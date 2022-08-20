新加坡出生證明「刪籍貫」造成大眾反彈，內政部長：政府須注意華人對這議題的關切

今年5月 29日起 ，新加坡 移民與關卡局 （ICA）簡化了出生和死亡登記流程，讓新加坡人能以線上登記方式取得電子版出生和死亡證明， 電子版的出生證明刪並除了新生兒父母的「籍貫」資訊，而在本月經媒體報導後引起來自各方的討論，基於大 眾反彈，移民與關卡局宣布9月1日起又將恢復含「雙親籍貫」資訊的 出生證明 。

ICA於12日的聲明中表示，之所以刪除「籍貫」欄位，主要是為了簡化流程，不過基於「理解人們對這件事的感受，因此決定從9月1日起，在電子出生證中顯示父母的籍貫」。

自1970年代後，新加坡的國家登記系統會附上新生兒父親的籍貫背景，另可藉由書面申請要求更改，而 從9月1日起後，新生兒父親和母親的籍貫都將會附在孩子的出生證明中，至於今年（2022）5月29日至8月31日期間為新生兒登記的家長，也能在9月1日後免費重新下載最新版本的出生證明。

《獨立新聞》報導， 新加坡內政部長 尚穆根（ K Shanmugam）表示，他了解許多新加坡人重視他們的文化和方言，也明白很多華人希望保留自己的方言文化，因而對電子出生證明沒有顯示父母的籍貫感到不滿。

尚穆根 表示目前當局已與新加坡宗鄉會館總會取得聯繫，新加坡中華總商會也與政府商討此議題； 尚穆根說到，政府必須注意到華人對這議題的關切，而當局也該早點解釋，關於籍貫的相關資訊仍會在Singpass帳戶（新加坡政府的個人線上服務系統）中顯示。

根據媒體《今日》（Today）報導，對於刪除出生證明中的「籍貫」資料，許多新加坡父母是持不同態度，社會工作者Sean Tan就表示，對於是否要在孩子的出生證明附上他和妻子的籍貫並不重要，他的背景是「閩南人」，不過他本人並不會說閩南語，也覺得沒必要了解閩南文化；印度裔的Hari Shoran則表示， 他一直對提及籍貫感到「矛盾」，因為他的妻子是華人，因此並不想在女兒出生證明上定義孩子的背景。

不過也有父母對重新標注「籍貫」表示滿意， 新手父親Elton Tong就表示，在兒子的出生證明上提到父母籍貫將是他出身的重要標誌，「 我認為應該強調新一代（知道）他們的源頭故事。」

根據新加坡媒體《紅螞蟻》的一篇評論〈「籍貫風波」平息，終於還我本「色」〉，身為客家人的作者何盈，就表達籍貫和方言的重要性：

因為求學與生活環境的背景，離不開華語與客家話，這兩種語言與生俱來，深刻心版，要去除淡化，已經是絕對不可能的了。老朽也一生無悔，以懂得華文與客家話為榮。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒