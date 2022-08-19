中國深陷疫情、爛尾樓和限電風暴，中央寬鬆貨幣、地方消費券大撒幣救經濟
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中國銀行業協會行業發展研究委員會主任連平，直指中國經濟下行壓力較大，外貿企業、小微企業和個體工商戶經營困難，城鎮調查失業率連續多月上升，青年群體就業形勢『嚴峻』，又遇爛尾樓、限電風暴，中央地方接連大撒幣、推建設以救經濟。
疫情、爛尾樓和限電風暴，接連打擊中國製造業經濟。為了搶救內需市場，中國中央、地方動起來，其央行變相發動貨幣寬鬆政策，地方政府大撒幣推出「消費券」、「補助方案」還有各類促銷活動，仍無法遏止不斷攀升的青年失業率。
中國深陷疫情、爛尾樓和限電風暴
今（2022）年以來中國經濟始終擺脫不了疫情陰霾，尤其4月實施全面及局部封城，導致眾多中小企業倒閉，青年失業人口激增，對經濟造成相當程度影響，再邁向「清零解封」後，又遇上「爛尾樓」和高溫旱災的限電風暴，中國正以各種方式止血、穩住各大製造業命脈。
時序進入下半年，也是中國各大零售、製造業旺季，但卻產業界卻瀰漫著不安的氛圍，而為了搶救經濟，中國人民銀行8月15日率先槍第一槍，調降「中期借貸便利」與「七天期逆回購操作利率」各10個基點，這相當於貨幣寬鬆政策，替金融體系挹注達593億美元。
法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟學者加西亞埃雷羅（Alicia García-Herrero）表示，中國社會存在「極其巨大的不確定性」，導致民眾懼於消費，企業對投資裹足不前。因此北京正積極拉抬市場信心。
中央寬鬆貨幣，地方積極撒錢
除了中央的貨幣政策引領，地方也有相當多措施出爐，包含6月時山東發放人民幣2億元家電消費券；深圳則於5至8月，對合規定的消費者購買家用電器，給予15%補貼，每人累計最高人民幣2000元。
中國國務院辦公廳印發「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，直接鼓舞各地方政府撒錢救市，除山東、深圳，還有上海、廣東、湖北、海南等多省也推出舊換新、財政補貼和發放消費券等措施。
中國媒體《中新網》報導，各地方消費券在上半年已經發放超過逾人民幣34億元。報導引述中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，家電、汽車產業鏈較長，能帶動鋼鐵、化工、電子、基建等系列上下游產業發展，還能進一步解決就業，因此成為這次促消費的重點。
不過很顯然地，上半年各種促進消費政策都未能發揮，各項經濟數據卻一再惡化，尤其是中國7月城鎮失業率回落至5.4%，青年失業率升至19.9%創新高。未料，再遇上60年一遇高溫旱災，「限電風暴」再度重創製造業。上一波振興方案還未結束，下一波又趕著上架，8月15日河南、天津和上海等多地，再度加碼推出若干措施，通過促消費穩經濟大盤。
這些方案包含：上海市宣布發放總規模達人民幣10億元的消費券；北京通過線上線下等方式發放人民幣1億元餐飲券；天津擬推出20條措施支持汽車、家電以及家居消費方案；上海、深圳均擴大舉辦購物節等
官方坦承青年就業形勢「嚴峻」
事實上，北京當局早已意識經濟衰退的風險。5月23日，中國國務院召開常務會議會中表示，決定實施33項針對性強、有力有效的區間調控舉措，穩住經濟基本盤，從財政、金融、投資、消費、產業鏈、能源、就業和房地產等8個方面進行大力度調節。
不過，目前成效不如預期。綜觀過去中國政府多是報喜不報憂，但本次中國銀行業協會行業發展研究委員會主任連平卻在中國國務院召開常務會議會直言：「我國失業率有所上升，青年失業率居高不下。」連平表明，必須要有強力政策協助。
他甚至說：「我國經濟下行壓力較大，外貿企業、小微企業和個體工商戶經營困難，城鎮調查失業率連續多月上升，青年群體就業形勢『嚴峻』」。這也一再暗示短時間內北京當局「大撒幣」政策仍無法挽回經濟下行的趨勢。
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核稿編輯：翁世航
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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