《歐洲演講比賽冠軍的德國式邏輯陳述法》：為什麼自己感覺很正常的說法，卻常會激怒他人？
我們想讓你知道的是
說服別人已經夠難了，如果還不小心把有毒詞彙丟給對方，他絕對不會被我們說服。因為人只服自己尊敬的人，不會服那些想要糾正自己、指責自己、高高在上的人。
文：賈誠柯（Wladislaw Jachtchenko）
堅定對事，柔和對人
言行皆應謹慎。——西塞羅
大部分的人遭受別人對自己的攻擊，很容易就受傷。不管我們想或不想，大多數人心性纖細敏感，多年後仍記得他人有意無意的言語攻擊。
因此，歷來的大思想家們都勸誡世人說話時要非常謹慎小心，不要低估言語的力量。耶穌會教士克勞迪奧・阿奎瓦爾（Claudio Acquaviva）曾經說過這句很棒的話：「對事果敢堅毅，舉止溫文儒雅。」此一想法現在因為談判協商領域「哈佛概念」的出現，更加廣為人知。提出哈佛概念的作者們，將這個（在我看來最重要的）溝通原則稍為更動成「對事果敢堅毅，對人溫文儒雅」。
然而為什麼這個原則會這麼重要呢？不管在工作或私人領域，我們都不會去攻擊或羞辱人啊，但我們都沒意識到，自己其實經常會把矛頭指向對話夥伴。
為何要「柔和對人」？
現在我提供你三個日常生活中的例子。看了以後你就會明白，人與人之間的溝通交流與柔軟相差甚遠。自己感覺很正常的說法，卻常會激怒他人，對說服過程產生負面影響，而我們卻經常不自覺。
- 隱藏版言語攻擊1：這跟我們現在在談的事沒關係啊！
這句話經常聽到，但讓我們一起來分析一下。實際上我只想表達「對方的某個論點跟討論事項無關」。然而這句話同時還傳達出什麼呢？還傳達了：第一，我才知道什麼跟討論事項有關、什麼無關。第二，即使這一點對你很重要，但對我不重要，至少在這個討論裡不重要。
你真正的意思不是上述第一和第二，但這不重要，重點在於，這句話被對方理解成什麼。應該不難想像，你那句話很快會被對方解讀為：你高傲自大、自以為是。所以了，別指責某人說了不相關的東西。比較聰明的做法是，問他：「為什麼這一點對你來說跟談論主題相關呢？」
藉由這個問題，我們給予對方機會再加以解釋為什麼某個論點對他來說很重要——即使我們第一眼看來並不這麼覺得。
- 隱藏版言語攻擊2：你誤解我的意思了！
這句話更常聽到，其中也隱藏了言語攻擊。說這句話的我們，是在暗指對方沒辦法理解我們的優秀想法。當我們覺得對方誤會我，一般來說我們會再重複一次剛剛說的內容，而這又會讓對方覺得自己更為愚笨，或者就是覺得自己受到侮辱，因為你把剛才出現誤會的責任推到他身上。
好的溝通者會知道，把自己的想法用適當的方式表達出來，讓對方得以正確理解，這件事是自己的責任。因此上面那句話應該要改成：「我也許表達得不夠清楚！」這樣說，表示誤會發生的責任在我身上，也沒有暗地裡在攻擊對方。
- 隱藏版言語攻擊3：但這是錯的啊！
這句話也許是事實，但還是會傷害到對方。畢竟誰喜歡聽到自己說錯或做錯什麼呢？許多人很快會聯想到以前在學校的時候，無所不知的老師、教授們在那裡幫我們打分數。犯錯就代表要被扣分、會拿到爛分數。也難怪很多人聽到「錯」這個字就渾身不舒服。
況且，你也未必真的比對方還懂，世上很多事本來就可以有討論空間。因此說對方是錯的，不僅很傷人，很多時候也很不恰當。在我的工作坊上，當然也會發生學員針對我的問題給出錯誤或不適當答案的情況。他們會什麼會這樣回答呢？部份原因是他們有完全不同的世界觀，而更常見的原因是，他們嘴上說的跟心裡想的不一樣。所以可以再次詢問對方，看看他能否再多說明一點理由，讓我們能更了解他的想法。
若對方更進一步提出理由，而你從專業角度來看認為對方說的確實不對，那你可以稍微溫和一點地表達：「您說的東西聽起來非常合理，第一眼看來也沒錯，但如果讓我們看一下數據，那麼……」之後再做實質上的改正，當然不能有任何批評或得意洋洋的口氣。
另外，「不要」這個詞也屬於人們極不喜歡聽到的有毒詞彙。我們應該要盡力找到一個更柔和的說法來取代「不要」，這樣既能對某件事明確表示拒絕，但態度又能柔軟。假設有個同事請你告訴你主管說，他只是短暫外出，然而你知道他今天一整天都不會再進公司，等於叫你幫他說謊。當然你可以直接跟他說：「不要，我不會跟老闆說你暫時外出。我不會幫你說謊！」
「不要」總是給人粗暴強硬、冷酷無情的感覺。對被拒絕的人來說非常不舒服。那麼除了「不要」，還有什麼詞彙可以表達同樣的意思，同時做到對人柔和呢？你可以說：「原則上我不能欺騙老闆，希望你可以用別種方式處理這個情況。」
後面這個說法不僅沒有「不要」，而且還有一些正面語氣。所以了，試著捨棄「不要」一詞，並且留意看看，當別人跟你說「不要」的時候，你心裡會有什麼感受。
說服別人已經夠難了，如果還不小心把有毒詞彙丟給對方，他絕對不會被我們說服。因為人只服自己尊敬的人，不會服那些想要糾正自己、指責自己、高高在上的人。
最後還有三個我們幾乎每天都會聽到的隱藏版言語攻擊：
- 你說的是有道理，但是…
- 不要那麼認真嘛…
- 你先聽我說！
這三句話，每句都帶有負面意味。第一句話裡的「但是」一竿子打翻前面講的一切。第二個句子則是在告訴別人他應該要有什麼感受。第三個句子打斷對方說話。三句都是我們在生活中經常說的，但想藉由它們來說服別人，根本不可能。因為人一旦生氣，就連世界上最好的論點也沒辦法說服他。如果間接羞辱或激怒對方，就是發動了某種形式的戰爭，對方有可能會給你來記反擊的回馬槍。
總的來說，我們日常生活中的言詞充滿了隱藏版言語攻擊和有毒詞彙。在開始用論點說服某人之前，應該要先幫自己的詞彙進行消毒。
為什麼要「堅定對事」？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。