九合一決戰倒數：竹竹苗選情多變詭譎，同黨內訌、第3勢力參戰添變數

（中央社）年底地方選戰在新竹市、新竹縣及苗栗縣不約而同呈現小黨競逐或同黨內訌場面，甚至可能影響大局，也讓過往相對冷清的3縣市選戰增添更多可看性與變數。

作為科技重鎮的新竹市呈現「3腳督」戰局，在民主進步黨籍前新竹市長林智堅卸任後，希望順利交棒給前新竹市副市長沈慧虹，中國國民黨推派具地方實力的新竹市議員林耕仁參戰，而台灣民眾黨籍立法委員高虹安的實力也不容小覷。

民進黨新竹市黨部主任委員陳建名說，專長交通的沈慧虹專業文官出身，過去7年多在市政推動投入，優勢在新竹市政掌握與熟悉度，加上多年在中央與地方政府歷練，知道如何解決問題，當選後可直接上手、沒空窗期，唯一劣勢在知名度不足。

另一方面，國民黨陣營分析，林耕仁任多屆新竹市議員，了解新竹最深，加上國民黨組織較嚴密，擁有堅強基本盤，但仍不可掉以輕心，一步一腳印，且要儘快補強網路經營，爭取更多年輕選民認同

雖然兩大黨各擅勝場，但民眾黨來勢洶洶，連民眾黨主席柯文哲都看好高虹安能勝選，長期觀察新竹市選舉的銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰說，高虹安論述能力佳，國會犀利問政打開全國知名度，但地方基層經營仍須加緊腳步，才能掌握到最實質票數。

Photo Credit: 中央社（沈慧虹競選辦公室提供） 民主進步黨新竹市長參選人沈慧虹優勢在新竹市政掌握與熟悉度，加上多年在中央與地方政府歷練，希望爭取選民支持。

Photo Credit: 中央社（林耕仁競選辦公室提供） 有堅強基本盤 中國國民黨新竹市長參選人林耕仁（右）任多屆新竹市議員，了解新竹甚深，加上國民黨組織較嚴密，擁有堅強基本盤。

Photo Credit: 中央社（高虹安競選辦公室提供） 台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安論述能力佳，國會犀利問政打開全國知名度，將在地方基層經營加緊腳步，掌握最實質票數。

新竹縣與風城選情一樣都是3股主要勢力競逐，包括尋求連任的新竹縣長楊文科、民主進步黨新竹縣長參選人周江杰及無黨籍竹北市長何淦銘。

國民黨輔選人士表示，國民黨在新竹縣有完全執政優勢，國民黨籍新竹縣議員與鄉鎮首長為多數，利於地方組織動員，加上有現任優勢的楊文科獲黨內各勢力認同，能團結各團體，戰力十足，勢必要贏得選戰。

不過，對民進黨而言，新竹縣選民結構藍大於綠，屬艱困選區，徵召年輕世代周江杰參選，綠營人士分析，周江杰能吸引中間及年輕選票支持，且曾參選立委，對基層不陌生，展現民進黨對艱困選區的人才培育。

另一方面，在地方有一定支持度的何淦銘參戰，確實也無法讓國民黨高枕無憂；政壇人士觀察，何淦銘主打陸戰，已開始頻走新竹縣13鄉鎮市，打開竹北市以外知名度，且以無黨參選，象徵地方政治擺脫政黨包袱，展現「新政治」氛圍，希望吸引科技及中間選民等支持。

Photo Credit: 中央社 新竹縣長楊文科有現任優勢，獲黨內各勢力認同，希望在有完全執政優勢的新竹縣尋求連任。

Photo Credit: 中央社（周江杰團隊提供） 綠營人士分析，民主進步黨新竹縣長參選人周江杰能吸引中間及年輕選票支持，且曾參選立法委員，對基層不陌生，展現民進黨對艱困選區的人才培育。

Photo Credit: 中央社 轉戰新竹縣長選舉的無黨籍竹北市長何淦銘在地方有一定支持度，主打陸戰，已開始頻走新竹縣13鄉鎮市，打開竹北市以外知名度，來勢洶洶。

苗栗縣部分，一向為國民黨優勢選區，但這次縣長選舉藍營內訌，國民黨即使已徵召前行政院農業委員會農田水利署苗栗管理處長謝福弘，但截至目前都未能與堅定參選的同黨苗栗縣議會議長鍾東錦整合，兩股勢力拉扯，讓過去被視為鐵板一塊的藍營票倉出現危機。

謝福弘以「正藍軍」為號召，喊出「正氣領藍」，先由前苗栗縣長劉政鴻收回國民黨苗栗縣黨部主導權，加上前苗栗縣長傅學鵬支持，期望在國民黨正統之爭中獲優勢。

不過，地方人士說，鍾東錦雖被黨中央排除在提名門外，但基層實力不容小覷，如果跳出國民黨框架，反而有助於拋開傳統負面包袱，號召更多有創新、改革理念支持者加入，整合泛藍。

仰攻藍營票倉的泛綠陣營同樣有兩股力量競逐，分別為代表民主進步黨參選的前頭份市長徐定禎，及時代力量提名的苗栗縣議員宋國鼎。

民進黨苗栗縣黨部主任委員李貴富觀察，國民黨分裂，「這次是民進黨距離勝選最近的一次」，但時力參戰對民進黨選情難免有一定程度衝擊，綠營票源也有被瓜分隱憂，須更努力，特別要結合年輕世代，以團結聯合作戰方式勝選。

Photo Credit: 中央社（謝福弘競選總部提供） 國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（右）19日公布與前總統馬英九（左）合照表示獲得力挺，並呼籲藍軍團結，拚苗栗勝選。

Photo Credit: 中央社（宋國鼎競選總部提供） 時代力量籍苗栗縣議員宋國鼎轉戰苗栗縣長選舉，主張公開透明，競選預算人民把關。

Photo Credit: 中央社 民主進步黨苗栗縣長參選人徐定禎（中）集結所有綠軍力量，聯合黨籍鄉鎮市長、苗栗縣議員參選人等共同造勢，以「苗栗隊」互相拉抬，拓展票源。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺