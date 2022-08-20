NBA籃網選手杜蘭特想被交易，前勇士中鋒波格特提供妙計：發個推文「自由台灣」隔天就會走了

澳洲職業籃球運動員、前NBA勇士隊的冠軍中鋒波格特（Andrew Bogut），近來在杜蘭特（Kevin Durant）希望被所屬NBA球隊交易的事件上，取笑NBA與中國極其敏感的關係。

杜蘭特目前效力於籃網隊，然而自7月初以來，不斷有杜蘭特希望自己被球隊交易的消息傳出，更有媒體報導指杜蘭特在和籃網隊老闆蔡崇信面對面的會議當中，要求老闆在自己和球隊總經理馬克斯（Sean Marks）與教練奈許（Steve Nash）之間做出抉擇。

根據《The Athletic》的報導，杜蘭特在和蔡崇信8月6日的會議中重申自己的交易請求，同時表示自己對球隊的方向沒有信心。

面對杜蘭特拋出「有他就沒有我」的難題，蔡崇信隨後在推特上表示會支持教練和球團高層，並表示「我們將依據布魯克林籃網隊的最大利益做出決定」。

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets. — Joe Tsai (@joetsai1999) August 8, 2022

對於杜蘭特和球隊老闆的僵局，曾效力勇士隊、騎士隊的前NBA中鋒波格特，在自己的推特上給出「實用」建議：

讓杜蘭特擺脫困境的簡單方法，但沒有NBA分析師在討論：一條簡單的推文「自由香港，自由台灣」，（杜蘭特）第二天就會走了。

An easy way for KD to get out of @joetsai1999 's @BrooklynNets that no NBA analyst is discussing.



A simple tweet: "Free Hong Kong, Free Taiwan".



Gone the next day.....



😎😎😎 — Andrew Bogut (@andrewbogut) August 13, 2022

籃網隊的大老闆，蔡崇信是誰？

為什麼波格特會給出這樣的建議？蔡崇信除了是籃網隊的老闆，也是中國阿里巴巴集團董事會執行副主席。蔡崇信出生在台灣，祖父和父親皆為律師，13歲時移民美國。目前擁有台灣與加拿大雙重國籍、香港永久性居民。

2018年，蔡崇信經美國職籃NBA理事會一致同意，以10億美元收購布魯克林籃網隊49％股權。2019年8月，蔡崇信與俄羅斯億萬富豪米哈伊爾・普羅霍羅夫（Mikhail Prokhorov）簽署協議，以13.5億美元收購後者持有的NBA布魯克林籃網隊剩餘51％股份，成為這支紐約球隊的大老闆，也是NBA裡首位台裔老闆。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 籃網隊的老闆蔡崇信

2019年當香港發生反送中大遊行時，時任NBA火箭隊總經理的莫雷（Daryl Morey）曾在推特上發文表示支持香港，內容為「為自由而戰，和香港在一起（Fight for freedom, Stand with Hong Kong）」，之後雖然刪除貼文，但仍引起中國強烈反彈。

當時蔡崇信以公開信的方式，公開譴責莫雷的推文嚴重破壞NBA與中國粉絲的關係，並稱該推文造成的傷害，需要很長時間才能修復。

NBA與中國的敏感神經

《NaijaonPoint》分析，波格特的推文很顯然是針對籃網隊的老闆蔡崇信。NBA球員恩尼斯・坎特（Enes Kanter）去（2021）年曾諷刺蔡崇信為中國的「懦夫和傀儡」，而這次的事情，又再次讓NBA和中國敏感的利益關係浮上檯面。

一直以來中國是NBA的主要市場，每年從中國球迷那裡獲得數億美元的收入，過往曾有媒體報導多支NBA球隊老闆皆有在中國投資。根據《ESPN》調查，NBA總共有30支球隊，當中多位球隊老闆在中國市場的個人業務股份加上NBA盈利，總投資已超過100億美元，而整個NBA在中國市場的商業利益超過了50億美元。

專注於美中國安問題的戰略風險公司（Strategy Risks）分析報告提到，NBA本身在中國佔據的市場規模相當龐大，加上球隊老闆在中國的業務上擁有相當可觀的經濟利益，若失去中國市場損失將難以衡量。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺