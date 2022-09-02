《歐洲演講比賽冠軍的德國式邏輯陳述法》：為什麼自己感覺很正常的說法，卻常會激怒他人？

文：賈誠柯（Wladislaw Jachtchenko）

堅定對事，柔和對人

言行皆應謹慎。——西塞羅

大部分的人遭受別人對自己的攻擊，很容易就受傷。不管我們想或不想，大多數人心性纖細敏感，多年後仍記得他人有意無意的言語攻擊。

因此，歷來的大思想家們都勸誡世人說話時要非常謹慎小心，不要低估言語的力量。耶穌會教士克勞迪奧・阿奎瓦爾（Claudio Acquaviva）曾經說過這句很棒的話：「對事果敢堅毅，舉止溫文儒雅。」此一想法現在因為談判協商領域「哈佛概念」的出現，更加廣為人知。提出哈佛概念的作者們，將這個（在我看來最重要的）溝通原則稍為更動成「對事果敢堅毅，對人溫文儒雅」。

然而為什麼這個原則會這麼重要呢？不管在工作或私人領域，我們都不會去攻擊或羞辱人啊，但我們都沒意識到，自己其實經常會把矛頭指向對話夥伴。

為何要「柔和對人」？

現在我提供你三個日常生活中的例子。看了以後你就會明白，人與人之間的溝通交流與柔軟相差甚遠。自己感覺很正常的說法，卻常會激怒他人，對說服過程產生負面影響，而我們卻經常不自覺。

隱藏版言語攻擊1：這跟我們現在在談的事沒關係啊！

這句話經常聽到，但讓我們一起來分析一下。實際上我只想表達「對方的某個論點跟討論事項無關」。然而這句話同時還傳達出什麼呢？還傳達了：第一，我才知道什麼跟討論事項有關、什麼無關。第二，即使這一點對你很重要，但對我不重要，至少在這個討論裡不重要。

你真正的意思不是上述第一和第二，但這不重要，重點在於，這句話被對方理解成什麼。應該不難想像，你那句話很快會被對方解讀為：你高傲自大、自以為是。所以了，別指責某人說了不相關的東西。比較聰明的做法是，問他：「為什麼這一點對你來說跟談論主題相關呢？」

藉由這個問題，我們給予對方機會再加以解釋為什麼某個論點對他來說很重要——即使我們第一眼看來並不這麼覺得。

隱藏版言語攻擊2：你誤解我的意思了！

這句話更常聽到，其中也隱藏了言語攻擊。說這句話的我們，是在暗指對方沒辦法理解我們的優秀想法。當我們覺得對方誤會我，一般來說我們會再重複一次剛剛說的內容，而這又會讓對方覺得自己更為愚笨，或者就是覺得自己受到侮辱，因為你把剛才出現誤會的責任推到他身上。

好的溝通者會知道，把自己的想法用適當的方式表達出來，讓對方得以正確理解，這件事是自己的責任。因此上面那句話應該要改成：「我也許表達得不夠清楚！」這樣說，表示誤會發生的責任在我身上，也沒有暗地裡在攻擊對方。

隱藏版言語攻擊3：但這是錯的啊！

這句話也許是事實，但還是會傷害到對方。畢竟誰喜歡聽到自己說錯或做錯什麼呢？許多人很快會聯想到以前在學校的時候，無所不知的老師、教授們在那裡幫我們打分數。犯錯就代表要被扣分、會拿到爛分數。也難怪很多人聽到「錯」這個字就渾身不舒服。

況且，你也未必真的比對方還懂，世上很多事本來就可以有討論空間。因此說對方是錯的，不僅很傷人，很多時候也很不恰當。在我的工作坊上，當然也會發生學員針對我的問題給出錯誤或不適當答案的情況。他們會什麼會這樣回答呢？部份原因是他們有完全不同的世界觀，而更常見的原因是，他們嘴上說的跟心裡想的不一樣。所以可以再次詢問對方，看看他能否再多說明一點理由，讓我們能更了解他的想法。

若對方更進一步提出理由，而你從專業角度來看認為對方說的確實不對，那你可以稍微溫和一點地表達：「您說的東西聽起來非常合理，第一眼看來也沒錯，但如果讓我們看一下數據，那麼……」之後再做實質上的改正，當然不能有任何批評或得意洋洋的口氣。

另外，「不要」這個詞也屬於人們極不喜歡聽到的有毒詞彙。我們應該要盡力找到一個更柔和的說法來取代「不要」，這樣既能對某件事明確表示拒絕，但態度又能柔軟。假設有個同事請你告訴你主管說，他只是短暫外出，然而你知道他今天一整天都不會再進公司，等於叫你幫他說謊。當然你可以直接跟他說：「不要，我不會跟老闆說你暫時外出。我不會幫你說謊！」

「不要」總是給人粗暴強硬、冷酷無情的感覺。對被拒絕的人來說非常不舒服。那麼除了「不要」，還有什麼詞彙可以表達同樣的意思，同時做到對人柔和呢？你可以說：「原則上我不能欺騙老闆，希望你可以用別種方式處理這個情況。」

後面這個說法不僅沒有「不要」，而且還有一些正面語氣。所以了，試著捨棄「不要」一詞，並且留意看看，當別人跟你說「不要」的時候，你心裡會有什麼感受。

說服別人已經夠難了，如果還不小心把有毒詞彙丟給對方，他絕對不會被我們說服。因為人只服自己尊敬的人，不會服那些想要糾正自己、指責自己、高高在上的人。

最後還有三個我們幾乎每天都會聽到的隱藏版言語攻擊：

你說的是有道理，但是…

不要那麼認真嘛…

你先聽我說！

這三句話，每句都帶有負面意味。第一句話裡的「但是」一竿子打翻前面講的一切。第二個句子則是在告訴別人他應該要有什麼感受。第三個句子打斷對方說話。三句都是我們在生活中經常說的，但想藉由它們來說服別人，根本不可能。因為人一旦生氣，就連世界上最好的論點也沒辦法說服他。如果間接羞辱或激怒對方，就是發動了某種形式的戰爭，對方有可能會給你來記反擊的回馬槍。

總的來說，我們日常生活中的言詞充滿了隱藏版言語攻擊和有毒詞彙。在開始用論點說服某人之前，應該要先幫自己的詞彙進行消毒。

為什麼要「堅定對事」？