《美國第二》：中國市場實在太誘人，迪士尼決定請能夠輕鬆穿梭在美中政府之間的高人協助：季辛吉

文：伊薩克．斯通．菲什（Isaac Stone Fish）

北京當局的怒火，迪士尼首當其衝。中共廣播電視電影部一名副主任在一九九六年十二月時說，該公司「顯示了其對中國主權缺乏尊重。因為這樣，我們要重新考慮與迪士尼的合作。」北京當局接著就宣布，取消原定高階代表團前往迪士尼加州總部參觀的行程，並且抽掉電視頻道上當紅的兒童節目《小神龍俱樂部》（Dragon Club）。

當時更有謠言說，北京當局未來和好萊塢的談判中，不會有迪士尼在內。「迪士尼現在成了中國影視媒體的禁果了嗎？」彭博社在一九九七年時這麼問道。「我們在中國的所有營運一夕之間都喊卡。」迪士尼總裁麥可．艾斯納（Michael Eisner）事後說。

這個爭議發生的時機，剛巧挑在迪士尼公司發展的關鍵時刻。創於一九二三年的該公司，在一九三○和四○年代開始蓬勃發展，接連推出奇幻又勵志的動畫，包括《白雪公主與七矮人》和《小飛象》（Dumbo）等片一九五五年和一九七一年，該公司分別在加州和佛羅里達州推出迪士尼樂園（Disneyland）和迪士尼世界（Disney World），之後公司規模不斷成長，從企業變成名勝，最後更成為一種氛圍、信念；就像《小木偶》（Pinocchio）中蟋蟀吉明尼（Jiminy Cricket）唱的那樣，「你心中所有的夢想都會成真」。

但到了一九九三年時，迪士尼走錯了一步，他併購了素以拍攝爭議性影片聞名的製片公司，由溫斯坦（Weinstein）兄弟所成立的米拉麥克斯片廠。那一年，米拉麥克斯片廠在奧斯卡金像獎一舉拿下十二項提名。（規模比它大上許多的迪士尼卻只拿到五項，全都是動畫《阿拉丁》（Aladdin））迪士尼原冀望併購後，能夠駕馭溫斯坦兄弟，收斂他們影片的爭議性，然後藉其製作膾炙人口好片的聲望獲利。但這個組合打從一開始就問題重重。

「沒有比他們兩家更不匹配的公司了，出產米老鼠和唐老鴨這種專供白人中產階級看的影片的公司、和兩個來自紐約皇后區邋邋遢遢的製片、凡事不講規矩、隨興，怎麼都配不在一起。」記者彼得．畢斯金德（Peter Biskind）這麼說。

也真是如此，溫斯坦兄弟脾氣爆燥，電影題材又多所爭議，在當時就已經讓迪士尼高層很頭痛，這還是哈維．溫斯坦被八十多位女性控訴性騷、並引爆二十年前「我也一樣」（#MeToo）運動的事。一九九四年溫斯坦片廠發行了《神父》（Priest），以同志神牧人員為主角，原打算選在耶穌受難日當天發行；隨後又發行了《衝擊年代》（Kids），講紐約市青少年性生活，這都和迪士尼片廠的宗旨大相逕庭。

一九九四年四月，迪士尼總裁威爾斯（Wells）死於直升機空難。接下來，該公司就陷入十年的權力鬥爭，嚴重到動搖該公司根基。好萊塢最有權力的兩個人，超級經紀人麥可．奧維茲（Michael Ovitz） 和迪士尼執行長傑夫瑞．卡岑柏格（Jeffrey Katzenberg）兩人為了威爾斯死後空下來的總裁位置爭得你死我活。奧維茲最後勝出，原因部份也因為他身為經紀人的人脈。

這下奧維茲就要扛起該公司一九九○年代中期的海外業務，而他也很有自信，認為自己對中國很瞭解，還和中國官方有交情。「我還請過上海市長前來家裡吃晚餐過。」日後他提到那段時期，還頗沾沾自喜。「因為我家中收藏了全美最上等的明代傢俱。」

艾斯納和奧維茲時代的迪士尼，致力於全球市場的擴張。《阿拉丁》（一九九二）和《獅子王》（The Lion King，一九九四）在美國的票房和評價雖然都已經很好，但迪士尼一開始拍這兩部片的目的，就是希望分別打開中東和非洲的市場，一名電影學者就稱此舉是「遠征海外」。《獅子王》和《玩具總動員》（Toy Story，一九九五）兩片，在中國的票房都不錯，迪士尼心裡還盤算著，要連帶在中國賣更多電影相關的玩具和童書，然後再蓋主題樂園，這樣就能撐起旗下的各個品牌。

在《達賴的一生》引發爭議前，迪士尼原本野心勃勃，打算要把整個迪士尼動畫電影全都搬到中國市場，因此才有了《花木蘭》（Mulan，一九九八）一片的誕生。這部動畫電影講的是古代中國女扮男裝、代父從軍的故事。迪士尼高層當時以為，《花木蘭》一定能吸引中國觀眾和政府官員，因為此片把中國文化發揚到全球。

一九九○年代迪士尼一名高階主管就告訴我，當時該公司藉此想放長線釣大魚，拉近和中國的關係。「賺多賺少沒關係，但要讓我們動畫的角色讓中國大眾認識，藉其聲量讓當局許可迪士尼專屬的電視頻道，雖然這可能性不是很大，然後，再朝另一個可能性更低的計劃發展，在中國蓋一座主題樂園。先求有再求好，一步一步慢慢來。」

原本，迪士尼和其他好萊塢片廠，對《達賴的一生》所造成的紛爭，表現還頗有為有守，可堪嘉許。「我們說好要在美國國內發行《達賴的一生》，大家都信守承諾。」迪士尼當時的發言人在一九九六年十一月時這麼說。媒體也盛讚迪士尼這個決定。「在當時，美國政府和企業正摩拳擦掌，想拋開民主價值和原則，以求能和中國拓展商業業務，因此各家片廠這個立場，贏得相當的好評。」《紐約時報》當時這麼寫道。