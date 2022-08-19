不只發表量大，日本報告指出中國高引用率的論文數量首度超越美國
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在2016年中國論文發表數量首度超越美國後，中國被引用率前1%的高品質論文數量也超越美國，洗刷過去只有數量、沒有品質的汙名，即使部分學者質疑此報告的統計方法，但仍無法忽視中國科學事業已趕上世界的事實。
據日本國家科技技術政策研究所（NISTEP）《科學技術指標2022》報告指出，在被引用次數最多的論文方面，中國首次略微超過了美國。《科學》期刊寫道，這一里程碑提供了新的證據，表明以數量激增而聞名的中國學術研究在品質上也在迎頭趕上。
《科學》期刊內容中提到，俄亥俄州立大學研究科學政策和創新的卡羅琳．華格納（Caroline Wagner）表示，人們把中國排除在學術討論之外，認為他們推出了很多質量不高的研究，「這只是目光短淺。」然而，學者們對於「如何衡量出版物影響力」的最佳方法尚無共識，即使其他指標表明美國仍然領先，但也很勉強。
「分數計數」下，中國被引用率前1%的論文數量世界第一
NISTEP的《科學技術指標2022》統計了被引用率前1%的高品質論文——這是一個許多諾貝爾獎獲得者存在的稀有階層。而若該菁英文章的研究者來自多個國家，NISTEP採用「分數計數（fractional counting）」方式平均分割貢獻程度；例如，一個法國研究機構與三個瑞典研究機構共同完成研究論文，那麼法國將被計算25%的貢獻度，瑞典則獲75%的功勞。
使用此一計算標準，在2018年、2019年和2020年發表的被引用次數最多的論文中，中國占了27.2%、美國占了24.9%，其次是英國5.5%。報導指出，但NISTEP若改用另一種不那麼精細的方法，對每一個為高引用率論文做出貢獻的國家都給予同等獎勵、無論其有多少機構共同參與時，美國則略微領先。
報導中，諾丁漢大學寧波校區的科學政策學者曹聰認為「分數計數」可能誇大了中國對國際合著論文的貢獻，「問題是誰主導了這些研究？中國人或他們的國際合作者？」儘管如此，NISTEP仍認為，中國在最高引用率論文方面的成長仍是值得注意的；20年前，中國在分數計數指標上僅排名第13位，但目前卻已首度超越美國，高居世界第一。
據報導，2016年中國論文發表數量首度超越美國，並且持續保持世界第一。當時批評者指責中國研究的品質，指出政策僅根據發表論文的「數量」為作者提供專業獎勵，此外，他們更指出，中國造紙廠為研究人員提供作者名額以換取金錢的數量似乎越來越多。
而此次NISTEP的研究表明，中國在頂級科學研究方面已變得更好，能被許多研究人員引用。
中國與美國被引用率難分勝負
雖然在NISTEP的計算方式之下，中國已超越美國，但仍有其他計算方式呈現美國領先。
美國國家科學基金會（NSF）《2022年美國科學與工程狀況》報告測量「每個國家論文中被高度引用的比例」，稱其為「高被引文章指數」，如此將不受發表論文數量影響，進行各國之間的比較。《科學》報導，在這項計算方式之下，加拿大、英國論文發表總數較少的國家能夠排在美國和中國之前。
該報告顯示，美國的論文具有明顯的影響力。從2000年到2018年，美國高被引文章指數穩定在1.8左右，意即美國貢獻的高被引文章約是預期的1.8倍；2018年的數據，美國為1.82、中國為1.18，中國仍遠不及美國的水準。
卡羅琳．華格納與他的同事2019年的研究則呈現，美國和中國基本上是並列的。該報告雖然也發現中國當年被引用率前1%的論文比美國多一些，但是在對此類論文的實際數量與預期數量的評分中，兩國之間的差距在統計學上並不顯著。
《科學》認為，論文影響力僅是衡量一個國家科學實力的一項指標。不論論文被引用率，美國在研究支出和獲得博士學位人數等指標上佔有優勢地位，但中國也在專利申請的指標上領先。更重要的是，中國的科學事業正在以前所未有的速度趕上世界其他國家。
新聞來源
- 《科学技術指標2022》
- China rises to first place in most cited papers（Science）
- 《The State of U.S. Science and Engineering 2022》
- 《A discussion of measuring the top-1% most-highly cited publications: quality and impact of Chinese papers》
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。