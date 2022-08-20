我家門前有大海：氣候變遷導致海平面上升，斐濟島民每天「膝蓋以下泡在水裡」

文：Taylor Mei

除了混雜著泥沙的區域外，其餘的海成湛藍一片，風沿著海平面徐徐吹著，一艘船靜悄悄地停在靠海的民宅旁，這是可能是一般人對斐濟的印象。

不過這樣的景象，近幾年在斐濟的塞魯阿島（Serua Island）已經不復見。因為斐濟身為一個小島，在2014年的時候，就已經成為太平洋島國中，第一個必須要將當地居民移往他地的國家之一。像是其中第一個開始要求遷村的伍尼哥洛亞村（Vunidogoloa），當地居民就有邀請相關官員來看看，他們每天「膝蓋以下泡在水裡」的生活環境。

遭水由外而內包圍的島

因為全球暖化所導致的海平面上升，讓當地淹水成為常態。家園被不斷上升的海水淹沒，而原本以為可以在這個島上度過一輩子的80名居民們，在已經無際可施的狀態下，現在也不得不扛著家當，搬離他們已居住多年的塞魯阿島。

今（2022）年38歲，育有三個小孩的媽媽瑪丹納瓦（Semisi Madanawa）就說，照目前水動不動就淹，天氣變得愈來愈極端的情況下，當地的村莊很有可能會需要重新遷移到斐濟本島，不然沒有辦法給下一代有一個安全的環境成長。

只是，比起希望遷村的聲音，在地的高齡者卻更希望能夠繼續撐下去。他們多半在想是不是可以透過填海造陸的方式，來阻止塞魯阿島的房屋和祖墳等不被海水給吞噬。「雖然會需要一些時間，但氣候變遷所帶來的影響迫在眉睫，我們最後還是必須要作出決定。」瑪丹納瓦說。

在眾多的沿海島嶼中，快要被海水淹沒的塞魯阿島，只是其中一個例子而已。不過，無論結果決定是要搬，還是要留下來試圖抵抗不斷上升的海水，這些遭受海水威脅的小島，也已經紛紛開始尋求斐濟政府的協助。

我家門前有大海：當氣候變遷的影響已經構成實質威脅