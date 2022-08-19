齋戒沒力如何工作？僱用印尼幫傭的3個常見問題及建議

文：李志偉博士（香港都會大學人文社會科學院助理教授）

在現今華人社會上，很多長者需要僱用幫傭照顧。當中從印尼國家來的幫傭也相當普遍。由於印尼回教與華人的文化差異，若缺乏彼此的適當溝通及包容，誤會及爭執事情慮見不鮮。

本短文以回教印尼籍幫傭與華人在文化上的不同，列舉三大常見問題及相關建議。本人以香港家中已聘用的印尼籍幫傭與年邁八十有七的母親相處事件作背景，供各讀者作相關參考。

常見問題一：被照顧長者不習慣印尼籍幫傭禁吃豬肉，批評「來到這裡要入鄉隨俗」、「回印尼家才禁吃豬肉」、「打工哪有多的飲食選擇哦」等。

建議：一般華人日常餸菜以豬肉為主，剛巧回教徒卻不吃豬肉。這在準備日常食物時，印尼籍幫傭便要與被照顧者所吃得不同及分開吃。有些被照顧者會認為，作為僱主卻要為「工人」作「特意」的食物安排，對此感到不滿。故此，要明確指出印尼籍幫傭會烹調豬肉予被照顧者吃。另外，被照顧者也應知道華人也有很多食物禁忌，如牛肉、燒鵝等，而某些華人也因宗教原因茹素。被照顧者也要明白，容許印尼籍幫傭吃自己喜歡的食物，可讓她工作得更開心。

常見問題二： 齋戒月（Fasting）一整月，印尼籍幫傭不吃東西，體力怎能支持工作？暈了怎辦，還要用僱主錢看醫生？

建議：回教徒有齋戒月，印尼籍幫傭一般在印尼家已習慣在齋戒期禁吃。這並不是她人生第一次，因齋戒而暈倒絕是少見。除了讓被照顧者清楚明白齋戒期對幫傭不是新嘗試，也要明白在齋戒期真實飲食的規定。在齋戒期「每天特定時間」是容許以飲料甚至食物作補充體力，絕不是一點可補充體力的東西也不可飲用。當然，也可建議讓幫傭先試齋戒一個禮拜，令被照顧者看到幫傭身體並沒有問題，消除被照顧者對齋戒可能引致體力不支的疑慮，其後便可以繼續剩餘的齋戒期。故此，多一點明白實際的齋戒安排，可增加接納不同文化差異，僱傭雙方更可和睦相處。

常見問題三：夏天那麼熱，印尼籍幫傭還戴上頭巾（hijab），從頭包到上半身。怎麼可以接受呀！看見她這樣，我都覺得很悶熱啦！

建議：這是有關回教女性的價值觀與衣著文化的配合。一般回教女性有傳統的觀念不想身體外露，便以傳統服裝配合，如配帶頭巾（hijab）。回教服裝的物料往往輕薄以適應熱天的高溫。即使天氣悶熱，回教徒也覺得問題不大。宏觀角度看，這不是局限於印尼回教女性，其他地方如中東和非洲的回教女性也是這樣，不足為奇。故此，先讓被照顧者明白回教幫傭的包頭衣著目的是避免身體外露的傳統觀念，這點或許令被照顧長者接受這種與華人女性觀念保守思想相近的傳統。

另外，被照顧者也可在聘用印尼籍幫傭前，提出可否在週末放假時才穿上傳統衣著的要求，主要原因也是僱主關注天氣熱濕、家居地方是密集的樓宇不太通風等。事實上，一少幫傭也會明白及妥協，可接受在放假才穿著傳統衣服。

總言之，聘用印尼籍幫傭目的也是幫助被照顧者好好生活。僱傭互相尊重，互相接納文化差異，僱傭關係才可維持更久更好。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex