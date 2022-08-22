Canva推出多人協作白板、計時新功能，讓腦力激盪與協作流程圖更簡單

「Canva」是許多朋友會使用的設計圖像工具，無論是作一個簡單的海報、廣告Banner、文章封面，都能利用上面大量的範本與工具，輕鬆製作完成。而且「Canva」也持續改進，推出許多跟設計相關的新功能，例如可以設計簡報、設計圖表，或是還具備簡單的動畫影片剪輯功能。可以說是對一般人來說最容易上手、功能完整的線上設計工具。

而最近「Canva」還默默推出了一個新的功能：「多人協作白板」，透過大畫布的白板，以及Canva原本的圖像、流程圖、文字設計，加上多人協作，可以在會議中讓大家一起創作專案流程圖、規劃設計流程、進行腦力激盪、一起合作畫出心智圖等等。

不只如此，「Canva」也針對這樣的新白板範本，推出了更容易分享想法的「快速便利貼」功能，以及讓會議有時間限制的「計時器」功能。

這篇文章，就跟大家分享「Canva」的多人協作白板有哪些特色。

首先，當你開啟「Canva」首頁，會看到多出一個「白板範本」功能，你也可以直接點擊連結進入白板範本，開啟一個空白白板，或套用某一個專案流程、網站流程討論白板範本。

圖片來源：電腦玩物

打開某一個新白板，就能擁有一個大畫布，透過左方Canva的各種工具在白板上添加內容。

Canva也預設了一些更是盒多人協作白板的工具元素在左方，例如：

快速便利貼：除了張貼便利貼想法外，也可以快速在上下左右新增下一張便利貼，或是下一個流程圖節點。

基本流程圖圖形。

各種連結線。

各種圖表、表格。

各種差入文字工具。

也能插入原本Canva具備的設計圖像。

不過還是有個和一般白板相比的小缺點，就是Canva白板目前無法使用手繪功能（內建的Draw App在白板中無法使用）。

圖片來源：電腦玩物

Canva的白板可以新增多個頁面，一個專案的不同流程圖，可以用多頁的白板在一份檔案中一起協作討論。

圖片來源：電腦玩物

Canva白板額外提供了一個「倒數計時器」，在多人協作時如果有人啟動這個倒數計時器，所有人的頁面都會看到一樣的倒數時間。

這是用來在會議中進行腦力激盪計時等等功能，說不定對很多講師上課時也有幫助。

圖片來源：電腦玩物

Canva的白板可以多人協作，透過右上方的分享功能，可以開啟「分享連結」，讓獲得連結網址的人都可以同時在白板上進行編輯。

不過Canva在多人協作時，其他人也需要登入Canva帳號才能開始協作。

圖片來源：電腦玩物

相較更多線上多人協作白板工具，「Canva」的優點在於介面漂亮，跟原本的設計工具整合，讓慣用一個工具的朋友多一個功能。

不過目前來看，其他線上多人協作白板工具還是各有優點，有興趣的朋友可以參考：

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航