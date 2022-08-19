墨西哥成為美中貿易戰破口？中企打造工業園區，物流一條龍向北美輸出家電產品
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2018年中美貿易摩擦以後，中國企業迅速對投資墨西哥産生了興趣，目前中企在墨西哥投資項目多為電器傢俱，包含電冰箱、空調和冷凍冰櫃等，再透過一條龍物流將產品大量輸出北美。
中國世界工廠地位正在悄悄動搖，除了前些年台商大量移出外，中企也在美中貿易戰下尋找破口，而「墨西哥」成為了首選，他們積極於當地打造工業園區生產各式家電，也透過中國航運業者推動物流一條龍向北美輸出大量家電產品。
美中貿易戰破口——墨西哥
美中貿易戰檯面下暗潮洶湧，美國作為全球主要的市場之一。中國製造業者為了規避「高額關稅轉」轉而向墨西哥設廠。中企選擇墨西哥作為跳板是有理由的。2020年7月美加墨3國自由貿易協定（USMCA）生效正式取代NAFTA。
USMCA協議由美國前總統川普（Donald Trump）制定完成，涵蓋議題廣泛，包含汽車及零配件之原產地及勞動價值要求、爭端解決機制、智慧財產權、數位貿易、勞工、貨幣、日落條款及防止締約方與非市場經濟體洽簽FTA之機制等。
美國貿易代表認為USMCA堪稱21世紀高標準協定，是貿易協定新典範。更重要的是在墨設廠企業，若符合北美採購等規範，就得以零關稅向美國出口產品，而這也吸引中企以墨西哥作為美中貿易戰的破口的理由之一。
中國業者進軍墨西哥
《日經中文》報導指出，2021年中國直接對墨西哥投資金額已達美金6.6億元，將要於去年大幅成長76%，創下歷史新高。其中當地中資濃厚的「華富山工業園」（Hofusan Industrial Park）已經有20家中企決定進駐，園區中還建設了餐廳、酒店和公寓等。
新萊昂州的州首府蒙特雷的投資促進機構Invest Monterrey的負責人告訴《日經中文》：「2018年中美貿易摩擦以後，中國企業迅速對投資墨西哥産生了興趣。」
目前中企在墨西哥投資項目多為電器傢俱，包含電冰箱、空調和冷凍冰櫃等。
墨西哥出口大宗為家電、製冷產品
中國媒體《第一財經》引述北美華富山工業園的董事長表示：「從全球家電業看，墨西哥的家電產值排在第3位，其中冰箱產值排第2；家電產量排第5。墨西哥是進入美國市場、拉丁美洲市場的跳板，當地配套供應鏈日漸成熟。」然而墨西哥本土市場不大，但生產的家電約有80至85%出口美國市場。
報導稱，去（2021）年美國進口冰箱近4成來自墨西哥，中國冰箱冷櫃壓縮機出口墨西哥的數量同比跳躍成長8成，墨西哥正日益成為中國製冷產業鏈開拓美洲市場的橋頭堡。
據僑驛出國資料指出，除了家電、製冷等產業外，其它行業也都在擴張當中，包含各類機床、模具、礦業、塑膠和礦產石油等。其中動作最積極的業者是「海信家電」，他們於2021年3月在墨西哥蒙特雷（Monterrey）加碼投資美元2.6億生產洗衣機、烤箱和空調等產品，以貼近美洲市場，縮短生產週期，減少物流環節和運輸時間。
中國世界工廠地位動搖
未來，海信家電也將配合中遠海運一條龍服務向北美輸出家電產品，像是海運、清關、內陸運輸、最終在工業園掏箱等所有物流環節。近年來，海信北美市場業務蓬勃發展，墨西哥出貨量從2017年的5964個TEU（貨櫃容量的計算基礎）增加到2020年的3.1萬個TEU，較前年成長420%。
而這個現象也凸顯了，中國世界工廠的地位正在動搖，又加上今年上海疫情的催化下，有越來越多的中、台業者出走中國，前往東南亞和中南美尋找下一個生產基地。
日前中國商務部對外貿易司長李興乾受訪時表示，周邊國家生產端逐步恢復，去年流入中國的部分外貿訂單「再次流出」。
他一再強調，流出的規模是可控的、影響是有限的，部分產業外移符合經濟規律，中國在產業鏈、供應鏈中地位依然鞏固。然而，中國近日公布的數據而產業移出的態勢，都間接證明了中國在政治、產業的雙重夾殺下，均面臨到產業外移的困境。
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核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
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相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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