《優勢創業》：如何應用「袋鼠思考法」四大步驟，累積目標客群？
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作者陳政廷為資深企業培訓講師，本書匯集了他過往輔導與授課的實務經驗，無論你是中年失業或有轉職需求，無論你想斜槓或創業，或是害怕被趨勢淘汰而想提前布局，透過書中具體有效的表單工具，你也能找出自己獨一無二的優勢專長，進而創造專屬自己的人生事業。
文：陳政廷
應用袋鼠思考法，累積目標客群
前面兩章深入探討了對創業者很重要的行銷策略與顧客服務，本章要介紹另一個威力強大的行銷密技，這也是我用過最具成效且最能持續帶來客源的集客策略，那就是「袋鼠思考法」。
為何叫做袋鼠思考法？這要從袋鼠的習性來解釋。袋鼠寶寶剛出生時是屬於早產胎兒，因此需要在袋鼠媽媽的育兒袋中發育。這不就像剛起步的創業者？要想事業茁壯，除了創業者本身努力是必要條件，也可以透過外部力量的資源支持，就像袋鼠寶寶與袋鼠媽媽的關係，幫助自己穩定中成長。簡言之，袋鼠思考法可以幫助創業者在創業初期用最短的時間、資源與資金成本，透過與其他單位的聯盟合作，快速取得顧客名單，並提升業績的成效。
袋鼠思考法的核心邏輯
袋鼠思考法的觀點並非我自創。我在創業初期曾進行一些合作專案，有的專案達到預期成果，有的則以失敗告終。雖然過程跌跌撞撞，也累積了不少經驗和心得，但不知如何轉化成可重複操作的執行步驟，那意謂著我將來面對同樣的合作專案時，得一直土法煉鋼、持續試錯，一直到我發現可以反覆操作和檢驗的方法流程為止。
後來我無意間讀了丹尼爾．迪皮亞扎（Daniel DiPiazza）所著的《複業時代來了》（Rich20Something），解答了我多年來的疑惑。書中提到的袋鼠思考法讓我知道為何過往有些合作能順利，有些合作卻一開始就注定失敗。作者歸納出明確的四大步驟，提供讀者依循和實做。於是我以書中理論為基礎，加上自己多年的實操心得，將四大步驟略做改良，以貼近華人創業實務情境。改良後的四大步驟有更強的實操性，可以在創業初期用最少的投入、得最多效益的槓桿操作，為創業者帶來大量的顧客名單。
我已經幫助很多創業者應用袋鼠思考法發現原本思考不到的客群，而且非常有效。不管你的事業發展到什麼階段，只要搞懂袋鼠思考法的核心邏輯，就能持續為自己的事業創造更多業績與客源。
步驟一：研究市場，明確定義你要服務的目標客群
前面曾說明過，在構思商業模式與行銷規畫時，首先必須了解自己到底要服務的目標客群是誰，唯有清晰定義你的目標客群，才會知道後續該怎麼做行銷規畫。袋鼠思考法的第一步也是最最關鍵的一步，就是要明確地將你的目標客群描述出來。如果第一步的方向踏錯，就別期待往後的路會是正確的。
步驟二：哪些單位擁有目標客群（無競爭、互補、相關）
進行第二步驟時，要開始思考一個問題：哪些單位此刻擁有你的目標客群名單？也就是在創業初期，雖然你尚未有這些目標客群的名單，但這些單位已有你想要的目標客群，這些單位就相當於袋鼠媽媽的存在。
想清楚這個問題後，接著思考第二個問題：你的事業該如何與這些單位創造連結？簡單來說，就是要想清楚自己到底有哪些資源與籌碼，會讓這些單位願意與你展開合作。有個關鍵小祕訣，也是思考轉換最重要的一部分，即你的主力商品或服務，就是他們的周邊商品或附加服務。
也就是說，你和對方之間並非同業競爭關係，彼此商品或服務可以互補；或是你們剛好就處在同一個產業鏈，彼此的商品或服務息息相關。當這個前提條件確實存在時，只要對雙方確實有利，就容易成為合作的盟友。
在這個步驟中，如果可以運用團隊腦力激盪的方式，善用群眾智慧，就更容易找到更多的袋鼠媽媽候選名單。一旦出現候選名單，就要思考第三個問題：哪些單位目前適合優先合作？
先把候選名單一一列出來，根據目前自身狀態，找出哪個單位是你第一步該去洽談合作的對象。
步驟三：設計出吸引人的合作提案給那些單位或其客戶
也就是針對你想要合作的單位，設計出吸引對方的合作提案，讓這次合作可以更順暢地開展。
在事業初創階段，由於創業者沒有太多資源，也沒有太高的知名度，難免會讓人心生疑惑，懷疑這些單位是否真的會願意與自己合作。建議你先放下疑惑，很多事情如果沒有真正開始去做，又怎麼知道最後結果呢？尤其創業本來就是從零到一的過程，創業者要想辦法把不可能變可能，所以應該往好處思考，至少眼前有個目標方向，是具體可以挑戰的難題，而非徬徨無措。與其遲疑，不如將心思投入如何與對方創造雙贏的結果，以下有一些具體的思考方向：
- 這個單位的主營業務是什麼？主力商品又是什麼？
- 這個單位最在乎什麼？最想得到什麼？想解決什麼問題？
- 你的商品或服務是否能補足這個單位的弱項？
- 與你合作後，雙方如何創造營收，或提高對方客群的滿意度？
- 具體合作的內容為何？彼此要為這個合作付出什麼？
- 與你合作後，利潤如何拆分？
- 你有哪些資源與優勢是對方可能需要的？
- 要達成合作，對方有哪些資源是你需要的？
- 這次合作有哪些創意和亮點？
以上僅列舉一些合作前就該想清楚的問題，以及構思合作提案時所必須思考到的重點，盡可能面面俱到，才能提高合作專案的成功機率。要讓合作提案吸引到對方目光，既是經驗也是一門藝術，提案設計是否吸引人，與創業者的企畫能力、問題解決能力、資源整合能力、簡報設計能力、溝通協調能力有關，而這些能力是提案設計能否成功的關鍵，如果創業者在這些能力上有所欠缺，不妨尋求有經驗的前輩或親友幫忙。提案外包可能需要一點成本，但為了讓合作順利成功，讓事業創造長期有利的成效，有時這點錢是得花的。只要提案內容能讓這些單位覺得與你合作有利可圖，或是增添新的服務項目以鞏固他的客群，基本上提案通過的機率就會大增。
創業者初期與這些單位展開合作時，有可能會比較辛苦，尤其若要合作的單位規模較大，請好好思考為何這個機構會願意和你這個初出茅廬、名不見經傳的創業者合作，正是因為你的提案對此機構來說百利而無一害。如果對方可以用最少的成本、現有的資源、最少的人力與你合作，還能得到他們想要的結果，那為何要拒絕你呢？
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
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疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
優惠不再是品牌獲得消費者青睞的唯一管道，長期以來鋪墊的服務和口碑更能在市場遭遇變動時見真章。雖然Amazon在其他品牌發布獲利報告後股票下跌，但其指出，Amazon prime會員制度的推行，包含境內免費快速到貨、免費觀看及收聽串流音樂及影片，及會員專屬折扣等服務，培養出一群黏著度很高的中高層消費者，消費金額並不會因通貨膨脹而減少，因此對預期獲利仍保持樂觀態度。
國內電商也不僅僅以優惠擄獲消費者的心，根據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客逼近500萬，然而現在前往日本的旅客不到往年的1%。PChome旗下比比昂跨境電商看準了台灣人對於日本商品的需求和跨境購物痛點，與日本物流業者合作，祭出台灣代購市場最低運費的服務，今年上半年的整體業績成長60%。此外，了解台灣人熱愛購買日本藥妝商品，也特別開站「比比昂日本藥妝商城」，並提供中文界面與服務，讓消費者免去語言隔閡和匯率換算的困難，在疫情下為渴望出國的消費者提供最即時、最貼心的服務。
此外，近期PChome 24h購物首頁也針對UI／UX進行改版，不只在視覺方面更簡潔明亮，在使用上也更加直覺，針對主題活動和各場館的版面也放大，讓消費者能更快速找到目的地；在個人化體驗上，也有專屬個人欄位，顯示購物車、追蹤清單、P幣餘額、折價券和訂單進度等購物資訊，藉由貼心改版提升消費者的信賴感。
不只貼心，升級服務更是市場變動下的必備關鍵
除了貼心之外，品牌若能走在前端升級服務，先一步提供消費者所需，更能建立口碑，在大環境變動下仍佔有一席之地。要掌握消費者的需求，必須吸引消費者跟品牌互動，如芬蘭社群購物平台Blidz是專門提供折扣商品的App，商品折扣的多寡是由購買人數決定，鼓勵消費者分享平台或找好友一同在平台上購物。此外也融入遊戲化設計，將線上購物與手機遊戲結合在一起，藉由玩遊戲破關，消費者獲得更多商品優惠，也設定每日任務讓消費者固定回站上，遊戲化的行銷方式讓消費者產生成就感，購物過程增添更多趣味性，也讓消費者更願意與品牌互動。
國內電商PChome 24h購物在今年心禮節檔期，跟虛擬社交軟體Gather Town合作，根據心禮節三大節慶，父親節、情人節、中元節三大主題場館設計不同遊戲任務，讓消費者運用虛擬分身，線上闖關贏得P幣，把消費者帶進元宇宙，在疫情當道的現在可以與三五好友相聚並參與心禮節活動，不僅傳遞心禮節的概念，更在消費者心中提高心佔率！透過這樣的社群行銷活動，品牌更能掌握受眾輪廓，在未來選品推薦也能運用這些數據再升級服務品質。
真正以消費者為核心的品牌不是只以優惠搶波段業績，能夠長久以來不斷優化貼心服務，才能在環境遭遇變動時，以消費者的心佔率獲得優勢。
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