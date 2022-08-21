美國以希臘海港為「戰略節點」軍援北約與烏克蘭，引發土耳其與俄羅斯不滿
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美國宣布與希臘合作，欲將希臘東邊的亞歷山卓波利港轉變成北約盟國的重要樞紐之一，雙方強化的軍事合作引發土耳其與俄羅斯不滿，而該港口隨後將面臨的競標更是成為美國與俄羅斯影響力互相拉鋸的關鍵。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
據《紐約時報》報導，俄烏戰爭自2022年2月爆發，希臘是首先向烏克蘭提供軍事協助的國家之一，因此已被俄國克里姆林宮列入「不友善國家」名單內。
《半島電視台》指出，在2022年5月時，希臘國會批准了一項國防協議，擴大加強與美國的軍事合作，允許華盛頓將希臘東部的亞歷山卓波利港（Alexandroupolis），作為供應北約盟國如羅馬尼亞及保加利亞的物流樞紐。
亞歷山卓波利港所突顯的戰略重要性
綜合《經濟學人》報導，美希此項合作已為發展緩慢的亞歷山卓波利港帶來更多生機，也因俄烏戰爭促使了這個小海港的高速成長。亞歷山卓波利港緊鄰愛琴海，被視為北約聯盟的重要節點。此外，其良好的公路與鐵路系統可穿越保加利亞與羅馬尼亞，也使其成為進入烏克蘭的主要通道。
而《基輔郵報》指出，通過亞歷山卓波利港後，能快速到達東邊的馬摩拉海（Sea of Marmara），接著便能越過博斯普魯斯海峽（Bosporus）進入黑海。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）稱：「在此港口活動有助於我們繼續向烏克蘭提供軍事援助、打擊惡行者，並在巴爾幹、地中海東部和黑海地區進行演習。」
樂見其成的希臘國防部長帕納裘托普羅斯（Nikos Panagiotopoulos），也感謝美國帶領強化烏克蘭防禦接觸小組（Ukraine Defense Contact Group）作為，並表示希臘將會持續對烏克蘭提供協助。
土耳其對俄立場搖擺不定，加深與希臘對立關係
進入黑海之前，須先經過由土耳其控制的博斯普魯斯海峽；土耳其雖屬北約成員國，但在北約及俄羅斯對抗當中卻持續表現反覆無常的態度。土耳其拒絕加入歐盟對俄的制裁，並向俄羅斯購買導彈防禦系統，使得華府決定將軍購計畫轉向，將20架F-35戰機賣給希臘，引發土耳其不滿。
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
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「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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