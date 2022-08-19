墨西哥成為美中貿易戰破口？中企打造工業園區，物流一條龍向北美輸出家電產品

中國世界工廠地位正在悄悄動搖，除了前些年台商大量移出外，中企也在美中貿易戰下尋找破口，而「墨西哥」成為了首選，他們積極於當地打造工業園區生產各式家電，也透過中國航運業者推動物流一條龍向北美輸出大量家電產品。

美中貿易戰破口——墨西哥

美中貿易戰檯面下暗潮洶湧，美國作為全球主要的市場之一。中國製造業者為了規避「高額關稅轉」轉而向墨西哥設廠。中企選擇墨西哥作為跳板是有理由的。2020年7月美加墨3國自由貿易協定（USMCA）生效正式取代NAFTA。

USMCA協議由美國前總統川普（Donald Trump）制定完成，涵蓋議題廣泛，包含汽車及零配件之原產地及勞動價值要求、爭端解決機制、智慧財產權、數位貿易、勞工、貨幣、日落條款及防止締約方與非市場經濟體洽簽FTA之機制等。

美國貿易代表認為USMCA堪稱21世紀高標準協定，是貿易協定新典範。更重要的是在墨設廠企業，若符合北美採購等規範，就得以零關稅向美國出口產品，而這也吸引中企以墨西哥作為美中貿易戰的破口的理由之一。

中國業者進軍墨西哥

《日經中文》報導指出，2021年中國直接對墨西哥投資金額已達美金6.6億元，將要於去年大幅成長76%，創下歷史新高。其中當地中資濃厚的「華富山工業園」（Hofusan Industrial Park）已經有20家中企決定進駐，園區中還建設了餐廳、酒店和公寓等。

新萊昂州的州首府蒙特雷的投資促進機構Invest Monterrey的負責人告訴《日經中文》：「2018年中美貿易摩擦以後，中國企業迅速對投資墨西哥産生了興趣。」

目前中企在墨西哥投資項目多為電器傢俱，包含電冰箱、空調和冷凍冰櫃等。

墨西哥出口大宗為家電、製冷產品

中國媒體《第一財經》引述北美華富山工業園的董事長表示：「從全球家電業看，墨西哥的家電產值排在第3位，其中冰箱產值排第2；家電產量排第5。墨西哥是進入美國市場、拉丁美洲市場的跳板，當地配套供應鏈日漸成熟。」然而墨西哥本土市場不大，但生產的家電約有80至85%出口美國市場。

報導稱，去（2021）年美國進口冰箱近4成來自墨西哥，中國冰箱冷櫃壓縮機出口墨西哥的數量同比跳躍成長8成，墨西哥正日益成為中國製冷產業鏈開拓美洲市場的橋頭堡。

據僑驛出國資料指出，除了家電、製冷等產業外，其它行業也都在擴張當中，包含各類機床、模具、礦業、塑膠和礦產石油等。其中動作最積極的業者是「海信家電」，他們於2021年3月在墨西哥蒙特雷（Monterrey）加碼投資美元2.6億生產洗衣機、烤箱和空調等產品，以貼近美洲市場，縮短生產週期，減少物流環節和運輸時間。

中國世界工廠地位動搖

未來，海信家電也將配合中遠海運一條龍服務向北美輸出家電產品，像是海運、清關、內陸運輸、最終在工業園掏箱等所有物流環節。近年來，海信北美市場業務蓬勃發展，墨西哥出貨量從2017年的5964個TEU（貨櫃容量的計算基礎）增加到2020年的3.1萬個TEU，較前年成長420%。

而這個現象也凸顯了，中國世界工廠的地位正在動搖，又加上今年上海疫情的催化下，有越來越多的中、台業者出走中國，前往東南亞和中南美尋找下一個生產基地。

日前中國商務部對外貿易司長李興乾受訪時表示，周邊國家生產端逐步恢復，去年流入中國的部分外貿訂單「再次流出」。

他一再強調，流出的規模是可控的、影響是有限的，部分產業外移符合經濟規律，中國在產業鏈、供應鏈中地位依然鞏固。然而，中國近日公布的數據而產業移出的態勢，都間接證明了中國在政治、產業的雙重夾殺下，均面臨到產業外移的困境。

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核稿編輯：翁世航