本土增2萬1925例、死亡36例，再添3名兒童重症MIS-C且未接種疫苗

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增2萬2161例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬1925例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬1925例本土病例，為9989例男性、1萬1928例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

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指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為23例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月26日至8月17日，死亡日期介於5月26日至8月17日。

指揮中心說明，今日新增236例境外移入個案中，為135例男性，101例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國（8例），馬來西亞及越南（各6例），美國及日本（各4例），新加坡（3例），柬埔寨及奧地利（各2例），土耳其、加拿大、印尼、菲律賓、澳州、香港及印度（各1例）移入。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月19日。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增病例數較昨天減少2.8％，但較上周六增加4.1％。

今年至8月19日，本土病例共計495萬9531例。今新增117例本土中重症以上個案，目前輕症／無症狀占整體患者的99.54％。

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莊人祥表示，昨天6個月到4歲的嬰幼兒，有4255人接種莫德納（Moderna）嬰幼兒疫苗，累計接種14萬3615人，佔該年齡層的18.3％。

今新增3例兒童重症，皆為MIS-C的個案，年齡介於1－11歲，皆未接種疫苗。

第一例為11歲的女童，無慢性病史，5月15日確診，6月27日起陸續出現發燒、全身皮疹、咳嗽，7月1日至急診就醫，檢查發現血壓偏低，疑似MIS-C，收治住院並經免疫球蛋白和類固醇藥物治療後好轉，已於7月13日出院。

第二例為10歲的男童，無慢性病史，5月26日確診，7月2日起陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉、胸悶、紅眼，7月8日因持續發燒至急診就醫，檢查後發現血壓偏低，出現腎炎、腸炎、腹水等情形，診斷為MIS-C。經住加護病服接受免疫球蛋白、類固醇治療後好轉，7月13日轉普通病房，已經在7月16日出院。

第三例為1歲男童，無慢性病史，7月24日快篩陽性未就醫也未通報，8月15日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞，8月18日至急診就醫，檢查發現有全身皮疹、結膜炎、COVID-19 PCR陽性確診，診斷為MIS-C。住院接受免疫球蛋白等藥物治療後，目前病況改善，仍住一般病房。

截至今日兒童重症共179例，包括腦炎27例，肺炎21例，心肌炎1例，敗血症3例，哮吼10例，家中死亡6例，MIS-C有108例，共病3例。所有兒童重症中，共27例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺