獲得總理杜魯道提名，加拿大最高法院將出現第一個原住民大法官
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奧邦薩溫的提名，是加拿大第二次在最高法院的提名創造歷史。去年，總理杜魯道提名印度裔的安大略省法官賈馬爾 （Mahmud Jamal）為加拿大最高法院的大法官，他成為第一位被提名進入加拿大最高法院的有色族裔。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）週五（19日）宣布提名安大略省法官奧邦薩溫（Michelle O'Bonsawin）出任加拿大最高法院大法官，她將成為加拿大第一位原住民大法官。這是加拿大的歷史性的時刻，推特上許多人表示，等這一刻到來等得太久了。
根據總理辦公室發出的新聞稿，奧邦薩溫是加拿大魁北克奧達納克第一民族（Odanak First Nation）的阿貝納基人（Abenaki），是安大略省居民，能說流利的法語和英語。自2017年以來，她一直擔任安大略省高等法院的法官，在心理健康、涉及原住民案件的判刑（Gladue principles）、勞工與就業法、人權與隱私法等領域具有專業知識。
總理杜魯道表示，他很高興宣布提名奧邦薩溫大法官進入加拿大最高法院，並稱她的提名是公開、無黨派選擇過程的結果，「相信奧邦薩溫大法官將為我們國家的最高法院帶來寶貴的知識和貢獻。」
在總理提名後，奧邦薩溫將於8月24日參加聽證會，回應下議院常務委員的問答。如果一切順利，她將替補莫爾達弗法官（Michael Moldaver）9月退休後所留下的空缺。
在加拿大司法部提供的問卷調查中，奧邦薩溫描述了她作為加拿大原住民的經歷，如何形塑她的生活和法律職涯。
「身為一個年輕的原住民，成長過程中我的家人經歷了困境。在1982年的時候，我與父親進行了一次難忘的談話，他問我其他孩子會不會因為我是原住民而嘲笑我。我記得我告訴他，他們嘲笑我的名字，這顯然與我們這個以法語為主的小社區的其他人大不相同。我父親的眼神裡充滿了悲傷，他告訴我，當他還是個孩子的時候，他學校裡的孩子們會笑著指著他說，他來自『那個家庭』，住在Sunnybrae街的『野蠻人』。」
「我親身經歷了當其他人可能對我原住民身份和法語傳統感到排斥或麻木不仁時，如何仍抱持包容性。即使經歷了這樣的遭遇，我仍然相信，作為一個國家，我們今天比以往任何時候都更具包容性和多樣性。正是通過這樣的經歷，一個人可以進一步了解所有加拿大人的不同觀點。」奧邦薩溫寫道。
奧邦薩溫強調，她對加拿大法律和追求正義最主要的貢獻，是她努力讓司法機構釐清法律問題，為加拿大第一民族（First Nations）、伊努特（Inuit）和梅蒂斯（Metis）等原住民族建立一個包容、富有同情心的法律體系。她也提到自己「作為兩個孩子的母親，我對育兒面臨的挑戰有所了解，能同理其他家長的擔憂，並能以耐心、誠實、同理心和同情心處理家庭法相關文件。我的孩子讓我保持謙虛，幫助我了解當代社會中的一些人、或許多年輕人的生活。」
奧邦薩溫也強調自己對心理健康的興趣，未來將竭力遏止心理健康的污名化，並希望有一天能消除這些污名。
加拿大真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission of Canada）前主席辛克萊（Murray Sinclair）說，奧邦薩溫對原住民問題的了解，將使她在法庭上發揮重要作用，他稱「當最需要有不同觀點的法院有了多元意見時，法院將變得更強大、做出的決定也更好」，「這尤其適用於加拿大與第一民族、梅蒂斯、伊努特族漫長的和解過程所面臨的問題」。
加拿大原住民國族聯合議會（CAP）也讚許這次的提名，表示奧邦薩溫將有助於平衡法院：「加拿大最高法院一直缺少一個從原住民視角解釋加拿大法律的人——但現在不再如此」。
加拿大一直努力面對過去的黑暗歷史：自1831年至1996年期間實施的「同化政策」，導致加拿大在這165年內，至少有15萬原住民兒童被迫分送到139所天主教寄宿學校；許多原住民兒少長期遭受校方或天主教神職人員的騷擾、毆打、挨餓、甚至性侵，最終導致4000至6000名原住民孩童死亡。有報導指出，這些對原住民族造成的創傷，也成為現今諸多原住民長年酗酒，以及吸毒比例高居不下的主因。
在上個月，天主教教宗方濟各（Pope Francis）會見了寄宿學校系統的倖存者，並為虐待行為道歉，他說過去發生的事相當於種族滅絕。
奧邦薩溫的提名，是加拿大第二次在最高法院的提名創造歷史。去年，總理杜魯道提名印度裔的安大略省法官賈馬爾 （Mahmud Jamal）為加拿大最高法院的大法官，他成為第一位被提名進入加拿大最高法院的有色族裔。
新聞來源
- Michelle O'Bonsawin becomes 1st Indigenous person nominated to Supreme Court of Canada（CBC）
- Canada nominates O'Bonsawin as first Indigenous Supreme Court judge（AFP）
延伸閱讀
- 教宗方濟各訪加拿大展開「懺悔朝聖之旅」，為天主教會165年來對原住民的傷害道歉
- 加拿大再現數百具兒童骸骨，天主教會的原住民寄宿學校發生什麼事？
- 寄宿學校埋藏著文化滅絕罪行，加拿大原住民的轉型正義何時降臨？
- 加拿大政府宣布8852億天價和解協議，賠償在寄宿學校遭迫害的第一民族原住民家庭
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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