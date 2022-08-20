日華懇議員團22日抵台將見蔡英文，德國、加拿大、英國、丹麥國會皆有出訪台灣計畫

外交部：日華懇議員團22日訪台，預計晉見總統蔡英文

（中央社）外交部昨（19）日宣布，日本國會友台團體「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔將於22日訪問台灣，預計晉見總統蔡英文、副總統賴清德並拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等多位政要。

外交部發布新聞稿指出，古屋圭司、木原稔22日至24日訪台，期間還將拜會外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，就台日各項重要議題意見交換。訪賓也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部指出，「日華懇」是日本國會最大友台議員團體，目前約有260多位國會議員加入，長年推動台日友好交流不遺餘力。

古屋圭司去（2021）年7月首次成功號召舉辦「台美日國會議員戰略論壇」，今（2022）年3月更促成蔡總統與日本前首相安倍晉三在「日華懇」總會進行視訊會談。

外交部指出，木原稔現任自民黨外交部會「台灣政策專案小組」副座長，曾協助召開台日執政黨國會議員「2+2」會談。古屋與木原兩位日本眾議員對台立場至為友好，均為台灣重要友人。

外交部強調，在威權國家意圖向外侵略擴張，引發區域情勢緊張及挑戰國際根本秩序之際，民主國家更應團結一致，共同捍衛自由民主共享價值。

外交部表示，台日同屬民主陣營，國民情感真摯友好，互動關係密切，深信此次「日華懇」訪團來台必能繼續深化台日全方位的實質友好合作關係。

Photo Credit: 中央社 日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、執政黨自民黨籍眾議員古屋圭司，將於22至24日訪台。

不只日本，德國、加拿大、英國、丹麥國會團體皆有出訪台灣計畫

歐洲媒體《The Local》報導，丹麥6個政黨的代表於接受丹麥報紙《政治報》訪問時表示，他們正準備參與可能的台灣出訪行程。

這6個團體囊括丹麥左翼和右翼政黨，包括保守黨（Conservatives）、紅綠聯盟（Enhedslisten）、社會自由黨 （Radikale Venstre）、丹麥人民黨（Dansk Folkeparti, DF）、自由黨（Venstre）黨和新的丹麥民主黨（Danmarksdemokraterne）。

自由黨的外交事務發言人詹森（Michael Aastrup Jensen）表示：「台灣現在需要的是我們的支持，我們必須堅定一件事情──台灣不應該像中國希望的那樣被孤立，不可以讓中國在這件事情上成功。」

而在丹麥之前，德國、加拿大、英國的國會團體也都曾表示出訪台灣的意願或計劃正在成形。

加拿大媒體《CBC新聞》報導，加拿大－台灣友好小組主席、加拿大自由黨眾議員史葛洛（Judy Sgro）本週稍早表示，部分加拿大國會議員和參議員計劃組團出訪台灣，最早可能10月就會成行。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）對此表示，他的政府將確保國會議員考慮台灣之行所有可能的後果。

而德國社會民主黨（SDP）主席、議員貝克爾（Holger Becker）也向媒體確認他將於10月帶團訪問台北。

貝克爾表示，自己並不擔心成為中國報復的目標，現在是民主國家團結一致的時候。

此外，英國媒體《衛報》8月初曾報導，為表示英國對台灣的支持，下議院外交事務委員會計劃可能在今年11月或12月初訪問台灣。

報導稱這次的行程原訂於今年更早時出發，但因為代表團成員當中有人確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）而延遲。

台灣駐美代表蕭美琴17日接受《路透社》專訪時表示，中國對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣的激進軍事反應，增加了其他國家議會對類似訪問的興趣。

「自（裴洛西）訪問以來，我們已經看到其他國家的議會也表示有興趣，德國、加拿大、英國和日本是可能派出代表團的國家。」蕭美琴表示，「霸凌的受害者需要朋友，中國的行為引起對台灣處境更多的關注和同情。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺