朱家安：說人「因貪受騙」合理嗎？一分鐘哲學因果分析
我們想讓你知道的是
若你人在機場，眼前就有一個擺明受詐騙的人正要取機票，要是他不願意面對真相，相信自己真的受詐騙——對於這種防衛心理，最好的說明也不會是貪心，而可能是資訊不對等、確認性偏誤、自尊和面子。
文：朱家安
柬埔寨人口販運案，一些人除了感嘆世風日下，也不忘補充這些受騙的人就是太貪，若當初不貪，就不會受騙。以下我將說明，這個關於貪的說法沒有什麼道理：它可能符合事實，但它也通常只是馬後砲，缺乏實用性，無法推論出有用的行為指引。
一分鐘哲學因果分析，忍耐一下很快就過去了
說人因為貪而遭致損失，這是一個「因果宣稱」，主張貪是損失的原因之一，並且也暗示一個「反事實預測」：若當初不貪，可能就不會損失。
因果宣稱和反事實預測常常成對出現，你不會感到意外，因為我們人類探究因果關係，主要就是為了預測未來，幾個例子：
- 沒戴口罩近距離談話，是染肺炎的原因之一╱若你當初有戴口罩，可能就不會染疫
- 出門前沒檢查口袋，是忘了帶鑰匙的原因之一╱若當初有檢查，可能就不會忘記帶鑰匙
- 等級太低，是打不贏boss的原因之一╱若當初有把等級練上來，可能就能打贏
從上述例子我們可以看見：
- 這些反事實預測都成立，並且它們可以有效幫助人了解如何避免染疫、忘記帶鑰匙和卡關。
- 我們很容易說明為什麼這些反事實預測有實用性：因為它們對應的因果宣稱成立。例如，因為沒戴口罩的近距離談話可能導致你染上肺炎，所以戴口罩或避免近距離談話能讓你遠離肺炎。
考察了這些例子，我們很容易進一步認為，當一個因果宣稱成立，跟它對應的反事實預測就會有實用性。畢竟掌握因果關係，就能預測未來，對吧？
我認為事情沒這麼簡單，讓我們從一個虛構案例說起。
「生理時鐘」來挑戰了！
「生理時鐘」是我虛構的綜藝節目遊戲，挑戰者在不看時鐘的情況下默數30秒然後按下浮誇的紅色大按鈕，現場會顯示按按鈕時真實的秒數，若挑戰者在1-30秒間按下按鈕，會得到跟秒數相同數量的千元大鈔，若超過30秒才按按鈕，就在主持人的嘲笑下空手回家。
在「生理時鐘」裡，最棒的情況就是你剛好按到30秒。若沒這麼剛好，29、28、27甚至25秒其實也不錯。但若想按30秒結果超過時間，那就虧大了，什麼也得不到。
若參賽者在「生理時鐘」裡為了按30秒而超過時間，主持人可能會虧他太貪心。這說法大家應該都會同意，因為相應的判斷看起來沒有什麼問題：
- 因果宣稱：過於貪心，是他在「生理時鐘」遊戲裡挑戰失敗的原因之一。
- 反事實預測：若他當初別這麼貪心，可能就會挑戰成功。
你很難反駁這個反事實預測，特別是當你就是那個失敗者的時候。然而，對其他等待登場的挑戰者來說，就算他們把這個反事實預測放在心上、刺在手掌，它對於成功挑戰「生理時鐘」的幫助也非常有限。原因很簡單，「生理時鐘」的難點在於挑戰者不知道30秒到來的準確瞬間，光是知道自己可能因為貪心而拖過30秒最後空手而歸，是沒有用的。
而且說到底，哪個參賽者不知道自己「可能會因為拖過30秒而得不到任何獎金」？當你對參賽者給這個建議，你只是在重複大家都知道的事情（並且可能有說教嫌疑）。
「不要貪心」這種建議沒有實用性
「生理時鐘」案例讓我們知道，就算某個「因果宣稱」成立，因此相對的「反事實預測」也成立，這並不代表這個反事實預測有實用性，能幫助人做出正確決定。因為我們可能缺乏關鍵資訊，來從反事實預測推論出有用的行動指引：
在「生理時鐘」裡，若你缺乏準確的時間感來知道自己距離第30秒有多遠，那光是知道「不要貪心」是沒用的。
這也讓我們知道，「不要貪心」這建議無助於提升「準度」。當你接受「不要貪心」的建議，你會把自己某些行動的數值修正得小一點（在「生理時鐘」裡比較早按按鈕、在吃到飽餐廳吃少一點），但你並不知道這個修正會讓最終數值變得更好還是更壞，例如，這個修正過的數值確實有可能幫你按到30秒而不是33秒，但也有可能害你按到25秒而不是28秒。
當然，對於已經在「生理時鐘」裡落敗的挑戰者來說，「不要貪心」看起來是很合理的建議，因為他們擺明了就是超過30秒才按，所以數值往下修正是合理的。然而問題是，在一個挑戰的結果揭曉以前，我們根本就無法判斷眼前的挑戰者是否應該依循「不要貪心」的建議去把數值往下調整。
換句話說，對於尚未按按鈕的挑戰者來說，「不要貪心」沒有意義，而對於已經落敗的挑戰者來說，「不要貪心」完全是馬後砲。說不定上一個按到29秒的贏家其實比下一個按到31秒的輸家更加貪心，只是他的生理時鐘也更快，兩者剛好抵銷。
「生理時鐘」案例跟柬埔寨詐騙事件並不完全對稱，但有一些可以比較之處：
- 對於挑戰失敗的人和受詐騙的人來說，確實我們可以說，若他當初「不要貪心」，就不會有此下場。
- 然而這完全是馬後砲。若一個人急迫想賺錢，結果受詐騙，大眾會說他貪心；若一個人急迫想賺錢，結果真的掌握到了「看似很扯但是是真的」的機會，那麼他會成為成功樣版，不會被譴責貪心。若貪不貪心之間只有運氣的差別，那譴責運氣不好的人貪心並無意義。
- 這種事後判斷無助於預測。若有兩個人面對內容不同但賺頭差不多的賺錢機會，在你看來兩個人同樣貪心，你無法僅用他們貪心的程度去判斷他們是會真的賺到錢，還是會遭受詐騙。不管是對當事人還是其他人來說，「不要貪心」都沒有實用性，無法推論出行為指引。
- 就像「生理時鐘」的參賽者需要的不是「不要貪心」而是更準的生理時鐘，潛在詐騙受害者需要的也不是「不要貪心」，而是正確的資訊。
當然，若你人在機場，眼前就有一個擺明受詐騙的人正要取機票，或許你會認為不管怎樣都該把他攔下來。不過就算是在這種情況，提供正確的資訊應該也比譴責他貪心還合理。而要是他不願意面對真相，相信自己真的受詐騙，對於這種防衛心理，最好的說明也不會是貪心，而可能是資訊不對等、確認性偏誤、自尊和面子。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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