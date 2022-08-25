【專訪】《打鬼PÀ GUì 》遊戲創作者林岳漢：從宮廟找到故事靈感，把台灣的世界觀打開
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2019年，林岳漢和兩名年輕人共組團隊，在美國電子遊戲的數位發行平台Steam推出《打鬼 PÀ GUì 》獨立遊戲，累計銷售上萬套，兩年後即將推出第二章；遊戲中的3D動畫從第一套遊戲中僅半小時時長，暴增成電影長片的1.5小時，且全數都由林岳漢獨自操手完成。而今他話說從頭，就是《太7》。
文：陳韋臻
攝影：汪正翔
1990年代，日本第五代遊戲機正默默開展一場技術革命，稱霸世界的主力任天堂將走向技術失勢，等在另一頭的，是在今日全球炙手可熱的PlayStation。
當年灰白色的圓盤主機，採用足以承載3D動畫遊戲的CD-rom，在1997年迎來一部致勝的關鍵內容——《太空戰士7》（Final Fantasy VII，簡稱《太7》，今更名為《最終幻想7》）。這是遊戲開發商Square首度推出的3D角色扮演遊戲，精細的動畫、氣勢磅礡的轉場在全球市場獲取巨大的成功，銷售千萬套以上——這個驚人的遊戲內容，也延燒到了當年身處高雄的林岳漢眼前。
那是台灣電子遊戲消費生龍火虎、野地蔓生的時代，高雄從夜市到街頭巷尾，隨處可見《太7》的遊戲機台。每當遊戲動畫劇情播放時，機台前的觀看人潮總一路蔓延到騎樓外。
還在求學時期的林岳漢，口袋沒幾分錢，選定機台前堆疊一落一落十元硬幣的玩家，屏氣凝神地站在後頭，「動畫一出來，看電影一樣，大家都瘋掉了！」這是林岳漢從手拿畫筆，轉向3D遊戲世界的起頭。
2019年，他和兩名年輕人共組團隊，在美國電子遊戲的數位發行平台Steam推出《打鬼 PÀ GUì 》獨立遊戲，累計銷售上萬套，兩年後即將推出第二章；遊戲中的3D動畫從第一套遊戲中僅半小時時長，暴增成電影長片的1.5小時，且全數都由林岳漢獨自操手完成。而今他話說從頭，就是《太7》。
體制噩夢與漫畫出口
「我這輩子絕對不會靠電腦吃飯、我靠我的雙手打天下！」如今每天對著電腦繪製3D動畫、與夥伴共同創造遊戲的他，在十多歲時曾意氣用事地這麼回話。當時他只會電腦開機，總被家中兄弟們嘲笑是「電腦白癡」，林岳漢笑著回憶，「結果到現在，電腦我用最兇。」
老家在屏東客家村的林岳漢，1978年出生。客家籍父親與閩南籍母親，生下三兄弟，他排行老二。嬰兒時期的他特別愛哭鬧，加上父母正值創業期，艱辛地在招牌製作業闖蕩，林岳漢被送到屏東萬巒成德村的老家給奶奶帶，直到小學前才被接回高雄，對祖孫情特別有感。
在萬巒的日子，平時沒什麼特殊娛樂，林岳漢就跟著堂兄弟把奶奶家的日曆紙撕下來畫畫。日曆上的數字總對不上當天日期 ，一畫就是十幾張的天數。
回到高雄後，林岳漢開始進入正規教育體制。尚未解嚴、填鴨教育的年代，成了日後林岳漢口中的噩夢，升學彷彿是人生唯一的出路，連國中時學校所謂的「美術班」，都是每個學校的「資優班」，五、六十個孩子塞滿美術班教室，一格一格排到垃圾桶邊，考試成績的高分群囊括校內排名一半以上。
無法適應教育體制的林岳漢 ，當然也進不了「美術班」，「鬱卒就拿起筆，開始畫課本、畫白紙，靠畫畫紓壓」。回到家中，當時社會風氣對孩子的期待，永遠不脫醫師律師老師，成天畫畫的林岳漢，在他們眼底就是個不學無術的孩子，在兄弟眼中，他則是未來的「一張一百塊那種街頭藝人」。
一旦考差了父母就爆氣，學校也高壓的升學環境，年輕的林岳漢日子過得鬱悶，卻也畫得更勤。從小時候模仿《七龍珠》、《聖鬥士星矢》，到嘗試學香港漫畫家馬榮成筆下極細的線條，畫久了就開始自創角色、嘗試編劇。
爾後，林岳漢考進高雄高工的控制科，在崇尚工業電機的時代，他在家中的地位也彷彿翻了身。直到進入實習課程：「走到後面很壯觀的實習大樓，往裡面一看，天啊！教室裡怎麼會有電線杆？！一字排開十根！老師說，你們以後就要爬這個。但是，我有懼高症，根本不能爬啊……」
懼高症讓林岳漢的電工之路就此打斷，轉頭看看家業，父親也得爬上爬下架設招牌，林岳漢自此走向另一條岔路。
自學3D動畫，踏入遊戲產業
林岳漢還記得，千禧年到來，全島歡天喜地，他與整團阿兵哥擠在火車上移防下基地，瞥見車窗外煙火，才曉得原是跨年夜。當兵的那兩年間，他唯一的喜悅是出公差、畫活動海報；僅有的慰藉是把兵籍牌翻過來，因為「反面是自己從雜誌上剪下的『太空戰士8』劇照，痛苦時拿來意淫。」撐到退伍，踏出軍營，圍牆外的台灣社會正準備迎向2002年的「兩兆雙星」時代，也來到連線遊戲的新時代。
報上刊載遊戲公司的徵人訊息，斗大的「3D MAX」、「Photoshop」映入在家打打零工、待業中的林岳漢眼簾。這幾個英文字，他連念都不會，「我當時拿著從報紙剪下來的兩組英文字跑到建國商場，」他一本一本對照，直到找到相符字串，「一翻開，天！全部是3D的世界，我明白了：這就是入行的門檻，也看到一道光。」
其後，林岳漢又從建國商場買來當年唯一能找到的「大補帖」，就著家中的老電腦，他人生首次見到3D製作軟體的啟動畫面，卻因系統限制，數值欄位一片空白。「沒關係，我是畫圖的，看不到數值就靠感覺來抓比例。」他說，「就這樣子做出了一些作品， render（算圖）出來，結果一求職就中了！」
林岳漢入行的第一間公司，是兩岸三地第一家上櫃遊戲公司「智冠科技」。「一走進去遊戲公司，一陣暈眩，三四個樓層，五花八門什麼都有。」當時的他很是興奮，「這邊掛布袋戲的、牆上掛槍，那邊掛遙控車，臥虎藏龍各種鬼才。」
剛進智冠科技時，林岳漢所屬的「新廣部」（新產品研發推廣部）正火熱地為《新倚天屠龍記》收尾。他從《第七封印》等其他遊戲的場景做起，下班也不回家，在公司玩遊戲、研究軟體。兩年過去，他積極地向主管提請換組，之後遂真正進入人物動畫的磨練場。
2005年，智冠科技旗下公司取得《魔獸世界》的台港澳代理權，大受市場歡迎，約莫同一時期，公司準備打造一款跨平台的3D遊戲《飄渺之旅》，連同遊戲引擎從頭開發，程式、美術、企劃，跨國人才五、六十人組成團隊開發。林岳漢依稀記得，光是遊戲引擎開發經費就很驚人，成本浩大到難以想像。
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。