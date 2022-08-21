打造友善有愛的職場環境，讓身心障礙者成為工作上的得力夥伴
我們想讓你知道的是
根據衛生福利部統計，截至2022年第一季，全台身心障礙者逾120萬人，占總人口數5.12％。這120萬人身心障礙程度不一，也包含聽力障礙、智力障礙、肢體障礙等各種障別，其中有些能力、態度較適合者，在適切輔助下亦能融入職場生活。
文：郭慧｜攝影：林冠良｜圖：財團法人育成社會福利基金會
前言
工作是人們安身立命的基礎，也是成就感來源；然而對身心障礙者而言，找到一份能維生、進而發揮所長的工作，卻遠比其他人困難。為了協助他們就業，許多民間單位為身心障礙者搭起與雇主的橋梁，也有企業持續招募身心障礙族群，打造有愛無礙的溫暖職場。
從評估到輔導打造適能職務
根據衛生福利部統計，截至2022年第一季，全台身心障礙者逾120萬人，占總人口數5.12％。這120萬人身心障礙程度不一，也包含聽力障礙、智力障礙、肢體障礙等各種障別，其中有些能力、態度較適合者，在適切輔助下亦能融入職場生活。
為了讓更多身心障礙者朝此方向邁進，由身心障礙者家長共同成立的「財團法人育成社會福利基金會」在2001年起接受台北市勞工局（今台北市勞動局）委託，協助辦理身心障礙者社區化就業服務。
「過去社福機構對於身心障礙者的照顧，主要著眼於建立身心障礙者日間托育、住宿等服務。過程中發現，有些身心障礙者在適時輔助下或能融入職場生活，跳脫『被照顧者』的角色。此時我們正好受到勞工局委託，便開始發展身心障礙者就業輔導。」育成社會福利基金會副執行長蔡惢珍說道。
為了幫助身心障礙者找到與其能力及特質相符的職缺，育成社會福利基金會逐步發展出一套評估、資源連結、輔導機制。在身心障礙者提出就業需求後，將由「職業重建個案管理員」進行初步評估，確認他的能力與對職涯的想像。
蔡惢珍說：「職業重建個案管理員會評估身心障礙者的工作能力，如是否需要旁人不斷協助、提醒才能完成任務。需要大量協助者，我們會安排他至專為身心障礙者設立的庇護工場，例如洗車中心、育成蕃薯藤餐廳等『庇護性就業場所』工作；較具備獨立工作能力者，則會由支持性就業服務員提供協助，到一般職場就業。」
對於適合進入一般職場的身心障礙者，「就業服務員」接著會依據評估結果與企業溝通，為個案量身打造合適的職務內容，並在他們進入職場後從旁教導、陪伴、觀察，確保其能勝任工作內容，也協助他們融入職場人際生活，並找到與之相處融洽的同事，成為未來就業服務員「退場」後的日常守護者。
蔡惢珍也補充，就業服務員會持續與聘用單位保持聯繫，適時前往協助，「像是身心障礙者雖然是在同一家清潔公司任職，但只要一改變清潔地點，他們就得重新適應，這時就業服務員便會前往新的工作地點協助身心障礙者熟悉環境，並重新協助建立工作流程及職場自然支持者。」
另一方面，蔡惢珍也表示，就業服務員也會和其他同事溝通，希望大家在與身心障礙者相處時，避免直接代替他完成工作，而是提醒他該怎麼做，藉此讓身心障礙者慢慢掌握工作內容，而不是再度陷入依賴他人的狀態。希望在多重協助下，讓身心障礙者能藉由就業獲得穩定收入、融入社會、擁有自己的職場社交圈，不再只是依賴者，能成為真正獨立的「大人」。
讓小天使成為得力夥伴
除了許多社福團體透過轉介、陪伴等方式幫助身心障礙者融入職場，也有許多企業與社福機構、特教學校攜手，為身心障礙者打造「無礙職場」。像平價服飾品牌「UNIQLO TAIWAN」便長期發展「小天使任用方案」，目前全台已僱用47位身心障礙的「小天使」，平均服務年資逾6年，可說是各店鋪的重要夥伴。
UNIQLO TAIWAN人力資源部經理劉馨婷表示，2001年UNIQLO在日本發起「1間店鋪聘用1名以上身心障礙者」的僱用目標，至今已有約9成店鋪有身心障礙員工任職。UNIQLO TAIWAN則在2011年大量展店期擴大人力需求之際，也同步徵求一般員工與身心障礙者投入。「我們從當時便與國立嘉義特殊教育學校合作，由學校推薦學生，通過面試後便能成為公司的一分子。」
由於店鋪工作內容需要密集勞動，因此UNIQLO TAIWAN主要以體能無礙的智力障礙者為招募對象，並依其能力安排工作內容。劉馨婷說：「小天使多半負責出貨、倉儲管理等高重複性工作；若是評估後發現小天使能力超乎預期，則會進一步賦予進貨等複雜性略高的任務，甚至直接面對顧客。」
與此同時，店長也會逐月考核小天使的工作狀態、適時調整工作內容。「我們希望小天使在此工作就是進入一般職場，所以我們會為他們安排指定培訓者，手把手帶領他們熟悉店務，同時培育他們的工作與人際交流能力。」UNIQLO TAIWAN人力資源部長吳佩蓁詳細說明。
另外，劉馨婷也強調：「我們也會提醒其他店鋪夥伴，盡可能讓同一人交辦小天使工作任務，指令也盡量簡單、清楚，避免因多人溝通、複雜指示，造成小天使認知上的混亂。」
此外，吳佩蓁與劉馨婷也發現，起初許多分店店長對於小天使的工作能力不抱太大期待，僅是依循公司的企業社會責任方針聘用身心障礙者，但在實際與小天使合作後，發現他們的工作表現遠遠超乎想像。不僅如此，其他夥伴也因為與小天使的相處經驗，在人際溝通上變得更加貼心細膩，進而提升顧客服務品質。
打造友善身心障礙者的職場，不只讓身心障礙者擺脫被照顧者的刻板印象，而是能融入社會、發揮所長，進而為職場環境帶來正面影響，讓友善職場不只是扶助小天使，更是真正的互利共好。
Tags：
ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
我們想讓你知道的是
從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
對創作者來說，當靈感來臨的時候，順暢的創作環境是精彩作品誕生的基礎。ASUS Zenbook Pro 16X OLED搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器，以及專業級獨立顯示卡，再加上32GB LPDDR5記憶體，和疾速1TB PCIe® 4.0 Performance SSD，多工任務同步進行，還能快速存取大容量檔案。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的神級內在配置，讓坐在電腦前天荒地老的等待，成為上個世紀的殘餘記憶。
除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
華碩將於9月17日邀請電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫與叁式創意總監曾煒傑，與您一起面對面，分享共創實驗計畫「21天」的幕後故事、日常靈感捕捉與創作成果，歡迎報名共襄盛舉，前來體驗最新的創作者筆電ASUS Zenbook Pro 16X OLED，還有機會獲得「ASUS Zenbook Pro共創實驗計畫－限定版NFT」與精美好禮！
時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）