同，在門前門後與社會的社交連結前，首要先學會練習如何與自己對話，傾聽內心的聲音。
影展資訊
- 名稱：2022第9屆桃園電影節
- 日期：2022/08/19-2022/08/28
- 地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院
- 《門之後》影片介紹及場次請點此
- 更多詳情請點桃園電影影節粉絲專頁或是官網查詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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