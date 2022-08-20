國際流浪動物日：全台超過15萬隻遊蕩犬，石虎、草鴞皆曾被攻擊，動保團體籲積極解決問題

（中央社）動保團體台灣動物保護行政監督聯盟今（20）日發聲明指出，流浪動物並非野生動物滅絕的主因，但籲政府應以村里長為核心，公私協力解決流浪狗問題。

每年8月的第3個週六為國際流浪動物日，台灣動物保護行政監督聯盟今天為遊蕩犬發聲，呼籲勿讓遊蕩犬成為野生動物滅絕的代罪羔羊。

動督盟指出，近年遊蕩犬攻擊野生動物事件偶有所聞，一旦有保育類動物被攻擊受傷或致死就會引發網路論戰，國發會的提點子平台也曾成為戰場，偶而也傳出恢復撲殺流浪動物的呼聲。

動督盟說，國際間研究野生動物瀕危的報告，提到野生動物瀕危的主因都為棲地破壞及盜獵，而台灣野生動物瀕危最大主因也是棲地破壞，元凶當然是人類。

動督盟表示，試著從農委會相關部門研究統計分析，根據農委會「特有生物研究保育中心野生動物急救站」從2017年至今統計，3718隻野生動物「救傷」主要原因以創傷1633隻最多，近一步分析創傷件數與百分比，以撞擊908隻、被動物攻擊299隻、陷阱242隻等較多。

其中「被攻擊」的299隻當中，狗占190隻、貓為57隻、人為25隻等，犬隻雖然名列攻擊者第一，但只占被創傷中不到2成，占整體救傷才5％。

動督盟說，從整體數據來看，犬隻攻擊數比例雖低，但也並非不需重視，動保團體希望犬隻都應回歸家庭，但根據農委會公布的2020年全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，全國遊蕩犬數仍不減反增。

動督盟指出，為了能以人道精神從源頭解決流浪狗問題，政府推動遊蕩犬族群管理政策，但如何整合、精進及優化，結合社造理念，讓村里長願意積極參與動保行政事務，才是此政策成功重要利器。

動督盟也提出3點呼籲，包含遊蕩犬處理要結合村里長、社區動保志工、公部門與動保團體，社區定點乾淨餵食，搭配TNVR是過渡時期必要手段，凶猛移除勢必要人道手段以及為了保護野生動物，生態敏感區應該優先處理，相關權責單位都應該共同合作，在策略、計畫與資源上整合，才能短期看到具體效果。

2020年全國遊蕩犬數有15萬5869隻，保育團體回報石虎、草鴞遭攻擊事件

《中央社》報導，根據農委會公布全國遊蕩犬隻（無主的流浪犬與有人養但自由出入家戶未管理的放養犬）調查推估結果，2020年全國遊蕩犬數為15萬5869隻，較2018年的14萬6773隻微增6.19％。

《自由時報》報導，根據同份報告，我國人犬衝突的熱區全國約有120幾區，各縣市都有，但都會區、旅遊觀光熱點較鄉村地區為多，農委會畜牧處副處長江文全表示，這是因為都市居民對遊蕩犬隻的忍受度較低，另外部分有餵養流量動物習慣的居民，也容易和鄰居等造成紛爭，也會成為人犬衝突的來源。

還有近年來也發生不少流浪犬隻攻擊保育類野生動物的情況，因此部分縣市政府會將保育類動物出沒的地區化為熱區加強管控，如苗栗就在石虎棲地附近畫為熱區。

特生中心追蹤石虎個體，7月14日確認因犬傷致死：

野生動物急救站曾於臉書呼籲，犬隻追逐獵物是天性，但台灣沒有原生種犬科動物，這並不屬於自然界「食物鏈」的一環，身為飼養人要善盡飼主責任， 管理好寵物，不要讓牠們在外遊蕩，如此不僅能減少犬隻與野生動物發生衝突，還可以保護狗狗的安全。

而清楚記錄到草鴞遭遊蕩犬隻騷擾的林務局-森活情報站，也曾撰文解釋為什麼不該放任狗狗在野外遊蕩，當中寫道「狗不是這片土地上的原生物種，牠們是人類的朋友，但從來不是弱小野生動物的朋友。不僅草鴞，許多哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類都有遭受攻擊的記錄。」「貓狗在野外同樣會遭遇許多危險，真的愛護牠們，就請將牠們帶回家。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺