【2022桃園電影節】專訪《門之後》導演楊芸喬：一個生活在陰暗處的少年，他用自己的方式度日

採訪：羅方吾、廖冠翔

撰文：羅方吾

曾幾何時，你是否有過與世界格格不入的感覺？

就像一道無形的門，你期待門後的世界能有所改變，而打開門之後，映入眼裡的是一個未曾想過的選擇。《門之後》有別於一般常見的劇情短片，結合美術、畫作等媒材模糊了現實與虛幻的界線，帶領觀眾跳脫觀影的思維，進入屬於導演楊芸喬的奇幻世界。

Photo Credit: 桃園電影節提供 楊芸喬

用另一種方式跟銀幕前的大家親近

全片冷靜沈著的調性使人聯想到幾部日本電影，像是《爸媽死了我卻不想哭》、《破碎的瞬間》等，對於生活中的種種壓抑不免擔心到達臨界點後的反彈，而《門之後》也有描繪到校園冷暴力現象。

「在寫劇本時對於自己的創作不想被特定的題材匡列，只希望在影像的異世界裡可以用另一種方式跟大家親近，因此會想試著用抽象的方式取代傳統的故事敘述，與其說是校園霸凌的片型，《門之後》更像是一個少年不論在家庭或是學校，似乎都在生活中的陰暗處，他用自己的方式度日，也不知道自己的存在是否對錯，然而一次一次認識自己過後，相信總有一天可以找到立足之地的答案。」

Photo Credit: 桃園電影節提供 《門之後》劇照

關於影像裡的畫作呈現

《門之後》一片，男孩澤瑋畫作的妖怪圖就像是無聲的對白，從顏色、輪廓甚至到表情都可以感受到一定的張力，也可看出劇中有兩個極大差異的畫作風格呈現。

「為了搭配故事劇情，在前期討論劇本的階段時就有滿明確的繪畫內容即呈現方式，而風格的設定也試了滿多方式，自己有理想的結論之後再和美術討論。」

畫作的風格取決於接觸當下的事件、環境以及心境後，丟棄了現實腦內投影的瞬間，那一刻，世界上只剩男孩澤瑋與他自己創造出的生物了。

Photo Credit: 桃園電影節提供

看似抑鬱的作品，卻有著溫暖的色調及蓊鬱的植物

首次觀賞《門之後》，對於成長時所經歷的煩惱感同身受，而透過專訪更能理解這份對世界無法融入的焦慮背後仍是有著一絲尋求改變現況的希望，在劇中美術設計的色調也可看出端倪。「金黃青色調是當初對於主角喜好的設定，在畫圖時也可看出主角時常拿出同色系的色筆，而在作畫時植物也是常見的元素，儘管到了異世界時，這個習慣也沒有改變，甚至從畫紙中轉化從現實也有的物件。」

正如同導演楊芸喬想表達的創作核心，不論在影像作品裡還是現實生活中都沒有所謂的非黑即白，無需過多的定義，因為每個人看待世界的方式本來就不相同，在門前門後與社會的社交連結前，首要先學會練習如何與自己對話，傾聽內心的聲音。

影展資訊

名稱：2022第9屆桃園電影節

日期：2022/08/19-2022/08/28

地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院

《門之後》影片介紹及場次請點此

更多詳情請點桃園電影影節粉絲專頁或是官網查詢

Photo Credit: 桃園電影節

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航