本土增2萬1925例、死亡36例，再添3名兒童重症MIS-C且未接種疫苗
我們想讓你知道的是
莊人祥表示，昨天6個月到4歲的嬰幼兒，有4255人接種莫德納（Moderna）嬰幼兒疫苗，累計接種14萬3615人，佔該年齡層的18.3％。今新增3例兒童重症，皆為MIS-C的個案，年齡介於1－11歲，皆未接種疫苗。
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增2萬2161例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬1925例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。
指揮中心表示，今日新增之2萬1925例本土病例，為9989例男性、1萬1928例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為23例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月26日至8月17日，死亡日期介於5月26日至8月17日。
指揮中心說明，今日新增236例境外移入個案中，為135例男性，101例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國（8例），馬來西亞及越南（各6例），美國及日本（各4例），新加坡（3例），柬埔寨及奧地利（各2例），土耳其、加拿大、印尼、菲律賓、澳州、香港及印度（各1例）移入。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月19日。
指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增病例數較昨天減少2.8％，但較上周六增加4.1％。
今年至8月19日，本土病例共計495萬9531例。今新增117例本土中重症以上個案，目前輕症／無症狀占整體患者的99.54％。
莊人祥表示，昨天6個月到4歲的嬰幼兒，有4255人接種莫德納（Moderna）嬰幼兒疫苗，累計接種14萬3615人，佔該年齡層的18.3％。
今新增3例兒童重症，皆為MIS-C的個案，年齡介於1－11歲，皆未接種疫苗。
第一例為11歲的女童，無慢性病史，5月15日確診，6月27日起陸續出現發燒、全身皮疹、咳嗽，7月1日至急診就醫，檢查發現血壓偏低，疑似MIS-C，收治住院並經免疫球蛋白和類固醇藥物治療後好轉，已於7月13日出院。
第二例為10歲的男童，無慢性病史，5月26日確診，7月2日起陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉、胸悶、紅眼，7月8日因持續發燒至急診就醫，檢查後發現血壓偏低，出現腎炎、腸炎、腹水等情形，診斷為MIS-C。經住加護病服接受免疫球蛋白、類固醇治療後好轉，7月13日轉普通病房，已經在7月16日出院。
第三例為1歲男童，無慢性病史，7月24日快篩陽性未就醫也未通報，8月15日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞，8月18日至急診就醫，檢查發現有全身皮疹、結膜炎、COVID-19 PCR陽性確診，診斷為MIS-C。住院接受免疫球蛋白等藥物治療後，目前病況改善，仍住一般病房。
截至今日兒童重症共179例，包括腦炎27例，肺炎21例，心肌炎1例，敗血症3例，哮吼10例，家中死亡6例，MIS-C有108例，共病3例。所有兒童重症中，共27例死亡。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
新聞來源
延伸閱讀
- 防疫重中之重：台灣仍有許多高齡長輩未接種疫苗，請鼓勵老人家能打趕快打！
- 二價疫苗陸續問世，能否與主導多國疫情的BA.4、BA.5相抗衡？
- 長庚醫院研究：中西醫整合治療COVID-19阻「細胞激素風暴」，死亡率差近3倍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
Tags：
一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
經濟部能源局廣告