少子化衝擊日本學校體育，運動社團能否成功轉型為社區俱樂部？

文：瀧口隆司

日本體育廳專家委員會提出建議方案

「30年後參加體育社團活動的學生將減半？！」進入日本體育廳的官方網站，如此刺眼的標題赫然映入眼簾。日本國中體育聯盟根據對少子化進程的預測估算，參加學校體育社團活動的國中生人數將從2018年度的202萬9573人，降至2048年度的147萬9095人，30年間預計將減少約3成。特別是棒球、足球、排球等團體運動項目，預計將減少至近一半。

近年來，這些團體運動項目要麼與其他學校組成聯隊，要麼社團乾脆解散，類似的情況屢見不鮮。照此發展下去，將會出現想參加體育運動卻無處可去的窘境。

今（2022）年4月26日，日本體育廳組織的專家委員會「向社區移交體育社團活動研討會」（主席：友添秀則，日本學校體育研究聯合會會長）公佈了建議方案，準備從明（2023）年起開始實施。基本方針是，首先以公立國中的假日體育社團活動為對象，從能夠著手推動的方面做起，逐步將平時的體育社團活動也移交給社區承擔，推動改革發展。

作為假日學生體育社團活動的承接方，建議方案將其設想為綜合型社區體育俱樂部、少年體育團、俱樂部隊、職業體育隊基層組織、健身中心等。日本全國有18萬個類似團體，但大多數集中在人口較多的城市裡，人口稀疏的地區可能會出現沒有承接方的情況。

將體育社團活動轉交給地方社區，具體採取什麼樣的形式呢？舉例而言，學生平時參加學校的足球社團活動，假日參加社區足球俱樂部活動，那麼平時由教師指導訓練，假日則由社區俱樂部的教練來指導。這樣一來，就會出現訓練方針不連貫的問題。

教師不堪重負

減輕教師的負擔迫在眉睫。據說不少教師1個月內的加班時間已超過100個小時。而1個月加班時間突破80小時的界限，「過勞死」的危險會增加。這種現狀必須得到改善，刻不容緩。

如果連週末都要投入到學生體育社團活動中去，那麼教師就會持續處於完全得不到休息的狀態。有很多教師因超負荷工作而身心俱疲，被迫停職或辭職，已成為嚴重的社會問題。

當前由當地社區居民指導學生假日的體育活動，將來如果將平時的教練工作也交給當地居民負責會更好。但是，要找到相應的人才恐怕絕非易事。如果無法確保教練的人數和水準，那麼此次體育社團活動改革可能終將止步於「畫餅充饑」。

教練的水準不僅關係到學生體育技能的提高，還關係到學生的安全和健康管理以及人格的形成。因此，迫切需要具備體育科學、組織運營等方面知識和理念的人才。如果要引入教練資格認證機制，則必須推動建立相應的制度。

教練的人數取決於如何發掘人們想當教練的需求。需要去搜羅招募各種各樣的人才，包括退役運動員、有比賽經驗的大學生和畢業生、退休後仍對體育充滿熱情的居民，等等。當然，也有很多教師希望當教練。必須設計一種制度，使他們不至於超負荷工作，又允許他們假日兼職在社區俱樂部對學生進行有償指導。

聘請教練的錢從哪裡來？

最令人擔心的是，支付給教練的報酬從哪裡來。僅靠無償的志工是難以解決所有問題的。現在有很多學校向外聘教練支付報酬，但數量畢竟還遠遠不夠。

關於聘請教練的資金來源問題，建議方案中並沒有明確闡述其方向性，只是設想教練屬於社區俱樂部，表示「原則上應促進培育能夠獨立運營的組織體制」，對資金問題避而不談，這實在令人擔心。方案也表示要探討利用日本體育振興彩票（toto）進行補貼或由國家財政提供支持，但好像只限於俱樂部體制初創階段。

建議方案可能是參照民間游泳學校的機制做出的設想。游泳教練是有償聘用的。要想讓體育俱樂部能夠獨立經營，當然只能依靠會費收入作為資金來源，而這只會轉嫁給學生的監護人（家長）來承擔。

日本學校社團活動的組織體系非常完善，低收入家庭的孩子也能參與其中。不同體育項目的教練就在身邊，訓練場所也近在眼前。如此理想的環境在國外應該也不多見。學校社團活動瀕臨危機，只能說這也是日本體育的危機。

擔心「民營化」導致兩極分化

這次改革也可以說是以「向社區移交」為名推動的「民營化」改革。如果方式得當，那麼可以期待激發各方活力。但另一方面，參加體育運動的學生和不參加的學生之間的兩極分化有可能加速，熱門體育專案和冷門項目之間也可能會產生巨大差異。

兩極分化的實例已見於國中棒球界。很多學校的軟式棒球社團成員呈持續減少的趨勢。另一方面，少年棒球聯盟和國中棒球聯盟等硬式棒球的社區俱樂部，運動員卻在不斷增加。

今年春天舉行的高校棒球選拔大賽（春季甲子園比賽）上，奪冠熱門隊大阪桐蔭高校和國學院久我山（東京）高校在半決賽相遇。上演東西對決的兩隊中，都有來自千葉京葉少年俱樂部的隊員，一時成為人們熱議的話題。

京葉少年俱樂部晚至2010年才加入日本少年棒球聯盟，歷史根基不深，但隊員人數不斷成長，現已擁有京葉少年隊、京葉下總少年隊、八街京葉少年隊這3支隊伍。其中，京葉少年隊現已成長為全國頂級強隊，並向大阪桐蔭高校等甲子園常客輸送了不少運動員。而這些名校的聲譽，很多是靠國中硬式棒球來支撐的。

今後，在其他競技項目中，社區俱樂部也會越來越引人注目。足球方面，由日本J聯賽的基層組織而非學校社團活動培養的球員越來越多了。在高校年齡段，由高校足球社團、J聯賽青年俱樂部、社區俱樂部等24支強隊參加的「U18超級聯賽」（前身為全日本青年錦標賽），是日本最高水準的青少年足球聯賽。