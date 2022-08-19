齋戒沒力如何工作？僱用印尼幫傭的3個常見問題及建議
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本短文以回教印尼籍幫傭與華人在文化上的不同，列舉三大常見問題及相關建議。
文：李志偉博士（香港都會大學人文社會科學院助理教授）
在現今華人社會上，很多長者需要僱用幫傭照顧。當中從印尼國家來的幫傭也相當普遍。由於印尼回教與華人的文化差異，若缺乏彼此的適當溝通及包容，誤會及爭執事情慮見不鮮。
本短文以回教印尼籍幫傭與華人在文化上的不同，列舉三大常見問題及相關建議。本人以香港家中已聘用的印尼籍幫傭與年邁八十有七的母親相處事件作背景，供各讀者作相關參考。
常見問題一：被照顧長者不習慣印尼籍幫傭禁吃豬肉，批評「來到這裡要入鄉隨俗」、「回印尼家才禁吃豬肉」、「打工哪有多的飲食選擇哦」等。
建議：一般華人日常餸菜以豬肉為主，剛巧回教徒卻不吃豬肉。這在準備日常食物時，印尼籍幫傭便要與被照顧者所吃得不同及分開吃。有些被照顧者會認為，作為僱主卻要為「工人」作「特意」的食物安排，對此感到不滿。故此，要明確指出印尼籍幫傭會烹調豬肉予被照顧者吃。另外，被照顧者也應知道華人也有很多食物禁忌，如牛肉、燒鵝等，而某些華人也因宗教原因茹素。被照顧者也要明白，容許印尼籍幫傭吃自己喜歡的食物，可讓她工作得更開心。
常見問題二： 齋戒月（Fasting）一整月，印尼籍幫傭不吃東西，體力怎能支持工作？暈了怎辦，還要用僱主錢看醫生？
建議：回教徒有齋戒月，印尼籍幫傭一般在印尼家已習慣在齋戒期禁吃。這並不是她人生第一次，因齋戒而暈倒絕是少見。除了讓被照顧者清楚明白齋戒期對幫傭不是新嘗試，也要明白在齋戒期真實飲食的規定。在齋戒期「每天特定時間」是容許以飲料甚至食物作補充體力，絕不是一點可補充體力的東西也不可飲用。當然，也可建議讓幫傭先試齋戒一個禮拜，令被照顧者看到幫傭身體並沒有問題，消除被照顧者對齋戒可能引致體力不支的疑慮，其後便可以繼續剩餘的齋戒期。故此，多一點明白實際的齋戒安排，可增加接納不同文化差異，僱傭雙方更可和睦相處。
常見問題三：夏天那麼熱，印尼籍幫傭還戴上頭巾（hijab），從頭包到上半身。怎麼可以接受呀！看見她這樣，我都覺得很悶熱啦！
建議：這是有關回教女性的價值觀與衣著文化的配合。一般回教女性有傳統的觀念不想身體外露，便以傳統服裝配合，如配帶頭巾（hijab）。回教服裝的物料往往輕薄以適應熱天的高溫。即使天氣悶熱，回教徒也覺得問題不大。宏觀角度看，這不是局限於印尼回教女性，其他地方如中東和非洲的回教女性也是這樣，不足為奇。故此，先讓被照顧者明白回教幫傭的包頭衣著目的是避免身體外露的傳統觀念，這點或許令被照顧長者接受這種與華人女性觀念保守思想相近的傳統。
另外，被照顧者也可在聘用印尼籍幫傭前，提出可否在週末放假時才穿上傳統衣著的要求，主要原因也是僱主關注天氣熱濕、家居地方是密集的樓宇不太通風等。事實上，一少幫傭也會明白及妥協，可接受在放假才穿著傳統衣服。
總言之，聘用印尼籍幫傭目的也是幫助被照顧者好好生活。僱傭互相尊重，互相接納文化差異，僱傭關係才可維持更久更好。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。