美國以希臘海港為「戰略節點」軍援北約與烏克蘭，引發土耳其與俄羅斯不滿

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《紐約時報》報導，俄烏戰爭自2022年2月爆發，希臘是首先向烏克蘭提供軍事協助的國家之一，因此已被俄國克里姆林宮列入「不友善國家」名單內。

《半島電視台》指出，在2022年5月時，希臘國會批准了一項國防協議，擴大加強與美國的軍事合作，允許華盛頓將希臘東部的亞歷山卓波利港（Alexandroupolis），作為供應北約盟國如羅馬尼亞及保加利亞的物流樞紐。

亞歷山卓波利港所突顯的戰略重要性

綜合《經濟學人》報導，美希此項合作已為發展緩慢的亞歷山卓波利港帶來更多生機，也因俄烏戰爭促使了這個小海港的高速成長。亞歷山卓波利港緊鄰愛琴海，被視為北約聯盟的重要節點。此外，其良好的公路與鐵路系統可穿越保加利亞與羅馬尼亞，也使其成為進入烏克蘭的主要通道。

而《基輔郵報》指出，通過亞歷山卓波利港後，能快速到達東邊的馬摩拉海（Sea of Marmara），接著便能越過博斯普魯斯海峽（Bosporus）進入黑海。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）稱：「在此港口活動有助於我們繼續向烏克蘭提供軍事援助、打擊惡行者，並在巴爾幹、地中海東部和黑海地區進行演習。」

樂見其成的希臘國防部長帕納裘托普羅斯（Nikos Panagiotopoulos），也感謝美國帶領強化烏克蘭防禦接觸小組（Ukraine Defense Contact Group）作為，並表示希臘將會持續對烏克蘭提供協助。

土耳其對俄立場搖擺不定，加深與希臘對立關係

進入黑海之前，須先經過由土耳其控制的博斯普魯斯海峽；土耳其雖屬北約成員國，但在北約及俄羅斯對抗當中卻持續表現反覆無常的態度。土耳其拒絕加入歐盟對俄的制裁，並向俄羅斯購買導彈防禦系統，使得華府決定將軍購計畫轉向，將20架F-35戰機賣給希臘，引發土耳其不滿。