少子化衝擊日本學校體育，運動社團能否成功轉型為社區俱樂部？
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少子化問題導致學校社團人數減少，甚至合併或解散，兼任社團教練的老師負擔過重也成為問題。因此，日本體育廳決定從明年起，用三年時間開展「向社區移交體育社團活動」。將在日本紮根已久的學校社團活動轉型為像歐洲那樣的地方社區俱樂部，這種嘗試能否成功呢？
文：瀧口隆司
日本體育廳專家委員會提出建議方案
「30年後參加體育社團活動的學生將減半？！」進入日本體育廳的官方網站，如此刺眼的標題赫然映入眼簾。日本國中體育聯盟根據對少子化進程的預測估算，參加學校體育社團活動的國中生人數將從2018年度的202萬9573人，降至2048年度的147萬9095人，30年間預計將減少約3成。特別是棒球、足球、排球等團體運動項目，預計將減少至近一半。
近年來，這些團體運動項目要麼與其他學校組成聯隊，要麼社團乾脆解散，類似的情況屢見不鮮。照此發展下去，將會出現想參加體育運動卻無處可去的窘境。
今（2022）年4月26日，日本體育廳組織的專家委員會「向社區移交體育社團活動研討會」（主席：友添秀則，日本學校體育研究聯合會會長）公佈了建議方案，準備從明（2023）年起開始實施。基本方針是，首先以公立國中的假日體育社團活動為對象，從能夠著手推動的方面做起，逐步將平時的體育社團活動也移交給社區承擔，推動改革發展。
作為假日學生體育社團活動的承接方，建議方案將其設想為綜合型社區體育俱樂部、少年體育團、俱樂部隊、職業體育隊基層組織、健身中心等。日本全國有18萬個類似團體，但大多數集中在人口較多的城市裡，人口稀疏的地區可能會出現沒有承接方的情況。
將體育社團活動轉交給地方社區，具體採取什麼樣的形式呢？舉例而言，學生平時參加學校的足球社團活動，假日參加社區足球俱樂部活動，那麼平時由教師指導訓練，假日則由社區俱樂部的教練來指導。這樣一來，就會出現訓練方針不連貫的問題。
教師不堪重負
減輕教師的負擔迫在眉睫。據說不少教師1個月內的加班時間已超過100個小時。而1個月加班時間突破80小時的界限，「過勞死」的危險會增加。這種現狀必須得到改善，刻不容緩。
如果連週末都要投入到學生體育社團活動中去，那麼教師就會持續處於完全得不到休息的狀態。有很多教師因超負荷工作而身心俱疲，被迫停職或辭職，已成為嚴重的社會問題。
當前由當地社區居民指導學生假日的體育活動，將來如果將平時的教練工作也交給當地居民負責會更好。但是，要找到相應的人才恐怕絕非易事。如果無法確保教練的人數和水準，那麼此次體育社團活動改革可能終將止步於「畫餅充饑」。
教練的水準不僅關係到學生體育技能的提高，還關係到學生的安全和健康管理以及人格的形成。因此，迫切需要具備體育科學、組織運營等方面知識和理念的人才。如果要引入教練資格認證機制，則必須推動建立相應的制度。
教練的人數取決於如何發掘人們想當教練的需求。需要去搜羅招募各種各樣的人才，包括退役運動員、有比賽經驗的大學生和畢業生、退休後仍對體育充滿熱情的居民，等等。當然，也有很多教師希望當教練。必須設計一種制度，使他們不至於超負荷工作，又允許他們假日兼職在社區俱樂部對學生進行有償指導。
聘請教練的錢從哪裡來？
最令人擔心的是，支付給教練的報酬從哪裡來。僅靠無償的志工是難以解決所有問題的。現在有很多學校向外聘教練支付報酬，但數量畢竟還遠遠不夠。
關於聘請教練的資金來源問題，建議方案中並沒有明確闡述其方向性，只是設想教練屬於社區俱樂部，表示「原則上應促進培育能夠獨立運營的組織體制」，對資金問題避而不談，這實在令人擔心。方案也表示要探討利用日本體育振興彩票（toto）進行補貼或由國家財政提供支持，但好像只限於俱樂部體制初創階段。
建議方案可能是參照民間游泳學校的機制做出的設想。游泳教練是有償聘用的。要想讓體育俱樂部能夠獨立經營，當然只能依靠會費收入作為資金來源，而這只會轉嫁給學生的監護人（家長）來承擔。
日本學校社團活動的組織體系非常完善，低收入家庭的孩子也能參與其中。不同體育項目的教練就在身邊，訓練場所也近在眼前。如此理想的環境在國外應該也不多見。學校社團活動瀕臨危機，只能說這也是日本體育的危機。
擔心「民營化」導致兩極分化
這次改革也可以說是以「向社區移交」為名推動的「民營化」改革。如果方式得當，那麼可以期待激發各方活力。但另一方面，參加體育運動的學生和不參加的學生之間的兩極分化有可能加速，熱門體育專案和冷門項目之間也可能會產生巨大差異。
兩極分化的實例已見於國中棒球界。很多學校的軟式棒球社團成員呈持續減少的趨勢。另一方面，少年棒球聯盟和國中棒球聯盟等硬式棒球的社區俱樂部，運動員卻在不斷增加。
今年春天舉行的高校棒球選拔大賽（春季甲子園比賽）上，奪冠熱門隊大阪桐蔭高校和國學院久我山（東京）高校在半決賽相遇。上演東西對決的兩隊中，都有來自千葉京葉少年俱樂部的隊員，一時成為人們熱議的話題。
京葉少年俱樂部晚至2010年才加入日本少年棒球聯盟，歷史根基不深，但隊員人數不斷成長，現已擁有京葉少年隊、京葉下總少年隊、八街京葉少年隊這3支隊伍。其中，京葉少年隊現已成長為全國頂級強隊，並向大阪桐蔭高校等甲子園常客輸送了不少運動員。而這些名校的聲譽，很多是靠國中硬式棒球來支撐的。
今後，在其他競技項目中，社區俱樂部也會越來越引人注目。足球方面，由日本J聯賽的基層組織而非學校社團活動培養的球員越來越多了。在高校年齡段，由高校足球社團、J聯賽青年俱樂部、社區俱樂部等24支強隊參加的「U18超級聯賽」（前身為全日本青年錦標賽），是日本最高水準的青少年足球聯賽。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
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數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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