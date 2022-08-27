【專訪】「教場」系列作者長岡弘樹：我做夢也沒想到會由大名鼎鼎的木村拓哉來飾演風間教官
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「教場」系列目前包括了由風間擔任教官的系列小說（也就是日劇改編的原著）以及一本風間擔任教官之前的作品。這個角色和這麼奇妙的小說是怎麼寫出來的？原著作者對於改編日劇及飾演風間的木村又有什麼看法？以下是我們對原著作者長岡弘樹的訪問。
筆訪：犁客｜筆答：長岡弘樹｜翻譯：劉子倩
日本著名演員木村拓哉演出過許多「很木村拓哉」的角色——雖然有人會因此批評他的演技，不過這其實不見得和演技有關，而是因為那些角色幾乎就是為木村設計、照著木村的形象寫出來的。而在木村那些「不怎麼木村拓哉」的演出當中，《教場》中的「風間公親」是令人印象相當深刻的一個角色。這角色不是照著木村的形象寫的，而是幾乎忠實地從原著小說裡搬過去的，所有特色都沒被更動。
換個角度看，《教場》的原著就十分奇妙。它是個以「警察學校」為主要場景的推理短篇連作，橫跨「推理小說」、「警察小說」等類型，帶有「日常推理」的趣味，而且有時讀得出「間諜小說」氛圍和「校園小說」的氣味，最重要的是，讀起來很有趣。
「教場」系列目前包括了由風間擔任教官的系列小說（也就是日劇改編的原著）以及一本風間擔任教官之前的作品。這個角色和這麼奇妙的小說是怎麼寫出來的？原著作者對於改編日劇及飾演風間的木村又有什麼看法？以下是我們對原著作者長岡弘樹的訪問。
- 問：當初為什麼會想寫以「警察學校」為背景的故事？
答：編輯當初邀稿只叫我「寫警察小說」，相當自由。我想盡量寫「嶄新的」警察小說，於是思索「在警察組織中，還有哪個領域幾乎沒被寫成小說」，結果，最後找到的答案就是警察學校。
- 問：決定背景之後，老師有沒有實地考察環境呢？第一、二集裡的警察學校建築配置，是否有某個實際的參考？警方對這類事情是願意配合的嗎？有沒有遇上什麼特殊的情況？
答：在我打算寫第一本《教場》的階段，無法實際去警察學校內部採訪。只能請人介紹剛從警校畢業的警察，把我從對方那裡得來的訊息當作主要資料來源，寫出第一集。
該書出版獲得社會大眾認可後，警視廳同意我去採訪，我這才有機會去校內參觀。在這個階段，警視廳的宣傳課非常幫忙，也從做過教官的警官口中聽到許多故事。
談不上有什麼特殊情況，不過參觀男生宿舍時，看到某個學生的書桌架子上放著《教場》，留下非常開心的回憶。
- 問：警察學校的教程、考試、授課之類內容，老師是如何獲得資料的呢？
答：教學和考試之類的內容，當然有採訪得來的資訊，不過幾乎大部分都可說是我個人的創作。
我設定風間是個「注重實踐的人物」，因此刻意用更多筆墨去描寫讓學生「從實踐中學習」的場景，而非口頭敘述的課堂教學。
- 問：老師會先設想故事，再依此去尋找必要資料，還是從蒐集到的資料裡去找出可能發揮的情節？
答：以我個人而言，一旦覺得「這還蠻有意思」的現象，就會成為靈感來源。
舉個非常簡單的例子，最近我覺得有意思的現象，是關於語言。有人告訴我，日語的「出」和「入」通常意思相反，唯獨在小鋼珠店，二者卻是同樣的意思。原來如此，的確是這樣沒錯。
由此便可產生一個具有意外性的故事。——「有二個人物。一方指稱『經常出』，另一方指稱『經常入』，二者作出完全相反的證詞。可是實際上，那意味著同樣一件事。」
這種題材，書本教我的好像比人教給我的更多。因此我會刻意去看過去不關心的某些領域的書籍，也盡量慢慢擴大興趣的範圍。
- 問：老師有沒有什麼想要寫但還沒找到足夠資料的題目？
答：除了「警察」之外我想當作創作主軸的領域是「醫療」。
目前對安寧療護有點興趣，正在構想能否用這個當題材寫成小說。
總之，應該會把著眼點放在融合警察與醫療的領域吧。各警局和警校都有職業醫學科專科醫師負責健康管理，若以這樣的人物當主角，或許也能寫出新鮮的東西。
- 問：「教場」系列可能被歸類在「警察」小說，但內容與橫山秀夫、佐佐木讓、今野敏等老師的作品都不一樣，其實它的內容也可以歸類在「日常之謎」，甚至「校園」小說當中。老師先前就想要寫出跨類型的作品？或者是順勢為之？老師會怎麼定位「教場」系列呢？
答：這是警察小說。是推理小說。我在寫作過程中相當注意這二點，倒是沒有意識過校園小說。
我想我應該也不曾有過「跨類型」那麼大的野心。
不過，寫第一集時，對風間的人物特性很有感覺，所以曾經想過，或許可以定位為某種「黑暗英雄小說」。
- 問：老師如何設定「風間公親」這個角色？為什麼要把「白髮」及「義眼」放進設定當中？「教場」系列到了第三集之後開始有些形式的變化，老師會繼續寫風間其他人生階段的故事嗎？
答：最初採訪那位剛畢業的警員時，很幸運地借得警校的畢業紀念冊。在紀念冊中，除了學生也有每位教官的大頭照。其中，有人滿頭白髮，也有人眼神詭異。我把他們的臉孔在腦中合成後，就形成了風間的人物設定。
今後的系列作，應該會以「教官風間」和「當教官之前的刑警風間」為二大主軸，不過如果另有「風間帶出來的學生」的故事，應該也很有意思。
- 問：「教場」系列有時也會令人想起柳廣司老師的「D機關系列」（D機関シリーズ），而這系列與所謂的「間諜小說」又不大一樣。老師有喜歡的間諜小說作家或作品嗎？老師喜歡的推理作家與作品是哪些呢？
答：間諜電影倒是看過很多，小說卻很少看。以我貧乏的閱讀經驗，若要勉強舉出喜歡的間諜小說，大概是布萊恩．弗利曼特爾的《Goodbye to an Old Friend》吧。這本書的創意很棒，我喜歡。
在推理小說方面我是橫山秀夫先生的忠實書迷。橫山先生於我而言「仰之彌高」，尤其是短篇特別精彩。《影子的季節》、《第三時效》、《真相》、《臨場》等都是我愛不釋手反覆閱讀的作品。
- 問：在「教場」系列小說中，警察訓練很嚴格，這是老師的實地觀察心得嗎？書中不只一次提及，畢業後到了第一線執勤，狀況就會不同，老師認為，現實當中的警察，最重要的工作是什麼呢？最重要的功能是什麼呢？
答：在電視節目採訪警校的影像資料中，會看到各種嚴格訓練的場景。可是，就我實際去警校參觀所見，並沒有看到教官痛罵學生的場面。倒是近距離目睹了學生們做一些在體力上相當吃重的運動。
對警察而言最重要的工作，或許其實是「保護自己」。我曾聽說新進消防隊員在消防學校時，被徹底教育「無法保護自己的人不可能保護他人」。想必這點對警察亦然。
- 問：「教場」系列曾經改編成日劇，老師有參與改編過程嗎？老師認為，變成影視之後，故事與自己作品之間最大的差異是什麼呢？您最喜歡日劇的哪個部分？
答：二齣劇本我都親自審核過。不過，編劇是業內名家君塚良一先生，二者都如我所期待改編得非常精彩，完全沒有要求修改。
原作和電視劇最大的差異，於我個人而言還是風間教官的外型。在執筆原作時，我做夢也沒想到會由大名鼎鼎的木村拓哉先生來飾演。
我是一邊想像教師型的外型一邊寫小說，因此當我聽說找了具有強烈的「年輕人」形象的木村先生來演，老實說頗為意外。不過看到拍好的電視劇，的確成功塑造出風間的形象。所以透過木村先生的演技，好像反而讓我獲益良多，會覺得「啊，原來風間是這樣的人物啊」。
我喜歡的劇中場景有很多。很難只選出一個，所以在此，我就把劇中經常出現「風間對著花壇安靜澆水的身影」作為這題的答覆。
- 問：如果有個新人想寫推理小說，老師會給他什麼建議？
答：之前我也說過，以我個人而言，如果遇上我覺得「有意思」的現象，就會立刻記錄下來以免忘記，日後有機會重看時，好像往往就會產生小說的靈感。
平時就要隨時留意新資訊，不錯過任何吸引人的題材，我認為累積這樣的小小努力很重要。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
我們想讓你知道的是
影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。