國際流浪動物日：全台超過15萬隻遊蕩犬，石虎、草鴞皆曾被攻擊，動保團體籲積極解決問題
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動督盟指出，為了能以人道精神從源頭解決流浪狗問題，政府推動遊蕩犬族群管理政策，但如何整合、精進及優化，結合社造理念，讓村里長願意積極參與動保行政事務，才是此政策成功重要利器。
（中央社）動保團體台灣動物保護行政監督聯盟今（20）日發聲明指出，流浪動物並非野生動物滅絕的主因，但籲政府應以村里長為核心，公私協力解決流浪狗問題。
每年8月的第3個週六為國際流浪動物日，台灣動物保護行政監督聯盟今天為遊蕩犬發聲，呼籲勿讓遊蕩犬成為野生動物滅絕的代罪羔羊。
動督盟指出，近年遊蕩犬攻擊野生動物事件偶有所聞，一旦有保育類動物被攻擊受傷或致死就會引發網路論戰，國發會的提點子平台也曾成為戰場，偶而也傳出恢復撲殺流浪動物的呼聲。
動督盟說，國際間研究野生動物瀕危的報告，提到野生動物瀕危的主因都為棲地破壞及盜獵，而台灣野生動物瀕危最大主因也是棲地破壞，元凶當然是人類。
動督盟表示，試著從農委會相關部門研究統計分析，根據農委會「特有生物研究保育中心野生動物急救站」從2017年至今統計，3718隻野生動物「救傷」主要原因以創傷1633隻最多，近一步分析創傷件數與百分比，以撞擊908隻、被動物攻擊299隻、陷阱242隻等較多。
其中「被攻擊」的299隻當中，狗占190隻、貓為57隻、人為25隻等，犬隻雖然名列攻擊者第一，但只占被創傷中不到2成，占整體救傷才5％。
動督盟說，從整體數據來看，犬隻攻擊數比例雖低，但也並非不需重視，動保團體希望犬隻都應回歸家庭，但根據農委會公布的2020年全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，全國遊蕩犬數仍不減反增。
動督盟指出，為了能以人道精神從源頭解決流浪狗問題，政府推動遊蕩犬族群管理政策，但如何整合、精進及優化，結合社造理念，讓村里長願意積極參與動保行政事務，才是此政策成功重要利器。
動督盟也提出3點呼籲，包含遊蕩犬處理要結合村里長、社區動保志工、公部門與動保團體，社區定點乾淨餵食，搭配TNVR是過渡時期必要手段，凶猛移除勢必要人道手段以及為了保護野生動物，生態敏感區應該優先處理，相關權責單位都應該共同合作，在策略、計畫與資源上整合，才能短期看到具體效果。
2020年全國遊蕩犬數有15萬5869隻，保育團體回報石虎、草鴞遭攻擊事件
《中央社》報導，根據農委會公布全國遊蕩犬隻（無主的流浪犬與有人養但自由出入家戶未管理的放養犬）調查推估結果，2020年全國遊蕩犬數為15萬5869隻，較2018年的14萬6773隻微增6.19％。
《自由時報》報導，根據同份報告，我國人犬衝突的熱區全國約有120幾區，各縣市都有，但都會區、旅遊觀光熱點較鄉村地區為多，農委會畜牧處副處長江文全表示，這是因為都市居民對遊蕩犬隻的忍受度較低，另外部分有餵養流量動物習慣的居民，也容易和鄰居等造成紛爭，也會成為人犬衝突的來源。
還有近年來也發生不少流浪犬隻攻擊保育類野生動物的情況，因此部分縣市政府會將保育類動物出沒的地區化為熱區加強管控，如苗栗就在石虎棲地附近畫為熱區。
特生中心追蹤石虎個體，7月14日確認因犬傷致死：
野生動物急救站曾於臉書呼籲，犬隻追逐獵物是天性，但台灣沒有原生種犬科動物，這並不屬於自然界「食物鏈」的一環，身為飼養人要善盡飼主責任， 管理好寵物，不要讓牠們在外遊蕩，如此不僅能減少犬隻與野生動物發生衝突，還可以保護狗狗的安全。
而清楚記錄到草鴞遭遊蕩犬隻騷擾的林務局-森活情報站，也曾撰文解釋為什麼不該放任狗狗在野外遊蕩，當中寫道「狗不是這片土地上的原生物種，牠們是人類的朋友，但從來不是弱小野生動物的朋友。不僅草鴞，許多哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類都有遭受攻擊的記錄。」「貓狗在野外同樣會遭遇許多危險，真的愛護牠們，就請將牠們帶回家。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。