歐洲乾旱讓歷史浮出水面：西班牙發現西元5000年前巨石陣、塞爾維亞河床驚現德國二戰軍艦

今年夏天席捲歐洲的熱浪，為該地帶來500年來最嚴重的大旱，河流、水壩水位都降至歷史新低；不過，不斷下降的水位讓以前被淹沒的歷史文物重新浮現，為考古學家和歷史迷帶來意想不到的驚喜。

英國巨石陣世界聞名，但原來西班牙也有類似的遺跡。西班牙卡塞雷斯省（Caceres）的巴爾卡尼亞水庫（Valdecañas reservoir）因為嚴重乾旱，儲水量降至28%，卻讓西班牙巨石陣（Spanish Stonehenge）完整露出水面。

西班牙巨石陣（官方稱為瓜達帕拉爾石墓，Dolmen of Guadalperal）可追溯至西元前5000年，是由數十塊巨石垂直排列成圈，儘管西歐各地有許多巨石陣，但人們對它們是誰建立的知道的很少，由於巨石陣附近常伴隨著人類遺骸，猜測它們早前應是墓地。

'SPANISH STONEHENGE': The emergence of a prehistoric stone circle in a reservoir after its waterline receded is an unexpected side-effect of Spain's worst drought in decades, delighting archaeologists. https://t.co/WvcXS7TkiY pic.twitter.com/9OgLOHP8ct — ABC News (@ABC) August 19, 2022

馬德里康普頓斯大學（Complutense University of Madrid）考古學家塞迪略（Enrique Cedillo）對巨石陣重現感到驚喜，說 有機會能夠再接觸到西班牙巨石陣是一個難得的機會。

西班牙巨石陣最早是於1926年由德國考古學家歐伯邁爾（Hugo Obermaie）發現，不過在1963年西班牙獨裁者佛朗哥（ Francisco Franco）統治下，該地區發展農村建設，被洪水淹沒。

從那時起，西班牙巨石陣只有4次完整浮出水面。當地歷史旅遊協會主張將這些巨石搬到博物館或其他地方，當地租借小船業務的商家則期待巨石陣能為當地帶來更多遊客。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 由於水庫退水，人們可以看到水面下的西班牙巨石陣。

不過當地的農民相較之下則沒有盼望，這裡從春天以來就沒有足夠的降雨，農民必須從其他地方運水過來。根據《自然地球科學》雜誌發表的一項研究顯示，氣候變遷使伊比利亞半島處於1200年來最乾燥的狀態，預計冬季降雨量還會進一步減少。

多瑙河水位創新低，讓 二戰德國軍艦重新浮現

另外在同樣受乾旱之苦的塞爾維亞，東部普拉霍沃（Prahovo）附近的多瑙河水位創下近一世紀以來新低，卻讓20多艘載有炸藥的德國二戰軍艦殘骸 重新浮出水面， 其中一些船隻的砲塔和橋樑仍然完好無損。

這些軍艦是1944年納粹德國黑海艦隊（Black Sea fleet）在多瑙河沿岸被擊沈的數百艘軍艦之一，在塞爾維亞附近沉沒，其中許多仍裝有數噸彈藥和爆裂物，對當地航運構成威脅。塞爾維亞 政府已經為打撈船體和清除爆裂物進行招標， 估計清除成本約為2900萬歐元。

義大利波河乾涸，河床發現二戰時期450公斤炸彈

類似的情況也發生在義大利，義大利最長的河流波河（River Po）受到連日高溫無降雨影響，水位降至70年來新低，河流所經之處也有了新的考古發現：最近從河中出現的包括 一艘在二戰期間沉沒50公尺長的貨船、一輛納粹坦克，以及在 曼圖亞（Mantova）附近發現一枚重達450公斤、美國製造的二戰時期炸彈露出水面，炸彈內有240公斤的炸藥。

為了安全行動，當局疏散周邊約3000名居民，並關閉該地區的領空，河道、附近的鐵路及公路也暫停營運，在工程師拆除炸彈上的引信後，軍方再將炸彈移置北部的採石場，引爆成功。

The water level in Italy's drought-stricken Po River is so low that even a WWII-era bomb reemerged.



It was no easy task to remove the 450-kilogram bomb. pic.twitter.com/xdEYKaIfoi — DW News (@dwnews) August 12, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元