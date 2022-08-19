墨西哥證實43人消失的伊瓜拉學生綁架案是國家犯罪，各級政府、犯罪集團一同勾結掩蓋真相
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2014年墨西哥曾發生舉國憤怒的伊瓜拉學生綁架案。昨日該國真相委員會證實，這場導致43人被消失的憾事為一起國家犯罪，涉案成員已延伸至一些國家高官。慢慢浮上檯面的真相已然突顯販罪集團所助長的屠殺事件，以及潛伏其中的腐敗政府，仍在肆虐墨西哥。
墨西哥曾於2014年發生震驚社會的伊瓜拉學生綁架案。昨（18）日墨西哥真相委員會（The Truth Commission）證實，這場43人被消失的悲劇是牽扯各級政府的國家犯罪（state crime）。本次也是墨西哥政府對該國近代史上最惡名昭彰的暴行之一，首次做出深刻承認。
事件發生於2014年9月26日，43位來自阿育津納帕（Ayotzinapa）鄉村師範學校的學生徵用了當地公車，原定前往墨西哥1968年特拉特洛爾科屠殺事件（Tlatelolco massacre）的紀念活動，準備遊行。
不料，學生行經墨西哥城南部格雷羅州伊瓜拉市（Iguala, Guerrero State）時，半路遭到當地警察與犯罪分子襲擊，一些人當場喪命，其他則是直接被綁走，至此之後發生的事鮮少有人知曉。
真相委員會稱，當晚10點45分曾有人下令「暴力以及迫害行為完成後，學生必須消失。」不過，調查報告並未載明由誰下令。
《美聯社》報導，由時任總統尼托（Enrique Peña Nieto）帶領的政府曾稱失蹤的學生最終被轉交給販毒集團，隨後慘遭殺害，屍體則是被帶到垃圾場焚燒並丟進河裡。事後，檢查總長、獨立專家與真相委員會調查發現，政府所稱的垃圾場並未發現大火焚燒痕跡，因此反駁了此一理論。
目前，43位學生只有3人的遺體被確認。
根據《紐約時報》報導，執法部門參與了伊瓜拉學生綁架案，不過當地一個名為Guerreros Unidos的販毒集團也在失蹤事件扮演關鍵角色。該集團擁有大量殺手，並在不同市政警察與國家特勤部門的支持下運作。
此外值得注意的是，失蹤學生中包含一名潛入在內的軍事線人，意味著當局早在襲擊發生前就已著手追蹤學生們的行蹤，這提升了軍方事發當時根本就已經得知悲劇發生的可能性。事發後，軍方也未採取任何行動尋找這名線人。
「聯邦、州和市政當局一直都知道學生們的行蹤。」真相調查委員會在初步調查結果中說道。「他們的行為、不作為與參與導致了學生的失蹤、被處決，另有6人遭到謀殺。」
目前委員會已證實，伊瓜拉學生綁架案已延伸至一些國家高層官員，這也是本案讓全國民眾憤怒的根源。真相已然突顯販毒集團所助長的屠殺事件，以及潛伏其中的腐敗政府，仍在肆虐墨西哥。
「所有證詞與證據都証明學生已被狡猾的殺害並且被消失」墨西哥人權部副部長恩希納斯（Alejandro Encinas）說道。他透露，政府目前已對涉案的33名前任官員發出逮捕令，不過他拒絕透露姓名，並稱調查仍在進行中。
事實上，這43位被消失的學生，只是墨西哥全國10萬多名失蹤人口的冰山一角。《紐約時報》指出，這一結果顯示的是犯罪集團會以硫酸溶解，或以大火焚燒屍體的暴行。
「政府如此強調此案非常重要，因為它十分複雜。這是一起大規模失蹤案件，牽涉各級政府、安保部隊與犯罪組織勾結一事。」於南美地區倡議人權的NGO拉美華盛頓辦公室（Washington Office of Latin America）副總裁梅爾（Maureen Meyer）說道。
她補充：「不過更緊要的是，政府還必須將焦點放在解決數以萬計類似的事件上，並終結加劇了犯罪事件的有罪不罰現象。」
查明學生失蹤案件，是現任墨西哥總統奧布拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）競選時的核心承諾，上任後他便成立真相委員會著手調查屠殺及其衍生的掩飾案件。
真相委員會本次的調查，強調了尼托政府涉入並試圖掩蓋學生失蹤事件所扮演的角色。「這是一個很難解決的案子，因為上一屆政府介入了司法公正、篡改證人與證據。」梅爾說道。「如今政府正在試圖透過委員會告訴大眾，這個案件可能永遠無法被解決。」
新聞來源
- Mexico sees army role in 2014 case of missing 43 students（The Associated Press）
- Mexico Says Disappearance of 43 Students Was a ‘Crime of the State’（The New York Times）
- Mexican students’ disappearance was a state-sponsored crime, truth panel says（The Guardian）
- Forensic experts reject Mexico's claim that criminals burned missing students（The Guardian）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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