不只發表量大，日本報告指出中國高引用率的論文數量首度超越美國

據日本國家科技技術政策研究所（NISTEP）《科學技術指標2022》報告指出，在被引用次數最多的論文方面，中國首次略微超過了美國。《科學》期刊寫道，這一里程碑提供了新的證據，表明以數量激增而聞名的中國學術研究在品質上也在迎頭趕上。

《科學》期刊內容中提到，俄亥俄州立大學研究科學政策和創新的卡羅琳．華格納（Caroline Wagner）表示，人們把中國排除在學術討論之外，認為他們推出了很多質量不高的研究，「這只是目光短淺。」然而，學者們對於「如何衡量出版物影響力」的最佳方法尚無共識，即使其他指標表明美國仍然領先，但也很勉強。

「分數計數」下，中國被引用率前1%的論文數量世界第一

NISTEP的《科學技術指標2022》統計了被引用率前1%的高品質論文——這是一個許多諾貝爾獎獲得者存在的稀有階層。而若該菁英文章的研究者來自多個國家，NISTEP採用「分數計數（fractional counting）」方式平均分割貢獻程度；例如，一個法國研究機構與三個瑞典研究機構共同完成研究論文，那麼法國將被計算25%的貢獻度，瑞典則獲75%的功勞。

使用此一計算標準，在2018年、2019年和2020年發表的被引用次數最多的論文中，中國占了27.2%、美國占了24.9%，其次是英國5.5%。報導指出，但NISTEP若改用另一種不那麼精細的方法，對每一個為高引用率論文做出貢獻的國家都給予同等獎勵、無論其有多少機構共同參與時，美國則略微領先。

報導中，諾丁漢大學寧波校區的科學政策學者曹聰認為「分數計數」可能誇大了中國對國際合著論文的貢獻，「問題是誰主導了這些研究？中國人或他們的國際合作者？」儘管如此，NISTEP仍認為，中國在最高引用率論文方面的成長仍是值得注意的；20年前，中國在分數計數指標上僅排名第13位，但目前卻已首度超越美國，高居世界第一。

據報導，2016年中國論文發表數量首度超越美國，並且持續保持世界第一。當時批評者指責中國研究的品質，指出政策僅根據發表論文的「數量」為作者提供專業獎勵，此外，他們更指出，中國造紙廠為研究人員提供作者名額以換取金錢的數量似乎越來越多。

而此次NISTEP的研究表明，中國在頂級科學研究方面已變得更好，能被許多研究人員引用。

中國與美國被引用率難分勝負

雖然在NISTEP的計算方式之下，中國已超越美國，但仍有其他計算方式呈現美國領先。

美國國家科學基金會（NSF）《2022年美國科學與工程狀況》報告測量「每個國家論文中被高度引用的比例」，稱其為「高被引文章指數」，如此將不受發表論文數量影響，進行各國之間的比較。《科學》報導，在這項計算方式之下，加拿大、英國論文發表總數較少的國家能夠排在美國和中國之前。

該報告顯示，美國的論文具有明顯的影響力。從2000年到2018年，美國高被引文章指數穩定在1.8左右，意即美國貢獻的高被引文章約是預期的1.8倍；2018年的數據，美國為1.82、中國為1.18，中國仍遠不及美國的水準。

卡羅琳．華格納與他的同事2019年的研究則呈現，美國和中國基本上是並列的。該報告雖然也發現中國當年被引用率前1%的論文比美國多一些，但是在對此類論文的實際數量與預期數量的評分中，兩國之間的差距在統計學上並不顯著。

《科學》認為，論文影響力僅是衡量一個國家科學實力的一項指標。不論論文被引用率，美國在研究支出和獲得博士學位人數等指標上佔有優勢地位，但中國也在專利申請的指標上領先。更重要的是，中國的科學事業正在以前所未有的速度趕上世界其他國家。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範