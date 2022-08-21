科學界COVID-19疫苗研發進展：抗變異是中期目標，廣效抗冠狀病毒疫苗是終極追求
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邁向可能問世的通用冠狀病毒疫苗的第一步，可能是開發出所謂的「抗變異」疫苗，能夠適用於所有當前和未來的COVID-19病毒株（包括它們的變異株和亞型變異株）的免疫，並推動終結大流行疫情造成的最壞影響。
早在1980年代中期，喬納森・希內（Jonathan Heeney）還是美國馬里蘭州國立衛生研究院（NIH）一名博士生。當時他被派往奧勒岡州──幾乎得橫跨美國──調查一種新的神秘疾病，一群圈養獵豹感染了這種病之後突然死亡。
後來證明，那是希內第一次遇到冠狀病毒。「我們最終確定這是一種冠狀病毒，它從家貓跳到這些獵豹身上，」 他說，「因為獵豹是一個新的宿主，所以病毒造成了很多死亡和破壞。」
「它們就這樣出現在我面前，介紹自己。」
在那之後又過去了40年，希內已經是總部在英國劍橋的一家生物技術公司DIOSynVax的掌舵人。該公司最近從流行病防範創新聯盟（CEPI）獲得了4200萬美元的資助款。這個基金會的贊助方包括比爾・蓋茲和梅琳達・蓋茲，印度和挪威政府，以及世界經濟論壇等。
希內和他的同事面臨的是一個長期以來科學家無法戰勝的挑戰：開發一種「萬能」疫苗，不僅可以預防一種冠狀病毒，還能預防多種病毒株、病毒種類、甚至整個病毒家族。
在病毒學史上，類似的壯舉從未取得成功；針對流感病毒的廣效疫苗研發經過20多年努力，結果乏善可陳。有人甚至將這個目標的雄心壯志和它的範圍之廣、難度之大，與1940年代盡人皆知的曼哈頓計劃相提並論──那個計劃突破了當時物理學的界限，催生了世界上第一顆原子彈。
研發資金以前所未聞的速度湧向這個目標。CEPI已經為這個領域的研究擬定了約2億美元的初步撥款預算，NIH跟進投入了3600萬美元。莫德納（Moderna）研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，是全球首批獲准使用的幾款疫苗之一，現在一鼓作氣加入這場戰役──宣佈了計劃研發一款，對所有四種可導致普通感冒的冠狀病毒有免疫效力的疫苗。
希內比任何人都更清楚前方的道路。過去幾年裡，他曾試圖開發一種適用於不同病毒性出血熱的單價疫苗，包括預防伊波拉病毒、馬堡病毒和拉薩熱。
「我們正在沿用類似的方法，」 他說。「歸根結底一切都跟結構生物學、遺傳關係、病毒的變化與不變相關。」
抗變異疫苗
科學家們一致同意，一種真正通用的廣效疫苗，應該能夠預防未來可能出現的各種冠狀病毒，而它的出現，將從根本上改變涉及人類醫療保健的一切，在經過最近20年中先後出現的SARS、MERS和COVID-19疫情爆發造成的破壞之後，這一點尤其明顯。
「通用冠狀病毒疫苗將代表著一個巨大的進步，」人類疫苗項目（HVP）總裁兼首席執行官韋恩・科夫（Wayne Koff）說。「我預計，實現這個目標需要重量級協調努力，而進展可能是漸進的。」
不過，即便這將成為通用冠狀病毒疫苗研發的巔峰，是否真的能夠實現仍有待觀察。有人認為，科學家們在考慮如何擴大現有疫苗的效力範圍之前，確立並達到不同的中期目標更切合現實。
因此，邁向可能問世的通用冠狀病毒疫苗的第一步，可能是開發出所謂的「抗變異」疫苗，能夠適用於所有當前和未來的COVID-19病毒株（包括它們的變異株和亞型變異株）的免疫，並推動終結大流行疫情造成的最壞影響。
隨著令人關注的病毒變異體不斷出現，導致發病病例和住院人數多次出現激增，從2020年9月變異株Alpha出現開始，到Delta、Omicron，現在是Omicron亞型株BA.4和BA.5，對這種「廣譜」通用疫苗的需求高漲。
「抗變異疫苗可以減緩COVID-19傳播，而阻止這種傳播是我們終結大流行的唯一途徑。」 ImmunityBio公司首席執行官黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）說。這家生物科技公司，是美國政府資助的六個致力於抗變異疫苗研發挑戰的科研團體和公司之一。
為了實現這個目標，科學家們正在嘗試萬花筒般的各種疫苗技術，從所謂的腺病毒修飾、無害病毒，到鐵蛋白奈米顆粒和自擴增核糖核酸（RNA）──其工作原理與信使核糖核酸（mRNA）類似，唯一不同的是它可以在身體細胞內複製自己，這意味著需要的疫苗劑量更小。
「擁有多個平台很有助益，」 科夫說，「例如，mRNA平台提供速度，而其他平台可能具有更便於全球運輸，或延長免疫力持久性等額外優點。」
無論試驗的是哪種技術，一般思路大同小異，無論攜帶媒介是奈米顆粒還是腺病毒，每種疫苗都含有各種不同的COVID-19病毒棘蛋白片段（病毒利用這些片段與人類細胞結合以獲得侵入途徑）和核殼蛋白（儲存其遺傳物質）。
一些疫苗製造商正在設法加入盡可能多的碎片，以期增加疫苗具有更廣泛免疫反應的機率，而另一些則專注於病毒的特定部分，這些部分似乎在迄今為止出現的每種毒株中都得到了保存。杜克大學的病毒學家把攻關焦點放在棘蛋白的一個特定部分，受體結合域（RBD），因為同一冠狀病毒的不同變異體在RBD部分的差異，似乎相對較小。
「我們設計的疫苗將免疫系統集中在病毒的易受攻擊部位，即受體結合域。」 杜克人類疫苗研究所研究主任凱文・桑德斯（Kevin Saunders）說。「RBD胺基酸序列，在屬於同一β冠狀病毒組的病毒之間是相似的。」
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
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今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光三越A9 BEMO POPUP STORE —「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
即日起至9/12 (一) 在新光A9一樓POP-UP Store，推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
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