【專訪】《打鬼PÀ GUì 》遊戲創作者林岳漢：從宮廟找到故事靈感，把台灣的世界觀打開

文：陳韋臻

攝影：汪正翔

1990年代，日本第五代遊戲機正默默開展一場技術革命，稱霸世界的主力任天堂將走向技術失勢，等在另一頭的，是在今日全球炙手可熱的PlayStation。

當年灰白色的圓盤主機，採用足以承載3D動畫遊戲的CD-rom，在1997年迎來一部致勝的關鍵內容——《太空戰士7》（Final Fantasy VII，簡稱《太7》，今更名為《最終幻想7》）。這是遊戲開發商Square首度推出的3D角色扮演遊戲，精細的動畫、氣勢磅礡的轉場在全球市場獲取巨大的成功，銷售千萬套以上——這個驚人的遊戲內容，也延燒到了當年身處高雄的林岳漢眼前。

那是台灣電子遊戲消費生龍火虎、野地蔓生的時代，高雄從夜市到街頭巷尾，隨處可見《太7》的遊戲機台。每當遊戲動畫劇情播放時，機台前的觀看人潮總一路蔓延到騎樓外。

還在求學時期的林岳漢，口袋沒幾分錢，選定機台前堆疊一落一落十元硬幣的玩家，屏氣凝神地站在後頭，「動畫一出來，看電影一樣，大家都瘋掉了！」這是林岳漢從手拿畫筆，轉向3D遊戲世界的起頭。

2019年，他和兩名年輕人共組團隊，在美國電子遊戲的數位發行平台Steam推出《打鬼 PÀ GUì 》獨立遊戲，累計銷售上萬套，兩年後即將推出第二章；遊戲中的3D動畫從第一套遊戲中僅半小時時長，暴增成電影長片的1.5小時，且全數都由林岳漢獨自操手完成。而今他話說從頭，就是《太7》。

Photo Credit: 汪正翔攝影，文策院提供

體制噩夢與漫畫出口

「我這輩子絕對不會靠電腦吃飯、我靠我的雙手打天下！」如今每天對著電腦繪製3D動畫、與夥伴共同創造遊戲的他，在十多歲時曾意氣用事地這麼回話。當時他只會電腦開機，總被家中兄弟們嘲笑是「電腦白癡」，林岳漢笑著回憶，「結果到現在，電腦我用最兇。」

老家在屏東客家村的林岳漢，1978年出生。客家籍父親與閩南籍母親，生下三兄弟，他排行老二。嬰兒時期的他特別愛哭鬧，加上父母正值創業期，艱辛地在招牌製作業闖蕩，林岳漢被送到屏東萬巒成德村的老家給奶奶帶，直到小學前才被接回高雄，對祖孫情特別有感。

在萬巒的日子，平時沒什麼特殊娛樂，林岳漢就跟著堂兄弟把奶奶家的日曆紙撕下來畫畫。日曆上的數字總對不上當天日期 ，一畫就是十幾張的天數。

回到高雄後，林岳漢開始進入正規教育體制。尚未解嚴、填鴨教育的年代，成了日後林岳漢口中的噩夢，升學彷彿是人生唯一的出路，連國中時學校所謂的「美術班」，都是每個學校的「資優班」，五、六十個孩子塞滿美術班教室，一格一格排到垃圾桶邊，考試成績的高分群囊括校內排名一半以上。

Photo Credit: 汪正翔攝影，文策院提供

無法適應教育體制的林岳漢 ，當然也進不了「美術班」，「鬱卒就拿起筆，開始畫課本、畫白紙，靠畫畫紓壓」。回到家中，當時社會風氣對孩子的期待，永遠不脫醫師律師老師，成天畫畫的林岳漢，在他們眼底就是個不學無術的孩子，在兄弟眼中，他則是未來的「一張一百塊那種街頭藝人」。

一旦考差了父母就爆氣，學校也高壓的升學環境，年輕的林岳漢日子過得鬱悶，卻也畫得更勤。從小時候模仿《七龍珠》、《聖鬥士星矢》，到嘗試學香港漫畫家馬榮成筆下極細的線條，畫久了就開始自創角色、嘗試編劇。

爾後，林岳漢考進高雄高工的控制科，在崇尚工業電機的時代，他在家中的地位也彷彿翻了身。直到進入實習課程：「走到後面很壯觀的實習大樓，往裡面一看，天啊！教室裡怎麼會有電線杆？！一字排開十根！老師說，你們以後就要爬這個。但是，我有懼高症，根本不能爬啊……」

懼高症讓林岳漢的電工之路就此打斷，轉頭看看家業，父親也得爬上爬下架設招牌，林岳漢自此走向另一條岔路。

自學3D動畫，踏入遊戲產業

林岳漢還記得，千禧年到來，全島歡天喜地，他與整團阿兵哥擠在火車上移防下基地，瞥見車窗外煙火，才曉得原是跨年夜。當兵的那兩年間，他唯一的喜悅是出公差、畫活動海報；僅有的慰藉是把兵籍牌翻過來，因為「反面是自己從雜誌上剪下的『太空戰士8』劇照，痛苦時拿來意淫。」撐到退伍，踏出軍營，圍牆外的台灣社會正準備迎向2002年的「兩兆雙星」時代，也來到連線遊戲的新時代。

報上刊載遊戲公司的徵人訊息，斗大的「3D MAX」、「Photoshop」映入在家打打零工、待業中的林岳漢眼簾。這幾個英文字，他連念都不會，「我當時拿著從報紙剪下來的兩組英文字跑到建國商場，」他一本一本對照，直到找到相符字串，「一翻開，天！全部是3D的世界，我明白了：這就是入行的門檻，也看到一道光。」

其後，林岳漢又從建國商場買來當年唯一能找到的「大補帖」，就著家中的老電腦，他人生首次見到3D製作軟體的啟動畫面，卻因系統限制，數值欄位一片空白。「沒關係，我是畫圖的，看不到數值就靠感覺來抓比例。」他說，「就這樣子做出了一些作品， render（算圖）出來，結果一求職就中了！」

Photo Credit: 汪正翔攝影，文策院提供

林岳漢入行的第一間公司，是兩岸三地第一家上櫃遊戲公司「智冠科技」。「一走進去遊戲公司，一陣暈眩，三四個樓層，五花八門什麼都有。」當時的他很是興奮，「這邊掛布袋戲的、牆上掛槍，那邊掛遙控車，臥虎藏龍各種鬼才。」

剛進智冠科技時，林岳漢所屬的「新廣部」（新產品研發推廣部）正火熱地為《新倚天屠龍記》收尾。他從《第七封印》等其他遊戲的場景做起，下班也不回家，在公司玩遊戲、研究軟體。兩年過去，他積極地向主管提請換組，之後遂真正進入人物動畫的磨練場。

2005年，智冠科技旗下公司取得《魔獸世界》的台港澳代理權，大受市場歡迎，約莫同一時期，公司準備打造一款跨平台的3D遊戲《飄渺之旅》，連同遊戲引擎從頭開發，程式、美術、企劃，跨國人才五、六十人組成團隊開發。林岳漢依稀記得，光是遊戲引擎開發經費就很驚人，成本浩大到難以想像。