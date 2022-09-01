《美國第二》：中國市場實在太誘人，迪士尼決定請能夠輕鬆穿梭在美中政府之間的高人協助：季辛吉
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本書揭露了北京當局影響美國既深又廣的網絡，這網絡是多年安靜無聲地透過許多傑出人物建立起來的。這是一個關於腐敗與誤用的善意、深具權威性與重要性的故事，不僅對美國的未來，也對世界上大多數國家的未來具有嚴肅的意涵。
文：伊薩克．斯通．菲什（Isaac Stone Fish）
北京當局的怒火，迪士尼首當其衝。中共廣播電視電影部一名副主任在一九九六年十二月時說，該公司「顯示了其對中國主權缺乏尊重。因為這樣，我們要重新考慮與迪士尼的合作。」北京當局接著就宣布，取消原定高階代表團前往迪士尼加州總部參觀的行程，並且抽掉電視頻道上當紅的兒童節目《小神龍俱樂部》（Dragon Club）。
當時更有謠言說，北京當局未來和好萊塢的談判中，不會有迪士尼在內。「迪士尼現在成了中國影視媒體的禁果了嗎？」彭博社在一九九七年時這麼問道。「我們在中國的所有營運一夕之間都喊卡。」迪士尼總裁麥可．艾斯納（Michael Eisner）事後說。
這個爭議發生的時機，剛巧挑在迪士尼公司發展的關鍵時刻。創於一九二三年的該公司，在一九三○和四○年代開始蓬勃發展，接連推出奇幻又勵志的動畫，包括《白雪公主與七矮人》和《小飛象》（Dumbo）等片一九五五年和一九七一年，該公司分別在加州和佛羅里達州推出迪士尼樂園（Disneyland）和迪士尼世界（Disney World），之後公司規模不斷成長，從企業變成名勝，最後更成為一種氛圍、信念；就像《小木偶》（Pinocchio）中蟋蟀吉明尼（Jiminy Cricket）唱的那樣，「你心中所有的夢想都會成真」。
但到了一九九三年時，迪士尼走錯了一步，他併購了素以拍攝爭議性影片聞名的製片公司，由溫斯坦（Weinstein）兄弟所成立的米拉麥克斯片廠。那一年，米拉麥克斯片廠在奧斯卡金像獎一舉拿下十二項提名。（規模比它大上許多的迪士尼卻只拿到五項，全都是動畫《阿拉丁》（Aladdin））迪士尼原冀望併購後，能夠駕馭溫斯坦兄弟，收斂他們影片的爭議性，然後藉其製作膾炙人口好片的聲望獲利。但這個組合打從一開始就問題重重。
「沒有比他們兩家更不匹配的公司了，出產米老鼠和唐老鴨這種專供白人中產階級看的影片的公司、和兩個來自紐約皇后區邋邋遢遢的製片、凡事不講規矩、隨興，怎麼都配不在一起。」記者彼得．畢斯金德（Peter Biskind）這麼說。
也真是如此，溫斯坦兄弟脾氣爆燥，電影題材又多所爭議，在當時就已經讓迪士尼高層很頭痛，這還是哈維．溫斯坦被八十多位女性控訴性騷、並引爆二十年前「我也一樣」（#MeToo）運動的事。一九九四年溫斯坦片廠發行了《神父》（Priest），以同志神牧人員為主角，原打算選在耶穌受難日當天發行；隨後又發行了《衝擊年代》（Kids），講紐約市青少年性生活，這都和迪士尼片廠的宗旨大相逕庭。
一九九四年四月，迪士尼總裁威爾斯（Wells）死於直升機空難。接下來，該公司就陷入十年的權力鬥爭，嚴重到動搖該公司根基。好萊塢最有權力的兩個人，超級經紀人麥可．奧維茲（Michael Ovitz） 和迪士尼執行長傑夫瑞．卡岑柏格（Jeffrey Katzenberg）兩人為了威爾斯死後空下來的總裁位置爭得你死我活。奧維茲最後勝出，原因部份也因為他身為經紀人的人脈。
這下奧維茲就要扛起該公司一九九○年代中期的海外業務，而他也很有自信，認為自己對中國很瞭解，還和中國官方有交情。「我還請過上海市長前來家裡吃晚餐過。」日後他提到那段時期，還頗沾沾自喜。「因為我家中收藏了全美最上等的明代傢俱。」
艾斯納和奧維茲時代的迪士尼，致力於全球市場的擴張。《阿拉丁》（一九九二）和《獅子王》（The Lion King，一九九四）在美國的票房和評價雖然都已經很好，但迪士尼一開始拍這兩部片的目的，就是希望分別打開中東和非洲的市場，一名電影學者就稱此舉是「遠征海外」。《獅子王》和《玩具總動員》（Toy Story，一九九五）兩片，在中國的票房都不錯，迪士尼心裡還盤算著，要連帶在中國賣更多電影相關的玩具和童書，然後再蓋主題樂園，這樣就能撐起旗下的各個品牌。
在《達賴的一生》引發爭議前，迪士尼原本野心勃勃，打算要把整個迪士尼動畫電影全都搬到中國市場，因此才有了《花木蘭》（Mulan，一九九八）一片的誕生。這部動畫電影講的是古代中國女扮男裝、代父從軍的故事。迪士尼高層當時以為，《花木蘭》一定能吸引中國觀眾和政府官員，因為此片把中國文化發揚到全球。
一九九○年代迪士尼一名高階主管就告訴我，當時該公司藉此想放長線釣大魚，拉近和中國的關係。「賺多賺少沒關係，但要讓我們動畫的角色讓中國大眾認識，藉其聲量讓當局許可迪士尼專屬的電視頻道，雖然這可能性不是很大，然後，再朝另一個可能性更低的計劃發展，在中國蓋一座主題樂園。先求有再求好，一步一步慢慢來。」
原本，迪士尼和其他好萊塢片廠，對《達賴的一生》所造成的紛爭，表現還頗有為有守，可堪嘉許。「我們說好要在美國國內發行《達賴的一生》，大家都信守承諾。」迪士尼當時的發言人在一九九六年十一月時這麼說。媒體也盛讚迪士尼這個決定。「在當時，美國政府和企業正摩拳擦掌，想拋開民主價值和原則，以求能和中國拓展商業業務，因此各家片廠這個立場，贏得相當的好評。」《紐約時報》當時這麼寫道。
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
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疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
優惠不再是品牌獲得消費者青睞的唯一管道，長期以來鋪墊的服務和口碑更能在市場遭遇變動時見真章。雖然Amazon在其他品牌發布獲利報告後股票下跌，但其指出，Amazon prime會員制度的推行，包含境內免費快速到貨、免費觀看及收聽串流音樂及影片，及會員專屬折扣等服務，培養出一群黏著度很高的中高層消費者，消費金額並不會因通貨膨脹而減少，因此對預期獲利仍保持樂觀態度。
國內電商也不僅僅以優惠擄獲消費者的心，根據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客逼近500萬，然而現在前往日本的旅客不到往年的1%。PChome旗下比比昂跨境電商看準了台灣人對於日本商品的需求和跨境購物痛點，與日本物流業者合作，祭出台灣代購市場最低運費的服務，今年上半年的整體業績成長60%。此外，了解台灣人熱愛購買日本藥妝商品，也特別開站「比比昂日本藥妝商城」，並提供中文界面與服務，讓消費者免去語言隔閡和匯率換算的困難，在疫情下為渴望出國的消費者提供最即時、最貼心的服務。
此外，近期PChome 24h購物首頁也針對UI／UX進行改版，不只在視覺方面更簡潔明亮，在使用上也更加直覺，針對主題活動和各場館的版面也放大，讓消費者能更快速找到目的地；在個人化體驗上，也有專屬個人欄位，顯示購物車、追蹤清單、P幣餘額、折價券和訂單進度等購物資訊，藉由貼心改版提升消費者的信賴感。
不只貼心，升級服務更是市場變動下的必備關鍵
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真正以消費者為核心的品牌不是只以優惠搶波段業績，能夠長久以來不斷優化貼心服務，才能在環境遭遇變動時，以消費者的心佔率獲得優勢。
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