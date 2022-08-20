獲得總理杜魯道提名，加拿大最高法院將出現第一個原住民大法官

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）週五（19日）宣布提名安大略省法官奧邦薩溫（Michelle O'Bonsawin）出任加拿大最高法院大法官，她將成為加拿大第一位原住民大法官。這是加拿大的歷史性的時刻，推特上許多人表示，等這一刻到來等得太久了。

根據總理辦公室發出的新聞稿，奧邦薩溫是加拿大魁北克奧達納克第一民族（Odanak First Nation）的阿貝納基人（Abenaki），是安大略省居民，能說流利的法語和英語。自2017年以來，她一直擔任安大略省高等法院的法官，在心理健康、涉及原住民案件的判刑（Gladue principles）、勞工與就業法、人權與隱私法等領域具有專業知識。

MASSIVE news.



This will positively impact Indigenous rights for many years to come.



What a positive legacy for PM @JustinTrudeau. #cdnpoli https://t.co/kfUHjnCGNe — Dakota Kochie (@dakotakochie) August 19, 2022

總理杜魯道表示，他 很高興宣布提名 奧邦薩溫 大法官進入加拿大最高法院，並稱她的提名是公開、無黨派選擇過程的結果，「 相信奧邦薩溫大法官將為我們國家的最高法院帶來寶貴的知識和貢獻。」

Justice Michelle O’Bonsawin is a widely respected member of Canada’s legal community with a distinguished career. I’m confident that she’ll bring invaluable knowledge to our country’s highest court, which is why I’m announcing her nomination today: https://t.co/0WafLrHLHv — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 19, 2022

在總理提名後，奧邦薩溫將於8月24日參加聽證會，回應 下議院常務委員的 問答。如果一切順利，她將替補莫爾達弗法官（Michael Moldaver）9月退休後所留下的空缺。

在加拿大司法部提供的問卷調查中，奧邦薩溫描述了她作為加拿大原住民的經歷，如何形塑她的生活和法律職涯。

「身為 一個年輕的原住民，成長過程中我的家人經歷了困境。在1982年的時候，我與父親進行了一次難忘的談話，他問我其他孩子會不會因為我是原住民而嘲笑我。 我記得我告訴他，他們嘲笑我的名字，這顯然與我們這個以法語為主的小社區的其他人大不相同。 我父親的眼神裡充滿了悲傷，他告訴我，當他還是個孩子的時候，他學校裡的孩子們會笑著指著他說，他來自『那個家庭』，住在Sunnybrae街的『野蠻人』。」 「我親身經歷了當其他人可能對我原住民身份和法語傳統感到排斥或麻木不仁時，如何仍抱持包容性。即使經歷了這樣的遭遇，我仍然相信，作為一個國家，我們今天比以往任何時候都更具包容性和多樣性。正是通過這樣的經歷，一個人可以進一步了解所有加拿大人的不同觀點。」 奧邦薩溫寫道。

奧邦薩溫強調，她對加拿大法律和追求正義最主要的貢獻，是她努力讓司法機構釐清法律問題，為加拿大第一民族（First Nations）、伊努特（Inuit）和梅蒂斯（Metis）等原住民族 建立一個包容、富有同情心的法律體系。 她也提到自己「 作為兩個孩子的母親，我對育兒面臨的挑戰有所了解，能同理其他家長的擔憂，並能以耐心、誠實、同理心和同情心處理家庭法相關文件。 我的孩子讓我保持謙虛，幫助我了解當代社會中的一些人、或許多年輕人的生活 。」

奧邦薩溫也強調自己對心理健康的興趣，未來將竭力遏止心理健康的污名化，並希望有一天能消除這些污名。

加拿大真相與和解委員會 （Truth and Reconciliation Commission of Canada） 前主席辛克萊（ Murray Sinclair） 說，奧邦薩溫對原住民問題的了解，將使她在法庭上發揮重要作用，他稱「 當最需要有不同觀點的法院有了多元意見時，法院將變得更強大、做出的決定也更好」，「這尤其適用於加拿大與第一民族、梅蒂斯、伊努特族漫長的和解過程所面臨的問題」。

Statement from The Honourable Murray Sinclair on the nomination of The Honourable Michelle O’Bonsawin to the Supreme Court of Canada pic.twitter.com/eoRtQ5rNB5 — Dené Sinclair (@Denezy) August 19, 2022

加拿大原住民國族聯合議會（CAP）也讚許這次的提名，表示 奧邦薩溫將有助於平衡法院：「 加拿大最高法院一直缺少一個從原住民視角解釋加拿大法律的人——但現在不再如此」。

加拿大一直努力面對過去的黑暗歷史：自1831年至1996年期間實施的「同化政策」，導致加拿大在這165年內，至少有15萬原住民兒童被迫分送到139所天主教寄宿學校；許多原住民兒少長期遭受校方或天主教神職人員的騷擾、毆打、挨餓、甚至性侵，最終導致4000至6000名原住民孩童死亡。有報導指出，這些對原住民族造成的創傷，也成為現今諸多原住民長年酗酒，以及吸毒比例高居不下的主因。

Canada may soon have its first Indigenous Supreme Court judge after PM Trudeau nominated Michelle O’Bonsawin to the role.



Under Canadian law, 150K Indigenous children were taken from their homes and sent to forced assimilation schools, with thousands dying from neglect & abuse. pic.twitter.com/cOYIw7VjUj — AJ+ (@ajplus) August 19, 2022

在上個月，天主教教宗方濟各（Pope Francis）會見了寄宿學校系統的倖存者，並為虐待行為道歉，他說過去發生的事相當於種族滅絕。

奧邦薩溫 的提名，是加拿大第二次在最高法院的提名創造歷史。去年，總理杜魯道 提名印度裔的安大略省法官賈馬爾 （Mahmud Jamal）為加拿大最高法院的大法官，他成為第一位被提名進入加拿大最高法院的有色族裔。

Meet Justice Mahmud Jamal, Canada’s first person of colour to be appointed to the Supreme Court.



Justice Jamal is of Indian ancestry who was born in Kenya, migrated to Canada, married to an Iranian exile. They follow the Baha’i faith. pic.twitter.com/clXZKyT1v1 — Tarek Fatah (@TarekFatah) June 18, 2021

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元