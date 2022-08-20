《金融時報》：中國軍演「新常態」使台灣大型武器需求增，與美方軍售立場產生歧見
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美國憂心中共可能在未來5年內犯台，華府試圖強迫台灣優先購買「不對稱」作戰武器。美國拜登政府今（2022）年開始阻止台灣採購大型昂貴的軍事系統，稱這些武器在遏阻共軍犯台時無法展現效率。
（中央社）《金融時報》（Financial Times）報導，中國對台灣的軍事壓力遽增，加深台灣對於大型武器平台如軍艦和戰機的需求，台灣在軍備採購上與美國之間的歧見隨之擴大。
《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月訪台後，中國舉行長達一週、規模空前的軍事演習以懲罰台灣，之後並在台灣附近進行常態性海空演習。
文中表示，台灣政府與軍事官員認為，這些動作證明北京的策略並非侵犯台灣，而是要透過軍事施壓到逼近開戰的臨界點，迫使台灣對中國臣服。
官員指出，這代表美國應該調整對台軍售政策，不要再優先推動台灣購買便宜的小型機動武器，例如人攜式刺針（Stinger）防空飛彈等，這些被認為是抵禦共軍全面犯台所需的基本作戰武器。
文中表示，一名聽取國安簡報的台灣政府高層官員表示，中共海軍每天都派軍艦「進逼」台灣海峽中線，還派艦出沒於巴士海峽的東、西側，以及「經常出現」於台灣和日本與那國島之間海域。
這名官員表示，「要逼退這些500噸級軍艦，真的需要中型與大型戰艦」。「在這種情況下，很難單純主張我們應以小型機動船艦和飛彈，來取代老舊的大型平台。如果僅是聚焦海岸防衛，那只有在他們真正朝岸上發動攻擊時，才能展開防衛。」
美國憂心中共可能在未來5年內犯台，華府試圖強迫台灣優先購買「不對稱」作戰武器。美國拜登政府今（2022）年開始阻止台灣採購大型昂貴的軍事系統，稱這些武器在遏阻共軍犯台時無法展現效率。
儘管台灣國防機構內部出現反對聲音，但蔡英文政府起初接受這一路線。不過，官員表示，在台灣和華府都稱中國試圖改變台灣周遭現狀的情形下，台灣必須重新評估當下最急需的防衛需求。
台灣國防部智庫國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示：「共軍的最新行動顯示台灣局勢與烏克蘭戰爭有很大不同。我們必須加強不對稱作戰以及傳統作戰能力，兩者兼備。」
共軍表示，他們的軍演已摧毀先前不成文的海峽中線概念，現在共軍軍機飛越中線常態化，並試圖常態性在更靠近台灣的地區進行戰備巡邏。
台灣擔心這種「新常態」將有助於北京強化對台灣的主權主張。一名軍方官員表示，「如果我們不反抗這些試圖約束我們的企圖，可能會讓他們在某個時機強迫台灣與中國統一」。
台灣當局正對近期共軍演習進行評估，並計劃與美方討論。
這名台灣高層官員表示：「在不預設結果的情況下，我們和美國在不對稱作戰武器究竟有哪些，以及台灣需要多少不對稱作戰武器上確實存在分歧。美國在中東和烏克蘭的確有經驗，但把共軍最近演習納入考量會發現，台灣的需求或許不同。」
目前沒有跡象顯示華府打算改變對台軍售方針。美國政府一名高層官員表示，中共最近的軍事施壓「絕對強化了我們的政策，強化我們需要確保他們（台灣）有充分不對稱戰力，來抵禦來自中共的任何形式威脅」。
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延伸閱讀
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- 拜登政府第5度對台軍售1.08億美元，含坦克、戰車組裝與後勤技術支援
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。